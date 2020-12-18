"الجامعة والعصبة" تعقدان جمعا عاما في مطلع يناير

قالت مصادر مسؤولة لهسبريس إن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية تضعان آخر اللمسات لعقد جمعيْهما العامين العاديين، مطلع يناير المقبل.

وحسب المصادر نفسها، فهناك جهود مبذولة من الجهازيْن الكرويين، لعقد جمعيْهما العامين في أقرب فرصة، التزاماً ببلاغ المكتب المديري للجامعة الذي كان قد حدّد شهر دجنبر الجاري لعقد الأندية والعصب الجهوية والعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم جموعها العامة.

وتسبّبت التزامات الجامعة والعصبة في تدبير شؤون الكرة الوطنية في تأخير إعلانهما عن موعد الجمع العام، حيث كشفت مصادر “هسبورت” أنه من المنتظر أن تعقد العصبة جمعها العام أولاً، في الأسبوع الأول من يناير، على أن يليه الجمع العام للجامعة أسبوعاً بعد ذلك.

ومن المرتقب أن يعرف الجمع العام للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الحسم في مجموعة من المقترحات التي ناقشها المكتب المديري في وقت سابق؛ أبرزها إقامة مباريات سد بين الفريقين المحتلين للمركز الـ13 والـ14 في بطولة القسم الأول وصاحبي الرتبة الـ3 والـ4 في بطولة القسم الوطني الثاني، لمنح الفرصة للفرق الأربعة للدفاع عن أحقيتها في حجز مكان لها في قسم الأضواء.