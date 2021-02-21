"الجامعيون الديمقراطيون" يرفضون فرض "سياسة الأمر الواقع"

أعلنت اللجنة الوطنية لقطاع الجامعيين الديمقراطيين للرأي العام الجامعي رفضها لسياسة “فرض الأمر الواقع” التي تنهجها الوزارة الوصية في إعداد مشاريع الإصلاح وأجرأتها، مطالبة الحكومة المغربية باحترام المنهجية التشاركية متعددة المستويات، “وأخذ الوقت الكافي لبلورة إصلاح عميق وحقيقي للتعليم العالي والبحث العلمي، في إطار منظور استراتيجي لإصلاح التعليم العمومي”.

واستغربت اللجنة، في نداء صادر عنها منبثق عن اجتماعها الذي انعقد الخميس الماضي، لجوء المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي إلى فرض النمط الافتراضي “عن بعد” لعقد اجتماع اللجنة الإدارية التي تم تجميد أشغالها لأكثر من عام ونصف، منبهة المكتب الوطني إلى المشاكل التقنية المصاحبة للاجتماعات الافتراضية، “وما قد ينتج عنها من تأثير على مخارج الاجتماع بشكل يجعلها لا تعبر بالضرورة عن توجهات اللجنة الإدارية”.

كما عبرت عن رفضها مضامين مشروع النظام الأساسي الجديد جملة وتفصيلا، معتبرة إياه “مشروعا نكوصيا ومهينا لهيئة الأساتذة الباحثين، يهدف إلى خدمة التراتبية وتكريس المزيد من البلقنة والفئوية، من خلال إعادة النظر في التأهيل الجامعي لفائدة أساتذة التعليم العالي المساعدين، والتراجع عن مكتسب الترقي من أستاذ مؤهل إلى أستاذ التعليم العالي المعمول به حاليا، إضافة إلى شرعنة التعاقد وتصريف صفة (المستخدم)، وترسيم التعليم عن بعد وإثقال كاهل الأستاذ(ة) الباحث(ة) بمهام متعددة”.

وحذر النداء الحكومة من الآثار الوخيمة لتسليع التعليم العالي على مستقبل الاستقرار والتجانس المجتمعي، داعيا الدولة “إلى الرفع من الاستثمار العمومي في مجال البحث العلمي والتعليم العالي العمومي، ومراجعة اختياراتها السياسية والاقتصادية، وحماية المرافق العمومية والخدمات الاجتماعية الأساسية، ومحاربة الفساد وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

كما جددت اللجنة الوطنية لقطاع الجامعيين الديمقراطيين دعوتها إلى كل الشعوب المغاربية وقواها الحية، وفي مقدمتها هيئات الأساتذة الباحثين، من أجل “تكثيف الجهود في اتجاه تقوية جسور التعاون والإسهام في بناء تكتل مغاربي قوي وقادر على مواجهة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والجيوسياسية التي يعرفها العالم”.