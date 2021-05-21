"الجبهة المغربية لدعم فلسطين" تتطلع إلى جمع تبرعات لإعادة إعمار غزة

بعدما سبقت الدعوة إلى مسيرة وطنية داعمة للقضية الفلسطينية، استعاضت عنها “الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع” بـ”يوم احتجاجي” على المستوى الوطني، بعد غد الأحد.
تم هذا في ندوة صحافية استقبلها مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الجمعة، وقال فيها المنسق الوطني للجبهة، الطيب مضماض، في تصريح لـ هسبريس: “نتمسّك بكون تنظيمِ المسيرة من حقنا … السلطات توقف الحافلات والسيارات لكي لا تصل إلى الرباط، وتظهر المسيرة على أنها مسيرة المئات فقط … لن نسقط في هذا الفخّ”.
يأتي هذا بعد قرار المنع الذي أعلنته السلطة الولائية لجهة الرباط، بعد دعوات مدنية إلى مسيرة صباح الأحد 23 ماي الجاري، وبعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار، من الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني حيز التنفيذ. علما أن مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين تشبّثت بتنظيم “مسيرة الأحد الوطنية”، في ندوة صحفية، استقبلها أمس الخميس، مقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية.
ومن المرتقب أن تنظم الجبهة “قافلة تضامنية مع الشعب الفلسطيني”، مع التنسيق مع باقي الهيئات الداعمة لفلسطين من أجل جمع تبرعات تسهم في إعادة إعمار غزّة وباقي المناطق الفلسطينية المتضررة من القصف الإسرائيلي.
وفي الندوة الصحفية التي حضرها كل من النقيب عبد الرحمن بنعمرو، ورئيس الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان عبد الإله بن عبد السلام، ونائب منسق الجبهة عبد الصمد فتحي، ومنسقها الطيب مضماض، وجهت الهيئة “تحية إجلال وإكبار إلى أبناء وبنات الشعب الفلسطيني الصامد المجاهد بكل فصائلهم وأطيافهم في كل المدن والمناطق، أطفالا وشيوخا ونساء ورجالا، وتحديدا إلى رجال المقاومة ونسائها، مع خالص العزاء في الشهداء، والمتمنيات بالشفاء للجرحى، والتضامن مع اليتامى والمشرَّدين”.
“وبمناسبة وقف إطلاق النار ” هنّأت الجبهة المغربية “الشعب الفلسطيني على انتصاره على العدو المحتل بفضل صموده ووحدة عمليات فصائله”؛ كما توجّهت إلى “الشعب المغربي بخالص التقدير والشكر، بكل فئاته وطبقاته وهيئاته”، واصفة إياه بـ”الشعب الصادق المخلص للقضية الفلسطينية دائما وأبدا، باعتبارها قضية إنسانية عادلة، وقضية هوية ومقدّسات وتاريخ ووجود”.
وترى الجبهة في المنع بداعي حالة الطوارئ الصحية، المترتبة عن جائحة “كورونا”: “كذبا وتدليسا على الشعب المغربي وعلى القضية؛ فالمنع في المغرب لا يطال إلا من له علاقة بالنضال الشعبي والتضامن مع الشعب الفلسطيني في محنته”.
وترى الجبهة أن المغرب الرسمي “حدّد ولاءه ومواقفه وانحيازه للعدو الصهيوني بتوقيعه على قرار التطبيع”، مضيفة: “لو كان يملك ذرّة حياء أو ذكاء سياسي لاستغلّ الظرف التاريخي الحالي والاستثنائي للقطع النهائي لعلاقاته مع مجرمي الحرب، قتلة الأطفال والنساء والمدنيين والإعلاميين…”.
وفي هذا السياق يقول منسق الجبهة في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية إن يوم الأحد 23 ماي سيكون “يوما وطنيا، يكون التعبير فيه شعبيّا وجماهيريّا، لتتمكّن المواطنات ويتمكّن المواطنون في كلّ المدن، من قول كلمتهم في قضية دعم الشعب الفلسطيني وتطبيع النظام الرسمي المغربي مع الكيان الصهيوني”.
ويذكر مضماض أن جميع مكونات الجبهة ستشارك في مهرجان تضامني مع الشعب الفلسطيني؛ “لنبيّن للشعب المغربي أن القوى الحية بكاملها لها كلمة وصوت واحد تجاه القضية الفلسطينية وتطبيع المغرب مع الكيان الصهيوني”. كما يتحدث المصرح عن “انطلاق المشاورات لتنطلق ميدانيا قافلة طبية تضامنية مع الشعب الفلسطيني، تسبق الدعم المادي والميداني والفعلي، في غزة وباقي المدن التي أصابها العدوان”، وزاد: “سنحشد لها كامل الدعم الشعبي، ونحن نعلم أن الشعب المغربي بفقرائه وأغنيائه، وشبابه وشيوخه، ونسائه ورجاله، مستعد للتضحية من أجل القضية الفلسطينية”.
من جهته يقول عبد الصمد فتحي، نائب منسق الجبهة المغربية، إن “وقف إطلاق النار ليس نهاية للعدوان الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني؛ فقبل إطلاق النار كانت هناك انتهاكات، وجرائم عنصرية في حق هذا الشعب”.
ويزيد فتحي في تصريح لـ هسبريس: “سنستمر إن شاء الله عز وجل في التضامن مع الشعب الفلسطيني والتنديد بالكيان الصهيوني، وفضح كل أشكال التمييز العنصري التي تمارسها دولة الأبارتايد (الفصل العنصري) ضد الشعب الفلسطيني، وفضح كل أشكال الاقتحام والتدنيس ومحاولة تهويد القدس؛ لأن المعركة في غزة انطلقت من أجل القدس ومن أجل المسجد الأقصى، وهذه القضية وقضية حي الشيخ جراح مازالت مستمرّة، وسنبقى صامدين مدافعين عن قضايا القدس وفلسطين إلى النهاية إن شاء الله”.
عاودتني!!اهل الدار اولى من الجار!!!بدا التبزنيس ديال الاخوان المفلسين
vous êtes tellement déconnecté de notre réalité marocaine…nos voisins tournent autour de nous vicieusement et veulent notre peau et vous la seule chose qui vous intéresse c’est défendre la Palestine…commencez donc par défendre nos terres que les espagnols et les algériens veulent nous retirer…vous êtes vraiment des hypocrites de première classe.
Et la libération de sebta et mellilia ? Vous en dites quoi ?
ناس فالاطلس كايعانيو و الفقر فالمغرب داير حالة و مشفناكم تهضرو دابا بغيتو تعاودو تبنيو مدينة بعيدة عليكم بالاف الكلومترات ؟؟ اش هاد النفااق ؟ واش باغيين تلعبو بمشاعرنا زعما هما مسلمين و الفقراء المغاربة كفار ؟حدا فلسطين دول غي كاترمي لفلوس و ماداروهاش !! خطيونا من النفاق يا تجار الدين خدمو بلادكم بعدا عاد كي تبغيو تعاونو شي بلاد اخرى تكونو قادين عليها ، كلشي فهاد المغرب مقلوب سبحان الله
Au lieu d’aider un pays a 8000km de chez vous, aider vos compatriotes et les pauvres dans les montagnes rahoumtaymoutou madaha fihoum hed
كلام فارغ هده الجمعية تتخد هدا الملف للاتراء غير الشرعي أما الشعب المغربي فقد تبرع وأعطى ما يكفي ولم نسمع لأي دولة ان قامت بما قام به المغرب انه ملف الابتزاز
جمع الأموال تتكلف به الدولة فقط التي لها مصداقية حقيقية بمؤسساتها.
مصر قدمت 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة،، وهي في الغالب تبرعات عربية،، لكنها اشترطت أن تتكفل الشركات المصرية بعملية الإعمار، أي مصر ستسترجع المبلغ وتجني أكثر منه، كما ستتيح لها العملية إشرافا شاملا على قطاع غزة، وتحكما فيه،
ونأمل نحن من المواطنين المغاربة الشرفاء، الصادقين في حبهم للمغرب، الواعين بقيمة الوطن والمواطنة، الغيورين على حقوق الإنسان حقا،، الذين لا يتاجرون بالقضية الفلسطينية، ولا يركبون عليها لتحقيق مكاسب سياسية، نأمل، تشكيل ائتلاف جمعوي حقوقي، يجمع التبرعات المالية والعينية، لدعم الفقراء المغاربة الذين كانوا يعتمدون في معيشهم اليومي على العمل في سبتة ومليلية، أو على التهريب المعيشي من المدينتين، ودعم هؤلاء الفقراء لتحقيق تنمية محلية في المناطق المجاورة لسبته ومليلية لضمان محاصرة الاستعمار الاسباني وتضييق الخناق عليه.
هؤلاء البشر لاعلاقة لهم بالمغرب هذه حقيقة باتت واظحة
هؤلاء أناس مبرمجون. …يسبحون في عالم هلامي
قالك ..جمعية مغربية لإعادة تعمير فلسطين
هزلت والله
كنت أظن ..إنهم سيقومون بمبادرة إنسانية لإعمار منطقة من مناطق المغرب وما أكثرها
ويدعون للتازر والتلاحم …لكن