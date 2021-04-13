الجبهة تروج لاستعمال المغرب طائرات إسرائيلية لكسب تعاطف مجلس الأمن

في غياب أي معطيات رسمية من الجانب المغربي، اختارت جبهة “البوليساريو” الترويج لاستعمال المغرب طائرات بدون طيار لضرب مواقع الميليشيات الانفصالية المسلحة، في خطوة تهدف إلى كسب تعاطف مجلس الأمن الدولي الذي يجتمع في 21 أبريل الجاري لدراسة التطورات الميدانية بالصحراء المغربية.

وزعمت جبهة “البوليساريو”، على لسان قادتها، أن مقتل الداه البندير، قائد “دركها الوطني”، كان على أيدي القوات المسلحة الملكية المغربية بطائرة مسيرة إسرائيلية-أمريكية؛ وهي الرواية التي روجتها بشكل واسع وسائل إعلام جزائرية.

وتسعى جبهة “البوليساريو”، منذ تطهير معبر الكركرات في 12 نونبر 2020، إلى انتزاع موقف مغربي رسمي يؤكد وجود حرب في الصحراء، بعدما خرقت اتفاق وقف إطلاق النار الذي ترعاه الأمم المتحدة لأكثر من مرة؛ في حين يؤكد المغرب تشبثه بمضامين هذا الاتفاق، ويحتفظ بحق الرد.

وتهدف الجبهة الانفصالية، من خلال ترويج استعمال المغرب أسلحة ثقيلة في رده على تحركاتها، إلى جعل المملكة في موقف مساءلة قانونية دولية خلال اجتماع مجلس الأمن المرتقب الأسبوع المقبل؛ غير أن هذه المزاعم تفندها بعثة “المينورسو” بالصحراء، من خلال تأكيدها على أنها تتلقى معلومات “غير مؤكدة عن قتال متقطع” بين المغرب و”البوليساريو”.

وأوضح منتدى “فار ماروك” أنه مع قرب اجتماع مجلس الأمن بخصوص الصحراء المغربية، “تروج الأطراف المعادية للمملكة أخبارا عن وجود حرب دائرة رحاها بتراب الصحراء أو بالقرب من خطوط الدفاع المغربية، في محاولة لاستمالة تعاطف دول المجلس أو دفع بعضها إلى التزام الحياد؛ ومن ذلك بعض الأخبار التي رافقت موت قياديين من التنظيم الإرهابي تندوف، فجر 6 أبريل”.

وأضاف المنتدى أن القوات المسلحة الملكية “تقوم بالتعامل بالحزم الكافي مع أي تحرك في المناطق العازلة، شرق وغرب الجدار الأمني، بكل الوسائل المتاحة والمعروفة لدى بعثة الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار في الصحراء، وعملية 6 أبريل تدخل في هذا الإطار”، في إشارته إلى عملية مقتل الداه البندير.

وأشار “فار ماروك” إلى أن “المغرب يلتزم ببنود الاتفاق رقم 1 لوقف إطلاق النار الذي بموجبه يمتنع الطرفان عن إدخال أسلحة تخل بالتوازن العسكري المحدد وقت دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في شتنبر سنة 1991، وبالتالي فنشر معلومات عن استخدام أسلحة جديدة في هذه الظرفية هدفه فقط دفع المنتظم الدولي إلى اتخاذ قرارات تعادي مصالح المملكة”.

ولم يستبعد المصدر ذاته “قيام الجبهة بعمليات تصفية لقيادييها البارزين المعارضين لمصالح غالي والجزائر، وتقديمهم كشهداء حرب أمام ساكنة المخيمات ودفع غيرهم إلى مواقف أقل حدة تجاه القيادة”.

وكان ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أكد أن جلسة مجلس الأمن حول الصحراء، المقررة في 21 أبريل الجاري، “هي مناسبة لإزالة الغموض لدى المجتمع الدولي حول من مع وقف إطلاق النار ومن يخرق وقف إطلاق النار”.

وأضاف بوريطة أن مجلس الأمن عليه أن “يحدد في هذه الجلسة المرتقبة بكل موضوعية من يخرق يوميا وقف إطلاق النار، ومن في المقابل أعلن على أعلى مستوى، على لسان جلالة الملك، بأن المغرب متشبث بوقف إطلاق النار”.