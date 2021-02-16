الجزائريون يستأنفون الحراك لإسقاط نظام العسكر

الجزائريون يستأنفون الحراك لإسقاط نظام العسكر
صورة: أ.ف.ب
الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 13:30

تجمعت حشود كبيرة صباح اليوم الثلاثاء شرق الجزائر في خراطة، مهد الحراك المناهض للنظام، لإحياء الذكرى الثانية للانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة من السلطة.

وذكرت المحطة الإذاعية “إم” أن “مئات المتظاهرين تجمعوا وسط المدينة” تحضيرا لمسيرة مقررة في وقت لاحق اليوم؛ بينما ما زالت التجمعات السياسية محظورة في الجزائر بسبب جائحة “كوفيد-19”.

وتظهر صور ومقاطع فيديو تناقلتها وسائل الإعلام المحلية وشبكات التواصل الاجتماعي متظاهرين يلوّحون بالأعلام الجزائرية والأمازيغية، مرددين شعارات الحراك “من أجل استقلال الجزائر” و”تبون وصل بالتزوير، عيّنه الجيش” و”الجنرالات في سلة المهملات”.

وفي وقت مبكر من مساء أمس الاثنين، تجمع متظاهرون من ولايات عدة في الجزائر للمشاركة في هذا التجمع الحراكي الشعبي.

وتعتبر خراطة، التي تقع على بعد 300 كيلومتر شرق الجزائر العاصمة، مهد الحراك .. وفي 16 فبراير 2019 تجمع فيها، بشكل عفوي، آلاف الجزائريين المعارضين لولاية رئاسية خامسة لبوتفليقة.

وبعد أسبوع، في 22 فبراير من السنة نفسها، امتدت الاحتجاجات إلى الجزائر العاصمة ووصلت إلى بقية أنحاء البلاد، ما أدى إلى اندلاع حركة شعبية غير مسبوقة تطالب بإسقاط النظام القائم منذ استقلال الجزائر.

وتوقفت تظاهرات الحراك منذ مارس 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا، لكن مع اقتراب الذكرى السنوية للانتفاضة ازدادت التعبئة، خصوصا في منطقة القبائل بالشمال الشرقي من البلاد.

وجمعت مسيرة نظمت من أجل رحيل النظام والمطالبة بالإفراج عن المعتقلين والاحتجاج على قمع الحريا”، مئات عدة من الأشخاص يوم الاثنين في بجاية، وهي بلدة كبيرة في منطقة القبائل، وفق الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان؛ وفي اليوم نفسه،حكم القضاء الجزائري بالسجن على عدد من ناشطي الحراك.

الحراك الجزائري الرئيس تبون منطقة القبايل نظام العسكر

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‫تعليقات الزوار

32
  • أطلسي
    الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 13:35

    المملكة الشريفة العلوية هي من ستسقط نظام العسكر فالأيام بيننا.

    117
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  • مغربي
    الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 13:36

    من حقهوم… نحن مع جمهورية القبايل الحرة في استقلالها.. هذا هو المعقول… المعاملة بالمثل.. الله ينصرهم على النظام العسكري الفاسد.

    133
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  • موگادور
    الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 13:45

    هذا هو الاعلام الذي نريد.. لا يكتفي بالدفاع بل يهاجم اعداء الوطن ويفضحهم و يعريهم

    58
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  • rachad hadri
    الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 13:45

    الجزائر تستحق نظام افضل من عجزة ومافيا قصر المرادية ساعة الحقيقة دقت من جديد ولم يعد ممكنا إستعمال سياسة العصى والجزرة لتأجيل التغيير المنشود خالصا نتمنى كل الخير للاشقاء

    56
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  • mokrini
    الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 13:47

    الى الامام ياشعب الجزائر. آ باؤكم وأجدادكم قدموا مليون شهيد، وأنتم لا تستطيعون دحر طغمة عسكرية حاكمة ،جاثمة على انفاسكم. الى متى؟
    العسكر ادخلوا الجزائر في نفق مظلم، وعطلوا محرك التنمية في المغرب الكبير الممتد من المحيط الى اقصى شرق ليبيا.

    51
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  • عبدالواحد
    الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 13:47

    ياك المحتجون حاملين رايات الجزائر والتنازع فقط وما رفدينشي خارقه البوليساريو
    اذن هذا كيلين لك الشعب في واد والعسكر الجزائري في واد.
    وهذا ما لاحظته في حراك
    2019 ولم ترفع ولو مرة واحدة خرقة البوليساريو طول مدة الحراك الذي استمر سنة كاملة.

    32
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  • benaissa
    الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 13:47

    إنشاء الله الا الزوال هدا النظام الفاشي الشيوعي الصفوي ويكون مصيره مثل حبيهم القدافي ويحاكم على مااقترفه في الشعب الجزائري ويرتاح المنطقة والعالم منه تعود بالله منه تقافته الدواسيس والفتن

    30
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  • عروبي
    الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 13:49

    يجب على المغرب مساندة الحراك و حقه في تقرير المصير و إنشاء دولة مدنية

    37
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  • مغربي
    الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 13:50

    إستفيقوا أيها الجزائريون ناضلوا للتحرروا من نظام العسكر الشيوعي المتقادم نظام كوريا الشمالية و كوبا

    35
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  • شكرا لك
    الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 13:50

    كل التضامن مع الشعب الجزائري حتى يتحقق الانعتاق من قيد العسكر واصلوا والله معكم

    22
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  • mroki hor
    الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 13:51

    ماذام العسكر الجزائري يشارك في التصويت في الإنتخابات فلن يكون هناك دولة حرة. هذا رئي الشخصي

    17
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  • ملاحظ بسيط
    الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 13:52

    النظام العسكري الجزاءري هو نظام عميل الإمبريالية الفرنسية فهو يعمل على اضعاف منطقة شمال افريقيا اقتصاديا واجتماعيا لتبقى دول المغرب العربي تحت وصاية الحماية الفرنسية. نظام فاسد وعنصري يعمل على ادكاء فتيل العداوة والانقسام والتطرف. فلا يغرنكم شعارات والجمهورية والعروبة وووو فهي شعارات تمويهية للتغطية عن سوء اهدافه ضد شعوب المنطقة المغاربية، نحن المغاربة مع الشعب الجزائري الشقيق في انتفاضته للقضاء على هذا النظام الفاسد.

    14
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  • nourdin
    الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 13:54

    فليسقط حكم العسكر . ويعيش الشعب الجزاءري الشقيق حرا طليقا ..في جو من الديموقراطية والحرية .ويساهم في تقدم هدا البلد الشقيق الدي تاخر كتيرا اقتصاديا و سياسيا

    17
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  • hitch
    الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 13:54

    ils vont dire que c est le Maroc qui est derrière les manif (الحراك)…

    11
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  • الصحراء المغربية
    الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 13:59

    هذا هو السبب الذي جعل النظام الديكتاتوري الجزائري الخبيث يصب سمه تجاه المملكة ليشتت أنظار الشعب الجزائري الشقيق عن مطالبه .
    نحن مع الحرية والديمقراطية والتنمية للشعب الجزائري الشقيق والاستفادة من ثروات بلادهم الهائلة المنهوبة من طرف عصابة النظام المعتوهة التي افقرت وجوعت واعتقلت الجزائريين الذين لم يطالبوا إلا بحقهم المشروع .

    13
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  • غزال بني ملال
    الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 14:00

    مسيرة موفقة واحتجاجات موفقة لإسقاط نظام الذل والعار انشاء الله

    15
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  • الواقعي
    الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 14:01

    نتوما كاتقلبوا على الحرب وابقاو تنبشوا فالعسكر حتى تجيبوها فريوسكم. العسكر ماعندوا مايخسر نهار يحس بالخطر يجي يريب هذ الزمر ديالكم ليسميتوا المغرب.

    حلو لينا الباب نمشيوا فحالنا وديك الساعة ضبروا ريوسكم بيناتكم أبيضاوة.

    -42
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  • مواطن مغربي
    الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 14:06

    جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. هذا ما دفع حكام الجزائر إلى تحويل أزماتها صوب المملكة المغربية الشريفة.لكن هبهات هيهات العالم يعيش في القرن 21.السياسات القديمة أكل عليها الدهر وشرب.نتمنا للشعب الجزائري التوفيق في نظالته لينعم بثرواته اللتي تنعم بها شرذمة من المتمردين بمباركة من الشيوخ السلطويون في دولة الجزائر.

    10
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  • medsghir
    الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 14:07

    هيا يا إخواننا نحن معكم في نضالكم من اجل تحرير بلادكم من النظام الفاسد وانشاء دولة مدنية ديمقراطية ومحاسبة المفسدين عن أموال الشعب اين هي وبدأ المحاسبة والمراجعة للأموال أين هي وهل جنوب افريقيا وناميبيا وزيمبابوي ستقف معهم امام قوة الشعب

    10
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  • خالد
    الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 14:07

    يجب على المغرب ان يقدم المال و السلاح الى اخواننا في الجزائر للسقاط هذا النظام الخبيت .

    10
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  • صحراوي
    الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 14:08

    يجب على المجتمع الدولي مناصرة الشعب الجزائري ضد النظام الفاشستي الغادر على شاكلة ليبيا وسوريا

    9
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  • العسكري قديم
    الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 14:13

    بان ليا واحد العسكري قديم في الجزائر يجب طرده في اقرب وقت
    صاحب البطن السمين

    9
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  • عين الدفلة
    الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 14:14

    رشيد نكاز هو الرايس المقبل للجزاير ان تحرك الغاشي بقوة لاسقاط النظام الديكتاتوري….. لا يوجد في الساحة من ناضل مثله……. و لكن لن يتحقق ذلك حتى يقتل العسكر نصف مليون مواطن

    11
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  • ماسي ولد الدزاير
    الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 14:14

    الشعب يخرج لمزيد من الكرامة والحرية والتحرر ومكتسبات المستقبل ولم يخرج من أجل خبز واتاي او مستوصف او مدرسة ويسجنون ب 20سنة حبسا فالشعب الجزائري يعيي جيدا الصديق من العدو وأنتم اخر شعب يمد الجزائريين الثوار الاحرار بنصائح لان حالكم مشفق كثيرا ومخزي اكتر من الجزائريين عليكم التحرر من قيود طحن امو وبرلمانات الحلويات وحكم القايد والمقدم وتسلط المخزن وهرواته وبطش جنرالات البحار والاسماك والفوسفات وعبودية الحاكميين لكم رغم مايكتنف دلك من أسرار يستحي الشخص ذكرها وقد عرت قناة الشروق 0.005 بالمئة فقط من فضائحكم فثارت العواء و العويل من كثرة الألم والفضيحة ..ايه نعم الشعب الجزائري يخرج لحرية سياسية ومستقبل ابنائه وليس لثورة الجياع…

    -30
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  • حماد
    الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 14:16

    للآسف لم يبقى رجال في الجزائر لتغيير هدا الوضع البئيس الدي يتحكمون فيه عجزة العسكر

    9
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  • البعبع
    الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 14:29

    لا تسمعوا للرعد وتضنوا انها ستمطر عليكم السماء فهذه مجرد ذكرى اولى للحراك، انه احتفال وليس تظاهر اما الذبن يحملون شعارات تنادي بسقوط تبون فهم مندسين في الحراك السلمي وهم فئة قليلة جدا تتحاشى الظهور امام قوة الشرطة وتكاد تلك الشعارات لا ترى في الحراك .

    -8
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  • هشام
    الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 14:35

    ألهم إضرب منافقين بالمنافقين وأنزل عليهم الدل وهزيمة لا يهمنا أمرهم ولا نريد لهم الخير

    1
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  • ارد على ولد الدزاير ماسي و اخر
    الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 14:42

    بالنسبة اماسي انت تقول انك ابن الجزائر وانا اشك في ذلك لانك اذا قمت بالثورة فهي ليست ثورة من اجل تغيير السلطة فهي كذلك من اجل محاربة الفقر و تحسين الوضعية اما مشاكلنا نحن فهي بسيطة مقارنة لشعب ينعم بالنفط و الغاز لو كان المغرب كذلك لما تركناك تهاجر إلى أوربا لكن اليد قصيرة و مصادر عيشنا رغم انها قليلة الحمد لله حتى الموز ارخص من الخضر و الحمد لله لنا ملك رغم كل هذا باستطاعته ان يمحي عساكركم و هذا رد الذي قال اش جابكم تجبدو العسكر المغرب له قمر اصطناعي يحمي به حدوده و الذبان ما يدخل اما كبرياؤكم فقد انتهى اصلحوا انفسكم اما المغرب فقد سافر عنكم و اصبح بعيد كل البعد و حداري ان تتبعوه لانكم لن تستطيعوا انا منكم اراجع نفسي و هذا ما نتمناه لكم لتعودوا لرشدكم . اما نقدمم للملك فهذا شيء تشمئز له الانفس حاولوا أن تختار طريق المنافسة عوض هذه الطريق .

    0
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  • جواب لميسي ولد الدزاير
    الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 14:49

    على ما يظهر بأنك ممنوع من السفر للخارج و ليس لك فكرة على عيش المغاربة للتدكير المغاربة لا يصطفون طوابير لإقتناء الحليب او بطاطة و السميدة كالجزائريين أين هده النعم التي تتكلمون عنها ( اللي إختشوا ماتوا )

    1
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  • ابو علي
    الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 14:51

    لك الله يا الجزائر بليت بغدة سرطانية من المافيا الجنرالية المستبدة والمتسلطة على رقاب العباد و البلاد والله اسال ان يرفع عن الشعب الجزائري الشقيق والمنطقة المغاربية شر هاذا البلاء ويحفظنا من عناء هاذا الداء حتى يعانق حريته ويدير شؤونه بنفسه دون تحكم العسكر وتجبره

    0
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  • متابع هسبريسي
    الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 14:51

    بالتوفيق لكم يا جزائريين في إسقاط عصابة الشيوخ واذنابهم في السلطة والإعلام ، كيف يعقل لبلد غني مثل الجزاير لا يستطيع فيه المواطن شرب الحليب واكل البطاطا بأثمان بخسة كيف لبلد مثل الجزاير لا تستطيع شراء اللقاح لشعبها ،، اين هي اموال البترول ؟ اخرجوا جميعا الى كل شوارع الجزائر وزلزلوا الارض من تحت اقدامهم ، تبون هو بوتفليقة وكل هذه المسرحيات التي يشرف على اخراجها الجنرالات من رئيس دمية وبرلمان مزيف وحكومة من الشيوخ الموالين للعسكر كل هذا الديكور يحطه الجنرالات للعالم ليقول ان الجزاير جمهورية حتى لا تظهر عورة الجنرالات ، اما انتم يا شعب الجزاير فلا احد في السلطة يهتم لكم ،يضحكون عليكم بأسطورة الجيش الشعبي الذي تخلى عن دوره العسكري ليظهر يوميا على شاشات التلفزة كلاعب أساسي في كل شي ، فقط في مصر والجزاير تجد العسكر اولا في الصورة في جميع الميادين حتى في المخابز وحقول الفلاحة وحلب الأبقار العسكر هم من يعرفون فعل كل شيء والمدني عليه السمع والطاعة وترديد شعار عاش الجيش الشعبي والا مصيرك سيكون التعذيب الجنسي في مخافر العسكر وجحورهم، في المغرب شبعنا بطاطا وحليب وملقحين والحمد لله على نعمته.

    1
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  • سعيد موحا
    الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 14:51

    بلداء هم حكام العار العسكريين في الجزائر لأنهم يضنون أن إخواننا الجزائريين ما زالوا في سباتهم كما كانوا فيما مضى، فهم أقصد الشباب الجزائري هم من خيرة الشعب متقفون و على علم بالمناورات التي يراد بها تصريف الشعب عن تسلطهم و عن فسادهم، و عن تهورهم في شتى المجالات، اللهم أنصر إخواننا الجزائريين حتى ينالوا استقلالهم و يتمتعوا بخيرات بلدهم من بترول و غاز عوض صرفه في إشعال الفتن و الوقوف جحرة عترة أمام إتحاد المغاربي الدي سوف يعود بالخير العميم على جميع شعوب المنطقة المغربية.

    1
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