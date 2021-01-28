الجزائر تبدأ السبت حملة التلقيح ضد "كورونا"

تبدأ الجزائر، السبت، حملة التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد غداة وصول الدفعة الأولى من جرعات اللقاح الروسي “سبوتنيك-في”، وفق ما أعلن التلفزيون الحكومي الخميس.

وجاء في شريط “العاجل” للقناة الثالثة للتلفزيون الجزائري “تصل غدا ظهرا أول دفعة من لقاح سبوتنيك ضد كوفيد-19 إلى مطار “بوفاريك” العسكري على بعد 40 كلم جنوب غرب العاصمة الجزائرية.

وأضاف: “تنطلق عملية التلقيح في مستشفى البليدة بعد غد السبت”.

وأكد التلفزيون الحكومي أن دفعات أخرى من اللقاح “ستصل من الهند والصين”.

وأعلنت الحكومة، نهاية دجنبر، أنها وقعت اتفاقا مع المختبر الروسي الذي طور لقاح “سبوتنيك-في”، لتؤكد قبل ثلاثة أسابيع أن التلقيح خلال “الأيام القادمة”.

وجاء إعلان قرب وصول الدفعة الأولى من اللقاح الروسي بعد مكالمة هاتفية أجراها وزير الخارجية صبري بوقدوم مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.

وغرّد بوقدوم على تويتر ”تواصلت اليوم هاتفيا مع نظيري وزميلي الروسي سيرغي لافروف، حيث تناولنا مسائل تتعلق بمكافحة جائحة كورونا وتوفير اللقاح الروسي”.

ورصدت الجزائر مليارا ونصف مليار دينار (9,2 ملايين يورو) لشراء نصف مليون جرعة من لقاح سبوتنيك-في، مع إمكانية أن تصل إلى 123 مليون يورو لشراء ما يكفي من الجرعات.