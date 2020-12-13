الجزائر تتجه إلى طريق مسدود بعد عام على انتخاب الرئيس "تبون"

بعد مرور عام على انتخاب الرئيس عبد المجيد تبون، تقف الجزائر على حافة أزمة مؤسسية في ظل الغياب الطويل لرئيس الدولة بسبب إصابته بوباء كوفيد19.
ومنذ وصوله إلى السلطة في 12 ديسمبر 2019 عبّر تبون (75 عاما) عن إرادته في الإصلاح لوضع أسس “جزائر جديدة”، لكنه يجسد اليوم بلدا في طريق مسدود ومؤسسات متوقفة.
وبسبب المرض، قضى الذكرى الأولى لفوزه بالانتخابات السبت في مكان ما في ألمانيا – لا أحد يعرف أين بالضبط – حيث عولج من فيروس كورونا المستجد لمدة شهر؛ وفي 30 نوفمبر، أعلنت الرئاسة عودته “خلال الأيام المقبلة”، و أن حالته الصحية “في تحسن”، لكنه لم يظهر علنًا منذ 15 أكتوبر، وهو غياب يغذي الشائعات والأخبار المضلّلة.
وأعاد هذا الوضع الجزائر إلى ما كانت عليه في نهاية عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، عندما ظل في الحكم دون قدرته على الحركة والكلام بعد إصابته بجلطة دماغية عام 2013، حتى أطيح به من السلطة في أبريل 2019 إثر انتفاضة شعبية أصبحت معروفة بالحراك الجزائري.
شغور الحكم
أدى التململ السياسي – الذي لن تضع حدا له بالضرورة عودة تبون – إلى مطالبة بعض الأصوات بتطبيق المادة 102 من الدستور، المتعلقة بشغور منصب رئيس الجمهورية، من أجل تجنب أزمة مؤسسية.
ومن صلاحيات المجلس الدستوري إقرار حالة عدم قدرة رئيس الدولة على ممارسة مهامه “بسبب مرض خطير ومزمن”، وعلى البرلمان التصديق على ذلك.
وفي هذه الحالة فإن رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قودجيل، البالغ 89 عاما، وهو من قدامى المحاربين في حرب الاستقلال، يصبح رئيسا مؤقتا لمدة أقصاها 90 يومًا، يتم خلالها انتخاب رئيس جديد.
ودون أن يذكر الرئيس تبون الذي غادر البلاد في 28 أكتوبر، دعا رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، السبت، الجزائريين الى “تضامن حقيقي لمجابهة التحديات المحيطة بالبلاد”، محذرا من أن الجزائر “مستهدفة”.
أما الجيش، العمود الفقري للنظام الجزائري، فظل إلى الآن صامتا.
من الناحية الرسمية، مازال تبون يمسك بزمام الدولة، لكنه لم يمارس أيا من صلاحياته منذ قرابة شهرين؛ فهو لم يوقع مرسوم إصدار الدستور الجديد – المشروع الرئيسي لبرنامجه الانتخابي- ولم يوقع على قانون المالية لسنة 2021.
وتم انتخاب تبون خلال اقتراع قاطعه أغلب الجزائريين، وبالتالي أصبح يعاني من انعدام الشرعية، فمدّ يده أولاً إلى “الحراك المبارك” كما أسماه، ثم وعد ببناء اقتصاد “قوي ومتنوع” قادر على الحد من اعتماد الجزائر المفرط على المحروقات.
و”على الرغم من العراقيل الأولى، كان يمكن لتبون أن يخلق شرعية من خلال إطلاق مشاريع كبرى للتجديد السياسي والاقتصادي والمؤسسي، فلم يستطع، أو لم يعرف كيف يفعل ذلك، فمبادرته لم تخلق أي حماس”، كما لاحظ الكاتب الصحفي عابد شارف، وتابع: “رئاسة تبون فقدت كل مصداقيتها، بل أصبحت عائقا للبلاد”.
“خُطب وكلام فارغ”
بعد مرور عام على رئاسة عبد المجيد تبون، مازال ناشطو الحراك والمعارضون السياسيون والصحافيون والمدونون المقربون من الحركة الاحتجاجية هدفا للمحاكمات.
وعلى المستوى الاقتصادي، تشهد الجزائر ذوبان احتياطاتها من العملات الأجنبية، وجفاف السيولة، في ظل سوق نفطية تعاني من الأزمة الصحية العالمية.
ووفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن تشهد الجزائر انكماشا اقتصاديا بنسبة 5.2٪ في 2020، فضلاً عن عجز في الميزانية من بين أعلى المعدلات في المنطقة.
ويرى اقتصاديون أن البلاد استنفدت كل الاحتمالات المتاحة لتمويل العجز، بما في ذلك طبع العملة، وسيكون اللجوء إلى التمويل الخارجي “حتميا” في الأشهر المقبلة، على الرغم من التأكيدات المخالفة للمسؤولين الجزائريين.
وفي ما يبدو وصفا للوضع الحالي، تساءل الكاتب الفرنسي الجزائري كمال داود: “ماذا تفعل بوقتك في الجزائر؟”، ويجيب: “بلد بلا أماكن للترفيه بلا مرح (…) عجوز وممل”، ويضيف: “تحرر لينغلق على نفسه.. مات صغيرا ليكبر بلا نهاية.. كل شيء آخر هو خُطب وكلام فارغ”.
تبون قال بانه أتمّ العلاج وسيعود إلى الجزائر حيث سيجد الجزائر تتجه إلى طريق مسدود بعد عام على انتخابه كرئيس….هل هو بكامل قواه العقلية و البدنية لاتمام مهامه الصبيانية و عدائه للمغرب و هل هو عارف ما يجري بصحرائنا المغربية…..هههه
سيبقى الطريق مسدودا إلى الابد مادام العسكر هو الحاكم اما تبون ما هو إلا دمية لا حول ولا قوة له الا بالله
لقد شاهد الكل حالته العصبية وهو يتكلم في الفيديو الذي نشر على صفحته انه لم يتوقف من تحريك اصابعه كما لم يتوقف من عقد اصابع يديه فيما بينها وهذا من كثرة خوفه وتعصبه لانه اجبروه على الكلام لالهاء الشعب الجزائري عن كل ما يحدث في الساحة الاقليمية من تطورات.
اليوم ظهر تبون ليثبت وجوده وبدى شاحبا وكان يتلعثم مرة وفي جملة ماد ان يبتلع لسانه . وعلى ما يبدو مت مظهره يطول مقامه . والشعب الجزائري يتخبط في مشاكل كثيرة .
جزائر اليوم في عزلة أكثر من أي وقت مضى ،
ولو استفاد حكامها من اليد المغربية الممدودة ، لما وصلوا إلى ما هم عليه الآن .
الأمم لا تدار بالعنتريات والعواطف ، بل بالحكمة و التبصر .
وكما يقول المثل العربي : على قومها جنت براقش .
رغم كل المساويء إلا أنهم اعلنوها صراحتا أنهم لم و لن يطبعون و لن يشاركوا أو يبارك التطبيع.
نحن لا نخاف من الجزائر أو غيرها لأنها دولة عاجزة وفاشلة. الصعب هم خونة الداخل
بزاف ما يتقال على سوء تدبير الشأن السياسي والإقتصادي والإجتماعي من طرف كل الذين تعاقبو على حكم الجزائر .. كل ما يسعني أن أقول ” اللهم لا شماتة ” ..
تساءل الكاتب الفرنسي الجزائري كمال داود: “ماذا تفعل بوقتك في الجزائر؟”، ويجيب: “بلد بلا أماكن للترفيه بلا مرح (…) عجوز وممل”، ويضيف: “تحرر لينغلق على نفسه.. مات صغيرا ليكبر بلا نهاية.. كل شيء آخر هو خُطب وكلام فارغ
هذه الأمور لا تهمنا بتاتا. و أمرهم شورى بينهم نحن اخوة جيران لا يصلح بيننا التهكم او التشفي حل من حطب حطبا يسخن به و يقول المثل بادل عدوك خيرا و حاربه بالسلاح الذي يختاره هو. لهم أمور تعنيهم و لنا أمور تعنينا. اللهم نور بصائر العباد و هب لنا من لدنك رحمة.
اشفاءنا الجزائريين** : أما آن الأوان بأن تعرفوا سبب كل الأزمات التي تعيشونها..؟ أليس فيكم عقلاء ليقولوا كلمة حق تؤدب لإصلاح مخلفات النصب و الإحتيال الذي تعرضت له المنطقة بأكملها و تسببت في تخلف الجزائر وافقار شعبها بالدرجة الأولى..؟
تسيير دولة ورقيها يكون برجالاتها العقلاء وليس بنظام عسكري فاشل.
يحب اسراع إلى تضرع إلى الله وتوبة نصوحة من الله
لا تفسدو في ألارض فأن ضالمين لهم عذاب عضيم
ابواق العسكر مثل الحرباء فمن قبل كانوا يقولون بانه لا توجد دولة تعترف للمغرب بالصحراء و الان بعد اعترافات الدول و اخرها امريكا اصبحوا يقولون بان قرار ترامب و فتح القنصلياء تشكيك في مغربية الصحراء
الجزائر لا تزول بزوال الرجال والحمد لله الجزائر تملك رجال يرفضون الخنوع والتطبيع وقد اكدها الرئيس تبون منذ قليل.
مصير الرئيس تبون سيكون نفس مصير الرئيس السابق بوتفليقة
الرئاسة الجزائرية تتخبط الان والضربة القاضية يوجهها ترامب لجبهة الانفصاليين
اذا كانت الجزاءر تتجه الى المجهول او الطريق المسدود ،والمغرب الي أين ذاهب ؟نحن مغاربة نعاني من الفقر والتهميش والعزلة الطبقية والغني يزداد غنى والفقير يزداد فقرًا والثروات تنهب نهبًا والفساد الإداري يزداد فسادًا !نعم هذا حال لسان اي مغربي والله المستعان وحسبنا الله ونعم الوكيل !
الجزائر بلد يتخبط في مشاكل عديدة أكتر من المغرب وإعلامه يخدر الشعب بمشكلة الصحراء والتطبيع. لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
First the appearance of the Algerian president is suspicious it looks like a fake person just look at it carefully
خلية النحل اذا ضاعت الملكة اندثرت الخلية وكانت في خبر كان
فرح و زغاريد لان الرئيس تكلم في الجزائر ، لتفهم ان غيابه كانت عقدة نفسية كبيرة لهم ، و شبح اعادة تكرار سيناريو بوتفليقة هو الطاغي ، و الغريب هو رئيس يكلم شعبه عبر الانترنت و ليس قناة رسمية ، و بث مباشر ، و تقطع الفيديوهات ، او حتى تسجيل و ارساله للتلفزيون ، بل اختار منصة او فرض عليه الانترنت ، لان ربما اطراف لا تريده ان يظهر و تريد تنحيته ، شيء ما غير طبيعي في اطلالته عبر تويتر و مدة الفيديو و كانه غير قادر على اكمال دقيقتين من الكلام دون توقف اضطراري ، على اي هنيئا للجزائريين برئيس يتكلم ، و يخاطبهم من بلد اروبي !!!، و كانه حدث عظيم ان الرئيس تكلم ، المهم انه ليس كبوتفليقة غير قادر على الكلام ، تجي تفهم تسطى .
الله استر البلاد كلها مشاكل وهمهم الوحيد هو المغرب .الله اعفوا علينا واحفظ بلدي من كل مكروه
comme si le Maroc ou n’importe quel autre pays Arab , Amazigh sont poliquement , economiquement au top
de la pure demagogie …. si tu veux cacher ta bosse montre celle de l’autre du doights ou d’autre
اللهم شافيه وعافيه ورد بيه ردا جميلا
SVP laisser algerie tranquille
Est ce que la situation au Maroc est bonne
غريب امر هؤلاء الجزاءريين مند عقود وهم يرددون اسطوانة محاربة اسراءيل ونصرة فلسطين وان اسراءيل تخاف وتتوجس منهم وانهم سبحاربونها عسكريا وعندما اتينا باسراءبل اليهم اخدوا يهاجموننا نحن و يصفوننا بالعدو التقليدي ونحن لم نفعل شيءا حققنا لهم فقط امنيتهم . اوا اسيدي هاهي اسراءيل على حدودكم كما تقولون الى السلاح ادا. ها هي امنيتكم من عقود يحققها لكم المغرب اخيرا لتلقنوا الصهاينة درسا في الفنون القتالية والتكتيكات العسكرية اننا ننتظركم يا من سيحرر فلسطين .والله مافيكم خير وجهكم قاصح .
لا أعتقد بأن حكام العسكر بالبلد الشقيق قد عرفوا يوما ما طريقا إلى طريق الشر و طريق المكائد للمغرب، هذه هي الطريق الوحيدة التي يحسنون السير فيها، عوض السير في طريق الخير و طريق حسن الجوار.