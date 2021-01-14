الجزائر تتقاسم حصة "لقاح كورونا" مع تونس

أعلن وزير الخارجية التونسي، عثمان جرندي، الخميس، أن الجزائر ستتقاسم حصتها من لقاح كورونا مع بلاده فور حصولها عليه.
وقال المسؤول التونسي إن “وزير الخارجية الجزائري استجاب بصفة مباشرة وقال بالحرف الواحد إن الجزائر لم تتحصل بعد على هذه اللقاحات، ولكن فور تحصلها عليها سوف تتقاسم ذلك مع تونس الشقيقةـ، وهذا التزام شديد من قبل الجزائر بمقتضيات الأخوة القائمة بين البلدين”.
وأوضح جرندي إثر لقائه الرئيس التونسي قيس سعيّد أن “الرئيس تبون قد استجاب بنفسه لهذا الطلب وأعطى تعليماته لوزير الخارجية في خصوص ما يستلزم من توفير اللقاح، تقاسما مع ما سوف تتحصل عليه الجزائر من هذه اللقاحات مع تونس”، وفقا لوكالة “فرانس برس”.
وزاد الوزير التونسي: “هذا تعبير شديد على متانة علاقات الأخوّة القائمة بين تونس والجزائر، وبين الرئيسين التونسي والجزائري”. ولم تؤكد السلطات الجزائرية هذا الإعلان رسميا.
جارة السوء، تُرضع بثديها الأيسر الحليب، و بثديها الأيمن القطران
شراء تونس بتقاسم اللقاح على حساب الشعب الجزائري ولكسب الود الدي ينبني على قراءات مبيتة وليست ودا حقيقيا لعدة اعتبارات حدودية جغرافية وسياسية ايضا
اجي الله يرحم ليك الوالدين نتناقشوا فشي حقنة ضد كورونا……
لا يوجد تعليقات الجزائر العصبة وتدير تحركاته
جميل جداً، خطونا غير حنا يرحم باباكم.
شاط الخير على زعير .. فرقوه بالمعالق!
الف مبروك لإخواننا التونسيين ! لكن لا تعتقدوا ان ذلك بالمجان !! عليكم مباركة أعمال العسكر الجزائري في الجزائر و في البلدان المجاورة !! و لا تنسوا ما فعله بوخروبة في قفصة !!!
علاه التوانسة غير قادرين على إقتناء اللقحات ، الصدقة عيب في حق التوانسة ، الجزاىر ستدكرهم بهدا مدى الحياة هدا إدا كان اللقاح الروسي فعال و ليس أكدوبة
ولكن لم يذكروا المقابل.الجزائر لا تعطي شيئا دون مقابل إلا للبوليزاريو. على كل حال ، “الله إعاونهم بالأخوة المفاجئة بِِنَتْهم ، والحب الجنوني بين قيس وليلى ، عفوا، بين قيس و تبون “.
كل هذا الحب من أجل استمالة تونس للإعتراف بالبوليزاريو، و عدم مساندة المغرب في أي طرح، لكن هيهات ثم هيهات
هذيك رشوة لتونس لأنها أصبحت عضو غير دائم في الأمم المتحدة
. الجزائر ستأخذ من الحصة الجزء الحلال وتعطي لتونس الجزء الآخر.
مضت الأيام لماكانت تونس هي التي تتكرم على الجيران أما الآن فقد عرف الجميع لماذا هذه المبادرة الإنسانية الفاضلة.
هدا لم يحصل حتى في زمن بن علي.
لؤم العسكر لا حدود له احسو بالعزلة الدبلوماسية و اغلبية المغاربة انتبهت لكدبتهم وان خاوا خاوا لا تتناسب و التامر على وحدت المغرب الترابية و هاهم يجربون خاوا حاوا مع تونس لجعلها تسطف الى جانبهم ربما نرى المزيد من التنازلات لتونس و موريتانيا في المستقبل و ربما ينطلي دالك على بعض المواطنين او المسوليين لكن الاغلبية تعرف ان الجزائر قيادتا و شعبا حقودون لجوجون معقدون و الاسطفاف معهم يجلب المشاكل اكتر من المكاسب
باعتبار ان تونس لها رئاسيات داخل الامم المتحدة هذا الشهر فان الجزائر تتودد لها لكي تناقش ملف الصحراء المغربية وتضعه للنقاش.
نظام الجنرالات أصبح يتخبط يمينا ويسارا كالديك المدبوح ولذا ليس من المستغرب أن يرتمي في أحضان آخر الدويلات المساندة له ولو على حساب شعبه المغلوب. كايقول المثل الساعي يسعى و مراتو تصدق
اشتم رائحة غدر من تونس في مجلس الامن لرئاستها له . لان لاشئ يعطى بدون مقابل من جارة السوء
تمسك غريق بغريب. مثل ينطبق على الجارتين.
يكفي ما قاله وزير خارجية تونس السابق من احتلال الجزاىر للصحراء التونسية لمعرفة أسباب نظام الجزاىر في التعامل مع تونس.الرشوة مقابل السكوت عن الاحتلال .اصبح حكام تونس بلا قيمة بعد ان خنعوا للابتزاز الرخيص.
الجزائر تتودد وتريد شراء الموقف التونسي لخدمته في قضية الصحراء لان تونس هي من تتولى رئاسة مجلس الان هذا الشهر.
لا تنسوا أن تونس ستترأس مجلس الأمن هذا العام و الفاهم يفهم و لكن ماغايصورو والو
شاط الخير على زعير فرقوه وﻻد حسان.هههه جزائر الشر ضدا في المغرب مستعدة ﻻعطاء شرفها وعرضها ان كان لها شرف وعرض وأموال الشعب المقهور مقابل كسب ود بلدان قد تلجأ اليها لنصرتها في مخطط تقسيم المغرب وتقزيمه
الجارة السوء همها الوحد وضع العصى في العجلة للمغرب. ملايير تهضدر ضضد ممصالح وتقدم المملكة. اتعجب للكم الهائل من الحقد في تعاليق المواطنين تجاه المغرب….. ملف الصحراء المغربية اماط اللثام عن صهينة الجارة الشرقية
الجزائر تريد شراء دبلوماسية تونس لأن هذه الأخيرة ستترأس مجلس الأمن خلال هذه السنة ، لكن هيهات ثم هيهات إنه المغرب يا زلدي وأجرك على الله .
أن تونس تعلم علم اليقين بأن ترأسها لهذه المنظمة هي مسألة عابرة و لا يمكنها المغامرة بعلاقاتها المتجدرة مع المغرب لتستجيب لمطامع الجزائر المفضوحة .
إن للمغرب أصدقاء وازنين لا يمكن ان تزحزحهم أية مواقف معادية. و هم معروفون .
إنها فرصة تونس حتى تبرهن على إستقلالية قراراتها و للحديث بقية .
الجزائر تحط السم في العسل :
يجب على الجزائر أن تتأكد أن لا شيء سينسي تونس والمغرب وليبيا عن المطالبة بالصحراء التي اقتطعها الإستعمار الفرنسي من هذه الدول المغاربية وأهداها لجزائر السوء التي أصبحت سرطان ينخر الجسم المغاربي ويجب استؤصاله …..إعادة ترسيم الحدود الأصلية واجب لا مفر منه سواء بالدبلوماسية أو بالقوة
بيع الاوهام من طرف اليهود الحقيقيين والاشد كفر للجارة السوء
العسكر الذين يجثمون على صدور الجزائريين لا يعرفون شيئا اسمه الأخوة
أو التعاون أو الجوار. فلا ينتظر الخير ممن جبل على الشر.
الحمد لله رب العالمين يقول المثل انا فين وانت فين المغرب لا يحتاج لرفقاء المصلحة ادا أراد الإنسان الإعانة عليه طرق أبواب الأقوياء والحكمة تقول اتق شر من أحسنت إليه حفض الله بلادنا وملكنا و شعبنا اللهم امين يارب العالمين
في وسط العزلة اللتي تعانيها الجزائر . فهي مستعدة لتقاسم حتى أراضيها مع الغير من أجل فرملة الاكتساح المغربي في قضية وحدته الترابية.
اللهم زد وبارك
حتى يزيد ونسميوه سعيد، شاط الخير على زعطوط.
أتساءل من الاهون على تونس البحث لقاح بشرف رغم الظروف؟ ام عطاء من جار يتبعه أذى؟
لاحولا ولا فوة الا بالله العلي العضيم………مابقينا…عارفين…والو…2 دوال ..المغرب…..كيرضعهم….الحليب…وهما السنتهم .علينا……قطران….ولكن..يقول. مثال..قديم….اللي حسدك…..اعطاك….. .
النضام العسكري يريد تقديم مساعدة ملغومة لتونس وهي محاولة منه لاستعمال البلد التونسي في تمرير افكار النضام العسكري الخبيثة وايصالها الى جلسات الأمم المتحدة .لكن هيهات ثم هيهات كرامة الجزاءر مع موريتانيا وتونس ووووو مسمومة وليست لوجه الله.انها قضية الوحدة الترابية المغربية .
ماذا يطبخ نظام العسكر في مطبخ تونس الشقيقة… اتمنى ان تكون هذه المساعدة تحت شعار الأخوة الحقة وليس تحت شعار اخر يعمل على جعل تونس الديمقراطية رهينة اجندات النظام الجزائري العسكري الديكتاتوري الساعي نحو خلق الفتن بين الأخوة الأشقاء في المنطقة المغاربية.. جنرالات الجزاير لايقدمون شيء بدون مقابل خبيث.. فهم سبب الفتنة في المغرب وسبب الفتنة بين فصائل ليبيا وقبل ايام اتجهوا نحو موريتانيا الشقيقة بوفد عسكري رفيع تحت ذريعة دعم تكوين الجيش الموريتاني بعد افتتاح التقارب المغربي الموريتاني في المجال الأمني ضد تسلل مرتزقة البوليساريو… والان يحاولون استمالة تونس الشقيقة بصفقة لقاح كرونا … باعتقادي ان مايقوم به جنرالات الجزاير يرفع من حدة تفاقم أوضاع الشعب الجزايري الذي مايزال يحلم بدراهم المحروقات وهو يقف في طوابير طويلة بشكل يومي من أجل الحصول على شكارة حليب او كيس سميد وووو شعب محاصر إعلاميا بسبب رداءة صبيب الانترنت… شعب مايزال تحد تهديد و ترهيب الجنرالات بعودة العشرية السوداء التي صنعوها لاجهاض مشروع جزاير مدنية…
الكل أصبح يريد التخلص من هذه اللقاحات…الإمارات تتبرع بحصتها من اللقاح الصيني للأردن والسودان، والجزائر تتقاسم حصتها من اللقاح الروسي مع تونس، والصين تبيع اللقحات التي أنتجتها وتشتري لقاحات دول أخرى…
زيادة عن الفوضى والغموض والمؤامرات…رئيس شركة صينوفارك (التي قال المغرب أنه حصل على لقاحها) قدم استقالته اليوم…وتويتر يحجب حساب لقاح سبوتنيك الروسي كما فعل مع ترامب…
يجب أن يكون المرء مجنونا تماما ليثق فيكم وفي لقاحاتكم…
الجزائر كترشي تونس لان هذه الاخيرة في طريقها الى رئاسة مجلس الامن
الجزائر وتونس شعب واحد والدليل لم يطبعو مع الصهاينة..
الى المنتقدين رانا طبعنا مع اختنا تونس لماذا هذا الهرج تصبحون على خير
بدأ السخاء الجزائري: مرة مع موريتانيا و الآن وعود لتونس في سبيل الخروج من عزلتها الإقليمية و الدولية التي وضعت نفسها فيها بمعاداة المغرب.
الجزائر تسعى الى كسب المتعاطفين بعد انكشاف خبثها في النزاع المفتعل حول قضية الصحراء المغربية.
و أسلوب الرشوة و شراء الذمم هذا ليس غريبا على الجزائر، فقد كانت سنوات البحبوحة النفطية ترمي الدولارات يمينا و شراء للدول و القادة الذين يعلنون الانحياز الى أطروحاتها الانفصالية و لكن الحق يعلو و لا يعلى عليه.
أسلوب تجميلي مفضوح من طرف كابرانات أيالة الجزائر.
(وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان) هذا ما جاء في القرأن.
ليس من الذكاء في شيء أن ننتقد كل ما تفعله الجزائر. يجب التنويه بعمل ما قام به العدو اذا كان صائبا . هذا يعلو بمقامنا.
هم قاموا بايقاف استيراد اللحوم من الخارج لان الخزينة وصلت الى الإفلاس من العملة الاجنبية ويعطون اللقاح للتوانسة والبوليزاريو والجزايريين الشعب لهم الله لا افهم كيف تفكر هذه العصابة الحاكمة.صحيح ان الجزاير خيرها لغيرها انطبقت عليهم المقولة.
tout ca pour amadouer la Tunisie parsqu elle est représenté a l onu pour introduire l affaire du Polisario . c stupide de la par des deux pays….
مالكم ماترحمو ماتخليو رحمة ربي تنزل.. .
قولوا خيرا أو اصمتوا، تونس و الجزائر علاقة ليست وليدة اليوم، تاريخ مشترك منذ الأزل بدءا من الفتوحات الإسلامية بل قبل ذلك أيام قرطاج و نوميديا ثم حقبة الخلافة العثمانية فثورة التحرير و ساقية سيدي يوسف أين اختلطت الدماء و الأرواح، تونس لم تطعن يوما في الظهر و لن تفعل ذلك رغم الضغوطات و الإغراءات، تونس و الجزائر ممكن جدا أن يصيرا كيانا واحدا و ليست المرة الأولى التي تمد فيها الجزائر يد العون لها بغير منا و لا أذى، خيرهم سبق و هناك مناطق حدودية تستفيد من الغاز مجانا، للعلم تونس في سنوات الجمر و الإرهاب لم تغلق أبوابها في وجه الجزائريين أبدا، زوجتي تونسية و لم أحس نفسي غريبا لما أزور تونس.
السلام عليكم.ما دامت أمريكا وإسرائيل القواتان العظمتان ومعهم باقي الدول اللذين يساندون المغرب في قضيته العادلة فلا تهمنا لا تونس ولا الجزائر فيما تفعلان.ماذا تكون هاتين الاخيرتين أمام هاته الدول العظمى سوى أقزام أمامهما ونترك لهما حبهما المفاجىء اللذي ضهر في اخر لحظة ولن يجلبان على انفسهما إلا الخراب والغقصة بعد أن يروا أن الكل مع المغرب.راه هذا محمد السادس وأجرك على الله اللذي لقنه والده المغفور له الحسن الثاني اكبر سياسي في العالم مبادىء السياسة وحيتياتها كما يقول المثل من أين ذلك الشبل من ذاك الأسد
من وجهة نظري ….كل من ليس معنا في قضيتنا الوطنية الأولى….. لا يهمني ……رغم انا خيرنا سابق لكل الدول التي ليست معنا مباشرة و تنافقنا ……
سبحان الله العظيم على دولة تتقاسم مع تونس اللقاح في حين كتقاسم مع المغرب الشر . راها مانعة على المسؤولين تونسيين الدهاب الى المغرب
تونس تتراس هته السنة مجلس الامن ولدلك ستحاول الجزاىر استمالتها ضد المغرب بكافة الطرق وما على المغرب الا الغاء الامتيازات التي يعطيها لتونس في حالة ما اذا وقفوا مع المشروع الجزائري لتقسيم المغرب
أرادوا شراء تونس التي هي حاليا تتراءس مجلس الامن
لا ثقة في الجمهوريات العربية اصحاب مصالح لا غير شتان بينها وبين الجمهوريات الديمقراطية الأوروبية أو الغربية بصفة عامة
هذي باينة أبا ثبون ثمن طرح قضية القضايا بالجزائر على أنظاره مجلس الأمن وشوف ليها معاك تونس شي إقامة فخمة فالفندق ديال العري المحسوبين على البلطجية الكبار ديال البولياريو بإسبانيا ( مريم البشير … ) وجيب ليهم الخدمة دوك الشيخات ديال القنوات المصرية هاذ كورونا راهي دائرة أزمة فالكباريهات وأنا غادي تقعد إن شاء الله فكرسي متنقل باش يسهل عليك محاربة بلاد المئة ألف ولي ( المغرب) ..
آه قبل ما ننسى خودليك شي مجوهرات فاخرة من عند العطار ديال جنوب إفريقيا وشي حلي باش يجي الشطيح مليح .. وبالمناسبة أقدم من هذا المنبر العزاء الإخوة بالجزائر وراهم عارفين كثر مني أش طاري ليهم وربي فوق الجميع إن شاء الله يجيب الخير منا القدام…
الجزائر معروفة بإرشائها للظمائر ولهذا أصبحت بين عشية وضحاها كريمة مع موريتانيا وتونس.
إنه المكر والخبث بكامل تجلياته.
دزايرية فمهم كبير واسع فين ما يتكلم شي تونسي مع دزيري أمشي ياسعاية تلقيح
ما اعجب له هو أين هي أهداف ثورة تونس التي كانت منطلق شرارة الربيع العربي المزعوم ؟ هل تحقق منها ما كان يرمي اليه التوانسة ؟؟؟
اما اعجوبة اقتسام حصة تطعيم دولة مع دولة أخرى فلا أظن شغرلي شابلن كان يعلم بها والا لأضافها في فيلمه عن هتلر العظيم
الجزائر اذا ما دداوهاش للطبيب غادي يفوت فيها الفوت تولي تضرب بالحجر وراسها مشعكك وحوايجها موسخين وهازة طرف دالخبز كاتعض فيه
ديوها للطبيب خلاص راه بان فيها لهبال بالعرارم
القطران لتقتل الورم الخبيث اللدي ينمو على يمينها.تم,