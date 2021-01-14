الجزائر تتقاسم حصة "لقاح كورونا" مع تونس

أعلن وزير الخارجية التونسي، عثمان جرندي، الخميس، أن الجزائر ستتقاسم حصتها من لقاح كورونا مع بلاده فور حصولها عليه.

وقال المسؤول التونسي إن “وزير الخارجية الجزائري استجاب بصفة مباشرة وقال بالحرف الواحد إن الجزائر لم تتحصل بعد على هذه اللقاحات، ولكن فور تحصلها عليها سوف تتقاسم ذلك مع تونس الشقيقةـ، وهذا التزام شديد من قبل الجزائر بمقتضيات الأخوة القائمة بين البلدين”.

وأوضح جرندي إثر لقائه الرئيس التونسي قيس سعيّد أن “الرئيس تبون قد استجاب بنفسه لهذا الطلب وأعطى تعليماته لوزير الخارجية في خصوص ما يستلزم من توفير اللقاح، تقاسما مع ما سوف تتحصل عليه الجزائر من هذه اللقاحات مع تونس”، وفقا لوكالة “فرانس برس”.

وزاد الوزير التونسي: “هذا تعبير شديد على متانة علاقات الأخوّة القائمة بين تونس والجزائر، وبين الرئيسين التونسي والجزائري”. ولم تؤكد السلطات الجزائرية هذا الإعلان رسميا.