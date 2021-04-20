الجزائر تتهم أشخاصا بتلقي تمويل سفارة أجنبية

أعلنت الشرطة الجزائرية الثلاثاء أنها أوقفت “جماعة إجرامية” من ثمانية أشخاص لهم علاقة بالحراك الشعبي، متهمين بـ”تلقي تمويل” من سفارة دولة أجنبية.
وجاء في بيان المديرية العامة للأمن الوطني: “تمكنت مصالح الشرطة القضائية من توقيف جماعة إجرامية تتكون من ثمانية أشخاص، مشتبه فيهم، تتراوح أعمارهم بين 26 و60 سنة، ينشطون تحت غطاء جمعية ثقافية غير معتمدة على مستوى باب الوادي بالجزائر (العاصمة)”.
وتابع البيان: “هذه الجمعية الثقافية استطاعت بتمويل من إحدى الممثليات الدبلوماسية لإحدى الدول الأجنبية الكبرى بالجزائر اقتناء معدات وتجهيزات تكنولوجية حديثة، استعملتها في إنتاج أفلام ووثائق استفزازية، وكذا في إنجاز منشورات ولافتات تدعو إلى التحريض خلال المسيرات الشعبية أو ما يعرف بالحراك”.
وحسب بيان الشرطة فإن “القائمين على هذه الجمعية اعترفوا بهذا الدعم الخارجي، الذي كان تحت غطاء نشاط ثقافي مزعوم”.
ولم يذكر البيان أي تفاصيل حول الجمعية أو الدولة التي مولتها.
وحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين فإن نشطاء من جمعية “أس أو أس باب الواد”، مع رئيس المنظمة ناصر مغنين، تم تقديمهم أمام القضاء بمحكمة باب الواد الثلاثاء، دون ذكر أي علاقة بين القضيتين.
وأوضحت الشرطة أنها ضبطت 677 لافتة منسوخة وسبع وحدات مركزية لأجهزة الإعلام الآلي وكاميرا رقمية جد متطورة وثلاثة أجهزة سكانير و12 طابعة، وأنه تم تقديم “المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة”.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حذر المتظاهرين من “الانزلاقات” و”النشاطات غير البريئة” التي “تحاول تقويض المسار الديمقراطي في البلد”.
ومنذ انطلاق تظاهرات الحراك في فبراير 2019 تمكنت من إسقاط الولاية الخامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة لكنها تطالب بتغيير جذري للنظام.
ها هم بدؤؤا يافقون الاكاذيب ليبطلوا الحراك زيتهموا دولار اخرا تحرض الشعب هو الذي صنع من كثرة الهموم والازمة والبطالة والعين ليس هناك دولة تحرض هناك نظام فاسد وقد حان وقت تنحيته فقط.
ستبدأ عملية إبادة الجزائريين المنتمين للحراك. العشرية السوداء عادت في بلاد العسكر.
نظرية المؤامرة أسهل طريقة وأسرع تهمة توجه للحراك حينما يصل الوعي للشعب كل الألاعيب تصبح مفضوحة
على الحكام الجزاءريين ترك كراسيهم والدهاب الى غير رجعة وترك الشعب يختار من يتحمل قيادة البلد الى ما فيه خير الجزائريين الأحرار
كل ذلك سوى تضليل لكسر الحراك فقط. انها مؤامرة تستهدف الحراك الشعبي الجزائري. انها ليست سوى مناورة بئيسة من طرف المخابرات والعسكر.
دايما الجزائر لما تتهم لا تسمي الطرف المتهم؟ تتهم المغرب ومرة اخرى تتهم دولة كبرى؟ هذا دليل علةدى ان النظام العسكري كذاب في غالب الأحيان. من ناحية اخرى هل يحق للمجرم الذي يشهد فيه الشعب الجزائري كله تقريبآ ان يعتقل ؟ مناورات لمعاقبة النشطاء بقصد قمغ الثورة في الجزائر. لا أحد اصبح يثق بما بصدر عن العسكر وواجهتهم وليس المغاربة فقط
العام والخاص يعلم من هاته الدولة الحاقدة التي باركت استقلال الجزاءر بحرب تصدي لها ثوار الجزاءر لكن هيهات كما الامس كما اليوم كما الغد سنكون لكم بالمرصاد اما الحراك فانتم تراهنون علي شئ انتهت صلاحيه
الواقع ان عصابات الحكم تتخبط يمينا شمالا ربما تجد لها منفدا لايقاف الحراك.استعملت الايادي الخارجية والدحدوح و التشكيك وكل الوسائل لكن الشعب قرر قرارا لا رجعة فيه دولة مدنية ماشي عسكرية.الرحيل يعني الرحيل يا كبرانات فرنسا ومن يدور في فلككم.
تاريخ الجزائر المعاصر يشهد لحكام قصر المرادية بالكذب والنفاق ونشر الاشاعات قصد تلميع صور العسكر الاجرامي الحاكم… ومنذ بداية الحراك الشعبي السلمي الا وسمعنا عن تدخل جهات أجنبية لزعزعة استقرار الجزائر… ولا يخفى على أحد أن حكام العسكر الاجرامي وراء كل ما يحدث ،و ما يشاع من طبيخ العسكر للقضاء على الحراك المبارك. حتى ان كل من يردد مدنية مدنية ..! يعتبر في نظرهم عميل لاجندات أجنبية. القافلة تسير… .
هكذا بدأ النظام السوري بالتعامل مع الحراك في بدايته. وتطورت الامور حتى وصلت سوريا الى ما هي عليه الان. مجرد ركام هنا وهناك. فضاع البلد مع عناد النظام وتصميم الشعب السوري.
على العساكر ان ترحل عن الجزائر في هدوء وصمت.
ما يفاجئك ويحيرك في دولة الجزائر أنها دائما تلقي مشاكلها على عاتق دول أخرى،بكل سهولة يخبروننا أنهم اكتشفوا دولة اجنبية تمول مجموعات داخل الحراك الشعبي،يا حماق هذا الخبر لو كان صحيحا في دول أخرى تقطع العلاقات الدبلوماسية مع هذه الدولة الأجنبية وربما تقع حرب بين البلدين،هذا خبر لا يمر مرور الكرام ولكن لأنكم تكذبون وتراوغون شعبكم بهذه التفاهات فمرفوع عنكم القلم مثل المجانين.
عصابة الكبرانات لم تستحيي او تخجل من نفسها بتحريضها لعصابات المرتزقة الذين جمعتهم فوق اراضيها وزودتهم بالمال والسلاح لتهديد استقرار المملكة واستعمار اراضي جيرانها، والان تشتكي من جمعيات مدنية تتلقى مساعدات من جهات خارجبة عبارة عن اجهزة تقنية في التصةير وانتاج الافلام.
من حفر حفرة لاخيه سيسقط فيها باذن الله.
شنقريحة ايل سونغ رئيس اركان جارتنا كوريا الشمالية نسخة 2 لا يتورع عن خلق اكاذيب للتغطية على فشل العسكر في ادارة موارد البلاد لاكثر من خمسين سنة. تارة يدعون ان المغرب هو السبب تارة فرنسا تارة الشيطان تارة اسرائيل ووو
. كونوا تحشموا با عصابة الشر صارحوا شعبكم بمال ثروته اين صرفت كيف تاجرتم بها بدعوى تقرير مصير مرتزقة.
و باز باز باز
هذا دليل على أنه حفات لهم النقشة وتيتسوقو بلى كان. الطز عليكم قهرتو الشعب وقمعتوه مسكين الله اكون ليه فالعون.
الحمدلله تبون و.جنرالاته لم يقلون أن المغرب وراء هذا الحراك كيف نسوا ذلك .ربما يقصدون بالدولة العظمى المغرب فلا غرابة الحقد دفين في قلوبهم.
بدأ ت الأقنع تسقط عن الحاكمين الفعليين اللذين لم يقدروا ضبط أنفسهم الأمارة بالسوء كعادتها .. الطاغية يبقى كذلك وإن صور لك أنه ديمقراطي و أنه تم انتخاب دميتهه عفوا رئيسه بصورة شرعية .. لا يمكن للذئب ان يصبح حملا وديعا.
نفس السيناريو في المغرب عندما لم يعجب حكام المغرب مساعدة السفارة الألمانية للجمعيات الحقوقية المغربية التي تناضل ضد القمع والرشوة والنهب.
العصابات الحاكمة في الجزائر والمغرب تختلف حول الصحراء وتتفق على سرقة الشعوب وسجن المناضلين
كل مرة يصنع هذا النظام المتهالك حيلة لإسكات أصوات الحراك. لكن الشعب الجزائري الشقيق عاق وفاق
Quel régime mafieux Harkis menteurs il ment matin et soir le problème ils ne savent même pas mentir tout est flagrant quelle honte pour ce régime de magouilles
هل هذه مراوغة إعلامية لتسويق الأحداث التي تشهدها الجزائر إلى الخارج أو العكس أي تورط دولة أجنبية كبرى عن طريق سفارتها لتكشف عنها إذا أمام الإعلام وتقدم الدلائل على ذالك.
متحدث باسم جوو بايدن.
كفى من الكذب وتلفيق التهم الشعب يريد تغيير الحكم العسكري بالجزائر لا أقل ولا أكثر لا تحاولوا تعريف مسار الحراك بوجود لافتات و كاميرات وما شابه ذلك لدى جمعية ثقافية الحمد لله لم تجدوا أسلحة وجدتم أدوات جميع الجمعيات الثقافية تتوفر عليها . الكذب والبهتان لن يوقفوا الحراك الشعبي بهذه الترهات.