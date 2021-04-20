الجزائر تتهم أشخاصا بتلقي تمويل سفارة أجنبية

أعلنت الشرطة الجزائرية الثلاثاء أنها أوقفت “جماعة إجرامية” من ثمانية أشخاص لهم علاقة بالحراك الشعبي، متهمين بـ”تلقي تمويل” من سفارة دولة أجنبية.

وجاء في بيان المديرية العامة للأمن الوطني: “تمكنت مصالح الشرطة القضائية من توقيف جماعة إجرامية تتكون من ثمانية أشخاص، مشتبه فيهم، تتراوح أعمارهم بين 26 و60 سنة، ينشطون تحت غطاء جمعية ثقافية غير معتمدة على مستوى باب الوادي بالجزائر (العاصمة)”.

وتابع البيان: “هذه الجمعية الثقافية استطاعت بتمويل من إحدى الممثليات الدبلوماسية لإحدى الدول الأجنبية الكبرى بالجزائر اقتناء معدات وتجهيزات تكنولوجية حديثة، استعملتها في إنتاج أفلام ووثائق استفزازية، وكذا في إنجاز منشورات ولافتات تدعو إلى التحريض خلال المسيرات الشعبية أو ما يعرف بالحراك”.

وحسب بيان الشرطة فإن “القائمين على هذه الجمعية اعترفوا بهذا الدعم الخارجي، الذي كان تحت غطاء نشاط ثقافي مزعوم”.

ولم يذكر البيان أي تفاصيل حول الجمعية أو الدولة التي مولتها.

وحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين فإن نشطاء من جمعية “أس أو أس باب الواد”، مع رئيس المنظمة ناصر مغنين، تم تقديمهم أمام القضاء بمحكمة باب الواد الثلاثاء، دون ذكر أي علاقة بين القضيتين.

وأوضحت الشرطة أنها ضبطت 677 لافتة منسوخة وسبع وحدات مركزية لأجهزة الإعلام الآلي وكاميرا رقمية جد متطورة وثلاثة أجهزة سكانير و12 طابعة، وأنه تم تقديم “المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة”.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حذر المتظاهرين من “الانزلاقات” و”النشاطات غير البريئة” التي “تحاول تقويض المسار الديمقراطي في البلد”.

ومنذ انطلاق تظاهرات الحراك في فبراير 2019 تمكنت من إسقاط الولاية الخامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة لكنها تطالب بتغيير جذري للنظام.