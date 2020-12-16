الجزائر تحتج على إشادة وزير تونسي أسبق بالمغاربة

احتجت الجزائر على تصريحات أحمد ونيس، وزير الخارجية التونسي الأسبق، والتي وجّه فيها انتقادات لاذعة إلى النظام العسكري الجزائري ودافع خلالها عن قرار المملكة بعد اعتراف أمريكا بمغربية الصحراء واستئناف العلاقات مع إسرائيل.
وخلال استقباله للسفير الجزائري، أكد عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أن “صفاء العلاقات التونسية الجزائرية لا يمكن أن تكدره مواقف غير رسمية لا تلزم تونس في شيء، ولا تُلزم إلّا أصحابها”.
ويأتي استقبال وزير الخارجية التونسي بمقر وزارته للسفير الجزائري بعد تصريحات وزير الخارجية التونسي الأسبق، والذي قال إن “إحقاق تكتل المغرب الكبير سيعود بالنفع على جميع الشعوب المغاربية؛ ولكن الجزائر هي التي ظلت تلعب بالنار. وعملت بذلك على كسْر هذا التكتل، بعدما أشهر النظام العسكري الحرب على المملكة المغربية”.
وأضاف ونيس، خلال استضافته على أمواج الإذاعة التونسية “IFM”، أن “تونس والمغرب ساهمتا في استعادة الجزائر لاستقلالها؛ ولكنها انقلبت عليهما معاً، حيث افتكّت مئات الكيلومترات من الصحراء التونسية، وهو ما رضخ له الحبيب بورقيبة، ولكن لم يرضخ الحسن الثاني لذلك؛ وهو حقه المشروع”.
وأوضح الدبلوماسي التونسي أن “الجزائر أعلنت الحرب على المملكة المغربية إلى غاية اليوم”، وزاد: “هذه الحرب جعلت جميع الشعوب المغاربية تعاني من تبعاتها؛ بل إن العسكر حطّم النظام الجزائري نفسه”، ومردفا: “لو يتخذ النظام القرار الديمقراطي الصحيح، لشرعنا الآن في بناء المغرب الكبير، وسيربح الكل من ذلك”.
وكان محمد منصف المرزوقي، الرئيس التونسي الأسبق، أكد أن النظام الجزائري يتخذ من الصحراويين المحتجزين بتندوف “رهائن لخيار سياسي خاطئ”، مبرزا أن الأجدى هو “العيش تحت سقف المغرب عوض الجري وراء سراب ووهم لن يتحقق يوما”.
وقال المرزوقي، خلال مشاركته في ندوة نظمتها، عن بُعد، جمعية جزائرية، حول “واقع ومستقبل الحريات والديمقراطية في الجزائر”، إن “النظام الجزائري، المتهالك، يبيع الوهم” للمحتجزين بتندوف.
الجزائر تقضي وقتها في الإحتجاجات عوض التفكير في حل مشاكل شعبها كفى من التكبر إقتصادكم لا يساوي أي شئ في السوق
هداك التونسي الشهم قال غير الحق. واين المشكل ؟
هادي اكبر نكتة، نحن ننتظر استدعاء سفير أمريكا بالجزائر و توبيخه اولا لأن بلاده اعترفت بسيادة المغرب على صحراءه و أنتم تحكرون على سفراء إفريقيا و اخرهم تونس….ورينا يا دزاير حنة يديك و ستدعي سفير الأمريكي لنسعترف بكم دولة قوية كما تدعون.
الرجل تكلم عن الواقع وهذا يعرفه العامة حتى الجزائريين أنفسهم لكن مع توالي العسكر الذي لا ينظر إلا إلى بندقيته تنكر للخير ومساعدة الأشقاء في تحرير الجزائر وكما يقال إذا أكرمت الكريم ملكته وإذا أكرمت اللئيم تمردا
الجزائر احتجاجها مرتبط بالمغاربة ليس لهم شعل من غير المغرب، اللهم اهدهم
و تبقى الجزائر حالة خاصة في شمال أفريقيا كما قال الراحل الحسن الثاني رحمه الله
اريد فقط ان أسأل المسوالين الجزائريين كل هذا العداء والكره للمغرب على لسان كل وزراء الجزائر تصوروا معي لو كان المغرب يعملكم بالمثل ماذا سوف تكون النتيجة كان بالإمكان أن يستغل المغرب العشرية السوداء بالجزائر ويسمح للمعارضة انداك الدخول الى الاراضي المغربية وشن حروب عليكم كما تفعلون أنتم مع مرتزقة الانفصاليين ولكن المملكه المغربيه ديما تتخد موقف حكيمه ولكم في برقية جلالة الملك محمد السادس ومتمنيته بالشفاء لرئيس الجمهورية تبون كامل العبرة وأنا بدوري أتمنى لكم الشفاء العاجل لكل من يكره المغرب
ماهي أهذاف الجزائر الخفية وما هذا العدوان على المغرب اللهم اجعل كيدهم في نحورهم انت تعلم اننا لا نريد الاشتباك والحرب مع جيراننا واخواننا الجزائريين والمسلمين اللهم كل من يريد ان يشعل الفثن بيننا اللهم اشغله بنفس اللهم سلط عليه المرض ليشل قدرته وتفكيره
شكراً للدبلوماسي التونسي! الجزائريون في المستقبل سيتفهمون أنهم ارتكبوا أخطاء إتجاه المغرب وهم يعلمون جيدا أن صحراء مغربية. رغم أخطأئهم المغرب أمدى يده لمناقشة كل الخلافات إنكانت موجودة. رغم أخطأئهم المغرب أمدى يده!
لكن مع كامل أسف! النظام الجزائري متغاطرس وحقود وحسود وله أوهام شبه خفية لتواسع في منطقتنا.
أعتقد أن نظام الجزائري وبعض ﻷنظما اﻻخرى مثله ﻻزلت تخدم ﻹديولوجيات العالمية القاديمة ومتجاوزة.
الوزير السابق التونسي قال الحقيقة كما هي بدون ديبلوماسية و المغرب يحقق المكتسبات و النظام العسكري الجزائري العجوز الحاقد مهمته الإحتجاج.
هده هي الديمقراطية عند حكام الجزائر دائما تكون على مقياسهم. لا يفهمون شئ اسمه احترام وجهات نظر و رأىن الآخرين و تعبيرهم.لو هدا الوزير خرج و عاكس المغرب لصفقة له الجنرالات.
مقولة تلخص كل شيء ان العسكر الجزائري يبيع الوهم.
بصراحة لما نفكر نعلق على افعال وأقوال جزائريين نرى ذلك بمضيعة الوقت. علينا أن نتفرج من سيدخل سجن الحراش .وكيف سيموت شنكرحة؟ وما مصير تبون ؟
عوض الاحتجاج يجب مراجعة الأوراق لأن ما قيل فهو حقيقي نسأل الله أن يرشدهم إلى الصواب
ما قال الا كلمة حق ، احب من احب وكره من كره
ما زلنا يا سيدي لم نسترجع كل التراب المسلوب من طرف الجارة الشرقية حسب توزيع فرنسا ما زالت لنا تندوف وتلمسان وبشار تحت إمرة الجزائر وعندما نطوي صفحة الصحراء المغربية التي طويت أصلا نفكر فيها سلبته منا فرنسا وضمه إلى الجزائر بحول الله
والله ماقال الا الحق، حكام الجزائر لم يفسدوا فقط لم دول اتحا المغرب العربي بل حتي بلادهم وشعبهم، عندما اتفرج علي قنواتهم يدكرون ما الت اليه الجزائر من فساد خلال عقد من الزمن، يعني الاحري ان يناقشو مستقبلهم ويناقشوا ماهي السبل لتجاوز مالم يرضوا ان يطلقوا عليه المرحلة الانتقالية، كل هذا لا يهمهم، همهم الوحيد هو المغرب، في المقابل المغرب لا يعير اي لما يروج له هدا الجار العار، وكان أحسن، فهو يطبق مقولة “ادا تكلم السفيه فخير الجواب السكوت” فليطبلوا مايشاوون، لا يعنينا شأنهم بقدر ما تعنينا مصلحتنا، واللي قرب ياكل العصا…
الله يعطيه الصحة عطاهم القوم الحاقدين يمشيو يصلحو بلادهم المغرب بزاف عليهم عاش الملك
وزير الخارجية الأسبق احمد ونيس لا يقول الا الحقيقة فالجزائر سبب كل المشاكل التي تحضى بافريقيا الشمالية، وبالأخص اكتمال اتفاقية اتحد المغرب العربي التي ولدت في مراكش سنة 1986. فحكام الجزائر لا يبعت منهم إلا الشر ولا يوجد في قاموسهم كلمة خير. فقبل الوزير ؤ ونيس صرح الرئيس التونسي الأسبق ان الجزائر سبب تعثر الثنمية في شمال أفريقيا، فهي تحرم شعبها من الثنمية والعدالة الاجتماعية وقررت كذلك ان تعرقل دول الجوار في مسيرته التنموية. ولكنها لم تنجح فدول الجوار تتطلع إلى المستقبل بنجاح والجزائر تراقبهم من وراء الجدار بدون أن تتحرك
مهما تتدخل الحكومة التونسية الحالية بالكلام المعسول او بالاحرى بالكلام الدبلوماسي لن ينفع في جبر الخواطر ،فما قاله الوزير الأسبق هو الصحيح وما قاله الرئيس المرزوقي ومازال يقوله إلى يومنا هذا هو الصحيح، الحكومة الجزائرية تريد من يساندها في طياتها على الجيران وهذا لن يكون على حساب الشعوب التي تتطلع للديموقراطية.
غريب أمر حكام الجزائر وكل جزائري يعادي المغرب . هذه الدولة نسيت قضاياها وازماتها وتعبت المغرب؟ دولة تتكلم عن دعم حركات التحرر في حين الشعب الجزائري سنة كاملة في الشارع يطالب بتقرير المصير .ولولا كورونا ما كان الجزائريون أوقفوا مؤقتا الحراك.
داك التونسي قال كلمة حق يجب ان تقال اطال الله في عمره واكثر من امثاله
الجزائر اي واحد يقول الحق ماتبغيش لهذا أقول للجزاءر انتقذ امريكا ولا تحكرو على ضعيف
السيد المرزوقي رجل صريح وصادق ومواقفه دائما مبنية على حقائق وبعد نظر هذا ماعهدناه فيه .
المملكة المغربية أقدم مملكة في التاريخ و تعتبر مقبرة الأعداء
ما قاله الوزير التونسي هو عين العقل والحق.العسكر دمر بلاده وحطم احلام شبابه بأعمال تخريبية بعقلية مهلة حاقدة.
المغرب لم يمشي في عباره وأوجه الى الاصلاح وتكثيف الجهود مما جعله يحرق المراحل في التقدم في جميع الميادين والجارة الشرقية احتضنت جبهة البوليساريو الارهابية وجعلتها دريعة لنهب الأموال وشراء أسلحة الخردة من روسيا الحليف المتقلب مما نتج عنه تخلف وفقر وغلاء كان ضحيته الشعب.
التاريخ بدأ يسجل الحقيقة التي لطالما تجاهلتها الجارة الشرقية لعدة عقود. (شكرا سعادة الوزير الاسبق في تونس على شهادتك وصراحتك)
جنرالات الجزائر أنفقوا مليارات الشعب الجزائري الشقيق من أجل عزل وخنق المغرب لكن من حفر حفرة لأخيه وقع فيها، والجزائر الآن تعاني العزلة والمذلة.
مما لا ريب فيه أن التصريحات( غير الرسمية ) والردود الرسمية ستقود إلى اتساع الخرق عن الرقيع ، ما لم يتم احتواء الامر في معهد؛ لأنه كما يقال : الحرب أولها كلام ؛ والنار بالتدوين أذكى. لذلك يجب التعقل وأحكام العقل .
إن المنطقة المغاربية ليست في حاجة إلى من يصب الزيت على النار .
إن شمال إفريقيا قد هرم من تعثر التنمية البشرية والتشرذم بين الإخوة الأشقاء والفساد والإفساد والغياب الجزاء اوالكلي للديموقراطية والاحترام الواجب للحقوق الاجتماعية…..///.
ان شاء الله عصابة جنيرالات الكارطون الحاكمة في الجزائر اوشكت على نهايتها.
وسوف تكون حكومة مدنية مؤهلة لقيادة الجزائر الى التقدم و النجاح و إلى إتحاد مغاربي يعم فيه الامن والسلام والازدهار
العصابة العسكرية الجزائرية تظن نفسها انها أكبر من الجميع وقد قالها قائدها الحالي أمام حاشيته ونسي أن القوة العسكرية المغربية قهرتها مرتين في حرب الرمال وحرب 67 وامكالا وهذه العصابة لا تردخ إلا بالقوة والهزيمة لذلك بقيت عندها وفي مخيلتها عقدة الهزيمة إلى اليوم لذلك هي ضد المغرب والمغرب العربي وتحتقر الجيران والجنوب ولكن الله سبحانه وتعالى اعطاها على مقياس فعلها وحقدها وكراهيتها وحسدها فسلط الله عليها شتى مشاكل وازمات رغم نفطها وغازها انظروا إلى دول الخليج العربي كيف كانت وكيف اصبحت باستغلال نفطها وغازها لأن حكم العسكر وخاصة العربية منها همهم هو القوة الفارغة الغوغاء وتفقير شعوبهم كما فعل القذافي ويفعله الآن بشار الأسد وعصابة العسكر الجزائري لا يهمهم تقدم الشعوب وازدهارها .
خمس وأربعون سنة على افتعال هذا الصراع. مدة تغيرت فيها سياسة العالم ومازال عساكر المرادية يعيشون على افكار الدكشوت يكدسون الأسلحة (الخردة الروسية) لمحاربة الطواحين الهوائية. زرعوا ورما سرطانية في جسم دولتهم الكبرى بثرواتها ومناضلها والصغرى بساستها اللذين افقروا شعبهم.
كل من قال الحق تحاربونه ولو كان فردا ،امركم غريب يا نظام الجزائر.
شكرا للأشقاء التونسيين ..أهل مكة أدرى بشعابها
هاد الكلا م معقول جنرالات الاجزاءير ارى انهم تاهو فالظلا م
من هنا فصاعدا فلتستعدي ياجارة السوء لتكميم الافواه لان حقيقتك التي اكتوى بها المغرب لسنوات اصبحت على السنة عقلاء هذه الامة نعم لقد حرمت بلدان المغرب العربي من الاتحاد ومن العيش في سلام ومن التنمية والازدهار كما ساهم احتضانك للقيط اسمه البوليزاريو على اراضيك وتمويلك له من سقوط ضحايا في ساحة الحرب يتمت ابناء وترملت نساء بسبب عجرفتك لكن الله لك بالمرصاد وسيأتي عليك يوم ستدفعين فيه الثمن غاليا فسحقا لجينيرالتك العجزة ولنظامك العسكري المستبد.
قول الحق دائما ما يزعج الظالم و الحقود . فقد كشفت كل اوراقكم اقصد العسكر وليس الشعب
الاتحاد المغاربي لم يعد من أولويات المغرب اليوم
ونتفهم الموقف التونسي لأن النيران قد تندع في أية لحظة في جبال الشعابي المجاورة للجزائر مما يجعل الأمن التونسي و قطاع السياحة الذي أتت عليه جائحة كورونا في خبر كان
لكل دولة الحق في المراهنة على الحصان الذي تريد وتونس اختارت حصانها بتعبير القمارة
[ ] بارك الله فيكم و في صراحتكم التي لطالما لم يتجرأ أحدا من الحكام العرب أن يقولها جزاكم الله خيرا، مادا عسى أن يفعل المغرب البلد المنفتح المتسامح مع حكام العسكر المنغلقة أفكارهم بحيث أنهم جعلوا من هذا البلد الشقيق بلدا منبودا و يعيش في عزلة يوم بعد يوم و هم في سباتهم غير مبالين بشيء إلا بمصالحهم الشخصية و من بعد سوف يفرون إلى الخارج عندما يستيقظ لهم الشعب الجزائري المغلوب على أمره.
النار التي اشعلتموها في اقاليمنا الجنوبية بدأت تحرق تلابيبكم . لن تستطيعوا اخراص شهود الحق مهما حاولتم.
تحتج على الحق ،لا يسكت عن الحق إلا شيطان اخرس،ولا يحتج على الحق إلا منافق ظالم لءيم يكره الحق ويعيش على الباطل.
سبحان الله كل واحد يقول الحق شهادة لله وللتاريخ يغضب الجزاءر لانهم تعودوا على الكدب ونكران الجيران لا لشيء الا ضدا في مصالح المغرب وقضية الصحرا المغربية عقول تعودت على الكراهية والخبث السياسي وهدا هو حالهم وهده هي اديولوجيتهم مع الاسف عقلية العسكر انا المحقق والاخر عدوي تحت غطاء اي مسميات عربية واسلامية و قومية المهم الجزاءر هي الاقوى ولاحول ولاقوة الا بالله
الحق يعلى ولا يعلى عليه ما قالوا هذين الشخصياتان التونسية إلا كلمة حق وسيأتون آخرون سيقلون نفس الكلام . العسكر الجزائري تاريخه اسود مع جيرانه وسيسجل في كتب التاريخ لتعلم الشعوب المغاربية ان سبب تشتتها هم جنرالات الجزائر الذين يريدون الهيمنة على شمال افريقيا. لكن وجدوا الدولة المغربية اقوى بكثير من طموحاتهم الإستعمارية ولهم بالمرصاد .والدليل الإنتصارات المتتالية لقضية الصحراء الاي احرزها المغرب مؤخرا المتوجة باعتراف اقوى دولة في العالم امريكا بمغربية الصحراء.
الحق يعلوا ولا يعلى عليه، سبحان من سخر هذا لهذا،الجزائر ليست ضد المغرب هي ضد الله ،وهو القادر على حماية المغرب ،إن تنصروا الله ينصركم، ولا غالب إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، حينما طردوا ثلاث مائة ألف مواطن مغربي واخدوا ممتلكاتهم هل هذا يقبله الله ،رغم النفط والغاز والذهب افقرهم الله لأنها نعمة من عند الله ينفقونها في ما لا يرضي الله ولهذا أفقهرهم ليكونوا عبرة لمن يفعل مثلهم
Merci au diplomate tunisien! Les Algériens du futur comprendront qu’ils ont commis des erreurs envers le Maroc sachant très bien que le Sahara est marocain. Malgré leurs erreurs, le Maroc a tendu la main pour discuter de toutes les différences qui existaient malgré leurs erreurs, le Maroc a tendu la main!
Mais avec grand regret! Le régime algérien est arrogant, malveillant et envieux, et a presque dissimulé des illusions sur l’expansion de notre région.
Je pense que le régime algérien et certains autres régimes comme lui servent toujours les idéologies mondiales qui vont au-delà de l’ancien. Le Maroc ne peut pas attendre sans la fin de la compréhension d’une conscience complexe effacée de la compréhension.
شكرا للسيد وزير خارجية تونس الأسبق الذي قال الحق وغير الحق وهذا هو الحق والحقيقة التي لم يقلها بعض العشرات من اخواننا في المغرب، يساريين وقومجيين واسلاماويين الذين ينظرون إلى القرار التاريخي لترامب باعترافه بمغربية الصحراء وقرار المغرب بإعادة العلاقة مع إسرائيل التي كانت موجودة أصلا مع إسرائيل مع تمسك المغرب بدعم فلسطين كما كان دائما يساندها أكثر من أي واحد في العالم العربي.انه انتصار المغرب أكبر انتصار وهي مسيرة أخرى في عهد الملك محمد السادس.انه ذكاء ملك كبير يعرف متى وكيف يتخذ القرارات الشجاعة لحماية الوطن من كل الأعداء فاللهم بارك في عمره وانصره عل الدوام.
عاش المغرب حرا مزدهرا ويسقط نظام الجزائر وازلامه من أي نوع.
شكرا لكل مدافع عن وحدتنا المغربية. التاريخ لم ينس ما جاء به السيد الوزير في قوله من حقائق مضت. ولن ينسى وقفة المغاربة اليوم في وجه رعاة التفرقة و التشتت.
اذا فعلا عندكم النيف كما تدعون استدعو سفير الولايات المتحدة الا مريكية واحتجو سنعرفكم رجال واشمن رجال.
لماذا الجزائر لا تستدعي السفير الامريكي من أجل أن تحتج على الاعتراف الامريكي على مغربية الصحراء تدعي أنها قوية مع الدول الإفريقية الفقيرة .
ان الوزير التونسي السابق قال الحقيقة فقط.. فمذا ينتظر عسكر الجزائر ان يقول كل عاقل يريد الخير والتقدم للشعوب المغاربية؟؟!!!التشرذم والتفرد وعدم الوحدة سببه خوف عسكر الجزائر الشقيقة من اتحاد هذه البلدان وتلاقي ابناء شعوبها وتكامل خيراتها وبالتلي بزوغ شمس الحرية والديمقراطية التي ترعب هؤلاء العسكر من فقدان كراسيهم التي عمروا بها طويلا.. وربما ملاحقتم قضائيا بسبب الاذي الذي الحقوه بهذه البلدان وشعوبها..وتيقنوا ايها العسكر ان حبل المشنقة بدا يطوق عنقكم…. والتاريخ لن يرحمكم..
il dit la verite l’algérie sous l’egide de ses dirigeants est en train de detruire toute l’arfrique du nord en soutenant les polisario sur leur terre est et en volant une partie du sahara oriental et en voulant couper le maroc en 2 sont clairement loin de l’esprit de partenariat de l’esprit de l’islam et de l’esprit de la sagesse: se sont des ennemis du peuple marocain et meme du peuple algerien car il cherchent la geurre et le maroc ne lachera jamais le sahra meme si il faut tuer malheursement ses fere en algerie: car la découpe ne sera jamais accepté
نفس الشي سيقوله الوزير التونسي عند نهاية حكومته ،ان الجزائر سبب التوتر
لنرتقي إلى ما هو ارقى بدافع الرقي وندع التراشق جانبا ولنفكر بجدية وطي خلافات الماضي ولنبدأ بكل روح وتفان العمل على تفعيل الاتحاد المغاربي لطالما انتظرناه، الوقت الراهن والظرفية تستوجب التلاحم والتكتل لربح رهانات المستقبل
انا أتساءل لماذا تحتج الجزاير الا عندما يتعلق الامر بالجيران ولا تقدر على التفوه بكلمة واحدة عندما يتعلق الامر بأمريكا وغيرها.صحيح من قال يخافون ولا يحشمون هذه هي طبيعة الجبناء
نظام عسكري متهالك يريد التوسع على حساب جيرانه ويعطل مسار التنمية في أقطار المغرب الكبير ،لا يترك أي فرصة أو لقاء دبلوماسي أو برنامج إذاعي أو تلفزي إلا ويكيل التهم والاباطيل للمملكة المغربية منعتا المغرب بالبلد المحتل ووووو ….وضباطه الشبه اميون لا يعرفون لغة الحوار بل لغة العنف وهم بذلك لن يفلحوا في شيء والهزيمة والذل ستلحقهم أن بقوا على ضلالهم أو تمادوا في غيهم ،انما على جنودنا البواسل عدم أمن مكرهم ويجب الاستعداد لهم وردعهم بكل قوة وصرامة ماداموا يتربصون بنا ويعملوا ليل نهار من أجل تفكيك وحدة ترابنا وإضعاف تلاحمنا ،قبح الله سعيهم وجعل دائرة السوء تدور عليهم.
كل شكر المغرب الجزائر تحتج فتح قنصلية بالصحراء الجزائر تحتج امريكا تعترف بالصحراء المغربية الجزائر تحتج غير اسم الجزائر بنحتج
دولة اسمها (الاحتجاج)
هذا مواطن تونسي لا يشغل حاليا اية مسؤولية حكومية وعبر عن رايه في موضوع الصحراء المغربية…فما هو العيب في ذلك ؟ انه رايه الخاص به كمواطن تونسي. هل لأي كان ان يجعل لهم ” كمامة ” على فمه ؟ الشعب التونسي يتميز بوعي كبير . للاسف الحكومة التونسية الى حد الآن لم تعبر عن موقفها من تحرير ” الكركارات ” رغم ان اكثر من 80 دولة عبرت عن موقفها في هذا الشان بالانتصار لما قام به المغرب. والعالم كله يعرف العلاقة الجيدة التي تربط بين مواطني الشعبين. واحتجاج الجزائر على هذا الامر يعد مجانبا للصواب.
أقول للنضام العسكري الجزائري المتهالك،متل شعبي (لا يمكن حجب الشمس بالغربال)، ما قاله الرجل واضح وضوح الشمس، لا يحتاج أن تكون دبلوماسيا من عدمه، إنه كلام واضح للعيان، ويأكده الجميع. النضام الجزائري هو وحده الدي يضع العصى في عجلة تقدم بلدان شمال افريقيا، وأنه لولا المغاربة والتونسيون ما استقلت الجزائر إطلاقا، وتأكد أن كلامه نابع من القلب ويمتل جميع شعوب شمال افريقيا وليس نفسه فقط كما تدعون.
الدبلوماسية الجزائرية من نهار عقلت وهي نحتج ونندد ونستنكر و نساعد ونساهم ونحتج ونستنكر غير الفم لي خلاها واحد الفم ماضي والدراع گاضي
يجب على المغرب وضع سور اسمنتي مع الجزائر
ادعو اخواننا التونسيين ان يفتحوا لهم قنصلية في جنوب المغرب اي العيون و لنجعل العالم يكشف مخططات جنرالات الجزاير الخبيثة..
لو توفرت الضمانات الكاملة لحكام الجزائر بعدم المتابعة القضائية و سجن الحراش عما صارت اليه البلاد ، لسارعوا وعجلوا بتسليم الحكم الى الحراك والى السياسيين الجزائريين الحقيقيين ، ولذلك سيظلون على الحال هو هو الى خط الوصول والرضوخ والاستسلام .
لم يبقى لهذا النظام الكثير من الوقت ليندثر هو وشره
كلام السيد الوزير وقبله المرزوقى وقبلهم سعدانى رحمة الله عليهم جميعا فى الدنيا قبل الآخرة. يصب فى مصلحة كول شعوب المنطقة ولكن كما جاء فى تصريحاتهم جميعا .المنددون اعداء المنطقة ككل نتمنى حكومة مدانية إنشاء الله قبل فوات الأوان لإخواننا الجزائريين و اقصد بقوات الاوان. اين تروات الشعب الجزائرى مند 50 سنة الم تستقل البلاد لمادا الكول يريد الهجرة إلى فرنسا ووو الم تقولون للشعب انكم حررتم البلاد. ومتى يتحرر الشعب
غريب أمر حكام الجزائر ، يحتجون على على تونس .فلمذا لم يحتجون على أمريكا عندما اعترلت بمغربية الصحراء واصدرت اوامر بإقامة قنصلية لهة بمدينة الداخلة بالصحراء المغربؤة ؟ منافقين حكارة الله ايتباعلهم العذاب و البلاء .
سبحان الله ولله في خلقه شؤون بلد آمن وله كامل السيادة على ارضه وله جيران يمدون له يد الاخون والتعاون وهو يسخر كل طاقاته وثرواته وشعبه لاشعال الحرب و العداء وينفق ثروات البلاد على المرتزقة والعصابات التي يتبناها في سبيل العداوة والسراب.نتمنى من الله ان ينعم على هذا البلد بحاكم عاقل وبطانة صالحة ترد به الى الصواب
لا حياة لمن تنادي . المملكة المغربية بقيادة محمد السادس توجه للنظام الجزائري الشيوعي اللكمات الواحدة تلو الاخرى .
قال الحق .الجزاءر يسيرها العسكر الذي شغله الفتنة للمغرب في حدوده. البوليساريو رهاءن عنده .المغرب العربي سبب افشاله العسكر .التنمية معطلة بسبب العسكر .اما الشعوب خوا خوا المؤمن لا يقاتل المؤمن وهم اخوة تجمعهم لااله إلا الله.
كم كنت غافلا وساذجا .واعتبرت ان شرقنا شقيق حتى قال الرئيس الجزائري يجب الاعتذار للجزائريين على تطبيق الفيزا من طرف المغاربة .وتجاهل 350000مغربي الذي رما بهم بو خروبة وراء الحدود الجزائرية في يوم عيد الاضحى.وسماها المسيرة السوداء .قزمت تونس واقتطعت اراض من المغرب والجزائر تتعنتر منتشية بالبترودولار والخزينةالتي لا تعرف العجز .بمذا استفاذ المغاربة منكم ياعمالقةالعصر .يقول العسكر سد الحدود .اصبح المغرب شبه جزيرة بل حاولواان يجعلوا منه جزيرة واذا تكلم احد وقال كلمة حق تعالوا عليه واتهموه
حياك الله يا ايها التونسي الحر على شجاعتك لقولك كلمة حق.
ندعو الجمهورية التونسية أن تفتتح قنصلية في العيون أو الداخلة
السؤال هو من يحكم ويسير الجزائر في الحقيقة فشعارات العروبة والاسلام حدث ولا حرج ولكن الافعال تستهدف الأمة في الحقيقة بل ان ثروة الشعب الجزائري لا. ينوله منها شيء والله اخاف أن نكتشف يوما ان الجزائر تحث رحمة صهيوني منذ البداية..
ويستمر النظام المتهالك للجزائر في بيع مزيد من الوهم لشعبه بالحديث عن استهداف أمن واستقرار الجزائر..كلام لا يقبله المنطق.قرار أمريكا جاء بعد قراءة قانونية متأنية،هو قرار استراتيجي لم يأت اعتباطا وجاء نتيجة تراكمات سابقة منذ عهد أوباما الديموقراطي،علاقات المغرب وأمريكا تسير في الاتجاه الصحيح بالنظر إلى حجم العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية بينهما.الوزير التونسي السابق برأ ذمته بحيث قال ما يجب أن يقال عن نظام جزائري هرم فاشل.
المغرب كان قد شيد جدارا أمنيا في الصحراء،والآن شيد جدارا سياسيا ودبلوماسيا لحماية حقوقه على سائر أراضيه.قرار أمريكا الشجاع نابع من العلاقات التاريخية مع المغرب.وقد سبق هذا القرار،اتفاقية لوزير الدفاع الأمريكي مدتها عشر سنوات لبيع الأسلحة للمغرب بل وتصنيعها أيضا داخل بلادنا.قرار الاعتراف إذن ليس اعتباطيا أو وليد اللحظة،إنه قرار جيو استراتيجي يا سادة.
عندما يكونوا في موقع المسؤولية لايتجرؤون على قول الحقائق ضد الجزائر الخائنة.
المغرب والجزائر في حرب طويلة و المغرب هو الذي سينتصر إن شاء الله . لأننا بلد نتشبع بالاخلاق الاسلامية ولا نعتدي على احد ولكن نواجه من يعتدي علينا.
عاشت المملكة المغربية العظيمة
النظام العسكري الجزائري لا حاجة له الا العداء للمغرب
هذا الوزير المتقاعد لم يقل إلا الحقيقة الجزائر سفير تونس واحتجت لماذا لم تستدعي سفير واشنطن للاحتجاج هذه قمة الحكرة على بلد صغير كتونس التي اقتطعوا من صحراءها مئات الكيلومتوات ولم تدافع عن أراضيها بينما وقف لها المغرب بالمرصاد و الذي سيكون إن شاء الله سبب نهايتها لاتوجد على الأرض دولة حاقدة ومكروهة مثل الجزائر والعياد بالله حسبي الله ونعم الوكيل
النظام الجزائري نظام ديكتاتوري و يحبد سيطرة واستعراض العضلات على ضعفاء و تعود على شراء ذمم بالمحروقات و فرض اجنداته بافريقيا خاصة و غيرها عامة و لولا هذا مسار لن بتحالف او يؤيده أحد لان افكاره تلاشت و تهالكت بحيث استراتيجياته و مخططاته ظلت مرتبطة جملة و تفصيلا بالماضي ولم تواكب تطورات العالمية متجددة على المدار الساعة و سيظل على نفس منوال حتى زواله .
السيد الوزير التونسي السابق نطق على الحق والحق يعلى ولا يعلى عليه الجزائر أو بالأحرى حكام الجزائر كانوا ولا يزالون السبب في عدم استكمال المغرب العربي، لأن وحدة المغرب العربي ليست في صالحهم، بحيث انه لن يتمكنوا من تكديس أموالهم وثرواتهم بالبنوك السويسرية، لأن وجود المغربية العربي سيحت على دول المغرب العربي فتح الحدود وإلغاء التأشيرة مما يجعل أغلبية الجزائريين مغادرة الجزائر والعيش في المغرب، بخيراته ورفاهيته وايخاءه، وجماله. فلهذا السبب لا يريدون جنرالات الجزائر ازالت الكراهية من صدورهم حتى…. ما تقطع عليهم البزولة.