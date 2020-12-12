الجزائر تحذّر من "زعزعة أجنبية" للاستقرار بالبلاد

حذرت الجزائر، السبت، مما سمتها “عمليات أجنبية” تهدف إلى زعزعة الاستقرار، متحدثة عن إسرائيل في أعقاب اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء، وقرار عودة العلاقات بين المغرب واسرائيل.
وقال رئيس الوزراء عبد العزيز جراد إن هناك “تحديات تحيط بالبلاد”، مشيراً إلى وجود تهديدات على حدود البلاد التي “وصل إليها الكيان الصهيوني”.
وتحدث جراد عن وجود عمليات أجنبية “تريد ضرب استقرار البلاد”، مشيراً إلى “دلائل” مرتبطة بما “يحدث على كل حدودنا”، وذلك خلال مؤتمر لإحياء الذكرى الستين للتظاهرات الوطنية خلال حرب الاستقلال (1954-1962).
وهذه أول ردة فعل رسمية جزائرية على الإعلان المفاجئ، الخميس، من الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء، وقرار استئناف العلاقات مع إسرائيل حليفة واشنطن.
يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون
rien de nouveau, ce sont les memes phrases que le regime algerien repete depuis 1962, que le pays est visès vu ses positions de principes, des ennemis partout et blablabla, le regime algerien est en grave difficultè a perdu la bataille contre le maroc et s'est isolè au niveau regional , africain arabe et mondial, a perdu la legitmitè interne…il ne sait plus quoi faire, donc comme ses habitudes il tente de surfer sur une question interne du maroc pour tenter de construire une sorte de consesus interieur perdu pour toujours
أولا لا أحد يهدد الجزائر وإنما نظرية المؤامرة لتخدير الشعب. وإذا كان ذلك صحيحا فمن المسؤول؟ من صرح بأنه يمكنه إكتساح المغرب في 10 ايام ومن استعرض عضلاته بصواريخ الإسكندر وهي أكبر تهديد للمنطقة؟ ومن صنع كيانا إنفصاليا يهدد المنطقة كلها في حرب مفتوحة؟ القدافي تسبب في تخريب ليبيا وكابرانات الجزائر يريدون تخريب الجزائر وهذا لا نريده للشعب الجزائري.
ليس هناك تهديد للحدود الجزائر ياعزيزي . ولكن هناك تهديد لحدود الجنرالات
هل يمكن مثلا للسيد الوزير الدولة الشقيقة ان ينطق كلمة امريكي او الكيان الامريكي هههه لمادا ثم تعويضها بالكيان اليهودي او الإسرائيلي . لمادا لم يتم إستدعاء السفير الأمريكي بالجزائر او الجزائري بامريكا للتشاور . حلل و ناقش !!
فلسطين لها علاقات دبلوماسية و اقتصادية و أمنية و استخباراتية مع دولة إسرائيل مند سنوات .
زعزعة الاستقرار ديال بصح هي اي درتو لينا نتوما منذ عقود
انتهت حكاية ملف الصحراء المغربية و هذا ما كنا بحاجة اليه. الان بعد اعتراف اقوى دولة بالعالم بمغربية الصحراء انتهت احلام الجزائر. الله الوطن الملك و تحية لكل مغربي و الله يكون فالعون لكل خائن.
السلام عليكم.وهل هذا الوزير لن يحذر الجزائر التي تريد فعلا زعزعة المنطقة ككل بي تجييشها المرتزقة والارهابيين وقطاع الطرق اللذين يريدون زعزعة استقرار المغرب أما المغرب بزاف عليكم.فهو عكسكم يريد لم شمل المنطقة لا تشتيتها كما تفعلون أنتم وخير دليل الإخوة الاشقاء اللذين ساعدهم المغرب في لم شملهم وذلك باعتراف العالم كله عكس ما تفعل الجزائر في شق صفوفهم ضدا في المغرب.يجب أن يصنف كذلك مسؤولي الجزائر وجنيرالاتهم ضمن قائمة الارهابيين وليس فقط مرتزقتهم البوليزبال.بالمناسبة هل جهزتم الكرسي المتحرك لبوتفليقة لي يجلس عليه كبيركم فور خروجه من المستشفى لأنه اكيد سيصاب بشلل نصفي عندما يسمع بانتصارات الدبلوماسية المغربية عوض أن يخرج متعلق من كورونا.جهزوه له لأنه لن يقوى على الوقوف طويلا.انها الصدمة يا سادة.هي من تتكلم
العب غيرها, انتم من يزعزع منطقةالمغرب الكبير طيلة 45 سنة, وتريدون محاصرة المغرب, لكن هيهات وقف لكم المغاربة الاشاوش بالمرصاد, حتى وصلتم الافلاس بخسرانكم المال على المرتزقة, عوض النهوض ببلدكم الحديث النشئة هي الجزائر .
تا شكون مسوق ليكم يا جار السوء لولا حقدكم وتيرهيشكم لكنت بيخير الشعوب متحدة ونكمل بعضنا البعض داكشي لي عطانا الله نعطيوكم منو ونفس الشيء بالنسبة لكم ولكنكم مجرمون..
نفس الأسلوب المستعمل دائما من اجل توجيه الشعوب الى مايريده الحكام: استعمال عبارة اسرائيل أو المؤامرات الصهيونية، حتى يقنع حكامُ الجزائر الشعبَ الجزائري ان الحرب في الصحراء هي ضد العدو الصهيوني هههههه. مثلما فعلوا عندما طردو المغاربة في 1975 كذبوا على الشعب الجزائري وأقنعوه أن أولئك يهود مغاربة متعاونين مع اسرائيل هههه
هذا تعليق يسمى تصدير المشاكل الداخلية نحو إسرائيل عبر المغرب.شريط قديم لا معنى ولا قيمة له. أليس من الاجذر أن تقطع الجزائر علاقاتها مع الولايات المتحدة مثل ما فعلت من ساحل العاج ؟ أين الكبرنات ؟ أم أنهم منشغلون حول المناصب في غياب الرءيس الغائب اصلا.
الذي حدث واوجعه هو و الطغمة العسكرية الجاثمة على صدور الشعب الجزائري ولم يذكره هو اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء. هذا هو المستجد الذي ضربهم في مقتل.
نعم نفس الاسطوانة المشروخة التي تتحدث عن المؤامرة الخارجية كي يتمكنوا من اسكات كل الافواه التي تعارضهم و نسوا ان المؤامرة الوحيدة التي تهدد الجزائر هي الطغمة العسكرية و من يدور في فلكها من سياسيين و اشباه الصحافيين الذين يمتصون دم الشعب الجزائري
الجزائر اصبحت تصور لشعبها الحقود على المغرب على ان دول العالم تتآمر عليهم مع العلم انه لا وجود للاستقرار في القهوة الاقليمية ارهاب في الجبال ازمات الطعام ازمة الجفاف غياب طائرات اطفاء الحرائق كثرة الشذوذ الجنسي العنوسة و يأتيك وزير غبي يثحدث على اسرائيل مع العلم اننا ذهبا لمحاربة الكيان الصهيوني لمساندة سوريا في حرب 1973 و تلقينا خيانة من سوريا و ارسلت عشرات المرتزقة لحرب الصحراء للعمل على منظومات الدفاع الجوي السوفياتية و اعترفت بالبوليساريو و دائما تساندهم في الامم المتحدة اذن القدس للمسلمين و الصحراء للمغاربة انتهى الموضوع و اللعنة على العرب الذين يريدون تقسيم مغربنا
إسرائيل وأمريكا تعترف بالخير وانتم مسلمون وشركم لم ينته بعد ضربوا فالما حتى يقصاح
حكومة البأس و الجبن و الغباء…. لا حول و لا قوة الا بالله…
مساكين الفقاقير …والله غير راكو تغيضو !! العسكر خربطكم وافقدكم عقولكم واصبحتم تهلوسون …الكا شي واش راه داير فالغاشي…ههه
اضرب البردعة يتخلع لحمار. هذا هو المثال الذي يصدق على نظام الجنرالات في الجزائر البئيسة بجنرالاتها. عندما تستقوي الجنرالات على المغرب بروسيا تعتبر ذلك حقا مشروعا، وعندما يقوي المغرب موقعه بحلفائه الاستراتجيين يعتبر الجنرالات وكراكيزهم من وزراء قصر المرادية، ذلك تهديدا لامنهم. سوق الوهم وتسويقه هو السياسة المفضلة عند الجنرالات.
كلام صبياني ديال تلاميذ الابتدائي ، وش هادو دابة مسؤولون في دولة، الجزائر يحكمها مجموعة من المهرجين مع الاسف.
إلى الشعب الجزائري الشقيق حذاري ثم حذاري راه ما كاين لا تهديد و لا هم يحزنون راهم بغاو ايوهموكم شي 50 عام آوخرى الخطر اللي كيهددكم هوما هادو اللي كيحكمو عندكم
أقول لهذا الوزير
إنتهى الكلام
– البقرة ضربت والثور ادداوه ماليه-
(مثل مغربي )
هذا درس من جلالة الملك محمد السادس سيبقى خالدًا في ذاكرة الأجيال الحاضرة والقادمة
حفظ الله ملكنا
التهديدات تاتيكم من الشعب الشقيق المغلوب على أمره ضد النظام العسكري والذي لازال يطالب بدولة مدنية ماشي عسكرية. (طاحت الصومعة علقوا الحجام أي الحلاق). اصحوا من سباتكم الكل أصبح واضحا وضوح الشمس في نهار جميل.
لقد نجح الغرب في تفكيك الامة الاسلامية حتى أصبحنا نهرول وراءهم لكي نحتمي بهم ضد بعضنا إنها مهزلة أي غباء نحن فيه ما قيمة الدنيا أمام الدين ما قيمة الأموال والصفقات أمام الكرامة نحن أمة اعزنا الله بالإسلام فمن ابتغى العزة من غير دينه ادله الله
العلاقات مع اسرائيل هي البديل عن رفض عصابة العسكر لليد الممدودة مرارا وتكرارا من الملك المتسامح الذي ضاق درعا من ترهاتكم منذ الاستقلال أو قبل ذلك. والآن سترون وجها آخر ياجيران الشر،الآن لارجوع….
واش هاد المسؤول مريض ولا تيتمرضن علينا شكون اللي مزعزع الإستقرار في الصحراء المغربية ويدعم العصابات الميليشيات من غير الجزائر أنتم سبب هاته الفوضى التي كانت في الكركارات الله يهديكم وخلاص
صافي دابا غادين يبداو يبكيو بحال إلا هوما زعما مظلومين مساكن .. والحقيقة أن نظامهم هو أكبر شيطان فالمنطقة … خالق المشاكل مع جيرانه كاملين .. دابا حان الوقت باش تشعل فيه النار وحده من الداخل ..
اعتراف الولايات المتحدة بمغربية الصحراء شيء راءع!! ونحن فرحين بالتطبيع مع إسرائيل لكن فرحتنا لم تكتمل100/100الا بقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة تكن لنا العداء وتحتظن عصابات همها الوحيد هو زعزعة امن واستقرار المغرب!!!! لكن شتان بين المغرب المتشبت يملكه وصحراءه وجيشه ودولة تفبرك الفيديوهات لأجل خصوم المغرب!!!! الصحراء مغربية وستبقى مغربية أحب من أحب وكره من كره وشعارنا الخالد الله.الوطن.الملك. ولا شعار غيره!!!
أكبر خطر وأخطر التحديات للإستقرار في المنطقة هي العقلية "البسماركية" للقيادة العسكرية الجزائرية التي تعتقد أن بإمكانها نسخ التجربة البروسية في ظروف مغايرة تاريخيا وجغرافيا وثقافيا ،حلم العقيد العقيدة العسكرية الجزائرية الوصول الى الأطلنتي والإلتفاف حول عقدتها المغرب لإجثتات جذوره الإفريقية ،لكن المغرب دولةًوشعباً يعرف كيف يحول أحلام المتربصين بوحدتنا الترابية إلى كوابيس تقض مضاجعهم.
النصر والمجد لجنودنا البواسل.
بسم الله عليك را المغرب ام يوجه صواريخه نحو وهران او الجزائر العاصمة ولم يعترف بعد باستقلال اقليم القبايل واشدخلكوم فينا.
قريبا سنطالب باراضينا في الصحراء الشرقية و تندوف.
حكام الجزائر يعرفون بقرب انتفاضة الحراك من جديد بسبب تردي الأوضاع الإقتصادية والاجتماعية التي تسبب فيها النظام و يستبقون الأحداث بادعاءات وجود ايادي خارجية تستهدف استقرار البلاد… حفظ الله الشعب الجزائري الشقيق من كل مكروه
لم يجد سياسيو الجزاءر حلا لتضميد للجراخ الا البكاء والرجوع إلى الشعب الجزاءري بقصاصات الاطفال وبكاءهم عن اللعب . اقول اثركوا السياسة فهناك في الجزاءر عقول قادرة على تسيير الامور افضل من العسكر
هههههه غريب أمركم،عن أي تحديات أو تهديدات تتحدثون:وى شكون حاس بيكوم كاينين أو لا،قالك تهديدات….أنتم من تريدون تقسيم المغرب وزعزعة الاستقرار به،لكن فشلتم فشلا ذريعا.كما فشلتم في ضمان العيش الكريم للشعب الجزائري الشقيق،وها أنتم تحاولون إلهاءه بالخطر القادم من الغرب لإخفاء إخفاقاتكم المتتالية…كونوا هانيين،الشعب المغربي لن يرضى بالإساءة إلى الشعب الجزائري الشقيق من أي جهة كانت….بااااركا انكشفت أوراقكم وعوراتكم…فشلتم فشلتم فشلتم.
هههههههه اي استهداف خليكم الأول في مشاكلكم الدخلية انتم تتعملون معي أسرائيل من تحت الطاوله كفاكم نفاق ياجارة السوء
في الواقع التحديات الحقيقية للجزائريين تأتي من داخل الجزائر وليس من خارجها ، يجب على الجنرالات الحاكمة منذ عقود أن تعطي فرصة للشعب الجزائري لكي يدلي برأيه وذلك عن طريق إنتخابات نزيهة دمقراطية، والإبتعاد عن تمرير الأزمات الداخلية للبلاد لدول أخرى ، فهذا ليس مبرر للفشل الذي تعرفه البلاد على جميع الأصعدة ، فمعظم الدول المتقدمة حاليا تحكمها مؤسسات دستورية بما فيها البرلمان ورئيس الدولة أما العسكر فوظيفته الأساسية هي حماية الوطن فقط.
الجزائر تعيش في وهم أخشى أن تحدر نفسها من نفسها في المستقبل
منذ عشرات السنين والجزائر العسكرية تلف الحبل على عنقها ،في الداخل كما في الخارج. وعلى نفسها جنت براقش..
ومن جهة أخرى ماذا يوجد على حدودكم مع المغرب ؟بل وفوق أراضيه التاريخية؟
لم يبق كثير من الوقت ليقول ماكرون الحقيقة عن الأراضي المقتطعة من المغرب،عقابا له على نصرة جبهة التحرير..
وذاك بحول الله حبل آخر .
الحق أبلج يا هذا ،فحاولوا تغيير سياستكم..العالم يتغير من حولكم.
اعتراف امريكا بمغربية الصحراء جعل الجزائر تعاني من الاسهال الشديد الدي لآ ينفع معه دواء.
أش عند الميت مايقول قدام غسالو .
لا يهمنا رأي الجزائر فهي سبب هذا المشكل الذي يعيق المغرب في التقدم والإزدهار فمشكل الصحراء هو المعيق الأول للتنمية الإقتصادية وبروز قوة المغرب لهذا يجب زوال هذا المشكل و ضم جميع الأراضي المغربية بما فيها الواقعة وراء الجدار العازل والإتحاد لبناء مغرب جديد.
…بيان الجزائر مضحك.ومحتواه فارغ.اسرائيل تبعد عن الجزائر بألاف الكيلومترات.ولا حدود لها مع هذا البلد.اذن النظام الجزائري يستعمل نفس الاسطوانة المشروخة.( الاعدوان الخارجي ) لالهاء الشعب الذي لم يعد يعرف هل هو في دولة.او في قبيلة غاب شيخها ولم يعد….كان على النظام الجزائري اصدار بيان يوضح فيه موقف الدستور من راسة الجمهورية الشاغر لأكثر من شهر.وما هي الاجزاءات التي بالامكان تنفيذها وفقا للدستور.ولكن النظام الدكتاتوري زاغ مرة عن الطريق واخطأ العنوان وذهب الى دولة في قارة اخرى ليشغل الشعب بتفاهات العدو الخارجي.مع ان النظام الجزائري العسكري هو عدو الشعب.اما اسرائيل.فلا يمكنها ان تكثرث بتفاهات نظام مجنون فقد بوصلته بين دول العالم…
صحراء المغربية بدون إعتراف أمريكي أو عودة علاقة بين إسراءيل. ولكن كما قال وزيركم بو قادومة الجزاءر تصب زيت على نار مع المغرب .نحن سنشربكم نار وزيت
مرحبا باسرءيل وصحقا للجزاءر
الجزائر هي التي ارادت زعزعة استقرار المغرب , بتحريضها للصحراويين لقطع االطريق معبر الكركرات , وتسلح البوليزاريو لمحاربة المغرب , انتم من زعزعتم استقرار شمال افريقيا لتقسيم المغرب,
كل الدول تتحمل مسؤولياتها وتعترف بنقائصها واخطائها، اما الايادي الخارجية فهو مصطلح لن تسمعه الا في الدول البائسة بؤس وجوه مسؤوليها! سنوات وانتم تصفوننا باليهود والصهاينة لاننا نمتلك جالية يهودية اعتنينا بها واحترمناها تحبنا ونحبها عكسكم الذين طردتموهم وسرقتم ممتلكاتهم وما ذلك عليكم بغريب رغم انهم ملح الارض وابنائها منذ 2000 سنة وهذا شيئ لن يفهمه مخلفات الاعراب و الاتراك والفرنسيين! فما الجديد اليوم لتنبحوا وتصابوا بالسعار الم نكن دائما بالنسبة لكم مطبعين ومنبطحين؟! نعم للتطبيع والانبطاح اذا كان سيؤمن لي وحدتي الترابية ولقمة عيشي وازدهار وطني وتقدمه وسلامه ولتذهبوا انتم وقضاياكم و شرفكم وقوميتكم وممناعتكم الى الجحيم فلم نرى منها الا التآمر والخيانة والغدر والطعن والتقسيم والحروب والماسي.
ليس هناك من يزعزع أمن المنطقة غيركم وجنرالاتكم مند إستقلالكم وأنتم تزرعون بذور الشر لا تريدون الخير لا لشعبكم ولا لجيرانكم لقد حاول المغرب في أكتر من مرة مد يده إليكم والآن. ربحوا بالبوليزاريو ديالكم
كترت الخوف يتكلمون بالإشارة كلام الوزير لم يذكر امريكا ولا إسرائيل كلام الحلقة فقط .
الخطر يا جراد هو البولساريو الذي تحتضنه بلادك منذ سنين والذي يعتبر مصدر كل بلاء ومصائب وخراب وانت تمونه وتغديه وتسلحه بكل سخاء من رزق الجزائريين .ليس هناك خطر خارجي كما تدعي إلا عصابات قطاع الطرق الذين كونتهم ودربتهم بأيديكم ليخربوا ويدمروا ويقتلوا.لا تغطي الحقائق فالشعب الجزائري انكشفت له الأمور وستنكشف له الأمور اكثر مستقبلا حينما ستتضاعف المشاريع التنموية بالصحراء المغربية وستصبح جنة الدنيا اكثر مما هي عليه الآن. ان تنصروا الله ينصركم صدق الله العظيم وهو شعار تاج المملكة المغربية.
مكر الجنرالات هو من سيزعزع استقرار البلاد
وراه عيا معاكم المغرب يا جار السؤ اجيو نديرو اليد في اليد وانتما طالعين لسما، دابا شوفو كيفاش غادي تديرو
من قبل هذا الاعتراف والجاره تتكلم عن الحدود ادا داقت بكم الدنيا فتريثوا وارجعوا إلى الصواب لا أحد سيؤديكم اكثر من انكم تؤدن شعبكم و وطنكم كل صباح تصبحون بقرارات لا صله لها بتنميه وطنكم اما إسرائيل وغيرها لا يعتبرونكم. و شكرا
الجزائر تحذّر من "زعزعة أجنبية" للاستقرار في البلاد
ان الشعب المغربي يرحب بإخواننا وأصدقاءنا الأمريكيين ولأسرائيليين في بلدهم الثاني
ونبغض كل مسؤول جزائري حاقد على الشعب المغربي وأصدقائه
انتم منذ استقلالكم في وانتم خايفون وتتسلحون وتبحثون على المشاكل بتصرفاتكم العرجاء ولا احد سيؤذيكم ولكن انتم انفسكم تؤذون
الجزائر اضحوكة العالم تخاف بضرب استقرارها وتضرب استقرار المغرب
كلما أحس النظام الجزائري بحبل المشنقة يقترب من عنقه يسارع الى اتهام جهات اجنبية بتهديد زعزعة الاستقرار، وكأن الجزائر فعلا مستقرة، فمند سنة 1991 تاريخ اغتيال محمد بوضياف لم تشهد الجزائر اي شكل من اشكال الاستقرار، حتى أن رؤسائها في السنوات الأخيرة ظلوا كصور ودمى لا تسمن ولا تغني من جوع.
على النظام الجزائري ان يفهم أن مصلحته مع المغرب وليس ضد المغرب وان ايوائه للعصابات والمرتزقة يزيد فقط من العداوة والبغضاء بين البلدين وان المغرب حسم اختياراته الاستراتيجية والمغرب وحده من يتحمل مسؤولية اختيارته.
ههههههههههههه , ها الي قلنا ربط صيب ما تسيب , ها هوما بداو يسيبو في السلوكية, و لكن حنا اللي ربطناها هههههههههههههههههههههه , عذرا اشقائنا في الجزائر
كفى من العبث.. هم من يريدون زعزعة استقرار المنطقة بدعم الميليشيات المسلحة و الانفصاليين.. ولا عجب ان قاموا في المستقبل بدعم و تمويل الإرهابيين المتطرفين و قطاع الطرق.. أما بالنسبة للمغرب فيعقد اتفاقيات محترمة مع دول متقدمة و راقية.. هذه المعاهدات والتحافات التي قامت بها المملكة تهدف إلى الاستقرار الأمني في احترام تام للاتفاقيات الدولية والالتزام بقرار وقف إطلاق النار كما عهدنا دائما.. على عكسهم تماما.
إذا كان بيتك من زجاج٫ فلا تضرب بيوت أسيادك بالحجر
أنتم السبب في كل ما يقع أنتم من اخترتم الجنرالات المنتهية صلاحياتهم لقيادة البلاد ونحن نعرف أن العسكر لاينظر إلا لبندقيته لا إلمام له بالسياسة والحوار أو الديبلوماسية كسائر الدول الديمقراطية أما المغرب فهو مملكة دستورية منفتح على جميع الجبهات والعلاقات الدولية ويمارس سياسته الخارجية بكل حنكة وتدبر بما في ذلك مد اليد للحوار وحسن الجوار مع الجزاءر أكثر من مرة لكن لا حياة لمن تنادي ومن أجل قضيتنا الأولى وهي صحراؤنا الغالية وترابنا الوطني ككل نتطبع حتى مع الشيطان لا يهمكم الأمر ودائما المغرب في صحراءه والصحراء في مغربها وانتهى الكلام.
غير دخلو جواكوم وحتى حد ميهددكوم. انتم اول من يحشر انفه في شؤون الغير. ابحثو عن عدو آخر
أنتم من زعزتم الإستقرار في بلدكم وفي خارج بلدكم بفبركة دولة لاوجود لها في التاريخ القديم ولا الحديث ومزقتم اتحاد المغرب العربي الكبير. والآن أعطونا صحرائنا الشرقية واعطوا لجمهورية القبايل استقلالها واعطوا المزاب حقوقهم الكاملة.اخطئتم الحساب ياكبرنات الذل والعار فاحصدوا مازرعتم من شوك.
لماذا كل هذا التعنت ؟ الصحراء مغربية و الجوار ثلثي أراضيها صحراء أتريد أن تضم صحراءنا إلى أراضيها؟ قبل سنة 1975 كنا إخوة واصهار وجيران ولم يكن أدنى فرق بين مغربي و جزائري. كفا من الغل و الحقد .ولنتحد لنقوى لا نتفرق لنضعف
وسيكون المتهم الاَول وبدون أدنى شك هو المغرب الله يبعد بلاكم علينا.
وجدنا الخير في دول غير مسلمة..بينما لم نجده في المسلمين خاصة الجزائر..لو كانت الصحراء الغربية كما تزعمون أراضي غير مغربية فما عملتها سابقا..ومن كان حاكمها..المغرب يتكون من قبائل أمازيغية وعربية وصحراوية .والله لن تنالوا إلا وسخ الأظافر
التهديد الوحيد للجزائر أيها الابله هو منكم من ساستكم من الجنرالات من الأحزاب الكارطونية كحزب الجبهة وآخرون. التهديد الوحيد هو انكم مازلتم تغردون باغاني البولشفية واغاني الستينيات.التهديد الوحيد هو انكم جعلتم الشعب الجزائري رهينة افكار لا تخدمه.
متى كانت ومنذ أن خلق الله الأرض دولة اسمها الصحراء الغربية؟متى كان هناك شعب اسمه الشعب الصحراوي؟هم مغاربة مثلنا لهم نفس الحقوق من طنجة إلى الكويرة الغالية.
والا بمنطق الساسة الجزائريون ومرضهم وعقدتهم التي هي اسمها المغرب الشامخ الشريف، اينما كانت صحراء فهي دولة وبالتالي وبمنطق الجزائر العدوة ستكون عشرات الدول أو أكثر في الصحاري في أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية وبالضبط بالصحراء بالجزائر مثلا ستكون هناك على الأقل 3 دول.
ثم وهل تعرف تاريخ المملكة المغربية وشعبها .ان المغرب كان مملكة منذ القرون وحدوده كانت تمتد حتى واد السينغال ولكن اطماع الاستعمار واطماع الأعداء مثل العدوة الجزائر كانت تريد أن تبتر من اراضيها وهو ما سنقوم به لاسترجاع الصحراء الشرقية من الدولة العدوة.
الخطر الوحيد على الجزائر هو حكامها وجنرالاتها الذين اوصلوها إلى الوضع الحالي. لا أحد يليها اهتماما ولم تعد لها اي مصداقية حتى من طرف الذين كانوا أصدقاء(الدولار). الوضع الحالي في الجزائر أصبح خطيرا على الجيران. لازال نفس الخطاب(العدو الخارجي، الصهيونية….) هو السائد. ماذا جنى المغرب من الجوار والمعاملة الطيبة مع جار مغرور ومتسلط، لا شيء الا نكران الجميل واادسائس. هل هناك صهيونية أكثر من معاملات الحكام مع الشعب الجزائري. لقد دق ناقوس الخطر وحان الوقت لرحيل مصاصي دماء الشعب الجزائري.
الجزائر لا قيمة لحكامها كانوا ينتظرون موقف الروس ليحدو حدوه روسيا تتمتع بالقسط الاكبر من فرص الاستتمار بالجزائر و ربما اغضبتهم علاقات المغرب مع سيدياو و التطورات الاخيرة .
على المغرب اغتنام الفرصة التاريخية و انهاء النزاع المفتعل من طرف واحد . وسحب كل المقترحات السابقة التي طرحها المغرب.
انها اخر فرصة امام الجزائر لفتح قنصلية لها بالداخلة
حكومة لا تزال تعيش في الماضي. إنها تعيش على خيبة أمل مواطنيها. حكومة تغني خارج كل المبادئ. لا يريد الاعتراف بفشله وعجزه. حكومة مريضة. الحكومة تحولت الى كذب وارتباك. لقد أصبحت كراهيتهم مرضًا عضالًا أصاب جزءًا كبيرًا من سكانه في الجزائر.
ادعاءات لتمويه الرأي العام الجزائري عن شغور منصب الرئيس تبون مند رحلة العلاج في ألمانيا ومطالب الحراك… وانتصار الدبلوماسية المغربية. وأثار الصدمة
اكثر من نصف قرن وانتم تتامرون على المغرب دموع التماسيح انتم تكدبون وتنافقون و اعلنتم الحرب مند زمن اما نحن فامنكم أيها الشعب الجزائري مقدس عندنا لكن حماقةالعسكر في بلدكم فيروس قاتل لشعبكم اما المغرب بلد السلم والأمان.تحيا الجزائر بسقوط العسكر ويحيا المغرب بالملك والشعب الله الوطن الملك
نتمنى من الحكومة المغربية استقبال حكومة القبائل وفتح سفارة لهم بالرباط والوقوف الى جانبهم لدحر الاحتلال الأجنبي عن دولتهم
لاحول ولا قوة إلا بالله يجب إدخال جميع مسؤولي الجزائر لمصحة نفسانية قبل أن يفوت الأوان ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
مكانش الخطار اللي راه يتهدد المنطقة كيما انتوما
خمسة عقود وانتوما تجريو بالغالي والنفيس باش اتزعزعو الاستقرار انتاع المغرب اوربي ما وفقكمش ادعيناكم لله عز وجل هو اللي ياخد فيكم الحق،
أربع عقود ملي اتكون إتحاد المغرب العربي على يد المرحوم الحسن الثاني، وانتوما اتحاربوه باش ميكونش وابغيتو تخلقونا دويلة مكونة من مرتزقة اتيتم بهم من جميع جنسيات افرقيا، والعالم كامل شاهد على عملكم في المنطقة،لاكن الدي اقوله لك يا السي اجراد يومكم قادم لا محالة،
وآلله عز وجل ،يمهل ولا يهمل،
ولا تحسبن ان الله غافلا عما يعمل الظالمون إنه ياخرهم إلى يوم تشخص فيه الابصار صدق الله العظيم
ماتزعزعوش غير انتوما يا الكابرانات و ماكاينش اللي كايتململ هاد الساعة
الخطر الوحيد الذي يهدد الجزائر هو الطغمة المستحكمة في أرزاق و حرية الإخوة الجزائريين!
قولي دولة وحيدة يقصدها من ضاقت به سبل العيش في بلاده ظل الأنظمة الشمولية ، هل هي روسيا؟ الصين؟ كوبا؟
الكل يقصد العالم الحر، النرويج، السويد، الدانيمارك، الولايا المتحدة، فرنسا، بريطانيا!! و حتى إسرائيل، رغم مساوئها! و رغم مساوء العالم الحر، فهو يضل جنة بالمقارنة مع الأنظمة التي تعيش في القرن 21 و عقلية السبعينات
هدف العسكر في الشقيقة الجزائر هو تصريف الأزمات إلى الخارج للبقاء في الحكم، ربما بداء الحراك يعود للشوارع
نقول للجزائر .اذا كانت او ستكون هناك زعزعة في المنطقة.فسيكون نظامك العسكري الشمولي هو السبب وهو المدبر لها. اما المغرب فهو دائما يمد يده للحلول السلمية والرزينة.ويرى ان قوة المنطقة في اتحادها وامنها المستتب و الدائم
لا ادري كيف للاعلام المغربي يصمت و يبقى ينتظر الرد على خرجات بلحيمر و وزيره الاول او مجاهد او انائب التاني لبرلمان الجزاءر و تصريحات تبون و الشنقريحة خرجات طبعت باللااخلاق السياسية و الوقاحة بل وصل الامر و العرور السياسي الى الحديث على الامن الاستراتيجي و اخراج صواريخ لارعاب المغرب و اليوم اصبح هدا التعنثر بالحديث على تهديد الامن الداخلي باتفاقيات المغرب يريدون منا ان نتلقى التهديدات و نقول مرحبا باسم العروبة ابان اميناز او الشريان الحيوي للجزاءر و العسكر باسره اصبح مكشوف و بذلك فلتصمت الجزاءر من تماديها او لتستعد لكا لم يكن في حسبانها و لتقوم بازالة المخيمات التي هي تجمهات للقاعدة و داعش في المنطقة سواء مالي او النيجر او تشاد و ترحيل مرتزقة الشرق الاوسط من سزريا
في الحقيقة التحدير يجب ان يكون منك وليس دولة أجنبية لأن المغرب لايمكن ابدا ان يعادي الجيران،كون الجزائر تساند مرتزقة ضد دولة جارة شاهدتها في الشراء والضراء بكل قوة معنويا وماديا شيء لا يصدق.كل التحية للشعب الجزائري الذي فعلا يجسد الجوار المغاربي وكل التحية لمحمد
السادس ملك المغرب الذي يسعى دائما الى تضامن عربي الى التعاون بين الاشقاء المغتربين دائما يكررها في خطاياه .الف تحية إلى المغرب والى ملك المغرب.
نفس الاسطوانة فقط للاستهلاك الداخلي
اين كانت دبلوماسياتكم المتعنتة لما مد الملك محمد السادس يده لطي صفحات الماضي والخلافات الضيقة مند 1999 وقبلها الحسن التاني رحمه الله لبداية بناء المغرب العربي بشهادة كل الدول وبناء اقتصادي كبير
اليوم تغيرت الاو ضاع سياسيا بمنطق رابح رابح
المغرب حسم القضية نهائيا نتمنى لكم ان تستفيقو من سباتكم وغروركم رغم فوات الأوان
التهديد الحقيقي للمنطقة بمجملها هو النظام العسكري المتسلط عَل رقاب الجزائريين انقلاب بوخروبة عَل الشرعية في الجزاير كان من نتايجه استيلاء الضغمة العسكرية عَل موسسات الدولة مما ادا بالبلاد ال عشرية سوداا قتل فيها 2500000 مواطن جزائري بريئ واختطف فيها 70000 مفقود وسببت في نفي مااات الآلاف وملايين النازحين نفس النظام المسؤول عن هده الكارتة مازال يحكم ال الان بدون حسيب ولارقيب اتظنون ان هده الكوارت ستبقا دون حساب امً هي عبارة عن تناول قطعة pizza بالنسبة لكم هدا هو الخطر الحقيقي
الصحراء مغربية ؛اليهود افضل من جار السوء لم يطردونا في عيد أضحى؛ اللهم اجعل كيدهم في نحرهم المرتزقة والجزائر؛ عاش المغرب
سكت دهرا و نطق كفرا… اكبر زعزعة هي التي تصيب الأشقاء في الجزائر اليوم نتيجة شغور منصب الرئاسة… نتيجة التربص بالمغرب.. نتيجة الحقد الدفين و التاريخي الذي تكنه الجزائر للمغرب… حتى تصريحاتكم أصبحت مزعزعة…
واش هاد البشر ما قراوش، ما عيشينش معانا في الكرة الارضية، واش ما حنوش فشعبهم؟؟؟ شكون قرب لحدودكم و شكون لي دانا فيكم، لي فيكم يكفيكم، معندكمش تا اكتفاء غذائي ذاتي و محيحين
ههههههههههههه لماد لا تعترفون بالصحراء المغربية وتعملون على اتحاد مغاربي قوي لا يحتاج أي مساعدة أجنبية أنتم منافقين لقد احتجزتهم إخواننا على اراضيكم ليس هناك بوليزاريو ولا هم يحزنون لقد نفد الصبر واك واك اعباد الله.
مصالح المغرب فوق كل شيء. المغرب مد يده من أجل المضي قدما بالمغرب العربي، لكنكم بغيتو ديرو العصا فالرويضة. أما علاقتنا بإسرائيل لايمكن تغطيتها بالغربال. الفرق هو أن بادلنا إعلانها إلى العلن بإعلان أمريكا مغربية صحراءنا إلى العلن.
و السلام !!
هذا اغبى نظام في العالم.منذ استقلالهم عن فرنسا وهو منفوخ كانه مركز الكون علما ان استقلالهم لولا دعم المغرب بالغالي والنفيس لما تحقق. لانهم ليس لهم اصلا تنكروا لكل شيئ بل اصبحوا اعداء شرسين لكل ما هو مغربي. شيئ غريب عجيب مع من يدعوا الاسلام وحسن الجوار. هذا النظام المتخلف هو سبب تعثر كل شيئ لصالح شعوب شمال افريقيا.
تصريح الوزير جراد بعيد عن الواقع ..الجزاءر لها حدود مرسومة مع المملكة المغربية…كان استفزاز حكام الجزاءر العسكر وتصلبهم المفرط في عرقلة حل مشكل الصحراء المغربية و ورفضهم قبول الحكم الذاتي سببا في حمل المغرب إلى إلبحث عن حل سلمي بصيغة أخرى.. عمد إلى طرح الحكم الذاتي كمبادرة جادة لتسوية قضية الصحراء على عدة دول …اغلبها قبلته ..وجاء قرار الرءيس ترامب بعد عدة مشاورات كعتراف لواقع مغربية الصحراء ، وخلق استثمارات أمريكية بمشاركة المستثمرين اليهود من اصول مغربية يعيشون في إسرائيل ويلحون على ربط العلاقات بين لمغرب وإسرائيل… وما علاقة هذه الاستثمارات بأمن الجزاءر ..وهل تشكل الاستثمارات خطرا على الجزاءر.. انه الحقد الدفين الذي ورثه شيوخ العسكر في الجزاءر ضد المملكة المغربية…الجزاءر يبدو انها فشلت في خطتها التوسعية على حساب المغرب ..وتحاول در الرماد في العيون لاخفاء فشلها على الشعب الجزائري.. وتصور له وقوع الخطر على الحدود.. وهي امور مستبعدة ..لكن كمغاربة نمد ايدينا مرة اخيرة إلى عسكر الجزاءر الحاكم لقبول الحكم الذاتي كقاعدة وجيهة للتفاوض لحل نزاع الصحراء…
أنتم من خرب المنطقة… أعداؤنا هم أعضاء وحدتنا الترابية، واصدقاؤنا هم أصدقاء وحدتنا الترابية
ليس هناك داع لتدخل الخارج فالجزائر مزعزعة أصلا منذ بوتفليقة ومن الداخل
Le Maroc s occupe de bien d autres choses plus importantes pour son peuple, tout ce qui est puri, il le laisse purir tout seul
سياسة صبيانية خالية من التبصر و الحكمة فحكام الجزائر هذا البلد المسلم رأى منه المغرب الويلات و مازال ينبش و يكيد المكائد له في حين لو كنا نجاور إسرائيل ما رأينا منها ما يفعله بنا حكام الشر.
نفس الاسطوانة نفس العقلية .نفس المرض الوسواس سبحان الله. كلهم متشابهين كيف المنغوليان. ضبعو الشعب ديالهم حتى ولاو كيعتاقدو انهم خير منا و من تونس ومن العرب كاملين.
اسراءيل ادا بغات حاجة منهم متلقاش مشكل. الحركي كتار عندهم وماشي مستغرب الموساد هو لعطا السم للمرحوم تبون.
التحالف مع اسراءيل وحثى الشيطان امر داخلي لا صدرو لنا مشاكيلكم
كل ما يقع في العالم من بعيد أو قريب هو تهديد للاستقرار الداخلي في الجزائر. هذه أسطوانة ما فتئ النظام يرددها في هذا البلد كل مرة.
الشعوب إخوة و النظام الجزائري يحارب طواحين الهواء
عقلية متحجرة، متعنتة و قديمة. تعيش على معتقدات الحرب الباردة و الهاجس العدائي و قلة النية. تجردوا من هاته الأفكار وتفرغوا لخدمة بلدكم وشعبكم وانكبوا على الاشتغال على مصالح وطنكم. انسوا المغرب وضعوا صوب أعينكم تقدمكم وازدهاركم فالمغرب قد هرب عليكم بسنوات ضوئية ولا يهتم لنباحكم وهواجسكم. لك الله يا جزائر ويا شعب الجزائر الحر.
أشاوا كاتكول ؟؟ ههههه…برد على قلبك أوليدي يا جراد..
أصعب سلاح إستخدمه المغرب هو سلاح المفاجأة، لا تلتقطه رادارات ولاهم يحزنون، الآن حصحص الحق خاوة خاوة مع اليهود وأمريكا فقط.
سلام : هد معنه الاعتراف بالفشال الجزاءير صبحة بلا شيفور بلا موتور .
بلا روايد بلا مزوط. رمة كرة لشعب بش العب ويتلها .هدي سنة ملي انتخب تبون راءس اشدار والو مقابل
عيل المورتازيقة قطاع الطريق الشعب كيموت بكورونا وانا الجزاير احسن منضومة صحية فالعالم .
نحن الذين بجوارنا عدو يتربص بكل ما هو صالح لنا ولا يراعي لا حين الجوار و لا الاخوة فيما يسمى العروبة و لا في العقيدة .
هاجسه هو تقدم المغرب على كل الاصعدة .
واما ما يتعلق بعلاقات مع اسرائل فإن اليهود اخوة لنا و دائما معنا اقتصاديا وسياسيا .
ونحن لا نعتدي على الجار مهما بلغ حقده و عداوته لنا
دائما يردود نفس الاسطوانه بان الجزائر تتعرض لمؤامرة و محاولة زعزعة الاستقرار و جهات الأجنبية يريد النيل من حرية الجزائرين ….وووو هد الناس مراض. في اقل من اسبوع خرج اكثر من مسؤول يقول نفس الأغنية القديمة الجديدة لإلهاء الرأى العام الجزائري عن المشاكل الداخلية للشعب. و سيرو حشمو . الجزائر هي من تريد تقسيم الدول ؟و هي من يدعم الإنفصال و العصابات ؟ نعم لاستمرار غلق الحدود امام الأعداء .لن يأتينا منهم الا الشر و العداء .اتمنى في اليوم الدي تفتح فيه أمريكا قنصلتها في الذاخلة طرد السفير الجزائري و غلق السفارة مشية بلا رجعة
صافي دابا ملي هضرات ميريكان بقا ليهم غير البكاء
بززاف عليهم المغرب يبقاو حاضيينو .
لست ادري عن اي حدود يتحدث هدا الشخص.و نتا شكون داها فيك بعدا.قوم لا يفقهون.
لقد مددنا لكم يد الصلح والتخوة لكن لم تبالوا والان تحذرون من عمد الاستقرار …عجبا لقم يتدخلون في ما لا يعنيهم فالصحراء مغربية رغم انف الحاسدين الى ان يرث الله الارض وعاش الملك
كلامه حقيقي
– ملايين الجزائريين عاطلين عن العمل،
السبب هو : المغرب.
– الجزائر بذون رئيس منذ مايقارب سبع سنوات،
السبب هو : المغرب.
– المواطن الجزائري يجد صعوبة في العثور على مواد غذائية أساسية،
بينما عساكر فرنسا المتحكمين نهبوا ثروات الشعب الجزائري و أفقروه،
السبب هو : المغرب.
– وقعت حادثة سير في بجاية،
السبب هو : المغرب.
– عثرت بغلة في تاسيلي،
السبب هو : المغرب.
– الجزائر تعاني الجفاف و نذرة الأمطار،
السبب هو : المغرب.
يعني بهلوانات الحكومة الجزائرية يفضحون أنفسهم و يُظهرون أنفسهم للشعب الجزائري أنهم مُخترقون من كل الجهات من طرف المغرب الذين يعزون إليه أنه السبب في كل المصائب الذاخلية التي تعيشها الجزائر !!
قمة الإستحمار و الإستغباء للشعب الجزائري الذي لا يزال عساكر فرنسا يُشغِلونه ب بُعبُع المغرب حتى لا يهتم بمشاكله العويصة !
الذي يهدد الجزائر صراحة هم العصابات التي تسيرها و ليس المغرب و إسرائيل و الكائنات الفضائية.
الشعب الجزائري يستحق حُكمًا مَدنيا يُنقذه من عصابة عساكر فرنسا الذين حولوا الجزائر إلى أُضحوكة إقليمية لا وزن لها لا سياسيا ولا آقتصاديا و لا دبلوماسيا !
مؤسف جدا !
l'oligarchie militaire lui a dicté ce qu'il faut dire en l'absence de la marionnette qui se soigne en deutshland, ou peut être est déjà décédé.
دولة تخلق عدو وهمي ، من أجل تنويم شعبها !!! لا أقل و لا أكثر !!! للاشارة هذا في مصلحة بلدي العزيز.
الجزائر لم تتغير ولن تتغير….كأنها تعيش في القرون الوسطى….جميع الدول في العالم تتقدم وتتغير…إلا الجزائر…..التهديدات الخارجية…العدو التقليدي…تهديد الثورة….أودي شكون دها فيكم…ولعرفكم موجودين على الكرة الأرضية…أم لا…
الخطر الوحيد الدي يهدد استقرار الجزائر و يسرع خطواتها نحو اﻻفﻻس واﻻنهيار هو نظام العسكر الديكتاتوري. الطاغي والجاثم على رقاب المواطن الجزائري المغلوب على امره
منذ سنوات والنظام العسكري يخيف شعبه من أعداء خارجين يستهذفون أمن واستقرار الجزائر لأجل الإستمرار في الحكم وزيادة النفقات العسكرية على حساب التنمية لكن اليوم مع هذه المتغيرات سأتيه الوسواس القهري أو بالأحرى سيوسوس شعبه للمزيد من العداء والإستمرارية في الحكم
من الطبيعي ان تبحث الجزائر عن عدو لاشغال الشعب عن مشاكله الحقيقية.
انتهت لعبة الصحراء والآن سيصورون سيناريو آخر وهو خطر اسرائيل ههه..
انكشفت الجزائر للعالم.
اغبياء.
نظام لا يستحي!!! منذ الاستقلال وهم يشتمون ويسبون و يتآمرون على المغرب حتى أحرقت كل أوراقهم ولم يعد لهم صوت يسمع. كما أن اسهمهم في بورصة التآمر على المغرب لم تعد ذات قيمة ولم تجلب لهم سوى الخسارة .اضربني وبكى واسبقني وشكا.
تعليقات الساسة الجزائرين تدل على غباء كبير و مثيرة لشفقة، ما علاقة أمن الحدود وأمن المنطقة بإعتراف رئيس الولايات المتحده الامريكيه بسيادة المغرب على أراضيه
على المسؤولين في الجزائر ان يطمئنوا على بلادهم ويدركوا تمام الادراك بان ما يدلي به البعض منهم ما هو الا وسوسة ووهم لا اساس له من الصحة.الجزائر دولة مستقلة لها جيشها ولها شعب يتميز بوعي كبير ولا احد يقدر على " الاعتداء " عليها او زعزعتها. استئناف العلاقة المغربية مع اسرائيل هو امر سيادي واعتراف امريكا بمغربية الصحراء لم يكن بالصدفة فهو نتيجة مجهودات كبيرة قام بها المغرب في الصحراء لضمان استقرار البلاد ان لم اقل لضمان استقرار المنطقة كلها. الجزائر ستبقى آمنة مطمئنة اذا لم تتدخل في شؤون المغرب بوسائل غير ديبلوماسية . وعليها ان تبقى بعيدة عن شؤون المغرب مع اسرائيل.
كفانا من هذا التهديد والوعيد وخلق الأعداء وتعكير الجو في الأرض العربية أرض التسامح والإخاء وليكف هؤلاء عن إيذاء الحس الوطني والقومي للأمة المغربية أمة العز والشرف والانتماء العربي والمغاربي الأصيل.والاعتراف بالحق فضيلة الشرفاء وهو الاعتراف بالحق التاريخي للمغرب في انتماء الصحراء لحوزة الدولة المغربية والمغاربية منذ عصور الوحدة والإخاء منذ دول المجد.من المرابطين والموحدين إلى عصرنا الحاضر.كفانا تسميما لعقول الشباب وليعترف كل واحد بما في قلبه وما ناضل من أجله وما كان يقره المقاومون و الشهداء في معارك التحررللجزائر والمغرب انطلاقا من وجدة والجزائر ومراكش وأيت بعمران الكل كان يقر بوحدة المغرب على أراضيه ومن يجد تفسيرا لغير ذلك فيجب بكل صراحة وشجاعة.
المغاربة ناس طيبون مسالمون يصلحون دائما ذات نفسهم ويتسامحون .الآن يبنون وطنهم بكل اتحاد وتسامح ولا ينتظرون دروسا فاشلة في كتب عتيقة أدت بأهلها للخراب والهلاك والتخلف وأساطير الكفاح المسلح وما شابه ذلك.
الكل يعمل الآن في المغرب وراءقائد حكيم حفظه الله لتحقيق اللذي الأفضل وكرامة المواطن فلنتعاون وندعو بالهداية للجميع.
الجزائر أصلا في حرب مع نفسها ومخروبة دائما و وصلت لمرحلة الشيخوخة وتنقضي في خريف عمرها ونهايتها مسألة وقت،الجزائر التي جلبت ايران للمنطقة وتحالفت مع مليشياتها مثل حزب اللات والهالك قاسم سليماني الذي جند مرتزقة البوليساريو ودربهم في الجنوب اللبناني لضرب استقرار المنطقة والمغرب،حتى المبعوث الثقافي الايراني في الجزائر عرض حماية ايران الخ الجزائر من محور الشر ممثلة ايران في المنطقة وجلبت لنفسها الضربة الاخيرة وما يدعيه جراد فعلوه و يفعلوه أكثر من مرة بمساندتهم لجميع المليشيات على الطريقة الايرانية،الجزائر الدولة المفلسة والتي تعيش كابوس سوداوي قاتم تصرف مشاكلها الداخلية للخارج وتخدر بوصبع بالمؤامرة على جزائرهم الدولة المتقدمة علميا وتكنولوجيا تمتلك النووي ولها صواريخ تصل للفضاء ولا تعتمد على النفط والغاز لتعيش الخ
أتمنى أن تترجم إدارة الرئيس الامريكي القادم جو بايدن إعتراف ترامب بمغربية الصحراء إلى واقع, لأنه إذا عارضته هي أوثلثي مجلس الشيوخ والكونغرس أو المحكمة العليا فيصبح في خبر كان.
45 عام وانتم تزعزعو استقرارنا باختلاق جمهورية وهمية انا شخصيا افضل التعامل مع اسرائيل ولا اتعامل مع جار السوء لانه لا ثقة فيه. سوف تشربون من الكأس الذي دقنا منه ودلك باستقلال القبايل انشاءالله
ادا شعرت بالخطر ،سلم السلطة الى الشعب فهو قادر على تدبير اموره وقادر على اصلاح وترميم ما افسده الجنيرلات.
Cela fait plus de 45 ans que l'Algérie adopté une politique de distabilisation dans la région et ceci toute la communauté internationale le sait . En créant une source de nuisance à cette instabilité ,le régime algérien qui a toujours voulu nuire à l'intégrité territoriale de son voisin de l'ouest et à la concrétisation d'un grand Maghreb qui aurait constitué un bloc économique ayant un poids non négligeable pour une population de plus 100 millions . Mais et malheureusement pour l'Algérie et le peuple algérien la mauvaise gestion ,le népotisme et l'esprit archaïque et nostalgique d'une idéologie obsolète ont conduit le pays à la faillite et sur tous les plans. Le peuple algérien n'a rien à faire si ce n'est de prendre son mal en patience et espérer un changement radical du pouvoir en place depuis l'indépendance.
النظام الجزائري يحاول استعمال الفزاعة الخارجية لتوحيد الجبهة الداخلية حوله واكتساب شرعية جماهيرية مفقودة.
الشعب الجزائري مثل كل شعوب الأرض يريد الخبز والحرية والعيش الكريم.. أما الشعارات الفارغة فقد بطل سحرها في زمن القرية العالمية المندمجة .
كان الحل لهذا المشكل بيدكم أيها الكيان الجزائري والمغرب أمهلكم 45 سنة لكن تعنتكم وغروركم وأنتم تعلمون أننا على حق جعلكم تحقدون على المغرب وتكيدون المكائد لنا حتى جاء نصر الله من عنده وأصبحتم تنظرون وأنتم داهشين لا تصدقون الأمر .
أما بخصوص التطبيع مع اسرائيل فهذه كلمة حق أريد بها باطل إذ أن موقف المغرب بخصوص القضية الفلسطينية ثابت لا رجعة فيه واسألوا الفلسطينيين قبل أن تسألوا أنفسكم .
واذا كان عندكم حل آخر أعطوه لنا
كما قال الحسن الثاني رحمه الله ان لعابكم يسيل من فمكم من اجل ان تصاحفوا اسرائيل .
مادا فعلتم لاجل القضية الفلسطينية مجرد التطبيل والكلام ولم تساعدونهم بدنار اما التطبيع مع اسرائيل سيخدم القضية الفلسطينية انشاء الله اما انتم يا كبرانات الجزائر فلا احد في العالم يريد ان يمد لكم يده كانما يدكم فيها الجدام الله يستر و موتوا بغلكم.
انضر الى جارة خاوا خاوا لعنة الله عليكم أنتم من قرر الانقلاب على الحكم الملاكي في المغرب ولم تفلح في دلك بمساعدة مصر ليبيا كوبا نقطة أخرى قدمت لكم المغرب المساعدة لي استقلال بلدكم وهكذا تكون ردت فعلكم بإنشاء عصابة البوليساريو الإرهابية في أرضكم لي زعزعة استقرار المغرب اما عن إسرائيل يجب عليكم ان تعلموا ان الجالية اليهودية المغربية بإسرائيل هي ثاني جالية يهودية بعد الجالية الروسية . ادن إسرائيل بعيدة عنا ولا نرى منها الا الخير خصوصا الجالية اليهودية المغربية التي تظاهرت لنصرة وحدتنا الترابية نحن لا ولن ننسى اطلاقا القضية الفلسطينية و حل الدولتين والقدس عاصمة فلسطين في نضري أنتم هم الكفار يا حكام الجزائر
الجزائر مستهدفة من الأيادي الخفية اسطوانة لازالت صامدة من عهد بومدين. الشعب الجزائري يسأل اين الرئيس؟و رئيس الوزراء يجيبهم بان الجزائر مستهدفة… الفرق بين المغرب والجزائر اقتصاديا ومن حيث البنية التحتية أصبح يتسع بشكل كبير لا يصدق وبعد دخول الاستثمارات الأمريكية واليهودية سيصبح المغرب اكبر قوة اقتصادية في افريقيا بدون منازع وبدون بترول وسيبقى المواطن الجزايري يبحث عن رئيسه وعن لتر حليب وكيلو بطاطا. الحمد لله انني ولدت مغربي في أرض الشرفاء.
من الذي يزعزع الاستقرار في المنطقة .لولا النظام الجزاءري الذي خلق البوليساريو ضد الصحراء المغربية لما وقع ما وقع .ولكان المغرب العربي مزدهرا الله ياخذ الحق في النظام الجزاءري الذي كان سببا في الفتنة المغرب العربي وانعدام أمنه وعدم الاستقرار . اما الشعبين خوا خوا .
يا سيدي لا أحد يريد ان يزعزع استقرار بلادكم ……سياستكم الفاشلة هي التي ستزعزع البلاد…..
قوموا بإعادة صياغة الدستور…..لبوا مطالب الحراك……..أطلقوا سجناء الرأي ..تعاونوا مع جيرانكم و أخوانكم العرب…وسترون كيف ستصبح الامور…
العالم يتغير وأنتم لا زلتم على نفس الخطاب العدائي….
شكون لمسوق لكوم دابا بقاو سادين الحدود مزيان أبنيو شيحيط أشوفو أشديرو لهادك بوزبال ديالكم. أما حنا ممساليينش لكوم.
كن يهد استقرار الجزائر هم العسكر انفسهم
وأخيرا نطقت الجزائر بعد تنديد الدب الروسي الحائر بين امريه مخافة وقلقا على مصالحه الإقتصاد في المستنقع الجزائري بعد ضغط قوي من طرف الجزائريين على الأقل! لكن لا يضر ولا ينفعهم مادمت الصحراء في المغربها .بدأت تشوش على ان إسرائيل وصلت الى حدودها فهدا مرض عدم اليقين في حكامهم ان حكم العسكر بات قوسين او ادنى ان يلحقها التغيير الجدري!
لولا استمرار الجزاءر في احتضان ومسايرة بولساريو
ومعاكسة مصالح المغرب لما ظهر علينا هؤلاء فاتحين دراعهم لاحتضاننا.
لم نأتي بهم بل حكام الجزاءر من مهدو الطريق.
خايفين على استقرار البلاد من إسرائيل اوا بقاو تابعين المغرب
سي خاوا خاوا داوي خاوي في يوم ماتت فيه الاخوة .
يا اخي لازعزعة ولا جعجعة،انتم تعيشون 40 سنة إلى الوراء،الكل يتمثل لتشكيل قوى اقتصادية تنافسية وانتم تنتظرون عائدات البترول،ينهب منها ما ينهب والباقي يقتات منه الشعب الجزائري المغلوب على امره،ولتنويمه تصطنعون تبريرات لا أساس لها،ارحلوا وأعطوا فرصة للشباب لقيادة البلاد،لااطال الله اعمالكم.
نفس الأسطوانة المشروعة،يعيدونها ليل نهار،مع انهم ما فعلوه بالجزائر طوال حكمهم،اعفن من اي نظام،وما يفعلونه في محاولتهم تقسيم المغرب،وتجويع المرتزقة اعفن مما تفعله اسراءيل،ومجوقوفهم حجر عثرة على قيام اتحاد مغاربي قوي،اعفن مما يفعله الشيطان
ويطلعون في كل وقت وحين ببطونهم المنتفخة،ويتهمون جهات خارجية،بمحاولات زعزعت الاستقرار،مع انهم هم من لا يدخرون جهدا في زعزعة استقرار المنطقة برمتها،بدعم مرتزقة،بالمال والسلاح،يقولون انهم لا يطبعون،وصور جنرالاتهم مع الكيان،تملأ كل مكان،لكنهم لا ينظرون لها
اللغة طلقي مني مادير يدك في غيران ما يعضوك فيران
كم من مرة مد اليكم المغرب اليد لفتح الحدود لكن انتم متعنتون وراسكم قاسح سيقع لكم ولكابرانتكم انشاء الله ما وقع في ليبيا والعراق الله يمهل ولا يهمل لا خير فيكم والعرب اجمعين اتبعو البوليزاريو ستستفيدون منهم
و من كان سببا في عدم الاستقرار مند 1975 و كل دول جوارها فيها الارهاب او مطالب انفصالية او فوضى
اظن سينقلب كل شيء عليها او سيهرب الكابرانات و سيقدمون خدمة للشعب
الجزائر مات لها الحوت ، منذ الاستقلال لم نرى منها إلا المصائب وقد حان الوقت لنلتفت إلى مصالحنا ولتذهب إلى الجحيم هي والبوليزاريو ومن يساندهم لأن المغرب سئم من مد يده للخونة.
نحن فى المغرب كم من سنة بغين الجزائر تجليس على لمائدة المفاوضات ولكين التعنت الجزائر هو المشكل الأكبر الان المغرب يبحت على لمصلحته يحفظك على السلام مع جميع الدول العالم
اغلب مكونات الشغب المغربي فطنت منذ زمان الى المناورات الدنيئه التي يمارسها النظام العسكري الجزاءري الاستبدادي في محاولات متكررة ليرد الطرف على الوضع الداخلي المزري وتضليل الرأي العام الدولي على وضعيه حقوق الانسان بعد الاعتقالات بالجمله التي قام بها العسكر الجزاءري في صفوف المعارضين لسياسته الفاشله القاءمه اساسا على التحريض وإشعال الفتن في المناطق الداخلية لتنساق مع سياستها الاستفزازية المجانيه لجيرانها الذين لا يعبوءن ولايكترثون بالتفاهات بعد ان لمسوا الفشل الذريع في سياسه النظام العسكري الجزاءري الذي يتدرع داءما بذريعه البلاد مهددة او الخطر محدق بحدودها ، بينما البلد الجار المغرب ماضي في التنميه في إقاليمه الصحراوية سيما بعد الموقف التاريخي للولات المتحدة الامريكية بالاعتراف بالسيادة المغربيه الكامله على الأقاليم الصحراوية مما شكل صدمه قويه وعميقه في نفوس الحكام العداءين للملكه. اعود لأكرر كلما سنحت لي للفرصه لاقول ان الشعب المغربي لايرغب في اي نوع من العلاقات مع هذا النظام العسكري الفاشل ولا يريد لا يد ممدوده ولا حدود مفتوحه مع الجزاءر التي يتسم حكامها بالغدر والمكر .
الجزائريون هم من سيزعزعكم من كراسيهم بحراكهم الواقف على اعناقكم، طال الزمن أو قصر .
أما نحن المغاربة ، فمنشغولون بتقدم بلدنا ولا نعير لكم اي اهتمام .
هههههههههه..
الهربة الهربة الهربة خخخهههههه…
صافي تلفات ليهم القبلة هههههه
ننطلق من الواقع، الأذى والكره الذي تكنه السياسات العسكرية، المسير الحقيقي في الخفاء، للمغرب، لا وجود له اطلاقا من إسرائيل. الجزائر، خلات دارها وامشات تسيق الجامع.
العالم يتعامل، في هذا العصر، برابح/ رابح، ولا علاقة للاديولوجيا ولا حتى للصداقة.
اودي شكون داها فيك الحريرة نهار العيد
الجزائر لا شيئ دولة تافهة لا وزن لها في المنطقة و نظامها غير شرعي و فاسد و فاشلة في جميع المجالات و لا احد يتامر عليها باستثناء حكامها هي تاكل بعضها البعض و مهمة زعزعة استقرارها و تخلفها عن الركب يقوم بها شنقريحة و زمرته و عضو العصابة البوتفليقية الذي نصبوه واجهة مدنية لنظامهم الغير الشرعي اسرائيل هي ادرى بهذه الانظمة التي يحكمها العسكر و تعرف انهم مجرد طواحين الهواء و اصحاب الشعارات و البروباكاندا اما المغرب فمازال يمد يده لاشقائه الجزائريين و تطبيع العلاقات و فتح الحدود لما فيه خير الشعبين الشقيقين و استقرار و امن المنطقة النظام الجزائري فاشل و فاسد و غبي يصرف انظار شعبه عن فشله باسطوانة الايادي الخارجية التي تحاول زعزعة استقراره و هو من يقوم بنفس المهمة القذرة منذ 45 سنة اتجاه جاره المغربي لتفتيت وحدته الترابية.
انتم من دفع بنا الى هذه الوضعية ملكنا نصره الله حاول بكل الطرق فتح باب المصالحة معكم و تحصين منطقتنا المغاربية من كيان دخيل و لكن لا حياة لمن تنادي. استعدوا الآن الى الوجه الآخر المغربي .
هههه.هضحك .انتم من زعزعتم بلدكم.يايديكم .بجهلكم بكراهيةتكم لجيرانكم،بمؤامراتكم ومعاكستكم،للمغرب وحتى توحيد ليبيا.بسببكم أضعف المغرب العربي ينهب ثروات بلدكم التي هي في حاجة لشعبكم.وبلدكم القاري،باختراعكم،لدويلة،وهمية واحتضانها في أرضكم وتمويلها.ماديا وعسكريا،+شراء الدمم لدى الغرب للتشهير،بها.لمادا لم يجتمع الليبيون عندكم لجمع شمل بلدهم الممزق،؟؟؟لمادا تعتقلون الحراك وبشهادة الاتحاد الا روبي،لمادا الاستفتاء غير شرعي عندكم.اين الرئيس. يجب صراحة الشعب .وووووادن الخلل فيكم .أنتم أعداء الجزاء ر
اكبر خطر على الجزائر والمفرب العربي هم انتم حكام السوء ضيعتم حق الشعب الجزائر واكلتم رزقه و لولاكم لكانت الجزائر جنة فوق الارض لما حباها الله من خيرات و تريدون تقسيم بلدي المغرب.يجب عليكم مراجعة طبيب نفسي لمعاجتكم من عقدة اسمها المغرب
الحمد لله . اقول لهذا الوزير بدل العويل والكلام الفارغ قوموا بترسيم الحدود بينكم وبين المغرب.
وجدوا فرصة أخرى لزيادة قمع الحريات والتضييق على المواطنين من الآن سيرفعون فزاعة "إسرائيل على الحدود"… دبا غا تجمعوا شراوطكم من الصحراء المغربية زتدخلوا سوقكم وتديوها فحالتكم…
والمثل يقول عن الغدر والخيانة :
"من حفر حفرة لأخيه وقع فيها"
ويقول مثل شعبي أخر عن من يعمل على الإطاحة بالآخرين :
" صياد النعامة يلقاها يلقاها"
كما عادتهم جنرالات الشؤم والعسف بالشعب الجزائري المقاوم من أجل كرامة عيشه يستمرون في سياسة الهروب الى الأمام وفي غيهم وضلالهم يعمهون !!!
خليهوم !! وريه وريه ويلا عمى سير وخليه!!
فعلى بركة الله مزيدا من الإنتصارات الديبلوماسية والعسكرية !!!
عاش الملك القائد الهمام وعاش المغرب مع صحرائه في أمن وسلام !!!
انتم اللذين تسببون في زعزعة المنطقة وليس غيركم بعد نسيان الجميل اللذي قدمه لكم المغرب قبل وبعد الاستقلال
على أثر الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء فإن الضربة كانت قوية والصدمة كانت قوية اكثر فالمنتظر هو كيف فكر ساسة الجزائر المس بالوحدة الوطنية والتشبث بالمرتزقة فلقد انقلب السحر على الساحر وما خفي كان اعظم .
السلام عليكم
منذ الخمسينات وقبل ذلك كانت هده الاسطوانة على كل لسان مسؤول في الدول العربية للهروب من الواقع الداخلي وتوجيه ما حصدوه من فشل وسوء تدبير ونهب في خيرات البلاد وسحق الشعب
وووووو ولن اقدر على عد كل السلبيات .
فندائي للاخوة الجزائريون :
المغرب والمغاربة لا يريدون شرا لجيرانه ونطلب من العلي القدير لنا ولكم السعادة والازدهار في كل المجالات والسلام.
45 سنة والجزائر تمول الانفصاليين بغية الوصول الى المحيط الاطلسي ههههه، الان الجزائر لن ترى المحيط الاطلسي الا في التلفاز،
وقريبا سيطوى هذا الملف الى الأبد
الله الوطن الملك
والله العضيم انتم من يهددون الجزاءر الشقيقة بسياستكم الشيوعية القديمة العالم تطور يا أخي إلى متى ستضلون تكذبون على الشعب الجزاءري
حتما ستدفع الحزائر ثمنا غاليا لدعمها للارهاب و الذي ترعرع كيانه على اراضيها لمدة تفوق عن 45 سنة
حكام الجزائر لم يتبق لهم كثيرا من الوقت لمواجهة مصيرهم
الازمة الجزائرية ستنفجر من الداخل و ستطيح بكل الرؤوس الغادرة و سيكون الدعم الكامل للجزائريين متاح لبناء دولة مدنية متحضرة تبني و لا تهدم و لن يرجع العسكر للحكم بعد ذلك ابدا
انتظروا و ترقبوا ما اقول انا لا اعلم الغيب و لا اقول لكم اني ملك انما هناك معطيات كثيرة تنذر بذلك و بذلك ترى حكام الجزائر انهم اصيبوا بذعر كبير بعد اعتراف الولايات المتحدة الامريكية بمغربية الصحراء و بالاستعداد لقيام الاخيرة بمشاريع كبيرة بالمغرب و هذه صاعقة لهم مما سيترتب عنها اوراق فضح الحكم في الجزائر و الخلاص من هذا الحكم القديم المريض الذي ان اوانه للزوال، و لتطهير منطقة المغرب العربي من المعاكسين
اكبر بلداء على وجه هذه البسيطة الجزائريين اقسم بالله نظام قديم لا يستحق أن يحكم حتى في اذغال الامازون اسرائيل احسن منكم مليون مرة ديمقراطيا واقتصادية انتم تمتلكون البترول والغاز وشعبكم لايجد حتى الحليب والبطاطا تبحثون على المشاكل لجيرانكم صحيح كما قال المثل ( للي اختشوا ماتوا)
العدو الحقيقي للجزائر هو نظامها العسكري
نفس العقلية لا تتغير حتى مصالح الاخرين مضرة لهم. الم يكن الوقت لتقولو الحقيقة للشعب الجزائرى انكم انتم من سبب فى كول مشاكل المنطقة كم مرة .مدى المغرب يده للوحدة وطى صفحة. ورحمة الله على عمار سعدانى اقولها له و هو حي ليسمعها على قوله للحق . قل ان تكلمت على الصحراء المغربية ربما الشعب الجزائرى لن يقبل ما تقوم به الحكومة الجزائرية ضد المغرب من بنى سياسته عل العداء للجار وهو الاقراب خط فادح… خوة خوة
ان من واجب الجزاءر ان تطلب فتح سفارتها بالداخلة بالمغرب ككل الدول التي تحب السلام والتعايش في سلام. نحن الحمد لله في صحراءنا المغربية ننعم بالاستقرار وحرية. ومازبالكم تتحدثون عنرعدم استقرار بالادكم الم يكفيكم 45سنة وانتم تفسدون اموال السعب الحزاءري من اجل اطروحة خاوية و تكافحون ضد اخوانكم وبلادكم في اشد الحاجة لتلك الاموال التي صرفتموها على خيال ترسمه تجار الاسلحة و اليوم نحن ندعوا الشعب الجزاءري الشقيق الى الاعتناق باخيه المغربي في فتح الحدود البرية والمصالحة مع نفسه وانن الوطن الوحيد الذي كان شعاره الوطن غفور رحيم.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ،الجزائر بلد تعاني من عقدة اسمها المغرب ،ولن يستطيع أي طبيب نفساني من علاجها ،علما ان المغرب لا يكترث بها ولا يحس حتى بوجودها ،اللهم احفظ بلذنا من كل شر وأبعد عنا جار السوء
انتم زعزعتم استقرار دول المغرب العربي والساحل في عهد الاتحاد السوفياتي الشيوعي
مددنا لكم اليد مرات عديدة بفتح الحدود وبناء مغرب كبير من ليبيا الىً موريتانيا وكنتم دائما تتكبرون علينا
نشاتم ميلشيات المرتزقة لزعزعة الوحدة الثرابية
نشاتم مكاتب في كوبا وفينزويلا ضد المغرب
الان خرجتم تنبحون وتعلقون بالتطبيع مع ايسرائيل
اللهم التطبيع مع اليهود او الكفار الدين يعبدون الاصنام والدليل الصين الشعبية اكلو الخفافيش وكل شئ يتحرك حتى خرج منهم كورونا الذي فتك العديد من الارواح
نشاتم علاقات مع الروس الذين يقتلون مسلما الشيشان ويجربون سلاحهم الجديد على الشعب السوري
نشاتم علاقات مع استالين ولينين الدين ذبحو شعوب اسيا الوسطى
وانا اقولها رافعا راسي نعم التطبيع مع ايسرائيل واليهود هم شعب الله المختار والدليل في القران الكريم
عاش المغرب وحفظ الله ملكه وشعبه
شعارنا واحد
الله الوطن الملك
الصدمة كانت قوية. عليكم ان تحاسبوا عصابة المرادية على اموال الشعب التي ذهبت هباءا من اجل تقسيم المغرب عوض الخوض في ما لا يعنيكم.
اسرائيل لم تتعثر النماء و التنمية في المغرب ، اسرائيل لم تعاكس المغرب في قضاياه، اسرا ئيل لم ترعى مرتزقة تناوش المغرب، اسرا ئيل لم تمول البوزبال بالمال و السلاح و العتاد من اجل منفذ على المحيط… اما انتم فعلتم اعمالا شيطانية تحت ذريعة المبادئ . من اجل حق البلد والوطن في الوجود لا مكان للمبادئ و اتحالف حتى مع الشيطان حين يتعلق الامر بامن و وحدة و استقرار الوطن
افيقوا ، في ماذا نفعتكم مبادؤكم سوى تفقير واسكات الاصوات الحرة و الذهاب بالبلاد الى الهاوية بانهيار على كل الاصعدة ،سياسيا ، اقتصاديا، اجتماعيا، حقوقيا…. وعزلة دولية شبه تامة
كما قال الموسيقار الكبير المغربي عبد الوهاب الدكالي في احدا اغانيه الراءعة" بيا ولا بيك الهوى" فالشعب المغربي قاطبة من طنحة الى لكويرة يقول للنظام العسكري الحزائري الفاسد "بيا ولا بيك" والزمان امامنا الى اخر رمق،
بلادكم مزعزعة من زمان لأنها لم تبنى على أسس الدول ،هل توجد دولة قتلت ثلاث مائة ألف مواطن جزائري في العالم لم تقتلها إسرائيل مند الف واربع مائة سنة ،الشعب الجزائري ، الأحرار منهم إخواننا والعصابات اعدائنا نحن لهم بالمرصاد أن حاولوا استفزاز حدودنا ،شعارنا الله الوطن الملك من طنجة حتى الكويرة الويل لمن سولت له نفسه أن يمس حدودنا فهي نهايته بإذن الله ،ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسة، نحن مستعدون إلى أي واقع والله والنبي والقرآن معنا
الجزائراشد شرا من اخبث مخلوق علئ وجه الارض
نظام عصابات بائس يائس فاشل بليد .أنتم ياحثالات التاريخ من جر المنطقة إلى هذه الفتنة و اشعلتم النار وصعب عليكم إطفاؤها .لقد ضيعتم ونهبتم خيرات شعبكم وعطلتم عجلة النماء والتقدم بالمنطقة وساهمتم في استشراء الفقر والهجرة والتخلف .فليس هناك أكبر خطر من تصرفاتكم الحمقاء لقد اغرقتم شعوبنا في أوحالكم ياعقلية السبعينات و ياثقافة الحرب الباردة .أما آن ان تستفيقوا وتنظروا العالم يتغير حول كهفكم.
النضام الجزائري متل النضام السوري ولإيراني العداء لإسرائيل والقتل والتنكيل لشعوبهم وللمسلمين
اريد ان أقول للنظام الجزائري. المغرب يسير في الطريق التنمية بفضل الله تعالى. وبمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. والمثل يقول. القطار تسير والكلاب تنبح.
الطغمة العسكرية الحاكمة في الجزائر ومعها الحزب البالي FLN المنبود شعبيا والحراك الشعبي الجزائري الاخير يؤكد ذلك ، لا يزالون يفكرون بعقلية الحرب الباردة و بعقلية القومجية العروبية كما هو حال بعض احزابنا . فهم لا اخلاق لهم وقد كانوا المغرب من الخلف بخصوص وحدته الترابية ، وهذا ليس بغريب من نظام وبلد غير متجذر في التاريخ صنعته فرنسا ، على عكس المغرب و دولته الذين لهما تاريخ عريق و متحذر . ولكن الحق يبطل الباطل دائما مهما طال الزمن وها هو المغرب يصنع ملحمة اخرى في طريق توطيد وحدته الترابية على غرار ملحمة المسيرة الخضراء و معركة امكالا و ملحمة الكركرات. فهنيئا للشعب المغربي و قيادته الراشدة. ونحمد الله و نساله المزيد من الملاحم و النصر .
عندما تتحررون من الموعواقين والعجزة الدين يحكمون بلادكم سوف تعرفون بقيمة المغرب ويكون الوقت قد فاتكم لانكم شعب حاقد وبدل ماتحسبوا مع العسكر ليحكمكم اومضيعكم في حياتكم خدامين كتعارضوا نضام بعيد عليكم او ممسواقكومش القافلة تسير والكلاب تنبح ويجب ردع المرتزقة في العالم العربي والإسلامي
هاد العصابة الخبيثة دايرا بحال هاداك لي تا يخرج محيح في الحومة بموس او بغا يقتل كولشي ومنين تا يخرج ليه شي واحد تا يبدا يبكي بحال شي دري صغير.
مالكم خايفين من خيالكم، الله معاكم راه حتى واحد ما غادي يضركم لانكم تخافون من خيالكم. الأسد المغربي باقي ناعس غير زيدو طرطاو مع راسكم يا القهوة الإقليمية .
وجدو الباليزات ديالكم للهروب لان الحراك آتي وسوف يمون قويا جدا . اين فلوس الشعب يا الشفارة؟ أكاذيبكم والعدو الخيالي عاق بيه الشعب الجزاءري لان العدو والمنافق الوحيد لي قتل الشعب الجزاءري بدم بارد هم انتم ماشي العدو الكلاسيكي كما تسمونه يا عصابة.
اكلخ حكومة عرفها التاريخ الله يهنينا منكم، ارحلو قبل فوات الاوان لان الشعب الجزاءري سوف يحاكمكم والعقوبة سوف تكون قاسية. اين هو مال الشعب يا خونة؟ دار عجزة مكلخة تحكم بالسلاح أربعين مليون جزاءري. ارحلو ارحلو راه غرقتو الجزاءر في ورطة وانعزال عالمي لن ولون عاشته مند استقلالها.
وهل الجزائر تنعم بالإستقرار ؟
الرئاسة في واد والشعب في واد والعسكر في واد
أين تبون وأين شنقريحة وأين جمهورية القبائل من الشعب الباقي
Comme d'habitude, le régime algerien trouve toujours des menaces virtuelles de l'étranger. c'est leur façon de giuverner: faire peur au peuple pour gouverner. ils ne veulent pas comprendre que c'est eux et les généraux qui sont les vrais ennemis du peuple algerien. c'est impressionnant que l'Algérie avec ses 40 millions d'habitants n'arrive pas à trouver des jeunes capables de gouverner et mettre en prison la veille racaille qui les gouverne actuellement.
تمخض الجبل فولد فأرا…النظام العسكري الفاشي الذي يحكم الجزائر يستعمل نفس العبارات التي لا يمل أو يكل من تكرارها..مرة يستعمل فزاعة الإرهاب و مرة أخرى فزاعة المؤامرات الأجنبية التي تهدف لزعزعة الإستقرار…كل ذلك من أجل تبربر ملايير الدولارات التي يتم نهبها من عصابة الجنرالات نصفها يذهب في شراء الاسلحة و النصف الأخر عمولات و رشاوي تذهب للبنوك السويسرية بينما الشعب الجزائري المغلوب على أمره يكافح من أجل الحثول على بعض المواد الأساسية و البسيطة و التي لا يستطيع إليها سبيلا….مز زرع شيئا سيحصده و الجزائر اليوم تحصد ما زرعته طيلة 50 سنة من كراهية و حقد و عداوة للمغرب…المغرب لن يقف مكتوف الأيدي و يتفرج على النظام الجزائري وهو ينفق أموال النفط و الغاز في حشد دعم المجتمع الدولي و شراء الذمم و تمويل انفصاليي البوليزاريو بالأموال و الأسلحة و التدريبات العسكرية و أكيد سيرد الصاع الصاعين و يستعمل كل الأسلحة الممكنة في هذه الحرب الديبلوماسية و اعتراف أمريكا الأخير ماهو إلا البداية و القادم أفضل إن شاء الله. عاش المغرب و عاشت الصحراء مغربية
يبدو ان صلاحية النظام العسكري الجزائري قد إنتهت فتصدير الازمة الداخلية للخارج حيلة اكل الدهر عليها و شرب و بالتالي لم تعد لتنطلي من جديد على الشعب الجزائري
سبحان الله علاقات المغرب مع إسرائيل تهدد الحدود الجزائرية وعلاقات موريتانيا مع إسرائيل ما شي كشكل . سبحان الله حتى اسم الوزير الأول الجزائري هو نفس اسم صاروخ روسي!!!
في هذا العالم نجد الشىء ونقيضه .اليمين والشمال .الفقر والغنى الحياة والموت …الخ فهناك انظمة ذكية وانظمة بليدة . فاين العيب ان يصطف حكام الجزاءر مع الانظمة البليدة؟ ماذا تنتظرون من جنرال عمره 80سنة .له عقلية هتلر وستالين ….فقط تزوير النتخابات .وقتل الرؤساء وإعدام الاحرار او المعارضين . الى( شقي شي طريحة )اقول: ابقى فرجولتك فالجزاءر اقوى دولة في المنطقة وسوف تكتسح المملكة المغربية الشريفة في 10دقاءق (لديك دبابات تسير بسرعة الضوء) .عنداك تقول المراركة حكرونا عاود تاني. هاذ المرة المراركة مغاديش يحكروك بل غادي يحركوك يا بليد نتا وداك الزنطيط لي لاصق فيك فتندوف المغتصبة كياكل اموال الشعب المحكور .
حكام الجزائر هم السبب في عدم استقرار المغرب العربي.الصحراء مغربية وتبقى مغربية.وعلى الجزائر ان تعطي الاستقلال للقبايل والدذ عددهم وصل الى 10 ملايين نسمة
يجب على المغرب أن يضرب وبقوة ملشيات الإرهابية المسلحة الجزائرية من يقف ورائها.
هذه نتيجة تحرشاتكم بأمن واستقرار المغرب ومن حفر حفرة لأخيه وقع فيها ونحن لن نكون نادمين قطعا لأي مصيبة تحل بالنظام الجزائري وعليه تدور الدوائر
اين رئيسكم؟ تخوفون شعبكم وتوهمونه بأنه هناك من الخارج من يتربص بالجزائر. للتغطية عما يقع بالداخل. الخوف منكم يا معشر اللصوص تنهبون أموال الشعب الجزائري الشقيق وتمونون بها مرتزقة تندوف
دابا حكام الجزاءر البلداء ما يريدون .ربما ان نقول لهم يوما تعالوا خديتو الصحراء الشرقية وتندوف زيدركم حتى للصحراء المغربية.صافي وسدوا علينا الطريق .وخودو صناعة السيارات حتى هي وزيدوكم انبوب الغاز لي جاي من نيجيريا زيدوه على ديالكم .وسمحوا لينا عذبناكم. هاد شي يلا بغيناهم يرضيو علينا. والله ينعل لي ما عندو وجه علاش يحشم. اعتقد ان عدد كبير من الجزاءريين خصوصا القباءبيين الشرفاء عايقين بالجنرالات وقوالبهم .ولكن ربما انهم تحت الضغط ولا حول لهم ولا قوة.خايفين من الاعدام الجماعي . سياتي يوما ننقدكم فيه كما انقذناكم من الاستعمار الفرنسي.ما نساوش حتى تندوف فيها بعض السكان يتحينون الفرصة للهرب. ولكن الله غالب.
الان يمكن للمغرب ان يستثمر في صحراءه وان يتفرغ للتنمية الداخلية وان يلحق بركب الدول المتقدمة،اما الجزاءر فعليها التخلص من الورم الذي صنعته ووضعته في مؤخرتها لان حل الحكم الذاتي لم يعد موجودا ولان المنهزم لا يمكنه ان يفاوض
حكوماتكم المتعاقبة على الشعب الجزائري الشقيق كانت السبب فيما يجري على حدودكم إن صح ما تقول. أفعالكم الشيطانية جعلت المغرب يبحث عن مسالك أخرى بعدما توسل إليكم في عدة مرات للرجوع إلى رشدكم. اللي أمه نعجة يكلها الذئب.
عاش الملك عاش المغرب و نتوما يا الجيران موتو بغدايدكم مطلوقين علينا فالفايسبوك كاتسبو سيرو شوفو غير راسكم فالمراية بعدا وعرفو راسكم من اينا طينة عاد تعلمو تهدرو مع سيادكم حنا عندنا ملك الله يحفظو و نتوما شكون عندكوم؟لا اصل لا مفصل لا حاكم هههه
…والله ما تحشموا…شوف شحال من واحد منكم راه فالحبس ..وتقولوا ظلموهم…لا ابدا..(وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون)..الانفصال ساكن لكم فالدم..وما تعرفوا ما تقولوا..انت كان واجب يتابعوك على كلامك القبيح ضد المغرب..وسياتي ذلك اليوم لا محالة….خونة الوطن لا يزكيهم الله..بل يفضحهم..وانت خاءن لوطنك….
هل الزعزعة الأجنبية هي من عوقت الرئيس الأول، وأماتت الرئيس الثاني،وغيبت الرئيس الثالث؟؟؟ أم أن الثعبان لما يكون له أكثر من رأس ينهشون في جسده بالتناوب يصيبونه بالهيجان؟ أم أن إهمال البلاد والعباد وصرف موال الشعب على عصابة ثالثة صنعت لتقسيم دول الجوار من أسباب الزعزعات؟ حريرتكم محرحرة .
فكرة ممتازة للشعب الجزائري الشقيق. إذا كنت تريد أن تكسب بسرعة كل المغرب بصحراءه الغربية وحب الشعب المغربي دون أي خسارة! عليك فقط أن تدرك أن الصحراء الغربية مغربية بالكامل. ودعوا الصحراويين يعودون إلى قبائلهم الأصلية.
أنتم تزعزعون ثقة مواطنيكم فيكم بأكاذيبكم، تحاولون جعل بلدكم في مصاف الدول العضمى، وتؤججون الوضع مع جاركم الغربي بجعله عدو كلاسيكي،وفي نفس الوقت توزعون ثروات البلد بينكم و المرتزقةمنذ 40 عاما،. كفى كذبا فلا احد يعد يتق بكم
وهل الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتعامل مع اليهود وجاورهم ؟؟؟
اتقوا الله في الجزائر جميع الشعب يعلم جيدا ما يجري لو كان المغرب الشقيق اراد السوء الجزائر لاعترف بانفصاليكم القبائليين ووووو
اتقوا الله في الجزائر
الشعب الجزائري عاااااق أو فااااق، الدي يهدد البلاد هم الدين قال فيهم الشعب وبصوت عاااال (تنحااااو كاااااع)، الدين يهددون البلاد هم الذين أكلوا ألف مليار دولار وأنت تعرفهم جيدا، لاكن خوفا على منصبك دو الأجر السمين، تتغادى عن الأمر، وتعطي الشفوي تم الشفوي للشعب المسكين، آه تم آه يا منافقين. م ن هيسبريس
نتمنى ان تذوق الجزائر رئاسة وحكومة من الكأس والجرعة التي جرعتنا اياها طيلة خمسة واربعون سنة
لا لشيئ ، الا الحسد والحقد تجاه جار مسالم ومتمنياتها ان يبقى المغرب ضعيفاً متخبطاً في مشاكل سياسية ومالية بسبب نزاع الصحراء ، وكذالك حلمها بإقامة دويلة وهمية تستغلها وتعطي لها منفذاً على المحيط لتصدير منتجاتها
وان شاء الله فهذا الحلم هو من سبع المستحيلات
انا افضل ان اشجع تطبيع العلاقات مع اسرائيل بدلا من تطبيعها مع الكيةن الجزائري الذي لا زالت جراحه لم تندمل بعد لما عاناه المغاربة المتواجدون بالجزائر حيث تم طردهم بكيفية وحشية والكل على علم بذلك . اضف عليه التعذيب الذي تعرض له جنودنا "" الاسرى "" في حرب الصحراء المفتعل . هذه كلها اعمال تتنافى مع الاسلام والجوار .ففي نظري التطبيع مع من لا دين له ولا ملة افضل بكثير من التطبيع مع الجزائر السلبية في كل شيء .
لست أدري ممن يتوجسون ما يسمى بالساسة الجزاىريون وعلى ماذا يخافون أن يخسرونه اذا كان الأمر يتعلق بالدولة الجزائرية بالمفهوم الحقيقي للدولة فقد انتهت فما عليهم إلا مغادرة جحورهم بهدوء ويتركوا زمام الأمور للجزائريين الأحرار لإعادة بناء دولتهم على أسس جديدة بما يضمن مستقبلهم
حفظ الله ملوك المغرب وشعب المغرب كل مرة يفاجأ المغرب حكام الجارة الشرقية 1975 فاجأهم الحسن الثاني بالمسيرة الخالدة فجن جنون بومدين وفريقه والان يفاجاهم محمد السادس باعتراف امريكا بمغربية الصحراء وغدا يعلم الله بماذا سيتفاجأون ، وكل ذلك لان من يحسب وحده يتبقى له" مثل مغربي "
النظام الجزاءري غير قابل للتاقلم والاندماج مع محيطه، وبالتالي فهو نظام ايل الى الزوال، ولعل التطورات الأخيرة التي تعرفها المنطقة ستعجل بزوال إلى الأبد إعلانات وسيصبح حكامه في مزبلة التاريخ.
يقول المثل المغربي( ضربني وبكى وسبقني واشتكى ) السيد الوزير يعرف جيدا أن المغرب بلد مسالم والجزائر هي البلد العدواني في المنطقة بدون منازع اتقى الله في نفسك وفي الأخير.
كذبة أخرى لتغطية اختفاء تبون وتهدئة الحراك…. على أي الشعب الجزائري ما عندو مناش يخاف ذاك الشي لي يخاف منو راه طايح فيه(حكم الكابرانات)
نصيحه إلى الحكومة الجزائرية . إلى متى وانتم تتحدثون.بدون ادلة دامغة ولا براهين تتبث ما تدعون.ان الخوف من فقدان الكراسي المتحركة التي انتم عليها جعلتكم لآ تميزون بين الشئ وضده لهذا انصحكم قبل فوات الاوان بانتخابات نزيهة وشفافة واعاده الحقوق لشعب الجزائري العالم كله يشبه بين الجزائر و كوريا الشمالية.واي تحرك عسكري ضد المغرب سوف يكون الخنجر الذي يقسم الجزائر إلى اربع دول وسوف تكونون انتم السبب في تقسيم الجزائر واحتفضوا بهذا الكلام والايام بيننا
اذا كان السيد رئيس الوزراء الجزائري يتخوف علي مصالح بلاده ويدعي ان هناك مخاطر تحيط ببلاده فلماذا تمادي حكام الجزائر في تعنتهم وتشجيعهم ومنذ امد بعيد لشردمة من المرتزقة لزعزعة استقرار بلد جار الا وهو المغرب؟!اما المغرب الان لا يزعزع استقرار اي بلد بالمنطقة ..فليس عنده فوق ترابه اي مجموعة مسلحة يمكنها تهديد امن واستقرار الجزائر ولا غيرها من البلدان المجاورة.. ولو كانت الجزائر قد مدت يدها لجارها المغرب من اجل التنمية والاستقرار لشعبيهما لما وصلت الحالة الي ما وصلت اليه الان… فالعيب فيكم ايها (المسؤول الجزائيري) وان كان العسكر هو الذي بيده الحل والعقد لكل امور الجزائر الشقيقة.. وقد تتحملون المسؤليه التاريخية والاخلاقية والانسانية في هذه العلاقات المتازمة بين بلدينا الجارين… وتحبة للشعب الجزائري الشقيق..
العدو الأكبر الذي تواجهه الجارة الشرقية للملكة هو جنرالاتها العسكرية الفاسدة التي تنهب لهم ثروتهم وتجعل الشعب الجزائري الشقيق يعاني الفقر والبطالة وتوهمهم بأن هناك عدو يتربصهم
كالعادة، المسؤولون الجزائريون يثبتون ضعفهم الدبلوماسي كما فعل وزير الخارجية سابقا، أرخص طريقة لجعل الشعب يستسلم للقمع هو إطلاق شائعات بوجود تهديدات
احلم يوما ان يتذوق حكام الجزائر من نفس الكأس المسموم الذي وضعوه لجارتهم المملكة المغربية الشريفة ولا يجدون حلا له الا باستقلال جمهورية القبايل وجمهورية الطوارق واسترجاع الصحراء الشرقية والمناطق الأخرى إلى وطنها الأم.
إنتهت الاطروحة وإنتهى حلم حكام العسكر لتقسيم المغرب وبدأت مرحلة جديدة للمغرب وعلينا أن نتحد ونساند كل خطوة تنهي التقسيم والاستنزاف لثرواتنا في قضية دامت 46 سنة كلفت المغرب الشيي الكثير طبعا عادت على المنطقة بالخير والعكس هو الذي وقع للجزائر صرفت الملايير من الدولارات على هذا الطرح النتيجة 0 على الشمال آن الاوان أن تعلم الجزائر أن المعادلة تغيرت وعليها أن تتغير.
أعداء الجزائر هم حكامهم يخافون على مصالحهم اما الشعب فالله وليه هو القادر على فك الجزائريين من عدوهم الحقيقي
فرق يا جزائري
عندما كان المغرب صابرا ومثابرا في لم الشمل العربي ويطالبكم بفتح الحدود وانشاء مغرب عربي كنتم تزرعون له الفتنة وتحاولوا زعزعة استقراره وتسخرون له مرتزقتكم.
واليوم اصابكم الإسهال الحاد والقيء الدوران عندما اعترفت الولايات المتحدة بمغربية الصحراء والتي سبقهاالى دلك عدة دول عبر العالم.
الان انتم تحصدون ما زرعتم طوال خمسين عاما… والله ان اكبر خطر على الجزائر هو حكامها من جنرالات الويل
خوف الجزائر على مصالحها . وهي التي لعبت الدور الخفي في مغربية الصحراء و عرقلت مغربيته. فالان صح الصحيح يا اعداء الوحدة المغربية
les responsables algeriens ne sont pas du tout intelligent
الصحراء مغربية وستبقي مغربية الى ان يرث الله الارض وما عليها وعاش مليكنا والله يطول في عمرو ويبقي فوق روؤسنا
وهل نسيت الكيان الدي زرعتموه لازيد من نصف قرن للمساس باستقرارنا
غايبقاو يظاربو ديما هادشي ماغايحبسش حنا والجزائر فصراع و المستفد فهادشي هو اسرائيل
انتم من جعل الصهيونيين على حدودكم بسياستكم الفاشلة التي تتبنى الانفصال في بلادنا .كن كنتو رجال وبعدتو منا منطبعوش ولكن انتم من بدا وانتضرو القادم انشاء الله اسوء بالنسبة لكم
كولشي عاق بكم ياحكام الجزائر توهمون شعبكم بتربص العدو وليس هناك عدو سواكم للشعب الجزائري الشقيق. حقيقة اخبث نظام في العالم هو النظام الجرثومي الجزائري
الصحراء في مغربها و المغرب في صحرائه
ايوا انتما الجزائر كتقولو حنا اكبر قوة اقليمة ايوا وريونا حنة ليديكم…. شفتو المغرب علاش قادر غير بالفن غادي يسد عليكم الابواب من جميع الجهات لن تفع انداك خردة روسيا… تكبركم غادي يخرج عليكم.. شكرا لاسرائيل وامريكا ومرحبا بكم في الصحراء المغربية الكبرى.
انتم من تركتم المغرب يعترف باسرايل ،ماذا عساي ان اقول حسبنا الله ونعم الوكيل في الجارة ،دفعتو دولة من الدول العربية الى التطبيع ، لو كنا امة واحدة وبلد واحد لما تجرء الغرب على تقسيمنا ،
سبحان الله اشريف ، امريكا عتارفات بالصحرى = زعزعة استقرار المنطقة، الجزاير كتمول مرتزقة بالمال و السلاح فوق الاراضي الجزائرية = دنيا هانية تقرير المصير ، اودي مشكل البوايزاريو ولا جزائري اكبر منه مغربي ، وحلتو في مرتزقة مسلحيم وسط بلادكم ، الله يهديكم
المغرب سيؤمن حدودكم لازعزعة الاستقرار ولهم يحزنون لا تخافون انتم أشقائنا أحنا معكم ملكا وشعبنا كونو على يقين
أسأل الله عز وجل أن يهديكم ، لتقبلوا يد المغرب الممدودة، وأن تكفوا على زعزعة أمنه واستقراه.
لدي سؤالين لبلاد الجراءر الدي ينشرون ويتبججون بكون روسيا ضد قرار ترامب وما الى دلك : عندما جددت المغرب وروسيا اتفاقية الصيد.البحري وشملت المياه الجنوبية للمملكة يعني الصحراء . اليس هدا اعتراف ضمني بمغربية هده المناطق من طرف روسيا ؟ ثانيا بلاد الخراءى تفتخر باقامة علاقات مع مجوس ايران ومعروف عنهم سبهم وشتمهم للانبياء والخوض في عرض الصحابيات هل سبق لاسراءيل ان شتمت رسولا او نبيا ؟ ثم هل الدولة الفلسطينية لا تقيم علاقات واتفاقيات مع اسراءيل ؟ بل واقتصادها يعتمد كليا على اسراءيل . من غير الشعارات اطلب من امثال المدعو الصادق ان يعطوني شيءا واحدا مهما كان صغيرا قدمته الجزاءر لفلسطين طبعا لا شيء باستثناء شعارات الستينيات . يتحدثون عن التطبيع والخيانة مادا تسمون علاقتكم بفرنسا التي تستهزء من الرسول الكريم (ص ) . خلاصة القول المغرب فاز نهاءيا بالصحراء ولكن انتم ايضا فزتم بمرتزقة البوزبال الدين يلتصقون بمؤخراتكم الى ابد الابدين . وناسف لكم على خسارة 1500 مليار دولار من اجل لا شيء قمة البلادة
لجؤوا للشعارات الرنانة للعب على أوتار مشاعر الشعب المغلوب على أمره وسيقولون يجب اﻹلتفاف حول السلطة والجيش ﻷن الجزائر القوة اﻹقليمية المستهدفة من المروكصهيونية ووووو والشعب سوف يصدق والجنراﻻت سوف ينفسون الصعداء.
اذن وعلي الجزائر ان تعلن حالة الاستنفار علي كامل حدود ترابها بفعل استنجاد من طرف النظام المغربي الامبرالي الرجعي المغربي بالعدو الصهيوني الي شمال افريقيا
الجزائر هي التى تزعزع الاسقرار مند ما يقارب 45 سنة اما المغرب فيده ممدود للمغرب العربي من شماله الى جنوبه ولكن الجزائر لا تريد الخير للمغرب ايتها الجزائر ان كنتي دولة مسلمة تحبي فلسطين وتريدي الخير للمغرب اعترفي بالصحراء المغربية وساندي الحكم الداتي الدي قدمه المغرب من هنا نعرف بأنكم لاتريدون زعزعة المنطة كما تقولون ان المغرب لايزعزع إلا من زعزعه
كل الإخفاقات للنضام الجزائري التي يواجهها مع شعبه و دبلوماسيته و جيشه يحاولون تلفيقها للمغرب (نتوما لي حاضين المغريب دار المغرب فعل واش داها فيكم ) المملكة المغربية الشريفة تشتغل في صمت على مستقبلها وانتم تعلموا ولو قليلا
صفعة قوية تلقتها الجارة العدوة التي لازالت لم تستفق من أثر الصدمة. المغرب سائر في طريق التنمية على كل المستويات ولا يولي أي اهتمام للأعداء الذين ينبحون وراء القافلة..