الجزائر تخصص ميزانية ضخمة لإبعاد أمريكا عن قضية الصحراء المغربية

تواصل الجزائر صرف ملايين الدولارات في دعمها لجبهة “البوليساريو” الانفصالية على حساب مصالح شعبها واقتصادها الوطني؛ فقد كشفت تقارير دولية أن النظام الجزائري يعوّل على لوبي أمريكي يعمل لحسابه من أجل دفع الإدارة الأمريكية إلى التراجع عن موقف دونالد ترامب، القاضي بالاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء وفتح قنصلية بالداخلة.
وأوضحت صحيفة “جون أفريك” أنه عندما جددت الجزائر تعاقدها مع جماعات الضغط في ماي 2020، بمبلغ يقارب 30 ألف يورو شهرياً، “لم يكن عنصر مجموعة الضغط ديفيد كين يعتقد بالتأكيد أن إدارة ترامب ستتخذ، بعد بضعة أشهر من ذلك، قرارا ليس في مصلحة زبونه، من خلال الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء”.
وكان دايفيد كين، وهو الرئيس السابق للاتحاد القومي للأسلحة، هاجم الرئيس دونالد ترامب بقوة بعد إعلانه الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء المغربية، ووصف في مقال رأي نشرته “واشنطن بوست” الأمر بأنه “عملية بيع تاريخية”.
وترى “جون أفريك”، في مقال تحليلي، أن قرار ترامب، الذي رافقه وعد باستثمارات في المغرب بقيمة 3 مليارات دولار وتسليم معدات عسكرية أمريكية بمليار دولار ناهيك عن الإعلان الدبلوماسي من الرباط بشأن استئناف العلاقات مع إسرائيل، يكفي لجعل المملكة المغربية الشريك المميز للولايات المتحدة في شمال إفريقيا.
واعتبرت الصحيفة الناطقة بالفرنسية أن القرار الأمريكي يشكل، “من دون شك، خبرا سيئا بالنسبة للجزائر، التي يتولى هذا الممارس لخدمات الضغط الأمريكي بالترويج لدورها الإقليمي على مستوى القارة الأمريكية”.
ويركز عمل ديفيد كين، وفق المصدر ذاته، على جانبين رئيسيين: إقناع الأمريكيين بأهمية الجزائر في مجال الدفاع، وإحباط الضغط المغربي المؤثر في واشنطن وتشويه صورة المملكة.
وفي هذا السياق، هاجم كين كلا من ترامب ومايك بومبيو، وزير الخارجية، جاريد كوشنر، مستشار الرئيس، واتهمهم بعقد “صفقة غير أخلاقية ومخزية”.
ويعتبر موقف الجمهوري كين بمثابة قطيعة مع الرئيس دونالد رامب، وهو بذلك يسير على خطى جون بولتون، حليفه الرئيسي في الملف الجزائري ومستشار الأمن القومي الأمريكي السابق المقرب من ديفيد كين، والذي يخوض صراعا مع ترامب منذ إقالته في شتنبر 2019.
ولفتت الصحيفة الانتباه إلى أنه على الرغم من أن بولتون لم يكن هو نفسه ممارسا لخدمات الضغط لفائدة الجزائر، فإنه أيد، منذ فترة طويلة، إجراء استفتاء لتقرير مصير الصحراء وشارك في تطوير خطة “جيمس بيكر الثانية” عام 2003 التي نصت على إنشاء سلطة مؤقتة مستقلة في الصحراء.
وبمجرد إعلان الرئيس دونالد ترامب على قراره التاريخي، خرج جون بولتون، في حديث لمجلة “فورين بوليسي”، لينتقد قرار واشنطن ويعتبره “ينهي 3 عقود من دعم الولايات المتحدة لتقرير المصير من خلال استفتاء يسمح للإقليم بتقرير الوضع المستقبلي له”.
وتابع بولتون قائلاً إن “أفضل ما يمكن أن يفعله الرئيس المنتخب جو بايدن هو عكس القرار بشأن السيادة المغربية على إقليم الصحراء”، مضيفا: “إذا كان بايدن يريد إجراء تحول 180 درجة فسيتعين عليه القيام بذلك فور تنصيبه، وسيؤدي ذلك إلى الحد من الضرر”.
وفي عمود نشره على صحيفة “واشنطن بوست” بتاريخ 11 ماي 2020، أشاد ديفيد كين بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ووصف إصلاحاته بـ “السليمة” وبأن لديه “الحس السليم”.
وأشارت “جون أفريك” إلى أن كين يعمل، بالإضافة إلى ملف الصحراء، على إسماع الصوت الجزائري في مجال الدفاع. وقالت إن الرجل، الذي يتزعم اللوبي الجزائري بواشنطن، بإمكانه أن يعتمد على دعم جيم إينهوفي، السيناتور في مجلس الشيوخ من أوكلاهوما، الذي يعارض أيضا القرار الأمريكي بشأن الصحراء ويعتبر من أكبر داعمي جبهة “البوليساريو” بأمريكا.
وكان جيم إينهوفي قام بزيارة إلى الجزائر في فبراير 2019، حيث التقى على رأس وفد من أعضاء الكونغرس الأمريكي برئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، قبل زيارة مخيمات تندوف، لاسيما أن جيم إينهوفي هو رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي؛ وهو المنصب الذي يسمح له بإبراز التعاون الدفاعي الجزائري-الأمريكي.
وخلصت الصحيفة، في مقالها، إلى أنه فيما يتعلق بقضية الصحراء من غير المرجح أن يتراجع الرئيس الجديد جو بادين على قرار ترامب، وهو ما قد يضعف جماعات الضغط التي تراهن عليها الجزائر.
بالله عليكم هل 30 الف يورو ستستميل بها لوبي امريكي..حل مشكل الصحراء هو اسبانيا يجب الضغط على اسبانيا اقتصاديا و جيو ستراتيجيا لتلين .اما الباقي لا يهم.
لماذا لم تخصص الجزائر هذه الأموال الضخمة للشعب الجزائري المغلوب على أمره لم تتدخل في شؤون الدول التي تبعدها بسنوات ضوئية نتمنى من الشعب الجزائري أن يتور في وجه هذا النظام العسكري الحاكم
les generaux et ce qui derigent l,algerie pensent que c,est facile de corrompre le pays le plus puissant du monde.
اعترفت أمريكا ام لم تعترف الجزائر لاتغير من الواقع شيئاً الصحراء مغربية أحبت الجزائر ام لم تحب
المغرب يتعامل مع المؤسسات و ليس مع الاشخاص فهل نفعهم بيكر و بولطون و غيرهم عندما كانوا في المسؤولية
عداء العرب فيما بينهم….. اكبر مهدد لوجودهم….
لو صرف العرب ما ينفقون على الأسلحة…. و ما ينفقون على لوبيات الضغط الوهمي….. على تنمية بلدانهم… لكانوا في موقف قوة ضد العدو الحقيقي…
الجزائر خير مثال….
الشباب يبحث عن طريق نحو أروبا… بحثا عن حياة كريمة بين قوسين…..
و أموال الغاز و البترول… تسخر لمعاداة المغرب….
من الغباء….
صرف المال على ما ليس لك…..
وختاما قالت الصحيفة من غير المرجح أن يتراجع بايدن عن قرار ترامب باعترافه بمغربية الصحراء هذا هو الاهم
السبلم عليكم
يقول المثل: فلوس اللبن يديهم زعطوط .
هدا ما ينطبق على الجارة الجزائر، الشعب في بحبوحة و رغد لدرجة أن الأموال ترمى من النافدة على من هب و دب.
اللهم لا شماتة.
الجزائر كا جهنم تريد المزيد نهبت جزء من صحراء تونس و سرقت صحراء المغرب الشرقية و ترغب في التوسع و الوصول إلى المحيط الأطلسي ، ( اللي كرشوا كبيرة الله يعطيه التفرقيع ) . لكن الأمر صعب لأن لوبيات إسرائيل في أمريكا دخلت على الخط
Même si l Algérie vend son pays elle aura rien parce que le Maroc est dans son sahara jusqu’à l infini.
السلام عليكم.ما دام حقنا مشروع فالله سيقف معنا لأن الله ليس بظالم لأحد وأتركوا الكلاب تنهق كما تريد والأهم من كل هذا الصحراء في مغربها الحبيب منذ 1975 وجاء ترامب الله إعطيه الخير ليعزز هذا الطرح بأن فعلا الصحراء مغربية باعترفه بها أما الجزائر فسيأتي يوم ويطور ضدها شعبها اللذي تسرق أمواله لتدفع لاصحاب الباطل.سبب تمزيق الجزائر سيكون سببها جنيرالاتها اللذين لا يفرقون بين الحق والباطل والايام بيننا
لن يكون اي تغيير في الموقف الامريكي ولن يتغير التاريخ رغم التزوير
عندما اعترف المغرب سنة 1777 بالولايات المتحدة الأمريكية هل كانت توجد الدويلات التي صنعها الاستعمار
يجب على امريكا ان تعترف للعالم بحدودالمغرب اين كانت سنة 1777
و من يبحث عن خرابه فليعاكس المغرب
الاسلحة الفتاكة و المتطورة في طريقها الى المملكة الشريفة
مرحبا باخواننا اليهود واليذهب النظام الجزائري الخبيث الى الجحيم,مرحبا بالعلاقات المغربية الاسرائلية.ويجب علينا ان نبني جدارا بيننا وبين الجزائر.
الافعى تلد ماأطول منها،لكن صغير النمس يفتك بأطول الافاعي وأشدها مكرًا وخديعة ،لكم يوما ياجنرالات بوخروبة نقف أمام قاضي القضاة في هذه الدنيا قبل الآخرة
إقفال أنبوب الغاز الذي يمر من الأراضي المغربية قبل إنتهاء المعاهدة..وترك روسيا تنتعش٠٠المشكل ليست لهم هوية ماكيحشموش
لتعلم الجزائر أنها إذا كانت تعتقد أنها بإمكنها حرمت المغرب من صحرائه فإنها تنتظر المستحيييييييل…المغرب في صحرائه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها….وأن أكاذيبها لن تنفعها بعدما أصبحت مكشوفة أمام العالم…والمغرب لها بالمرصاد….
صافي قضي الامر الذي تستفتيان فيه ب90 في المية وليعلم الجميع ان اليهود هم من يسير الكونجرس الامريكي
الرشوة والتطبيع تحت الطاولة،وتقول بانها تساند فلسطين والتورة والشعوب المقهورة وووووو
كل هذا الجهد وهذا الإسراف اللا معقول في الأموال بمليارات الدولارات و هذا التهافت من أجل سواد عيون الصحراويين .؟؟؟
فليقولوا كلاما غير هذا
لقد ظهر الوجه الحقيقي للجزائر حكومة و للاسف الشديد بعض من المحسوبين على نظامه و عصاباته
الصحراء مغربية و ستظل ان شاء الله كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها .
سيتبرع عسكر الجزائر الخربان على امريكا بشركة سونطراك كما اراد فعل ذلك بوتفليقة لولا وزير داخليتها
الزرهوني الذي حدره
الجزائر تبيع نصف خيراتها من اجل معاكسة المغرب
ستفلس انشاء الله و كل الموشرات تدل على ذلك
تكلم جون بولتن عن عدم شرعية اعتراف امريكا بالصحراء المغربية ودافع بقة عن الطرح الجزائري وقال انه لايجب على ترامب ان يفؤض علينا أمر الواقع.
لكن جون بولتن في مقابلة له مع CNN بيوم واحد قيبل نقل سفارة امريكا الى القدس، دافع بقوة على هذا القرار وقال ان امر الواقع هو الحل الوحيد للسلم وانه لا يهم راي الأمم المتحدة أوغيرها.
المرجو البحت في يوتوب على جون بولتن والسفارة الامريكية بالقدس للتأكد.
نفس الكلام بالتسبة لجيم انهوف.
خلاصة القول عرفت الجزائر كيف تجندهم مثل كريستوفر روس الذي قال عنه حسن هلال انه احسن وزير خاجية جزائري عرفته الجزائر منذ الاستقلال
امريكا ضربت عصفورين بحجر تطبيع مغربي وحلب جزاىري…..
مستحيل أن تتراجع الإدارة الأمريكية الجديدة عن إعتراف ترامب بمغربية الصحراء، فقبل التطبيع الرسمي مع إسرائيل لم تنل الجزائر من قضيتنا شيئا فما بالك بعد التطبيع،
الله يخلف على السخاء الجزائري على الأقل إشتروا قوارب جديدة للحراكة الجزائريين المنهوبة ثرواتهم يا منافقين ثم تتحدثون عن المغرب الكبير والإسلام والعروبة والقومية والممانعة، لا بارك الله فيكم يا شياطين الإنس.
يا الشعب الجزائري ان حكامكم سيخصصون ميزانية ضخمة من اموالكم الخاصة لإبعاد أمريكا عن قضية الصحراء المغربية و لكن لن ينجحوا في ذلك و ان امدهم بانبوب البترول و الغاز بالمجان….سوف يسقطون البلاد الى الهلاك…
حكام الجزائر الشقيقة لا يهمهم اين تسير البلاد كل ما يهمهم هو تشتيت الثروة على الفراغ المغرب يسير على. السكة الصحيحة بدون دولارات البترول فقط بالعزيمة القوية لابناءه
أموال طائلة ضيعها النظام العسكري الخبيث من أجل معاكسة المغرب متناسيا ان الله ينظر إلى اعمالهم الدنيئة….
أموالا كان من الأفضل أن ينتفع بها الشعب الجزائري بدلا من خسارتها في شراء الدمم السيئة….
باح او باه بالفرنسية التي يفهمها بقايا مخلفات المني الفرنسي والعثماني كل اجنداتكم فشلت وكان مصيرها الفشل الدريع مسئلة الصحراء المغربية مسئلة وجود مستعد ان اموت عليها بالرغم من كوني مواطن بسيط قد اختلف او اتفق مع سياسة النظام المغربي الا الصحراء المغربية خط احمر واتمنى ان اموت شهيدا على ارضي من السعيدية الى لكويرة
الجزائر بلد أكيد يحكمه بلداء، وأعي جيدا ما أقول، إن كان حكامكم يكدبون عليكم وتصدقونهم، فنحن المغاربة لا يمكن أن نبتلع كدبهم المفضوح، من يريد الصحراء وبالضبط المنفد إلى المحيط الأطلسي فهي الجزائر، والدليل على أنهم جبناء، أختبائهم وراء بوزبال، وسوف يأتي يوم وفي القريب المنضور لتعلن دلك، لأن أيام المشكل أصبحت معدودات. كم ضحكت وضحكت لما قال بوتفليقا أنه بإمكان الجزائر تنضيم دورتين متتاليتين لكأس العالم لكرة القدم، هدا أكبر دليل على استحمار الشعب الجزائري، كما تبون الدي قال أن للجزائر منضومة صحية قوية، وهدا استحمار أيضا للشعب. م ن هيسبريس
النظام الجزاءري الفاشل همه الأوحد هو أبقاء مشكلة الصحراء المغربية أطول فترة من أجل تخويف الشعب الجزاءري الشقيق من الخطر الخارجي بالأضافة ألى تخويفه بخطر الأرهاب الداخلي فالخطر الحقيقي الذي يخشاه هذا النظام الجزاءري الفاشل هو تنامي الوعي السياسي في وسط الشعب الجزاءري الشقيق وما الصور التي كانت توثق الحراك في هذا البلد من رجال ونساء يحملون اطفالهم فوق أكتافهم هذه الرسائل لا أظن أن هذا النظام الجزاءري الفاشل قد فهمها.
المؤامرات بالواضح ممولة من جيوب الشعب الجزاءري الاستمرارية نظام عسكري دكتاتوري في الحكم من طرف عصابة أمريكية مؤجرة لخدمته في تشتيت المغرب العربي واضعافه.وعليه يجب على دول المغرب العربي أن تتحد الإطاحة بالنظام العسكري بعد هده الفضيحة و المؤامرة عليه.
قضت الجزائر 45سنة و خسرت 300 مليار دولار لأجل قضية الصحراء.وهي مستعدة لخسارة الضعف و قضاء 45 سنة أخرى لأجل إلغاء هذا القرار فلا تستغربوا انه النظام الجزائري الفريد من نوعه.
السلام عليكم اخوتي.لقد قلتها واقولها ولن انقطع عن قولها الجزائر بلد عدو وليس بالجار ووجب معاملته على هذا الاساس ولست انا الذي يقول هذا بل التاريخ الذي اثبت انه كلما مد المغرب يده للجزائر بالخير هي بالمقابل تنفث سمها الذي لا ينقطع بلد حسود وحاقد،اما البوليزاريو فانه من الموجب على المغرب ان يعلنها منظمة ارهابية تحتجز آلاف المغاربة الصحراويين للاسترزاق من وراءهم ووجب كذلك العمل استخباراتيا على كشف مخططاتها الارهابية مع الحركات الارهابية الاخرى التي تهدد امن وسلامة المغرب و دول الساحل وباذن الله تعالى ينال المغرب مساندة جميع الدول المناوئة للارهاب.
قرار أمريكا بالاعتراف بمغربية الصحراء محسوم ولا رجعت عنه. فاصدقاءنا في إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية اتخدوا القرار النهائي لحل هذا المشكل واضن انه القرار الصحيح ولا رجعت عنه. وملايين دولارات الجزائر ستذهب إلى جيوب نفس أصحاب هذا القرار ويتركون الجزائر تعيش على الوهم باسماعها ما تريد سمعه، والرابح هو الإمبراطورية المغربية الشريفة. والخاسر هو الشعب الجزائري الذي نرى ونسمع كل يوم عن غرق أبناءه في محاولة للوصول إلى القارة الاروبية في البحر المتوسط للبحت عن لقمة العيش
لا تخشوا شيئا لأننا لدينا نحن كذلك ما سنقوله و الأمريكيون لا يستطيعون التراجع. ما وقع وقع و القرار المغربي كان استراتيجيا و محبوكا و جاء للجزائريين من حيث لم يحتسبوا. و الأمريكيون هم كذلك يخشون على مصالحهم و مصالح حلفاءهم. و إن كان ديفيد كين هذا المرتشي يعتبر نفسه ذو تأثير فهناك من له تأثير أكثر منه و ما عليه إلا التواري و نسيان الأمر لأنه انتهت اللعبة:
Game over
45 عام وهي تتخسر واحنا تنستفدوا وبضربة وحدة كسبنا العالم وبدون مقابل فلتخسر الجزائر وعملائها وما تنساش الدراجي وبنقنة لنستفيد اكثر
الويل والدل للحاقدين والحاسدين واعداء الوطن وجارة السوء اكبر عدو للمملكة المغربية الشريفة الله يقتلها بسمها
لن تجني فرنسا وإسبانيا وبلجيكا إلا الفوضى والضوضاء في شوارعها لأن المغرب في صحرائه ومرحبا بالدول الديموقراطية على أرض المغرب قرب الباب الكبير لأفريقيا من أجل الدخول في المنافسة الشريفة على خيرات القارة الأفريقية وخصوصا المناجم التي هيمن عليها الاستعمار الأوربي
هل 30 الف دولار هو المبلغ الضخم، و هل 30 الف دولار ستغير سياسة دولة باكملها؟! اصلا الولايات المتحدة الامريكية ستستثمر 3 مليارات دولار في الصحراء، الموضوع الآن اكبر من لوبيات، الموضوع يأخد ابعاد جيوستراتيجية و اقتصادية صعب ان تغير الولايات المتحدة الامريكية رأيها فيه. زد على دلك ستنضاف دول اخرى كبيرة للاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء و لن يكون هناك مجال للتراجع و الا ستظهر هده الدول بموقف ضعيف. البعض يحاول الربط بين الاعتراف بالسيادة و الاتفاقيات و هدا خطأ، ممكن للدولة ان تتراجع عن اتفاقيات لكن لن تتراجع عن الاعتراف بالسيادة و الا ستظهر بموقف ضعيف.
ما خسرته الجزاير لمدة 45سنة مبلغ 850مليار دولار على وهم قطاع الطرق جنت أرباحه في هته الأيام بضم المغرب للكركارات ولكويرة و 20قنصلية اجنبية في الداخلة والعيون والعدد في تزايد واسثمارات بملايير الدولارات واعتراف اكبر دولة عظمى ولها حق الفيتو في مجلس الأمن بكامل تراب المملكة من الشمال الى الجنوب توثيق دلك في الجريدة الرسمية الأمريكية توزيع بيان الاعتراف على دول المجلس والامين العام للأمم المتحدة وووووو.ولان المقامر دائما يطمع في الربح رغم الخسارة الآن تستعين بالاشخاص همهم الوحيد هو المال ستواصل قمارها رغم الافلاس(حمال)هههه.ماذا اسفاذ الشعب الجزايري من هذه المقامرات الغير محسوبة؟
46 وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ۖ وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ
8-46-«وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا» تختلفوا فيما بينكم «فتفشلوا» تجبنوا «وتذهب ريحكم» قوتكم ودولتكم «واصبروا إن الله مع الصابرين» بالنصر والعون.
Al Anfal-8-46-Et obéissez à Allah et à Son messager; et ne vous disputez pas, sinon vous fléchirez et perdrez votre force. Et soyez endurants, car Allah est avec les endurants.
نقول لجارة السوء التي تدعي نفاقا بأن المغرب بلد شقيق لهم وبأنهم أبرياء ولا علاقة لهم بقضية الصحراء المغربية التي صرفو عليها كل أموالهم حقدا وحسدا في المغرب كي يبقى دائما ضعيفا مهزوما ومشلول الإرادة كي يصبح لقمة سهلة لهم وللدول الغربية التي صنعتهم نقول لهم أن الصحراء المغربية هي حق المغرب باعتراف التاريخ وليس باعتراف أمريكا ولا اسرائيل ولا أي قوة عالمية اخرى ولذلك لن تنجحو في مسعاكم ولن تصلو لهدفكم الشيطاني في فصل المغرب عن صحرائه ولو اشتريتم ذمم كل دول العالم لأن الحق يعلُو ولا يُعلى عليه واعلمو أن مكائدكم ومؤامراتكم ضد المغرب طيلة هذه السنوات ستنقلب عليكم إن عاجلا أو آجلا لأن لعنة المغرب بلاد شرفاء آل البيت والأولياء والصالحين تلاحق كل متربص به حتى تقضي غليه والسنين القادمة ستؤكد لكم ذلك وعاشت المملكة المغربية بأرضها وملكها وشعبها وسُحقا لأعدائها أينما كانو
العارفين بالسياسة الخارجية والباحثين في العلاقات التاريخية بين المغرب وأمريكا سيضحك عند سماع هذه الأخبار التي فعلا تثير الشفقة ، توغل المغرب في الساحة السياسية الأمريكية يعود إلى عهد الراحل محمد الخامس الذي أساس لاول لوبي ضغط مغربي في واشنطن عمل على تقويته من بعده الراحل الحسن الثاني في زيارة تاريخية إلى أمريكا في سنة 1963 حين خصص له الراحل الرئيس الامريكي جون كينيدي إستقبال تاريخي .. العلاقات بين المغرب وأمريكا أقوى من أي لوبي جزائري وحتى لو صرفوا مليار دولار ، يكفي أن كل المؤثرين في السياسية الامريكية هم يهود ديمقراطيين تربطهم علاقه صداقة شخصية بالملك حفظه الله والعائلة الملكية من عهد الحسن الثاني . المغرب أنهى ملف الصحراء بشكل نهائي ، الجزائر استفاقت متاخرة جدا وليس المتقاعد جون بولتون هو من سيؤثر في السياسة الخارجية لامريكا . حال الجزائر يثير الشفقة .. أصبحت ترقص مثل الديك الذي قطع راسه ولا تعرف ماذا تفعل : )
ممكن للجزائر ان تبعد الولايات المتحدة الأمريكية أو اي دولة على وجه الارض و القمر والمريخ والمعمور، لكن ليس بإستطاعتها ابعاد المغرب والمغاربة من و عن ارضهم .
المغرب فوق صحراءه والصحراء في مغربها.
قبح الله عسكر الجزائر و من يدور في فلكه.
“، إلا أنه فيما يتعلق بقضية الصحراء من غير المرجح أن يتراجع الرئيس الجديد جو بادين على قرار ترامب، وهو ما قد يضعف جماعات الضغط التي تراهن عليها الجزائر.”
الخلاصة في الجمل الأخيرة من المقال. أيها الشعب الجزائري حاسب عصابة العسكر التي تستنزف خيرات بلدك من أجل وهم إسمه البوليزاريو وانتهى الكلام .
السلام عليكم.
لن يكون هناك حل سوى الحرب اما الهزيمة وضياع الصحراء أو الفوز و التقدم اكتر داخل الجزائر وضرب عصفورين بحجر واحد الأرض و تخليص الشعب الجزائري من هذا النظام. ولا شيء غير الحرب
افضل حل للمغرب هو تعزيز العلاقات مع اسرائيل وايقاف خط الغاز الجزائري الذي يمر عبر المغرب وايضا ايقاف كبح الافارقة الذين ياتون من افريقيا لاتجاه اسبانيا نحن لسنا درك اسبانيا ان ارادت ايقاف الامر عليها التنازل والاعتراف او تواجه مشكلتها بنفسها . الضغط سيد المواقف واللوبي الاسرائيلي سيفي بالغرض بامريكا واعتقد جوبايدن له علاقة جيدة مع المغرب لن يتهور ويسحب الاعتراف حنى ان سحبه سيعود ترامب 2024 ويعيده والمغرب بصحرائه وقطار التنمية متواصل .
خبر جيد بالنسبة للمغرب لان مسلسل استنزاف النظام الجزائري سيستمر و ستتضخم الفاتورة هذه المرة لان المصاب جلل نحن سعداء حينما نشاهد عدونا و عدو الشعب الجزائري الشقيق يهدر امواله على قضية الصحراء المغربية فبعد اعتراف امريكا و ما ادراك بامريكا بسيادة المغرب على صحرائه اعتقدت ان هذا النظام الذي حطم الارقام القياسية في الغباء سيراجع اوراقه و يعود الى جادة العقل و الحكمة و الصواب لتوفير هذه الملايين من الدولارات لتنمية صحرائه و امتصاص بطالة شبابه و بناء مساكن للمواطنين لكنه اختار الاستمرار في معاكسة المغرب و الحرث في البحر لان قرار واشنطن الاعتراف بمغربية الصحراء لن يستطيع اي امريكي تغييره مهما كانت مسؤوليته حتى لو كان سيد البيت الابيض هو قرار تاريخي لا رجعة فيه لان جلالة الملك محمد السادس حفظه الله و رعاه اختار الظرفية المناسبة لاعلان هذا الحدث و السيد دونالد ترامب حصن قراره بمرسوم رئاسي و ربطه بعملية السلام في الشرق الاوسط و استاناف العلاقات المغربية الاسرائيلية و رد الاعتبار لاول دولة اعترفت باستقلال بلاده اذا نحن سعداء لان النظام الجزائري سيخسر و نحن نستفيد من استثمارات امريكا في صحرائنا.
الف مرحبا بالعلاقات الاستراتيجية مع اشقئانا من اسرائيل لن ننسى ابدا دعم اللوبي اليهودي المغربي بامريكا وفرنسا لوحدتنا الترابية في وقت كانت فيه كل قوى الشر الاتحاد السوفياتي فنيزويلا كوبا ليبيا مصر اضافة الى الحاضنة الخرائر تمول وتسلح شردمة البول زاريو باحدث الاسلحة الفتاكة وفشلو في مخططاتهم الجهنمية بفضل شجاعة المرحوم الحسن الثاني وجنودنا الاوفياء ووفاء لهم اقول كفى من شعار خاوة خاوة شعب الشقيقة ديال الراس تربى ورضع الحقد من ثدي المقبور بوخروبة
Hi
some viewers talk about Spain role to block the morrocan sahara issue, its wrong, 3 big tech firms are leaded by jews from Isreal, you know what? those 3 revenues double the spain entire economy PIB, so spain are now afraid of USA recognition of our land.
لا يجب الاجترار و راء خدع اعلامية بل هي مجرد المقابل العلني لشيكات الجزاءر فبولتون او كين او غيرهم او الرءيس الجديد لا يمكنهم تحدي عنوانين لا يجرء احد على تجاوزهما الدستور الامريكي و قد استوفىت كل الاجراءات الخاصة بالقرارات الرءاسية التنفيدية تم نشره في ما نسميه بالجريدة الرسمية الاتحادية و العنوان الناني هو اللوبي اليهودي الاباد و نتدكر كيف دعم هدا اللوبي عن طريق بولتون قضية استقلال جنوب السودان و هنا مربظ الفرس فالرءيس الجديد قانونيا و سياسيا لن يستطيع تجاوز هدين المستويين و بالاضافة لهدا لم يكن لترامب اتخاد هكدا قرار و قرارات اخرى دون الاستشارة مع المخابرات و البونتاكون الدين لديهم معلومات استراتيجية كاستكمال خارطة القواعد التي كانت سرية النيجر وتشاد و ليبيا باحدات قاعدة في الصحراء المغربية في المنطقة و قطع الطريق على الصين وطموحاتها في الغرب الافريقي و اخبار مشروع قاعدة روسية و امنيا تطورات القاعدة و داعش في دول الصحراء و الساح
الجزائر دولة غير موفقة في كل شيئ وفقدث ثقة كل العالم ، وعندما عجزت دبلماسيتها التواصل مع الدول والمؤسسات النافذة بدأت في التنسيق مع الصماصرة الأشرار في العمل الجمعوي ، لقد لطخت سمعة الجزائر القديمة بالوحل ، كل هذا من أجل وضع العصا في عجلة نهوض المغرب ورقيه …
قال ليك الجزائر تنفق المال لشراء دمم الأمريكيين أو ربما تشتري امريكا بجوج دراهم ديالها سحابليها بحالهم كيتباعو بدنانير راه أمريكا هاذيك الدخل السنوي ديالها 20 الف مليار دولار ماشي 160مليار ديالكم .أكثر من 120 مرة .فرق كبير لا تتعلقو فين تتفلقو
ليس هناك لوبي ضغط أقوى من اللوبي اليهودي… و في هذه المرحلة اللوبي اليهودي يصطف إلى جانب المغرب و وحدته و مصالحه. و جوابا على من يقول أن الرئيس بايدن سيتراجع عن قرار ترامب… هل تظنون حقا أن المغرب غبي إلى درجة أن يعقد إتفاق مع رئيس أشرفت ولايته الرئاسية على النهاية دون أن يحظى بضمانات أن الرئيس الجديد سيلتزم بمضمون الاتفاق. شخصيا لا أظن ذلك. المغرب حصن هذا الإعتراف بضمانات قوية.
مما يعني أن بعض لوبيات الضغط التي تعتمد عليها الجزائر، تستغل غباء الجزائر و دبلوماسيتها الضعيفة للحصول على أموالها السهلة و السخية.
لقد اصبح المغرب حجر عثرة في حذاء الحكومة الجزائرية يا للهول ما هذا انه المغرب
كل واحد عند فم يقول ما يريد وكل واحد عنده قلمه فليكتب ما بدى له المهم هو اترامب تكلم وكتب المرسوم وتمم الاعتراف وسجل وحفظ وانتهى الكلام وانتهت الكتابات وما بقي الا العويل والنواح والنباج .
برهن العسكر الجزائري أنه دون المستوى في كل شيء وأن الأمريكيين والأوروبين يعاملونهم كبلداء يستنزفون خيرات بلادهم والعسكر يدفع هذه الرشاوى للحفاظ عن النظام العسكري وليس على الصحراء التي لن يحصلوا عليها أبدا.
المغرب بقيادة الملك محمد السادس له سياسة حكيمة وذكية والرئيس المنتخب لن يغير موقف امريكا من الاعتراف بحق سيادة المغرب على اقاليمه الجنوبية والجزاءر اصبحت بقرة حلوب لمن يريد ان يتغنى من اموال شعبها. كما ان المغرب اكتسب جاليته اليهودية في العالم وهم في خدمة وطنهم الام فالمستقبل راجع للمغرب والمغاربة وللاسف ان الجارة الشرقية في الانحطاط والتقسيم والنظام العسكري الشيوعي يعلم انه في ايامه الاخيرة وصراعات الجنرالات تتفاقم.
احسن ما دار المغرب عاطيهم النخال وخدام في صمت والضربات تتوالى.
ضربة اخرى قريبة من الا تحاد الاوروبي.
السلام علبكم انتبهوا جيدا على الشعب المغربي وجميع الاحزاب السياسية وجميع جمعياة داخل المغرب وخارجه ان يقف وقفة رجل واحد في وجه عسكر الجزاءر وان يتركو المغاربة داخل ااوطن الكراهبة لبعصهم بعض وان يكون مجندبن من وراء جلالة الملك عن فضيتنا ااوطنية لان عسكر الجزاءر تجند وصار يعطي عدد من الدولارات قصد الغاء الاعتراف الامربكى .ابها الاحزاب ابتها الجمعيات يدبكم في يد بعضكم هلمو جميعا لنصرتكم قضيتنا الوطنبة حتى لابشمتو فينا الاعداء وتندمو على مافاتكظ والله معكم .
الجزائر تزرع الريح ولن تحصد إلا الريح مع المغاربة مهما فعلت لن و لن تحصل إلا على النكسات والخسارات المتتالية.المخزن كما تسميه اذكى من الجنرالات يركع اي جهة مهما كانت قوتها ومكرها.والدليل 45 سنة من المكر والخذلان وصرف الأموال الطائلة تعد بالمليرات من الدولارات ضربت في الصفر بمجرد تغريدة بتويتر.هذا هو المخزن الذي تصف به النظام المغربي الشريف.
خطير جدا !!!!خطير جدا!!!
الجزاىر و روسيا مدعومين من المانيا ايضا تستعد للهجوم على المغرب للاستلاء على الصحراء متنكرين تحت راية البوليخريوة.
امريكا الدمقراطيين ضعيفة جدا ولن تتدخل كما وقع في سوريا وا اكرانيا.
روسيا و المانيا زعيمة الاتحاد الاوروبي يريدون انشاء حلف عسكري جديد اوروبي اقوى من الصين وامريكا .
الشعب الجزاىري يكره الشعب المغربي …بلا ما تبقاو تطيحوا براسكم بخاوا خاوا وفتحو الحدود…وجدو للحرب القادمة
الحرب على الابواب.
سكان المغرب الاولون هم الامازيغ و العرب و اليهود كلهم عندنا بحال بحال و كما قال شخصية يهودية مغربية على قناة اجنبية بان تاريخ المغرب يمتد لعدة قرون و وقتها كان المغرب و المشرق
اسمع يا الخرطي
لا أفهم إستمرار المغرب علاقاته مع الجزائر. الوضع بين المغرب والجزائر هو مثله مثل الوضع القائم بين الكوريتين. يجب أن تعلم الجزائر أن ما تقوم به هو إعلان حرب على المغرب. كفانا نفاقا. إنهم يريدون تقزيم المغرب ويقولونها علنا. فإذا أرادوا ذلك فليعلموا أنه سيكون على حساب العلاقات المغربية جزائرية. إنهم يهللون بكرههم للمغرب. إذن فليسحب المغرب تمثيليته في هذا البلد العميل. ويقطع جميع علاقاته بهذا البلد الذي يكن الحقد و الكراهية للمغرب. إنهم اعلنوها عدت مرات. إنهم يكرهون المغرب. يجب الرد بالمثل و إلا سيعتبرون موقف المغرب ضعف. يجب أن نركز على تطوير البلد مع الحلفاء. و قطع الطريق أمام الأعداء. يجب أن نكون واضحين وضوح الشمس. لا علاقات ما داموا يتبنون المرتزقة. مع بعض البشر التسامح لا يأتي إلا بنتائج سلبية. مثل هذا الدول يحبون من يذلهم. فهم معتادين على الذل فإذا تعاملت معه بحسن يحسب أنك تريد مخادعته. إذن فيجب التعامل معهم بالذل لكي ينصاعوا. عمتم مساءاً.
قالى تعالى اوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل اكثرهم لا يومنون
الصحراء مغربية تحاكموا إلى التاريخ لتصلوا إلى الحقائق
الجزائر هده الدولة الفاشلة التي يحكمها العسكر اللذين يكنون كل الحقد والحسد لبلادنا المغرب العزيز نتمنا.من الله العلي القدير ان يجعل كيدهم في نحورم ويخيب.مسعاهم.اللهم امين يا رب العالمين ..
vous vouliez et nous voulions et dieu a voulu . ainsi soit il . vous voulez que nous restons dans l incertitude . en nous vendons vos armes jusqu’à l infini . les intérêts d Israël sont avec le maroc . points barre. donc vous pouvez dire et faire se que vous voulez . rien ne changera sauf si les intérêts d Israël changent et je ne vois pas comment .
المغاربة اقسوا على ألا يفرطوا في حبة رمل من صحرائهم منذ انطلاق المسيرة الخضراء المظفرة ومستعدون للدفاع عنها.اما عصابة الجزائر فهي تصطاد في الماء العكر للوصول إلى المحيط الأطلسي. وعصابة البوليزيرو ستبقى شوكة في دابرتها ووشمة عار على جبينها.
ظلت جزائر الجنرالات تراهن على اللوبي النفطي لكسب قضية خاسرة.لكن مع الأزمة الاقتصادية العالمية بسبب جاءحة كرونا لم يعد النفط والغاز الجزاءري ذالك العامل المؤثر في العلاقات الدولية،وبذلك تكون سارة السوء الامربجعل بيضها في سلة واحدة مما يعني انتحارها.لاسيما ان الجزائر تعرف منذ مدة تطاحنا بين اجنحتها العسكرية وتتخبط في سياستها بدون بوصلة الى مستقبل مجهول.
ولهذا يصعب عليها مسايرة المغرب الذي يتقدم بخطى متسارعة لانه بنى مؤسساته واكتسب مناعة ومصداقية دولية بفضل حنكة وحكمة عاهل حفظه الله.
ولهذا فإن اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بصحراءه لم يات من فراغ بل لان المغرب اصبح رقما صعبا في المعادلة الدولية وله اقوى بوبي في أمريكا على الاطلاق،يتعذر على الجزائر مجاراته ولو رهنت كل اموالها.
اكبر لوبي و اقواهم هو AIPAC
و AIPAC بعد قرار التطبيع تقف في صف المغرب
بضع عشرات الآلاف شهريا غير مافيا للوقوف ضد المغرب
كما يقول المصريون:
#العب غيرها
كان غيرك اشطر
لو نسيت افكرك
لا أحد يستطيع المس باعتراف السيادة المغربية على صحرائه وكل من تجرأ سيكون له كلام مع إسرائيل، المسألة حسمت وآخر الأخبار أيدت المحكمة العليا الأمريكية المرسوم الرئاسي لترامب كما لا نية لبايدين إلغائه، وحتى إذا تجرأ وفكر ماذا سيفعل مع اليهود الأمريكيين؟
الى رقم 6 وعزيز
مادخل العرب في الموضوع .
هل الجزائر عربية. أم امازغية؟ .كنتم تقولون وتكررون أنها امازغية .والمغرب دائما حاربتم و شتمتم من كتب اوقال ان المغرب فيه سكان عرب .فنفيتم وقلتم سكان المغرب جميعا امازيغ .
اذن الان يجب الحديث عن الجزائر والمغرب كدولتين امازغيتين.
ليس غريب على دبلوماسية فاشلة بدون كاريزما ولا حتى قدرة على الإقناع
عداء جد خطير من النظام العسكري الجزائري الفاشل تجاه المملكة المغربية. لذلك وجب على المغرب اتخاد قرار حاسم ضده هذه العصابة .كما يجب على المجتمع الدولي أن ينتبه لهذا الإيواء الخطير على المنطقة لمرتزقة البوليساريو الإرهابية.
اللهم عجل بزوال النظام العسكري الجزائري في القريب العاجل إن شاء الله.
قولوا آمين.
الجزاءر تراهن منذ البداية على حصان خاسر والمغرب عمل على تقوية نفسه وارغم الجارة العزيزة على صرف اموالها والمقامرة بشعبها ومستقبله واهدرت 1500 مليار دولار ،وي الاخير وبجرة قلم انتهى كل شيء،وللعلم فان هذه الخطوة التي قام بها المغرب ليست ضعفا ولكنها سياسة ملك محنك وفر بها المعرب المال والجهد والوقت ليتفرغ لما هو اهم وهو جعل المغرب في مصاف الدول المتقدمة ولتستمر الجزاءر في سباتها وللتقتني احدث الطاءرات والاسلحة في انتظاىر خلق عدو اخر
اين شعب المليون و نصف شهيد يرون ثروات بلدهم تنهب و تصرف على المجرمين و المرتزقة و بلدهم في امس الحاجة اليها و الله اني اصبحت اشك ان الجزاءر لم تكن تتوفر على مقاومين و انها بلاد الجبناء لم يستطيعو ان يغيروا احوال بلادهم .
من المستحيل ومن الصعب جدا أن يتراجع الرئيس الأمريكي عن قرارات ادارة ترامب للان المغرب الان لديه علاقة طيبة مع اسرائيل وبالتالي فان اليهود الان تدخلو والجزائر المسكينة تغرد لوحدها خارج المنظومة الحاكمة
حلم تبخر والجزائر لم يبقى لها ما تعطي واليوم سوف تنهارلأنها إقتصاديا أفلست والداخل قابل لإنفجار في أي وقت وأمورهم تعقدت وأصبحوا معزولين ومفضوحين أمام العالم دولة الشر تسعى للهيمنة وهي فقيرة لا أمل لها في البقاء مثل سوريا الشعارات دول الممانعة
حتى في الحياة اليومية أسوأ شيء يمكن أن يحدث لك هو أن تبتلى بجار سيء فما بالك بدولة تُسَخِر كل امكانياتها للمؤامرات ضد بلدنا الحبيب ولا تدخر جهدا في النيل منه. لكن أقول لكم أن وقت الحساب قد اقترب و ستدفعون ثمن غروركم غاليا يا من تحسبون نفسكم افضل دولة في افريقيا وأقوى جيش. المضحك لماذا لم تحرروا فلسطين أيها الاقوياء. لنا لقاء معكم
تتوالى فتح القنصليات بالصحراء المغربية كل أسبوع بفضل السياسة الحكيمة لملكنا المحبوب الله يحفظه لنا وعبقرية أسطورةوزير الخارجيةالسيد بوريطة
Les généraux Algériens veulent nuirent à notre unité nationale par tous les moyens possibles. Celui qui leur a donné le nom des renards, il a vu juste, c’est des gens perfides, ils croyaient avec leur ruses, ils vont atteindre leurs objectifs, comme des cons ils ont oublié qu’il y a des lions féroces qui gardent bien leurs arrieres. Vive les Forces armées royale terrestre, aérienne et maritime et Dieu Nation Roi
امريكا دولة مؤسسات ورئيسها لا يمكن ان يتخذ قرارا من هذا الحجم لوحده. والدليل على ذلك هو ان اجهزة الدولة لم تتحرك في الاتجاه المعاكس. والرئيس الجديد – في اعتقاد الكثيرين – لن يغير قرارا اتخذه الرئيس الحالي والمنتهية صلاحيته في 20 يناير من العام القادم امريكا تبني من خلال تعاقب رؤسائها.الجديد يتم ما قام به القديم والبلاد تزدهر باستمرار.ولو كان كل رئيس جديد يهدم ما قام به السابق لما كان لامريكا هذا الشان كله.كلهم يبنون بلدهم. وكل واحد يكمل الآخر. مأساة التخريب في الدول المتخلفة.كل رئيس يأتي يبدأ من الصفر وبلدانهم لا تزيد الا تخلفا وفقرا. وفي جميع الاحوال قرار الرئيس ترامب قرار تاريخي فاجأ الجميع.انها دولة العظماء بحق.
القضية حامضة بين الجزائر والمغرب على هذه الصحراء المباركة