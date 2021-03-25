الجزائر تخطط لنسف علاقات المغرب وموريتانيا بالإغراءات والابتزازات

علق محمد بنطلحة الدكالي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، على الرسالة التي وجهتها الجزائر إلى السلطات الحكومية الموريتانية تعبر من خلال في أملها في أن تلعب نواكشوط دورا في حل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، معتبرا أنها “رسالة ابتزاز”.
وقال بنطلحة الدكالي ضمن تصريح لهسبريس: “نجد اليوم أن حكام الجزائر وجهوا رسالة إلى السلطات الحكومية الموريتانية يعبرون من خلالها عن أملهم في أن تلعب نواكشوط دورا في حل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، ونعلم أن موريتانيا تحاول دائما أن تحافظ على توازناتها لنسج علاقات تعاون مع الجارتين”.
وتابع الخبير: “إن المتأمل في فحوى هذه الرسالة، من خلال قراءة تحاول أن تفتت النص وتقرأ ما بين السطور، يتبين له أن الجزائر تسعى وبكل السبل إلى أن توقف هذه الدينامية في العلاقة بين المغرب وموريتانيا، وهي رسالة تحاول من خلالها اللعب بالكلمات والمصطلحات إلا أنها في العمق يستشف منها أنها رسالة ابتزاز وإغراء ومحاولة اصطفاف، وهذا ما يعكس جليا نفاق الخطاب الجزائري الرسمي”.
وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش إن العلاقة المغربية الموريتانية تعرف في السنتين الأخيرتين تحركا دبلوماسيا مكثفا جاء لكي يكسر الجمود الذي لف العلاقات بين البلدين الجارين طوال الفترة الماضية، لا سيما خلال عهد الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز.
وحسب المتحدث، فإن المرحلة الجديدة، التي دخلتها موريتانيا منذ مجيء الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، شكلت قفزة نوعية في العلاقة بين موريتانيا والمغرب. كما أن مسؤولي البلدين عبروا عن رغبتهم الكبيرة في تعزيز العلاقة بين الشعبين الشقيقين وتوسيع آفاقها وتنويع مجالاتها.
وتابع قائلا: “يمثل البلدان امتدادا إنسانيا واجتماعيا ومجالا حيويا لبعضهما البعض”، لا سيما أن المغرب يعتبر المستثمر الإفريقي الأول في موريتانيا كما أنه يعد أول مورد إفريقي للسوق الموريتانية بنسبة تفوق خمسين بالمائة وتستورد موريتانيا من المغرب ما يقارب 660 ألف طن سنويا من مختلف السلع. كما تم تسجيل أكثر من 42 زيارة رسمية متبادلة بين الطرفين خلال هذه الفترة رغم تداعيات جائحة كورونا التي أثرت بشكل ملحوظ على النشاط الدبلوماسي الثنائي والإقليمي والدولي؛ مما أدى إلى تشكيل مجموعة للصداقة الموريتانية المغربية في البرلمان الموريتاني في أكتوبر الماضي من أجل إعطاء زخم ودينامية غير مسبوقة في تاريخ العلاقة ما بين البلدين.
واعتبر بنطلحة الدكالي أنه “في ظل هذه التحولات الإستراتيجية، سارعت الجزائر إلى الهرولة اتجاه موريتانيا، ووقعت العديد من الاتفاقيات المشتركة معها في شتى المجالات؛ وهو ما يفسر بكون هذا التحرك الجزائري لا يخرج عن نطاق رد الفعل اتجاه الدبلوماسية المغربية الاستباقية”.
ويرى الخبير أن “حكام الجزائر والذين يتخذون من عداء المغرب أيديولوجية ثابتة لهم وموجهة لكل انشغالاتهم الدولية والدبلوماسية، ولو على حساب قوت شعبهم، لم يرق لهم هذا التقارب بحيث يسعون بكل السبل منذ سنين طويلة إلى عزل موريتانيا عن المغرب ووضع العراقيل بينهما”.
يجب إرهاق خزينة الدولة الجزائرية، فكلما تقدم المغرب بالدبلوماسية الناعمة كلما تقدمت العصابة بالاموال الطائلة أموال الشعب الجزائري المقهور وهذا يقوي الحراك ويضعف العصابة الحاقدة .
غرض الجزاءر هو قطع الطريق على المغرب نحو أفريقيا.
إذن على المغرب من الآن إن يفكر في ربط المغرب بالسنغال عبر ميناء الداخلة وانتهى الأمر.
دائما يقال اتق شر من احسنت إليه سواء بين العائلة او المعارف أو حتى الدول.يظهر جليا ان جارة السوء كلما سطع نجم المغرب عاليا في السماء وسف يريد يسطع بفعل التعقل وحسن التدبير إلا وزاد سعارها .لم يبق للمغرب الحبيب إلا استئصال ورم السرطان الذي اصاب عسكر قصر المرادية وبناء سور عالي بين البلدين وقطع جميع الاتصالات اللهم مع الشعب الجزائري الشقيق والبحث عن حلول للحدود الشرقية مع المحكمة الدولية ومجلس الأمن الدولي والامم المتحدة .
يجب قطع رأس الأفعى.
الكاريكاتير مضحك جدا
و اكثر من رائع هههههه !!!!!!!!!!!
حكام الجزاير او الطغمة الفاسدة لم تعرف فعل الخير حتى في شعبها ، وتهتم بالبوليساريو اكثر من شعبها .
لو لم تكن هذه المشكلة المفتعلة ، و الله الجزاير ما تعقل على موريتانيا ،
هم حتى في كرة القدم يتحدثون عنها باحتقار عندما تم انتخاب احمد يحي ، ويقولون في تلفزاتهم حتى موريتان اصبح لها الشان ، اخر بلد في افريقيا .
العنصرية التي تنخرهم اتجاه الاخرين .
دولة مريضة نفسيا ،
اقول للموريتان يجب عليهم التعقل ، ارادوا ان يبنوا دولة
متحضرة فعليهم بالمغرب
ارادوا ان يبنوا دولة منخورة فعليهم بالدولة المتهورة الجزاير
التي غير قادرة على توفير الزيت و السكر و الحليب لشعبها !
الكاريكاتير ينطبق على من فقد ارضه بالعرجة وذهب ليشتكي لامريكا وقال لهم حڨرونا حڨرونا الجنرلات..
رسم كاريكاتوري جد مضحك و ينطبق تماما على السياسة الخارجية لدولة الكابرانات..حيث أن هذه الدولة تستعمل سياسة العهر في تعاملاتها السياسية
كابرانات الجزائر يصطادون في الماء العكر .همهم الوحيد هو اضعاف المغرب وعزله افريقيا ودوليا .مسخزين في ذلك عائدات الغاز والنفط .
ربما الحراك الشعبي هو الحل لانهاء هته المسرحية للجنرالات الفاسدين و الذين يسعون بكل جهدهم لتفرقة الشعوب و خلق القلاقل ارضاءا لشجعهم و عنتريتهم الفارغة..
هذا معروف مسبقا ان الجزائر تغري و تبتز بلدانا افريقية كثيرة لتصطف معها في عدائها للوحدة الترابية للمملكة و تقنعها بعدم التعاون مع المغرب اقتصاديا
و لكن على المغرب ان يخطط لمصالح مشتركة و يخطط لمشاريع كبرى في المنطقة كمشروع انبوب الغاز من نيجيريا عبر موريتانيا و دول اخرى عديدة و بناء طريق سيار من العيون الى دكار عبرمعبر الكركرات و موريتانيا لتسهيل التبادل التجاري البري و للنهوض اقتصاديا بالمنطقة برمتها و تنميتها
أنصح الجنرالات إعادة تسمية وزارة خارجيتهم ب وزارة الشؤون الخارجية المكلفة بالمغرب. جنرالات أحفاد فرنسا من جزيرة وقواق، عقولهم متحجرة مثل الحجر لا يفقهون لا في الدبلوماسية ولا في السياسة ولا في الإقتصاد ولا في شيئ. عاجلا إن شاء الله سيتم التخلص منهم لإعادة بناء الجزائر من جديد على أسس سليمة
جزائر خسرات القضية من زمان
المغرب يرغب فاسترجاع اراضيه فصحراء شرقية
ليس صحيح ان موريتانيا تلعب دورا متوازنا بين المغرب والجزائر باعتبارها تعترف بجمهورية الوهم .موريتانيا لحد الساعة طرفا في النزاع مع المغرب .وهي لن تتقرب من المغرب باعتبارها في وضع مريح حيث المغرب يغازلها بالرغم من عداىها للمغرب تبتز الجزائر من جانب اخر .
موريتانيا تعلم جيدا أنها المنفذ الوحيد للمغرب لإفريقيا . و الجزائر بعد فشلها في خنق المغرب بالكركرات و إنهاء مغامرات جرائها بتندوف . فهي قد تعمل على زعزعت موريتانيا و خلق توترات و فوضى لجعل موريتانيا مكان غير أمن لمرور شاحنات المغرب لإفريقيا و ضرب ميناء طنجة الذي أصبح أهم و أرخس للأفارقة لأخذ حاوياتهم عوض تنقل باخرات بأكملها لدول غرب إفريقيا و رفع تكلفة التنقل من ٱجل بضع حاويات فغرب إفريقيا تأخذها من طنجة مباشرة أرخس بكثير . موريتانيا إذا تبعت خطوات الجزائر فهي ستخرج في حائط كالذي خرجت فيه الجزائر و ينتظرها مستقبل مظلم . الجزائر ستضرب إستقرار موريتانيا لقطع الطريق على المغرب . أما المغرب فهو حتى و لو كره موريتانيا مضطر للحفاظ على إستقرارها و تنمية بنيتها التحتية . الخيار للموريتانيين
ان موريتانيا ظلت لعقود و لازالت تلعب على حبلين ولا يمكن وثوق بها لأسباب عدة منها علاقات أسرية مع مليشيات بوليساريو الإرهابية بحيث ظلت توظف نزاع مفتعل حول الصحراء المغربية وفق مصالحها و بالدرجة الأولى وفق مصالح من هو في موجود في كرسي الرءاسة الذي يتطلب ضغط عليه من أطراف عدة عربية و غربية من قبيل فرنسا صديقة و امارات شقيقة قصد جعل الأخير في صف المغرب بمرونة الى جانب ضغط اقتصادي خاصة وان نظام العسكر الجزاءري لا يتونى في شراء الذمم حكام الأفارقة و غيرهم من أجل ترسيخ أفكاره الوهمية الهدامة على رأسها دعم متواصل بلاهوادة لمياشيات بوليساريو الإرهابية دون انقطاع لأنه المسلك الوحيد الذي يعتمد عليه حكام حاكم قصر مرادية في استمراريتهم في حكم الجزاءر الشقيقة.
تحية للرسام فعلا كاريكتبر معبر بصفة قوية جدا .
رغم كل هذه المحاولات للنظام الجزائري لعزل موريتانيا عن المغرب إلا أن المواطن الموريتاني يعرف أكثر من غيره مصلحته أين توجد ويعرف العلاقات التاريخية بين الشعب الموريتاني والشعب المغربي ولا يمكن لأى رئيس كيف ما كانت مولاته واغراآته من طرف الخصوم أن بغيرها أو يؤثر عليها مهما تكالبت واشتد سعارها وما علينا الا أن تفتح مع الأشقاء الموريتانيين معابر برية أخرى لدعم معبر الكركرات… والله الموفق لدوي النيات الحسنة
“تهرول ولا ما تهرولش” الصحراء مغربية الى ابد الابدين.
بعد النجاحات التي حققتها الدبلوماسية المغربية في محيطها الاقليمي و القاري و كذا البعد العالمي لما يقوم به المغرب بمختلف مؤسساته الاقتصادية و السياسية من اصلاحات و استثمارات مع الدول الشقيقة تخت شعار / رابح رابح / لم يعد لدبلوماسية الجزائر اي مصداقية لكونها كانت تعتمد على اصدار شيكات على بياض تشتري بها الدمم ضاربة بعرض الحائط القيم و الاخلاق الانسانية بل و حتى الاعراف الدبلوماسية التي تؤسس للعلاقات المتينة المحترمة بين الدول.
المشكل الحقيقي و الذي يتحتم على المغرب تفاديه بكل الوسائل، هو حصول انقلاب آخر في موريتانيا. نعرف جيدا تاريخ الإنقلابات في هذا البلد. و تداعياتها على العلاقات المغربية الموريتانية. مجيئ رأساء جدد بخلفية عسكرية من شأنه نسف كل الجهود الدبلوماسية بين البلدين، و الرجوع الى نقط. الصفر.
و الجزائر و جينرالاتها، لن يدخروا جهدا في لعب دور أساسي في افتعال هذه الإنقلابات إذا حسوا لوهلة أن البساط سحب من تحت أقدامهم. هنا يأتي دور المخابرات المغربية، لإجهاض أي مؤامرة من هذا النوع.
سوق موريتانيا محتاج إلى المغرب و الجزائر تريد أن تصدر المجاعة التى يعيشها الجزائريون إلى موريتانيا الجزائريون يصطفون طوابر لإقتناء الحليب و بطاطة و أخيرا أزمة زيت المائدة
اللعب القذر لحكام الجزائر
لم يعد لديهم أي شغل ولا هدف.. سوى معاكسة المغرب
وهي دائما تقوم في أي ملتقى إقليمي أو دولي.. وفي أي مناسبة كانت
تقوم بلعب دور (جرانة) الذي لا يحلو لها سوى إلا اللعب و العيش في الماء العكر..
داك هو حال جنرالات الجزائر
على حكام موريتانيا ان يكونوا براغماتيين …مصلحته شعبهم توجب تعميق التعاون مع المغرب واعتبار النظام الجزائري في عداد الموتى