الجزائر ترسل مساعدات غذائية إلى "البوليساريو" لتجنب انفجار المخيمات‬

أمام ضعف “الإمدادات” الدولية بسبب الطوارئ الصحية، شرعت السلطات الجزائرية، اليوم الخميس، في إرسال مساعدات غذائية إلى مخيمات تندوف، بمناسبة شهر رمضان، عبر طائرتين عسكريتين.
ودأبت السلطات الجزائرية، خلال كل رمضان، على إرسال مساعدات غذائية لمخيمات “تندوف”؛ بينما تشتد الأوضاع وسط المحتجزين الذين يعانون من مشاكل صحية وغذائية، في ظل سياسة الإغلاق التي تنتهجها قيادة “البوليساريو”.
وانطلقت من القاعدة الجوية ببوفاريك الناحية العسكرية الأولى بالبليدة طائرتان عسكريتان محملتان بـ70 طنا من التمور بالإضافة إلى مواد غذائية متنوعة، نحو مخيمات “تندوف” بمناسبة شهر رمضان.
وأشرفت سعيدة بن حبيلس، رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، على هذه العملية بحضور مسؤولين انفصاليين في الجارة الشرقية للمملكة، الذين أكدوا أن “هذه المساعدات، التي عودتنا عليها دولة الجزائر الشقيقة والتي سيكون لها وقع طيب، جاءت في وقتها بسبب انقطاع وسائل النقل”.
وتأتي المساعدات الغذائية الجزائرية في وقت تشهد فيه مخيمات الصحراويين “توترا” كبيرا، بسبب انتشار الأمراض وسط المحتجزين وضعف التغطية الصحية في ظل انتشار وباء “كورونا”.
وكانت مصادر أوروبية عبرت عن قلقها من تخلي الجزائر عن مخيمات الصحراويين في ظل تفشي وباء “كورونا”؛ وذلك بعد إغلاق سلطات ولاية تندوف بالجزائر لحدودها مع مخيمات الصحراويين، وهو ما حال دون تزود ساكنة المخيمات بالمواد الغذائية.
واتهم تقرير سابق للاتحاد الأوروبي، بعد كشف نتائج مكتب محاربة الغش التابع للمؤسسة الأوروبية، الجزائر بالتورط في المتاجرة بالمساعدات الإنسانية المخصصة أساسا للتخفيف من محن ساكنة الحيز الترابي الذي تتواجد عليه جبهة “البوليساريو”.
وأقرت مسؤولة أوروبية، في تصريح سابق أمام البرلمان الأوروبي، بأن جزءا مهما من المساعدات الإنسانية التي يبعثها الاتحاد إلى سكان مخيمات تندوف يتم استغلالها من قبل السلطات الجزائرية التي تتاجر فيها. وزادت المسؤولة الأوروبية أنها كانت تعلم بأمر هذا الاستغلال منذ سنة 2007، لذلك قامت بصياغة تقرير تم التكتم عنه لمدة سبع سنوات كاملة.
Les algériens même ont besoin des produits alimentaires . Pas la peine des perdre encore des millions de dollares en faveur des terroristes polisarios .se sont les algériens qui paient la facture .
لماذا لاترسل الجزائر مساعدات الى شعبها ?????
استنجد غريق بالغريق اش عند الحافي يدي من عند العاري
ههههه….اﻷولى أن تقدم تلك المساعدات لشعبها اللذي يعاني (أش خاصك العريان خاصني خاتم آمولاي)
اتساءل هل ارسلت معها اطنان من المشروبات الغازية كتلك التي ارسلتها كمساعدة للبنان بعد انفجار الميناء و اثارت سخرية كبيرة على عقلية العسكر
إذا أرادت الجزائر فعلاً أن تحل المشكلة، فلتترك المحتجزين يعودون إلى وطنهم الحبيب المغرب.
السلام عليكم
فلوس اللبن يديهوم زعطوط.
أو المثل الآخر، الطلاب يطلب ومرتو تتصدق…
هناك أمثلة كثيرة، لاكن الحقيقة الضحية هو الشعب، تضامننا معكم.
الأجدر بها أن تساعد أبناء شعبها ، الم تفطن إلى ما يحدث في أسواقها التجارية من نقص حاد في مواد التغدية الأساسية.
إنفجار المخيمات و حتى إنفجار الحراك في وجه العساكرة العجزة شئ لا مفر منه لأن العجزة يستعملون أسلوب صبيني مع الشعب مثل تنصيب رئيس منخب بطرق ملتوية و تصفية قايد صالح ليوهموا الشعب بأن التغيير الدي يطلوبونه قد حقق
ههههه ههههه إستنجذ غريق بغريق، مازلت الجزائر تعيش في حلم و وهم ،لكن لكن مشكل نهاية وها هي قد بدأت نهاية الجزائر و الخوليساريو . الله الوطن الملك
ماذا سيفعل نظام الجزائر المتعفن مع المجاعة التي تتربص بالجزائريين؟
تصور عندك عائلة تأكل وتشرب وتنام لأزيد من 50عام تصرف عليهم حتى اللباس تشريه لهم.
كيف سيكون حالك بعد كل هذا؟
أظن فهمتم المعنى.
ربما نشهد الصف على التمور من بعد الحليب و الزيت و السميد
أنا زعما هاد الجزائر مبغاتش تفهملي، كدير اللعب دراري صغار. واش هي شعبها مسكين وصلالوا حتى العظم وهي جنها جنها في المغرب. سيروا قابلوا وليداتكوم وشعبكم و خطيونا من هاد التبرهيش.
المساعدات الغذائية. ..
يعني باش يتغذاو ….لغدايد. …فقط
المسرحية مستمرة اعلاميا لاخذ اللقطة من قبل العصابة العسكرية مغتصبة الحكم في الجزاير … والمحتجزون مسيجون بسياج حديدي لمنع الهروب وبدون بطاقة لاجئ …
لادامة القصة واطالتها. …وشعب الجزاير العاصمة المطالب بالاستقلال لايجد الحليب والسيد والزيت
الثمر هي المساعدات التي أرسلتها عصابة المرادية إلى مخيمات تندوف أما الحليب والزيت وماقرونة هده المواد عليها الزحام والغراك بين المواطنين الجزائريين للحصول على الشيء القليل منها شعيهم جاءع والعصابة الحاكمة تفتخر بالمساعد ات المقدمة للبوليساريو وموريتانيا
عذرا يا جزائريين، البوليساريو أولى منكم في المساعدات.
Ce n’est pas une aide, c’est de la torture infligée à des gens qui n’ont pas le droit de quitter les camps, autrement les balles réelles de lANP les attends. La vraie aide est de les laisser rejoindre leurs familles.
تحاول إخماد نار المرتزقة لانهم كالانعام بل اظل وتنسى نار الداخل تكتفي فقط بتزويدها بان المغرب احد اعداءها
معشر الجينيرالات لا تعي ما ينتظرها من شعب مل الذل والخذلان
الصحرا مغربية وعاش الملك وليليها ليها
وتغدي غا دياولها تكافئ معاهم كولشي عندهم بلبون
700
قنطار لحوالي 3الاف شخص
الرقم الحقيقي لسكان المخيمات المحتجزين
هههههههه
كم انت سخية يا جزاىر
اين البترول و الغاز..
هذا هو ذكاء الجنيرالات المتقاعدين
تجمع المرتزقة في المدينة المغربية تندوف
ثم تقدم لهم المساعدات الغدائية ا
المغاربة الأقحاح أبناء الصحراء المغربية
لا ينتضرون المساعدة الجنيرالات المتقاعدين
يعيشون فوق أرضهم في وطنهم المملكة المغربية مرفوعي الرأس
وبشرف و عندهم سكن معاصر و مدخول شهري و المائدة دائما
عامرة بالمأكولات .
الجزائر تلعب دور المساعدة وببلادة
تجمع مرتزقة إنفصالية وتسميهم الصحراويون
تضحك على نفسها .
سكان المخيمات هم رهائن ومسجونين عند الجزائر واذا مكنتهم من الاختيار بين الالتحاق ببلدانهم او البقاء في الذل والعار اكيد انهم سوف ينقرضون بسرعة البرق لانهم يدركون ان زعمائهم يعيشون في الرفاهية داخل الجزائر وفي دول تراعي الانفصال والارهاب ، العالم المتقدم طور افكاره وتجاوز خزعبلات القرون الوسطى ومازالت دولة الشر تتقيد بثقافة العسكر ولا ترى لها من عدو سوى المغرب وفي الحقيقة ينعكس هذا العداء سلبا على الشعب الجزائري الذي يرى ثروته تهدر من طرف حكامه والدول التي تجد مصلحتها ياله من تخلف
اش من مساعدات الله يهديهم يوكلوا غير شعبهم مسكين التمور الفاسدة والمسممة والمشروبات الغازية الرديءة الصنع والمذاق هي المساعدات
خلاوها الأخوة المصريين اللي اختشو ماتو
أي امراض تتحدثون عنها واي جوع تتحدثون عنه نحن مسلمين ونقدم يد المساعدة لأي مسلم على وجه الارض لسنا حاقودين ولا عنصريين نحن شعب مثقف ومحترم ومضياف حتى المغاربة موجودين بيننا ويسترزقون واغلبهم بطرق غير شرعية وهل فرقتنا السياسة لا ابدا وزد على هذا الدولة قادرة على اسطيادهم واحد واحد ولكن نحن مسلمين وبقلوب مفتوحة وليست ضيقة والحمد الله
الجزائر ترسل مساعدات غذائية إلى “البوليساريو”…..مساعدات خيرية مقابل الاستماع و تنفيد الاوامر من حكام الجزائر…..
هذا هو الاستغلال بعينه;تلعب البوليزاريو والجزاءر على نقطة استجداء التعاطف والتعاون مع اخواننا المحتجزين ,كالمتسولين الذين يستغلون الاطفال لاستجداء الصدقات.وحتى في اسبانيا ودول اوروبا وامريكا الاتينية يتم التعاطف مع اطفال المخيمات لانها نزعة الانسانية كما نتعاطف نحن معهم وهذا الامر تستغله البوليزاريو ابشع استغلال تحتجز اخواننا بغية وهم ومصالح جزاءرية وقوى حاقدة .نسال الله ان يجمع شمل المحتجزين وتعود الامة المغربية واحدة موحدة الله يهدي علينا جيران السوء.
اش هااد الحنان كلو…. هههههههه قلب الأم!!!
يقول المثل المغربي :
لو كان الخوخ يداوي يداوي راسو.
لماذا لم تكن الجزائر الدولة القارة البترولية والغازية يوما مثل الإمارات أو البحرين أو السعودية أو الكويت أو عمان أو باقي الدول التي اهتمت بمواطنيها .
شعب يفتقد إلى الدقيق والحليب والى الماء كذلك.
الى رقم 17
لا تقلق على الشعب الجزائري نحن مسلمين وبقلوب كبيرة ومفتوحة ونقتسم ما كتب لنا الله مع اخواننا المسلمين وليس سوى الصحراويين بل شعوب العالم المسلمة وخاصتا مع حلول شهر رمضان المعضم والله يبارك لنا الله والحمد الله الكل يعرف من يطعم ابنائه من الحلال كيف يبارك له الله ومن يطعم ابنائه من الحرام وكيف نهايته
هذا الظاهر ولكن أن الغرض الرئيسي هو إرسال عتاد حربي لرفع المعنويات بعد الضربة الموجعة التي وجهها الجيش المغربي للعصابة هذا الأسبوع