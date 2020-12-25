الجزائر تستنجد بروسيا بعد تجاهل مجلس الأمن إدانة الاعتراف بالصحراء

بعد فشل جنوب إفريقيا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن في إقناع أعضاء المجلس بإصدار قرار يدين الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، تحركت الجزائر للضغط على روسيا، العضو الدائم بالمجلس ذاته.
وبادر وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، إلى الاتصال بالممثل الخاص للرئيس الروسي المكلف بالشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، للتداول في مسألة نزاع الصحراء المغربية وجلسة مجلس الأمن الأخيرة.
وكشفت الخارجية الروسية، في بيان على موقعها الرسمي، أن الاتصال الهاتفي تمحور أساساً حول تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بنزاع الصحراء المغربية.
التحرك الجزائري يأتي بعد الجلسة التي عقدها مجلس الأمن خلال الأسبوع الجاري بطلب من ألمانيا، حيث عرضت الولايات المتحدة الأمريكية، لأول مرة، وجاهة ودقة الإعلان الأمريكي الصادر في 10 دجنبر الجاري، الذي يعترف بسيادة المغرب التامة والكاملة على صحرائه.
وبرز التخوف الجزائري، وفق مصادر متطابقة، بعدما دعمت العديد من المداخلات بمجلس الأمن موقف الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص مبادرة الحكم الذاتي، وهي الرسائل التي التقطتها الجارة الشرقية لتسارع إلى الاستنجاد بموسكو، أكبر حليف دولي للجزائر.
وتضغط الجزائر من أجل تعيين مبعوث أممي جديد إلى الصحراء في أسرع وقت ممكن، وذلك بعد الدينامية الإيجابية وغير المسبوقة التي شهدتها الأقاليم الجنوبية منذ تحرير معبر الكركرات، ووصولاً إلى القرار الأمريكي الذي شكل صدمة لدى داعمي ميليشيات البوليساريو.
وأثارت تصريحات السفير الأمريكي المعتمد لدى المملكة المغربية، دايفيد فيشر، في حواره مع هسبريس، صدمة لدى من كانوا يروجون أن الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة جو بايدن ستتجاهل قرارات دونالد ترامب بخصوص مغربية الصحراء وقنصلية الداخلة.
وتناقلت وسائل إعلام جزائرية، من بينها صحيفة “الشروق”، مضامين حوار السفير الأمريكي وتأكيده أن اعتراف ترامب بمغربية الصحراء سيظل قائماً مع الإدارة الأمريكية المقبلة.
وكانت صحيفة “جون أفريك” كشفت أن النظام الجزائري يعوّل على لوبي أمريكي يعمل لحسابه من أجل دفع الإدارة الأمريكية إلى التراجع عن موقف دونالد ترامب، القاضي بالاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء وفتح قنصلية بالداخلة.
واستغرب السفير فيشر بعض التحليلات التي تحدثت عن إمكانية تراجع الرئيس المقبل جو بايدن عن قرارات الرئيس ترامب بخصوص مغربية الصحراء، وقال إن العلاقات بين المغرب وأمريكا قديمة منذ عام 1777 من خلال الديمقراطيين والجمهوريين، وشدد على أن القرار الرئاسي لترامب “سيظل قائما، وستكون لدينا علاقة اقتصادية دافئة ورائعة، سواء من خلال الإدارة الجمهورية أو الديمقراطية”.
وشرعت واشنطن عملياً في تنزيل قرارات الرئيس ترامب، إذ وافقت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، على إجراءات بدء إنشاء قنصلية أمريكية في مدينة الداخلة، وهو ما يعكس التزام الإدارة الأمريكية بمضامين التصريح المشترك الذي جرى توقيعه بين الرباط وواشنطن وتل أبيب.
لماذا كل هذا العداء للمغرب العصابة تهلوس بالمغرب ووحدته الترابية
ماذا بقي الان… الجزائر تواصل يوم كشف ما تخفيه…وعلى المغرب ان لا يقبل مستقبلا التفاوض مع البوليزاريو لانهم لم يحترموا وقف اطلاق النار ولانهم لا يمثلون سكان الاقاليم الجنوبية . التفاوض مع الجزائر بدون لف ولا دوران…
علي الجزاءر الان فتح قنصليتها في الداخلة .الامور حسمت .المغرب في صحراءه والصحراء في مغربهابل علي المغرب المطالبة من مجلس الامن باسترجاع اقاليمه المستعمرة في الصحراء الشرقية كتندوف وكلومبشار….
الخوف الاكبر من ان تصبح الصحراء ساحة للنزاع بين امريكا و روسيا …
رغم أني لا اطيق ترامب شخصيا, إلا أني أدعو الى تخصيص تمثال و نصب تذكاري للرئيس دونالد ترامب و السفير ديفيد فيشر في الداخلة.
لأن الإعتراف بانجازات الآخرين, يعطي الدولة المغربية صورة أفضل تشجع الولايات المتحدة والدول الأخرى على دعمنا في قضايا أخرى.
كوراج برك. راحت عليك الصحرا يا بوقادومة.هههه
والله لو استنجدت الجزاءر بالانس والجن لن تخطف الايقونة الصحراوية من المغاربة.
لم ارى في حياتي مثل غباء حكام الجزاءر.
وراه الصحراء مغربية وخدينا غير ديالنا والجزاءر مالها
جارة السوء تحاول يائسة الضغط من أجل كسب نقاط تحفظ لها ماء الوجه بعد هزيمة سياسة مظلة لنظامها المهترء
الى مزبلة التاريخ بهده الدويلة التي لاتاريخ لها إلا أن احتلتها امها المستعمرة الفرنسية لإضعاف الإمبراطورية المغربية الشريفة
السلام عليكم.والله أنك رجل رائع يا سيد ترامب ولن ينساك التاريخ أبدا وخصوصا نحن المغاربة.لن ننساك أبدا لقد قهرت لنا الأعداء بكل معنى للكلمة.اما الجزائر فلنترك لها روسيا تنفعها بعد أن يوافق المنتظم الدولي بأكمله بقرار امريكا باعترافها الصحراء المغربية وهو سائر بالاعتراف بذلك.استنجد غريق بغريق.هذا كل ما في الامر
هذه أبرز مناطق في روسيا تريد الإنفصال عنها ويجب على الجزائر الشيوعية أن تدافع عنها في أقرب وقت ممكن بتقرير مصيرها وهي :
تتارستان
سيبيريا
كالينغراد
مناطق شمال القوقاز.
لماذا كل هذه ضجيج حول صحراء المغرب ؟ أنا لست أفهم هذه دولة الجزائر . لا حول ولا قوة إلا بالله
امريكا و اسرائيل مع المغرب الخليج مع المغرب اوروبا و لو انها محايدة مع المغرب ماذا بقي لك يا جزائر … خسارة كنا سنكون يد واحدة لولا العصابة الحاقدة
الى الوادنوني لا تفاوض لا مع البوليساريو ولا مع الدزاير
بصفتي كمواطن قشتالي أناشد السلطات القشتالية بالاعتذار التام بمدرسة الصحراء وبناء قنصلية قشتالية بالعيون الكبرى.
يجب على المغرب المطالبة باسترجاع جميع اراضيه التي سبق ان وهبها للجزائر لانه بلد ذا حكومة حقودة تكن للمغرب كل الكراهية والحسد. اما قضية الصحراء فهي مغربية منذ ان غادرها الاسبان وسيلت فيها دماء الشهداء.
من حفر حفرة لاخيه وقع فيه،البوليزاريو ستنتفض على الجزائر يوما ما .مشكل الصحراء في طريقه للحل النهائي وجمهورية القبائل الحرة في طريقها للنشأة.
الصحراء مغربية إلى أن يرت الله الإرض ومن عليها وشكر إلى إدارة ترامب التى أنهت أحلام الجار السوى فى فصل الصحراء عن المغرب وعاش ملك محمد السادس مفخرة لى كل المغاربة من طنجة إلى الكويرة والخزى والعار على جنرلات السوء التى لم يسلم منها حتى الشعب الجزايرى الدى قتل نضام العسكر فى العشرية السودة ريع مليون جزايرى وعاش الشعار الخالد
الله الوطن الملك
حتى روسيا ستعترف إن شاء الله بمغربية الصحراء وستفتح قنصلية لها في الصحراء المغربية للحصول على حصة تضمن مصالحها الإقتصادية وستخرج الجزائر من معركة الصحراء خالية الوفاض تجر أذيال الهزيمة والخيبة….عاش المغرب وعاشت أمريكا وعاشت إسرائيل.
لا زالت الجزائر وحكامها لم يستوعبوا قول الله تعالى : ( ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يوتكم خيرا ) الناس يضمرون العداء والحقد والدائس لسبط الرسول (ص) ويريدون المؤازرة والدعم لمخططاتهم الكيدية للمملكة المغربية من طرف الغير ، فهيهات هيهات لسوف ينفض من حولهم الجميع ليواجهوا الله تعالى منفردين والحق والحقيقة شاهدان .
ترامب اعطى الصحراء للمغرب بيمينه واعطى المغرب لاسراءيل بشماله حتى لا تعلم شماله ماذا انفقت يمينه …. لا للتطبيع
الجزائر تريد الصحراء المغربية لنفسها لا لغيرها ( البولخاريو بيدق فقط في يدها ). وهذا ما يفسر تحركها الغير المحسوب
اذا لم تنفعهم صلاة الجمعة فكيف ستنفعهم روسيا؟ شر البلية ما يضحك
النظام المغربي لم يعادي قط مصالح و ثوابث الشعب الجزائري بينما النظام الاستبدادي القمعي الجزائري دائما يقف ضد مصالح و توابث الشعب المغربي الذي يكن كل الاحترام و الود للشعب الجزائري الشقيق
السلام عليكم.
من فضلكم قرأت في إحدى الجرائد الإلكترونية بالجار الشرقي بإن الزير بومبيو صدم المغرب بكون القنصلية ستكون افتراضية هل هذا صحيح؟
لا يمكن من الناحية العملية اصدار قرارات تدين الدول التي لها العضوية الدائمة في مجلس الامن
وا فينكم آ اصحاب ” ولن ترضى عنك اليهود والنصارى ……. ” !!!!!! تهاجمون بها المملكة المغربية فقط .. لكن عند ارتماء الجزائر في أحضان الدب الروسي تستعملون ‘ عين ميكة ‘ … النفاق بعينه ..
les hypocrites ne savent pas que c,est l,oncle Sam qui est le patron de la planete
لن تتمكن روسيا أبدًا من إقناع الإدارة الأمريكية الجديدة بالتراجع لسحب الاعتراف بالصحراء الغربية … أيضًا لأنه لا توجد دماء طيبة بين بوتين وبايدن. لطالما صرح الرئيس الجديد بايدن على ان ترامب كونه دمية في يد بوتين .. لكن هنا الصديق والحليف العظيم لأمريكا على المحك. إسرائيل. حيث يعرف بأن كل الرؤساء الأمريكيين كان حلمهم هو القدرة على إحلال السلام بين الدولة اليهودية والدول العربية الأخرى ما سرعان ما كان يتلاشى. ربما فعل ترامب الشيء الوحيد المفيد للسلام في هذه السنوات الأربع من الرئاسة .. وبايدن يعرف ذلك جيدًا وسيبذل قصارى جهده للاستمرار على هذا الطريق. أنا آسف للجزائر المسكينة لأن روسيا لن تكون قادرة على فعل أي شيء حيال ذلك..
أتركوهم ينبحون ويبذرون الأموال المتبقية في خزينتهم يمنة ويسرة فكلما قلت أموالهم قلت معها رشاويهم وقل إهتمام الدول الكبرى بهم. اليوم كسبنا معركة مهمة لكننا لم نكسب الحرب بعد. لذلك علينا أولا أن نؤمن هذا الإعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء في ولاية بايدن وننتقل بعدها لإقناع دول قوية أخرى ونناقش مع المستعمرين القدامى مصالحنا المشتركة وخلافاتنا المترسبة عن الماضي ونحن في وضعية مريحة، فلقد إستغلونا لسنوات طوال ومازالوا راغبين في إسنزافنا إلى آخر رمق.لكن حنكة دبلوماسيتنا غيرت قواعد اللعبة فأصبحنا لاعبا بعد أن كنا مجرد بيدق في رقعة شطرنج.
كفاكم خلق فتنة في صحراء المغربية يا حكام الجزاءر
المثل يقول : كيف تدين تدان.
سوف تعيشون يا جنرالات الجزاءر نفس التجربة مع ليبيا الان الخطر قريب لكم في الحدود الشرقي مع الارهاب و الاقتتال قريبا.
واسفاه على الجزائر.اين هو الجوار اين هي العروبة…لاثقة غي العرب….كل هذا الحسد …غريب جدا ..قيل قديما العرب اشد كفرا و نفاقا..بالفعل
إنتهى الأمر يجب فقط مصادقة مجلس الأمن على مرسوم تتقدم به أمريكا وفرنسا لسحب قوات المينورسو من الصحراء الغربية المغربية ونشر الجيش المغربي لقواته .ومشروع القرار اعتبار البوليساريو منضمة إرهابية تزعزع استقرار شمال افريقيا وجنوب أوروبا و اعتبار الجزاءر دولة راعية للإرهاب.
كفاكم ذرا للرماد في العيون، فاليهود ومنذ القدم معروف عليهم النفاق والكذب، فحتا هؤلاء اللذين تطبلون لهم بأنهم يهود مغاربة، أغلبيتهم يتحث الفرنسية ويعتبر نفسه دخيل على ثقافتنا.
الصحراء مغربية من دون الحاجة إلى اعتراف اليهود بهذا.
انشر من فضلك وشكرا
اقول للعسكر الجزاءر مادا ثقول لكم روسيا تعطيكم الصحراء لقد دللتو انفسكم واطلع العالم كله على لجماق متعكم والكره العميق الجاري في دماءكم من اجل المغرب على صحراءه هل انتم لازلتم طامعين بان المغرب ينتزل على ارضيه الصحراء للبوليزاريو. .اقول لكم يامعشر الجرارات بان الاتحاد الاوروبي هو الان كيدرس فيتقرير من اجل الاعلان عن البوليزاريو منضمة ارهابية تابعة لقاءدهم الجزاءري الدي هرب من بطش العسكر.
الجزائر غارقة حتى الأذنين سياسيا و اقتصاديا و اجتماعيا، لم يتبقى لها سوى موضوع العدو الخارجي لإلهاء الشعب الذي خذروه بهذا الموضوع منذ 1975 حتى اصبح يدرس في مدارسهم للأطفال. نتمنى من الله العلي القدير أن يزيدهم مشاكل على مشاكل حتى تنهار هذه البلاد وهذا…….جد قريب إن شاء الله.
في اليوتيوب وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي تدور معارك غير متكافئة ضد المغرب، وما يزيد الطين بلة هو أن بعض المدافعين عن المغرب لا يملكون أدوات الحوار ويفتقدون لحس الإقناع، لهذا يجب مقاطعة الإعلام التركي الناطق بالعربية الذي يتحاهل بأن تركيا كانت أول المطبعين، وبالرجوع إلى الجزائر التي تسمينا العدو الكلاسيكي فعليها أن ترفع إيقاع السباق لأننا في مراحله النهائية وهي مازالت في بدايته وصوت عويلها بدأ يخفت مع بعد المسافة.
اصبحت اللعبة مكشوفة والجزائر طرف رئيسي فيها بعدما كانت لسنوات تختبئ وراء لقيطتها التي صنعتها ومولتها ومازالت تمولها من اموال الشعب الجزائري المغلوب على امره بدعوى حق الشعوب في تقرير المصير والان ترقص رقصة الديك المذبوح بعدما اغلقت جميع الابواب في وجهها وانقلب سحرها عليها بعدما بذرت المليارات من الدولارات لالشيئ الا لأن المغرب عقدتها الابدية اللهم كثر حسادنا
الدولة المغربية،تعمل من أجل الوحدة،التضامن،الاستقرار،وما فيه الخير للمنطقة كلها،
لماذا لا تقوم الجزاءر بستدعاء سفىر واشنطن
لماذا لا تقوم بنفس شىء بعد اعتراف امريكي ب قدس عاصمة اسراءل
عولتم على المانيا قبل انتهاء دورها بالأمم المتحدة ولم تفلحوا
عولتم على قرد افريقيا السوداء ورئاستها للدورة الأممية وتم تجاهلها من طرف كل الدول
عولتم على اسبانيا واللوبي الأمريكي ولم تنجحوا
اخر أمل عندكم وتنتحروا هم الروس لكن أقول لكم مرة اخرى :لو اجتمع الجن والإنس والجزائر لن ولن تفلحوا لان الله مع الحق
Date: 19 déc. 2020
Remarque:
Je pense que les généraux qui composent le régime algérien sont les plus proches ou les amis du général Salan, qui est connu contre l’indépendance de l’Algérie, c’est pourquoi ils ont eu la gentillesse de se venger du Maroc, le fournisseur d’aide aux révolutionnaires algériens. Pendant la révolution 1954-1960Une aide inoubliable alors que la génération actuelle l’ignore actuellement.
الصحراء مغربية ولكن لا للتطبيع مع الصهايناةةةةةةةةةةةةة. هذا هو مكمن الداء
ألم تسألوا أنفسكم و لو لمره لماذا كل هذا الحقد، السنا في الدنيا التي ليست سوى معبر جد قصير لا يستحق كل هذه المعاناة الحقد يضر بصاحبه قبل أن يضر بالغير صراحة اشفق عليكم ضربني و بكا، سبقني و شكا
حان الوقت لموريطانيا بان تقوم هي الاخرى بفتح قنصلية بالداخلة وفتح سوق مشتركة بين المغرب وموريطانيا ودول الساحل
ما تقوم به الجزائر علانية قامت به في السراء فلسطين, السعودية, الأمارات, مصر.. مرحبا باخواننا الحقيقيين الاسرائليين.. أما غير ذلك كلهم منافقون
حكام العرب لا قيمة لهم في السياسة الدولية وخصوصا أمام القوى العظمى لكنهم جبابرة أمام الشعوب . بالجملة الثورة الرقمية أعطت للشعوب الحق في الدفاع عن الحرية والسعادة لكن الدول العربية دافعت عن نفسها أمام مد الشعوب بخلق كثير من الجرائد والمواقع وكما يقال كثرة الأخبار تزيف الواقع ودليل على الإحباط الجماعي وهذا ما نراه في البلاد العربية .
دابا هادوا اشنوا خاصهم؟ فرشتهم روسيا فمواقع ديال الاخبار الرسمية زيادة على دالك. الحصول يجب اسقاط هدا النظام المتعفن خلاصة القول.
روسيا التي ضمت القرم الأوكراني وفرضت الأمر الواقع بقوة الدبابة لايحق لها تقديم الدروس الأخلاقية والقانونية لشعب شمال أفريقيا الذي بصم لغته على الأرض منذ الأزل، وعلى جارة السوء الجزائر أن تلتهي بمشاكلها الداخلية لأن اللعب بالنار في ظل التطورات الأخيرة سيكون سبب رئيسي لتقسيم دول المنطقة وبث الدمار والخراب، اتقوا حق الشعوب في الحياة الكريمة، لغة السلاح الصبيانية انتهى عهدها،. والصحراء ليست قضية ملك او نظام بل هي قضية شعب له تاريخ ضارب في القدم.
ويبقى الحل الوحيد قيام دويلة في تندوف.. أما الصحراء فهي مغربية، لا تفاوض حتى يرث الله الأرض ومن عليها
خبث وحقد لايُتصور في نفوس “نادي الشر”
في خطب الجمعة،دكرو المغرب على أنه يحتل الصحراء.ويخلطون بين القدس وللصحراء.
حسب ما تقولون وتأكدون دائما أنكم لستم طرفا في النزاع، على الأقل احترموا التزاماتكم حتى يكون لكلامكم مصداقية، لكن تصرفاتكم تأكد بما لا يدع مجالا للشك أنكم أنتم أصحاب القضية، أما بوزبال ما هو إلا أداة للاستعمال والتخلص منها بعد تحقيق اهدافكم الهدامة والتي لا ولن تتحقق مع المغاربة، عاش المغرب وأمريكا وإسرائيل. (وخلقناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا….)
مسألة الصحراء انتهت وتم البث فيها. على الجزائر ان تعود إلى التاريخ وتتمعن في الحروب العربية الاسرائيلية ونتائجها ومن قام بدلك. الجزائر تلعب بالنار وسيتم احراقها ان لم تستيقظ وتاخد العبرة. فكروا احسن في الشعب الجزائر ي
الا يفكر جنرالات الويل الثبور الجزائريين في الالتفات الى مشاكل شعبهم بدلا من بدير الملايير من ثروتهم على البوليزاريو الوهمي وكما يقول المثل الشعبي الي حفر حفرة يطيح فيها وهاهي الحزائر وقعت في مستنقع
الجزائر لا تستحق حتى التفاوض الجزائر فضولية عليها أن تتفرغ لمشاكلها لن تنال من المغرب شيئ عليها ان تفهم بأن هناك رأي عام عالمي فهم أنها بلد توسعي جعل منها دولة خفيفة الوزن لا مصداقية لها وستبقى كذالك مادامت تحت حكم العسكر.
العالم كله فطنة أن جزاءر تريد ضم صحراء مغربية إلى أراضيها بدعوا أنها مع حق شعوب. لكن المغرب أقوى
مما تصوره حكام جزاءر فاشلون
أنتظر بشوق فتح قنصلية قبايلية في الأقاليم الجنوبية. بالتوفيق إن شاء الله
من الآن فصاعدا يجب قلب المعادلة. لا تفاوض مع ملشيات قطاع الطرق. نتفاوض مع الجزائر لاستعادة الصحراء الشرقية وفقط. نقطة إلى السطر.
الجا زائر فقدت صوابها و بوصلتها و اصبحت تخبط خبط عشواء و ترقص رقصات الديك المذبوح و المنتوف..فلم يعد لها من سبيل الا الاستنجاد بروسيا فاقدة الشيء دوليا و الاستنجاد بخطب الجمعة في مساجدها لمهاجمة المغرب و المغاربة و التحريض ضدهم..بكل صراحة المغرب اصابهم في مقتل باقل الخسائر و الاضرار و هو ما لم يستصيغوه الى الآن و كل شيء بدأ من الگرگارات التي صبت تداعيات ازمتها كلها في صالح المغرب استراتيجيا و امنيا و عسكريا و سياسيا و طبعا اقتصاديا..يجب تهنئة و شكر مجهودات صاحب الجلالة و وزير خارجيته و جنود الديبلوماسية المغربية ففعلا هذا انجاز و نقطة مهمة في ملف مغربية الصحراء سجلت في مرمى الأعداء و المزيد قادم..لا خوف على المغرب مادام في عناية و حفظ الملك و الملكية فالملك باتصالات هاتفية فقط يقفز بالمغرب خطوات كبيرة الى الامام باقل المجهودات و الخسائر و باختصار الزمن و ذلك لهيبته و مكانته و احترامه من طرف قادة العالم و نذكر هنا بموقف امريكا و ممثلتها سوزان رايس المعادي للمغرب (مشروع توسيع صلاحيات المينورسو لمراقبة حقوق الانسان في الصحراء) لكن بمكالمة هاتفية من الملك لاوباما تم اقبار المشروع نهائيا
تحي امريكا و يحيا بلدي الموت للاعداء الى مزبلة التاريخ متل نضام المقبور القدافي و جمال عبد الناصر و بومدين و من تابعه و سبقى المغرب شامخ رغم كيد الكائدين
يوجد لقاح خاص بالسعار ، و ثمنه رخيص في متناول الجميع للحد من هذا المرض او الوباء الذي يفتك متعرضيه ، و لهذا ، فعلى الخنرالات الاسراع في تلقيحه قبل فواة الاوان ؛ لانه مرض خطير جدا ، قد يعرض صاحبه للموت المحقق٠ الجزاىر باتت تتلقى الضربات المميتة كل يوم ، لكنها لا زالت تتنفس ، و التنفس سيسكته السعا ر ٠
السيد دونالد ثرامب ، أخذ قراره النهائي باسم الولايات المتحدة الامريكية و وثققه بالجريدة الرسمية و انتهى الكلام بما لا رجعة فيه الى ان يرث الله الارض و من عليها ، فلمذا تتعنت جارة السوء و هي تعلم علم اليقين ؛ أن القرار ثابث و لاجعة فيه و غير قابل للمراجعة ، ولا أحد يستطيع تغييره أو ينكره ، علما بأن جو بايضن صديق للمملكة المغربية و أمريكا حليفة للمغرب ، ولا يمكنه إلغاء قرار مثل هذا لمجرد كحول العيون الجزائرية ، أو لانها طالبت بها الجزاىر، و اخيرا ، و ليس آخرا ، الغباوة تساوي البلادة ، وهما لا ينفصلان عن مرض السعار، إن الله يمهل و لا يهمل صدق الله العظيم
كل ما في الأمر هو ان كل من الجزاءر واسبانيا تريدان ان يبقى ويعمر مشكل الصحراء طويلًا, لأنه لو حل مشكل الصحراء المغربية ستتجه الانظار بعد ذلك إلى كل من الصحراء الشرقية المغربية شرقا وسبتة ومليلية شمالا
Selon dernier article américain milutary wash
Larmer algérien classer 1er en Afrique
Et 13eme au monde
Et classer 3eme force islamique après
Pakistan et liran
Vous puver voir la nouvel classification de milutary Walah
Larmer algérien classer avant même lalmagne la turki et … et Égypte et autre payer deurope
على حكام الجزائر أن يعلموا أنه ما دامت السياسية الخارجية الأمريكية تسير في اتجاه إرضاء المصالح الإسرائيلية فلن يلغى أي قرار ولن تحذف أي خطوة تعاكس أهداف إسرائيل.فالسياسة الخارجية الأمريكية وقرارات مجلس الأمن والانتخابات الرئاسية والكونغرس الأمريكي كلها مؤسسات متحكم فيها من طرف اللوبي الإسرائيلي…..فما دامت علاقة المغرب بإسرائيل متينة وذات روابط اجتماعية انسانية وتاريخية قوية فمصالح المغرب مضمونة وفي أمن وأمان من أي مناورات عدائية عشوائية..
Les pauvres ! Ils pensent vraiment que la Russie croit à leurs chimères !
MR boukadoum doit changer le nom de son ministére étrangére est de le remplaçer par le ministre des affaires du sahara marocain car tous son temps est consacré a notre intégrité térritorial tous ça pour avoire la bénédiction des généraux qui joue le temps mort de leur vie
شخصين لم اصوت على الترامب ولمن احترمه في حسم مسالةالصحراء للمغرب. و لتقديم الشكر له يجب على الحكومة بان تضع تسمي مطار الداخلة نترامب فحو يحب جعل اسمه على البنايات