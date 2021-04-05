الجزائر تعبّر عن خيبة عميقة وتطلب مفاوضات بين المغرب والبوليساريو

دعا صبري بوقادوم، وزير الخارجية الجزائري، إلى “مفاوضات مباشرة وجدية” حول الصحراء بين “البوليساريو” والمغرب لتسوية النزاع المستمر منذ عقود.
واعتبر بوقادوم في تصريحات للصحافة على هامش منتدى، نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية، أن “تعيين مبعوث أممي جديد لا يكفي، ويجب أن يكون هناك مسار”، مضيفا: “سنواصل القول بضرورة إجراء مفاوضات مباشرة وجدية بين طرفي النزاع”.
وفي تصريح لهسبريس، أوضح نوفل البعمري، المحامي والمختص في ملف الصحراء المغربية، أن “تصريح وزير خارجية الجزائر هو استباقي للجلسة التي سيعقدها مجلس الأمن في شهر أبريل الجاري لمراقبة تطور الوضع سياسيا وميدانيا، بعد ستة أشهر من قرار أكتوبر الماضي”، مضيفا أن “المسؤول الجزائري يحاول تهريب الجزائر من المسؤولية التاريخية والسياسية للنزاع، من خلال مطالبته بمفاوضات بين البوليساريو والمغرب”.
ونبه البعمري إلى أن تصريحات المسؤول الجزائري تتناقض مع كون الأمم المتحدة أصبحت منذ قرار 2440 تعتبر النزاع يكتسي طبيعة إقليمية، وتؤكد على مسؤولية الجزائر فيه باعتبارها طرفا أساسيا، مضيفا أن “التصريح يتعاطى مع تنظيم البوليساريو وكأنه تنظيم سياسي عادي؛ في حين أنه تنظيم أصبح بموجب مواقفه الأخيرة ومحاولته إشعال المنطقة، لولا يقظة وحكمة المغرب، في مواجهة الأمم المتحدة”.
وفي هذا الصدد، قال الباحث في ملف الصحراء إن تنظيم “البوليساريو”، من خلال إعلانه عن خروجه عن اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعه معها سنة 1991 وكذا الاتفاق العسكري الذي وقعه مع “المينورسو” لاحقا، وضع نفسه في مواجهة مع الأمم المتحدة، معتبرا أن التصريح الصادر عن المسؤول الجزائري “يحاول تبييض البوليساريو سياسيا، خاصة أنها مستمرة في حملتها الدعائية الحربية، التي لم تلتفت إليها الأمم المتحدة ولا مجلس الأمن”.
“تصريح بوقادوم يحاول أن يُظهر الجزائر وكأنها إيجابية في تعاطيها مع تعيين مبعوث أممي جديد للمنطقة، مع العلم أنها عرقلت تعيين جل الأسماء التي تم تداولها إعلاميا وأطلقت حملات إعلامية ضدها؛ لأنها اعتبرتها أسماء دبلوماسية ضد الانفصال، وستشتغل بمنطق المعايير السياسية التي حددتها الأمم المتحدة من خلال قرارات مجلس الأمن، وهو ما لا تريده الجزائر وتعرقله”، يقول البعمري.
كما نبه الخبير نفسه إلى أن تصريح بوقادوم “يعكس خيبة سياسية عميقة تعشيها الجزائر تجاه النزاع ككل. خيبة تعكس عزلتها السياسية وورطتها الإقليمية، خاصة مسؤوليتها القانونية والسياسية تجاه كل ما يحدث في المخيمات، وتجاه التحركات المليشياتية المسلحة للبوليساريو داخل الأراضي الجزائرية”.
طرف النزاع هم أنتم ابتعدوا عن المغرب أيها المعرقلون
لو كرست الجزائر كل تلك الجهود المالية و الدبلوماسية الجبارة التي تقوم بها ضد المغرب في تنمية و تطوير بلادها لاصبحت دولة مزدهرة توفر العيش الكريم لمواطنيها الذي وصل لحدود الصبر على نظام عسكري بائد لا يعرف سوى شراء الدبابات و الاسلحة للرد عن مطالب الشعب الجزائري ….
واش هاد الجزائر ما عندهاش شي حاجة اخرى من غير المغرب ؟! الى بغات الجزائر دير مفاوضات ديرهم مع القبائل الشقيقة ومرحبا بهم الى بغاو يديروهم بإحدى مدن جنوب المملكة بالعيون او الداخلة، غير هادشي راه غير تايحلموا واخا يبقاو قرون مع البوليساريو لن يكون هناك ابدا كيان في الصحراء المغربية .
قضيت الصحراء مغربية حسمت لصالح المغرب
الان يجب عل المغرب مطالبة باسترجاع صحراء شرقية
على ما اعلم الجراءر لا تتدخل في امور الدول الاخرى، ههه
انتهينا game over, تعطلتوا.
هادا خطاب يدل على الهزيمة
خاصها في الحقيقة تطلب مفاوضات بين المغرب والجزائر و انتهى الكلام. السلام عليكم.
هاد الجزائريين ما لهم ؟
واش راسهم وجعهم ؟
ما عندهم ما يدار ؟
البوزبال في الصباح
البوزبال في المساء
عجيب وغريب امرهم .
المفاوضات ؟
ماذا يريدون ؟
الصحراء الغربية مغربية
وستبقى مغربية
والطغمة الحاكمة الفاسدة التي دمرت الجزائر
و وهبت خيرات الشعب الجزائري و امواله من اجل قضية فاسدة ، فنحن كمغاربة ، لا نفاوض
الحل سيكون بجلاء كابرنات فرنسا
ولنا حسن النية في الاحرار القادمون الذين سيحكمون الجزائر اما العسكر الغبي الذي اهلك منطقة المغاربية
فلا شان لنا به
ارضنا لا نتفاوض عليها مع المرتزقة
اما الصحراويين الموجودين في تندوف ما عليهم الا ان يبقوا هناك
تندوف قسم من الصحراء المغربية ، فهم في بلادهم
ويمكن ان يعيشوا هناك .
حذاري الجزائر ي في عروقه الخيانة و الغدر….أما الصحراوين المعترف بهم مغاربة يعيشون في الأقاليم الجنوبية للمملكة مند زمان و لانعترف بالبوليزارو اصلا هم مرتزقة من الجزائريين
لا تفاوض مع العصابة. الباب مفتوح لي بغا يرجع طواعية للبلاد تحت شعار ان الوطن غفور رحيم. غير دلك فهو تمرد وعصيان للسلطان والمملكة.
أما مثل هذه الأسطوانات و الله مللنا منها، إما حربا شاملة تنهي كل شيء أو الترك، مللنا من رأيت أنفسنا كالدمى حتى موريطانيا البائسة الجائعة البائدة أصبحت تلعب بنا
تبون و عصابته كان لهم طموح كبير، راهنوا انهم هم من سيفكوا عقدة المغرب و سرقة الصحراء، ولكن لم يفطن تبون انه لازال تلميذ مبتدئ في الدبلوماسية و في السياسة حيت ان سبقه بومدين، بن بلة، بوتفليقة و غالبية رؤساء جاو السوء، بالاضافة الى مبارك، القذافي، عبد الناصر و السادات، فيديل كاسترو، تشافيز، بوتين، گورباتشوف، خوصي ماريا اثنار، التي و الجن مجتمعون و لازال المغرب في صحرائه و الصحراء في مغربها، شاء من شاء و من له حق في صحرائنا فليدخلها مباشرة بدون تبذير اموال الشعوب و جعلهم يشكلون طوابير الحليب و السميد و اخد سيلفيات مع البنان…..
ماشئن العسكر الجزائري في شؤون المغرب ، حبذا لو قتح الحوار العام الجدي مع زعماء جمهورية القبائل ،ورئيسها المنفي بفرنسا.. حبذا لو حوكم عصايات العسكر ، وتسليم الحكم للمدنيين … اما شأن الداخلي المغربي خط أحمر ..اللهم انني قد بلغت..
جيد أن نقرا تحليلات واراء في مواضيع اخرى أما في ما يخص قضية أقاليمنا الجنوبية والتدخلات والتحرشات التي تقوم بها جارٍ السوء فالشعب المغربي يريد موقفا واضحا من المسؤولين المغاربة كرئيس الحكومة أو وزير الخارجية أو الداخلية لتنوير الرأي العام والحد من الإشاعات والتكهنات التي ليست في صالح المغرب
كان على صبري بوكادوم وزير خارجية جارة السوء الاتصال بسيده ناصر بوريطة حتى يعطيه دروس الدعم في مادة الدبلوماسية الخارجية كي يتسنى له الدفاع عن ابنه البوليخاريو.
المملكة المغربية دولة اصيلة وتحترم حق الجوار والمغاربة هم اشقاء الشعب الجزائري والبوليساريو هم ابناء وطن المملكة المغربية غرر بهم ويبقى الوطن غفور رحيم وتبقى المملكة المغربية قوية بمؤسساتها وبحبها للتسامح
هذا القرد ابن فرنسا يسعى بالليل والنهار لتقسيم المغرب .كل الطاقة التي يملكها لا يستثمرها في حل مشاكل بلاده التي هي على حافة الإفلاس بعدما سرقت كل ثروات البلاد.
لايوجد طرفين هناك دولة وهي المغرب الضارب في القدم والزمان وهناك عصابة كونتها دولة مارقة ناتجة عن الاستعمار الفرنسي بلا تاريخ قزمة تحاول أن تضهر بصورة دولة وهي بعيدة حتى على أن تكون قبيلة المغرب انتهى من هذا الموضوع الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه اما الجزائر والبوليساريو ف إلى ةوووو
الاخوان في الجزائر اليس لكم في بلدكم ما يشغلكم حقا؟ البطالة و الفقر و تدنى عائدات الغاز و البترول و الازمة الصحية و مشاكل الهجرة و النمو و التنمية و التجارة و التعليم و الصحة ووووووووو
لا تفوض مع الارهابين المرتزقة المغرب بلاد السلام والامن ولله الحمد والشكر ادهب انت والمرتزقة الى جنوب إفريقيا احسن لكم اما الصحراء فهية مغربية اب عن الجد
الثفة في الجنرالات وادنابهم لا ثم لا نحن في صحرائنا ومن يريد الحل فلا حل الا الحكم الداتي فنحن نعرفكم ليس لكم الا الخداع مع شعبكم وجيرانكم .البوليزاريو ستدمركم ماديا،وليس لكم مواضيع في كل اللقاءات مع الدول الا فضية الصحراء فلا تحاولوا التنصل ولعب المحايد
الجزائر تطالب بمفاوضات بين المغرب والبوليساريو
لكي ترمي الكرة بملعب المغرب قبل اجتماع الامم
المتحدة بشأن ملف الصحراء…
المفاوضات تكون مع مفتعلي المشكل بشكل مباشر، يعني أولا على الجزائر الجلوس على طاولة المفاوضات بما أنها الراعي الرسمي للبوليساريو ماديا و عسكريا، فكلنا نعلم أن البوليزاريو أصبحت قضية خاسرة والجزائر أنفقت تروات طائلة ولازالت تنفق ولم تربح شيئا…. يا أسفاه
النظام الجزاءري يريد التخلص من المرتزقة باي شكل من الاشكال ..للسيطرة و فرض الامر الواقع ..ونقض الاتفاقيات المبرمة ..لاستغلال حديد غار جبيلات بتندوف..و الحال هو ان وجود الجبهة هناك هو مشكل و شان داخلي جزاءري..ليس مغربي..فلتبقى البوايزاريو السرطان هناك..و نحن هناتمسك غريق بغرييييق
بوقادوم من المجموعة التي امتصت دم الشعب الجزائيري
عما قريب سيكون وراء القضبان لشرح الامتيازات المفرطة التي نالها هو و زوجته القنصل العام و الاقامة الفاخرة التي كانا يسكنان فيها و الشعب لا يجد سميد و حليب و زيت
سبحان الله من هي البوليزاريو؟اليست هي جارة السوء؟ يقال إن لم تستحي فافعل ماشئت.العالم على يقين ان الجزائر هي من صنعت البوليزاريو و تحرك كراكيزها .هؤلاء الأشخاص لا ذمة لهم.وجب على العالم تصنيف المرتزقة مجموعة إرهابية وكردها من الاتحاد الإفريقي والضرب بيد من حديد على الجزائر للتفاوض مع المغرب مباشرة وربح الوقت قبل أن يقضي عليها طوفان الحراك الشعبي.تحية نضالية الاشقاء بالجزائر و الشعب الأخوة الحر.
من وجهة نظري الحل الوحيد المتبقي هو الاستفتاء الشعبي الذي يعتبر حقا دستوريا .اما المقترح الذي اطرحته الجزاير الذي تدعوا فيه الي مفاوضات بين النظام المغربي بقيادة محمد السادس والنظام الصحراوي بقيادة ابراهيم غالي فكرة جيدة ولعل ذلك ان ينتهي هذا النزاع الذي انهك خزانة الدولة المغربية مما تسبب في البطالة الفقر الجهل وغير ذلك ….
علاش متجمعوناش في شعب واحد ونستافدو من خيرات الغاز الطبيعي والبترول والمعادن والفوسفاط والتروات البحرية ويكون عندنا جواز سفر لا يحتاج الى فيزا وإن دخول لأى دولة بالعالم ويكون كل مغربي الجزائري عندو راتب قار في حدود 5000دولار شهريا.
مند زمن بعيد والمغرب يمد يده للجزائر لكي نبني المغرب الكبير ولكن الجزائر كانت دائما متعنتة حتى جلالة الملك بعد تربعه على العرش سافر الى الجزائر لكي يبين لهم ان المغرب دائما يمد يده لنسيان الخلافات ولكن الاستوانة البوخروبية كانت دائما حاضرة وتتردد تقرير المصير (للشعب الصحراوي ) مند الستينيات وهذه الاسطوانة تتكرر والجزائر دائما تقول محايدة ولكن لما نرى بوقادوم وهو في جولاته لا يتكلم عن مشاكل الشعب الجزائري في اي مؤتمر صحفي يزرع الصحراء المغربية ، اتقو الله في الشعب الجزائري والتفتو له انه يعاني الامرين
لابأس ولكن بشروط مغربية وطنية ومواطنة وللسيد بوريطة المحنك وطاقمه الكلمة برعاية السدة العالية للملك محمد السادس نصره الله وايده.ذض
المغرب قطع اشواط مهمة في قضية الصحراء المغربية ، والتفاوض مع البلساريو هو إعتراف بهذا الكيان الوهمي ، اظن انا جارتنا الشرقية لزالت تتبع الوهم والسراب ، لان المنتظم الدولي كله اصبح يؤيد الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
المملكة المغربية لا تفاوض جماعة إرهابية مسلحة التي صنعتها الجزائر وتمولها بالسلاح والمال الذي قدر حسب المختصين في هذا الشأن ب370 مليار دولار من مال الشعب الجزائري الذي بات يفتقد لمواد العيش الأساسية مثل السميد والزيت والحليب. الدولة النفطية والغاز الذي إلى حد الساعة لم تستطع تلقيح مواطنيها من آفة كوفيد 19 سوى جرعات قليلة لا تتجاوز 5000 جرعة تلقتها من دولة إسرائيل التي تعتبر عدوة لها.
والله ما كيحشمو
لماذا على المملكة المغربية مفاوضة كيان وهمي ؟
البوليساروا صنعيكم فتعاملوا معه وانفقوا عليه من أموال الشعب المغلوب على امره . الصحراء مغربية. انتهى الكلام
انا لا أفهم شيء أمريكا هي تدعم أمم متحدة اجراء إستفتاء وارسال مورينسو والحوار بين طرفين المتنازعين علي صحراء والجزائر تدعم الحوار والمغرب تدين الجزائر ولا تفعل مع شريك استراتيجي امريكي.
الجزائر هي من اسست هده الحركة الإرهابية الستالينية المكونة من مرتزقة استقدمتهم و جمعتهم في تندوف لضرب استقرار المغرب، لهذا نقول بأن المغرب ليس معنيا في شئ بهذه الحركة، وأن هذا شأن داخلي جزائري عليها تسويته وحدها، فلا مفاوضات و لا هم يحزنون نحن لدينا صحراويون مغاربة اقحاح في صكرائنا عاشو وتعايشو وتزاوجو مع الامازيغ بكل حب و احترام.
استقبل الرءيس الجزائري تبون امس وزير خارجية مويتانيا الشقيقة حاملا له رسالة من الرئيس الموريتاني ساعات فقط بعد الغاء الوزير الموريتاني زيارته الى المغرب ومنع استراد موريتنايا السلع المغربية تحولت موريتانيا 90درجة نحو الجزائر وطلبت احتياجاتها وهو ما وافق عله تبون وامر وزير التجارة بانشاء ميناء جاف يربط بين تندوف والزويرات المورتانية عبر معبر الحدود الجديد بين الدولتين الشقيقتين.وهو ما ينذر بعزل الجارة الغربية نهاءيا عن المغرب العربي وافريقيا خصوصا بعد الجولة التي قام بها بوقادوم الى دول المغاربية لاعادة بعث الاتحار المغاربي بين اربع دول.
لا للمفاوضات مع الدمى المتحركة . وكما جاء على لسان سي بوريطة المحترم ، البوليساريو شأن داخلي جزائري لا يخصنا في شئ. انتهى الكلام .
فعلى المغرب أن يكون حذرا جدا في قبول الجلوس للمفاوضات ولو غير مباشرة، فالبوليساريو عصابة جزائرية هدفها وغايتها احتلال الجنوب المغربي، ورجال الصحراء هم الذين لايزالون يعيشون بالمغرب، فهؤلاء عملاء فالمواجهة العسكرية واشعلال المنطقة كلها بحرب شاملة أفضل ألف مرة من الجلوس مع من يريد تقطيع الوطن
لا حوار مع المرتزقة الداعشيين ولا حواى مع الخراخر ناكري الجميل . اقول لعسكر الخراخر . تفاوضي مع الشعب المقهور المطالب برحيلكم . والحراك دليل على أن الشعب لا يريدكم . وقضية الصحراء انتهت . وخير مثال مدينة العيون افضل من مدنكم منذ استقلالقم بفضل المغرب لم تشيدو ولا عمارة واحدة مما تركت فرنسا . والقرن الواحد وعشرين والمواطن لا زال يبحث من الصبح الباكر عن شكارة حليب والدقيق . اما البنان ( الموز ) ثمنه اغلى ن الذهب . …
المملكة المغربية رقم صعيييييب بزااااف غير عطيوه تساع
ههه دي لوقتي جاي تقولي تفاوض، أما سوف تقبل ما يعرض عليك من فتات، أو سنكتسح دولتك، انتظر دورك قادم ان شاء الله لنستعيد ما أخذه (الاستعمار) منا ظلما وعدوانا.
اي حوار يتكلم عليه وزير خارجية الشقيقة الجزائر في ضل حجر شامل وكامل للمغاربة المغرر بهم، المغرب كان ولا يزال يطالب بالحوار لكن الحوار المعقول الحوار الجدي الذي يظمن الكرامة للاخوة الصحراويين المغاربة وتحت مظلة الامم المتحدة التي تتبنى الحل المنطقي الا وهو هالحكم الذاتي والتي يقبله كل الصحرويين وترفضه الجزائر وبعض المسفديين والعاملين عند الجنيرلات الجزائريين
المخرج الوحيد للجزائر من ورطتها التاريخية هي الاعلان عن نفض يدها تماما عن قضية الصحراء المغربية، واذا كانت مستعدة فعلا تعلن عن طي ملف العداوة وفتح صفحة جديدة مع الجيران مبني فعلا على مبادئ الخوة والتعاون بما يحقق الاستقرار والامان والتعاون المثمر للجميع والازدهار لمنطقتنا كاملة، صفحة تفتح ابواب العمل وفضاءات الامل الواسعة لشبابنا وشعوبنا، عوض الضغائن العداوة والتبذير في تكديس الاسلحة، واشاعة الياس والاحباط الذي جلبته على منطقتنا الاختبارات البومديانية. هو ذهب الى الجحيم منذ عقود وترك وراءه من يزيد النار حطبا. فهل من سميع….
والمغرب تطلب تفاوض جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية مع جمهورية القبائل ، والمغرب لن تتفاوض مع الجمهورية الصحراوية العربية الجزائرية الشعبية. والجزائر لا دخل لها في شؤون المغرب. والمغرب يطلب التفاوض على بشار ، والمغرب يهدي تندوف للصحراويين الجزائريين لاقامة دولة تحت السيادة الجزائرية بشرط تنحي العسكر واقامة دولة جزائرية مدنية تعطي الحقوق للجزائريين القاطنين في تندوف ضمن حكم ذاتي ، وارساء حكم ذاتي لجمهورية القبائل والشعب القبائلي المطهض منذ عقود، كما يطلب المغرب من الجزائر بارساء قانون يمنع الاساءة لليهود والاسرائليين ونبذ كل انواع الاساءة للمهاجرين و التفاوض مع الاتحاد الاوروبي لارجاء الاف المهاجرين السريين في ألمانيًا وفرنسا وسويسرا،
والسلام على من اتبع الهدى
بوقادوم ديالهم يلعب بورقته الخيرة المبعثرة يمين شمال فوق تحت ولامحل لها في الأعراب وحتى العقل جميع الأبواب اغلقت في وجهه (البلاد في الهاوية) البولزاريو من جهة القبايل في جهةثانية اللمم المتحدة في زاوية أخرى وامريكا حطمت الجزأ الكبير في خطة بوقادوم الشعب يعيش في أدنى الفقر والقهر والغلايان المهم شعب لايستحق كل مايجري حوله ثبتكم الله ونصركم الله على جنرالات بلادكم الله اهدهم اسلم البلاد لإخواننا الجزائريين لو يعلمون فهو خير لهم ولاكن لايعلمون ان الله بصير بالعباد فصبر جميل ايها الشعب الشقيق بسم الله الرحمان الرحيم انا مع العسر يسرا وانا مع العسر يسرا اذا فرغت إلى ربك فارغب صدق الله العظيم
لا نتفاوض مع ما لا نعرفه ولا نتفاوض مع لا وجود له .
se guignol algérien il veut tous faire pour blanchir les polisarien mercenaires terroriste, Mr le guignol faite le deuil sur les 500 milds $ misé sur un tocard polisalgerien, le dossier de Sahara marocain et clos.
وزير الخارجية الجزائري هذا يجوز في حقه المثل الذي يقول :
” يتسبب في قتل الإنسان ويخرج في جنازته “… قمة العبث في السياسة وفي سوء التدبير من طرف هذا الوزير.
رسالة إلى الجزائر في شخص بوقادوم ( ألا تملكون موضوعا اخر غير المغرب أليست لكم مشاكل تتخبط فيها الجزائر وتترك الشعب ينتفظ ضدكم كان عليكم ان تتفاوضوا معهَم لتحقيق ما يصبو اليه هذا الشعب الجائع المغلوب على أمره منذ تولي العسكر الحكم ابحثوا عن اسباب النقص الغدائي لا حليب لا زيت لا بنان ورمضان على الأبواب الشعب في حاجة إلى وفرة المواد الغذائية عوض يا اخي ان تجول هنا وهناك وتهدر الأموال في موضوع حسم منذ سنوات لان المغرب يسكن صحراءه يخدمها يطورنا فلن يتخلى عنها قد أُنملة لان هذا من سابق المستحيلات وأنصحك بالدخول في البحث العلمي لتخترعوا مصلا مضادا لفيروس يسمى المغرب يكاد يقتلكم وانتم شيوخ لا تقوون على المرض حذار ثم حذار لقد طفح الكيل ونحن نتلقى منكم الضربات الموجة ونحن نوقر حسن الجوار الذي لا تحترمونه
L’Algérie est classée parmis les pays les plus riches en Gaz et en Pétrole. Son peuple est le plus pauvre au monde. Un habitant du Mozambique est plus rasasié que l’Algérien qui rêve manger une banane. En comparant un pays du Golf à l’Algérie on constate qu’il y a 100 années lumière de retard pour notre voisin. Au lieu d’avancer il s’occupe à semer des embûches aux autres en abritant des terroristes sur son territoire. Elle est où la non ingérence tant affichée par ses dirigeants ??I
أبو فنقوم انت كتكلم. عن مرتزقة مكونة من.بعض الدوال الإفريقية جابتهم جنرالات الاستعمار..وقدمت.لهم المال والأسلحة من أجل معاكسة المغرب على صحراءه وانت تنادي بالمفاوضات المباشرة لا مفاوضات مع الارهابين انتم دمتم جماعة إرهابية نصفها في. تندوف. ونصفها ..داخل في دوال.افريقية……أقول لك ومن معك. من جنرالات .الإستعمار. .اتفاوضو مع شعبكم الدي. .يريد استقلال الجزائر من حكم العسكر. الطاغية. ..بدلا من طلبكم للتفاوض مع بوليزاريو الإرهابي. ..الشعب الجزاءري يريد حكم مدني…وليس حكم.عسكري..شعب.جزاءري..خاوا.خاوا..ماشي.عداوة.
لا مفاوضات عن السراب يكفي ما تفاوضنا عليه سابقا دون فائدة .الأمور الآن جد واضحة المغرب وضع حلا مناسبا مقبولا من طرف المنتضم الدولي .لم يبقى للجزائر إلا ان تنزع يدها لأنها أصل المشكل المفتعل .أما الصحراويين من منهم مغاربة فليعودوا إلى وطنهم الباب مفتوح والصحراويين الآخرين ماشي شغلنا فيهم تجندهم الجزائر في صفوف جيشها .أو تردهم إلى أوطانهم انتهت اللعبة التي صنعها عسكر الجزائر .لحفر شي حفرة ايطيح فيها .وتقول لحكام الجزائر فكوا مشاكلكم الداخلية مع شعبكم واتركوا عنكم المغرب .
عداء الجزائر للمغرب مدة 45 سنة و استنفاذ الملايير من الدولارات في التسلح و البرامج الدعائية و الدبلوماسية المغرضة لا يبرر تكبيل مصير أكثر من 100 مليون مغاربي (من وموريتانيا إلى ليبيا) و تعطيل نموهم الاقتصادي و الاجتماعي من أجل 100 الف صحراوي جُمِّعوا من كل أطراف الصحراء الكبرى في مخيمات شبيهة بالكيطوهات … إلا أن الشعب الجزائري لن يقرر مصيره طالما هيمن الجيش على السياسة و الاقتصاد و الإعلام و كل شيء في الجزائر الشقيقة. جنرالات الجزائر و دماهم تبحت عن الاستلاء على الصحراء و نهب ثرواتها عبر بلع الجمهورية الصحراوية اذا ما استولت مليشيات البولزاريو عليها… و بكل بلادة يطلب وزير جزائري من المغرب ان يحاور البولزاريو…
المفاوضات يجب أن تكون بين الجزائر و البوليساريو لمغادرة تندوف صوب بلدهم الأصلي المغرب . قضي الأمر…
اذا كانت هناك مفاوضات ,فيجب ان تكون بين المغرب ونظام شرعي ديمقراطي جزائري.حول اعادة توطين سكان تندوف وفظ المخيم العشوائي هناك .اما اذا كانت عصابة تندوف او عصابة الجزائر تحلم بشيء ثاني .فنقول لهم وفروا مجهوداتكم و اموالكم فالشعب الجزائري في حاجة اليها خصوصا في هذه الازمة العالمية
الجزائر هي من خلقت عصابة البوليساريو الإرهابية وإحتضنتها و ودربتها ودعمتها بالسلاح ،بل وشاركت إلى جنبها في العديد من المعارك ولا زالت تناور لعلها تحصل على منفذ للمحيط الأطلسي ، وهي دائما تهدد موريتانيا بالانقلابات العسكرية مثل ما فعلت حين نصبت ولد هيدالة رئيسا على موريتانيا في أواخر السبعينيات .
الله يمهل ولا يهمل وعدو الجزائر هو البوليساريو وعدو الجزائر هو ظلها نفسه .
الجزائر ستنهار كليا والسبب هو قتلها لمواطنيها وسوء نيتها مع جيرانها .
كل جيرانها قدموا لها الدعم الكامل للحصول على استقلالها لكن لا حياة لمن تنادي .
المهم هو إن الصحراء مغربية والمغرب في صحرائه والحمد لله ، وعاش الملك والمغرب من طنجة إلى الكويرة
ما في حوار مع الخوارج الأنذال البوليزاريو و لا نعترف بهم اصلا و ارى ان يقوم بالمغرب بالحوار مع الجزائر اولا في مسالة الأراضي المغربية المغتصبة و اما الصحراء فالمغرب فيها الى الأبد و الساكنة لا تريد حكما ذاتيا و لا جماعيا انتهت اللعبة يا ملاعين المرادية.
من بني على باطل فهو باطل بدأت تشققات النظام الجزائري والشعب الجزائري هو من سيبكم عليهم
علاه مني قالو يديرو المغرب حجرة فالصبات و ما اتقاوش الله في المغرب و حسن الجيوار و و و … إيوا الحجرة راها توعرات.عنكدم
كيفاش يا ترى؟؟؟ طلع تاكل الكرموس نزل شكون اللي قالها ليك
بالعكس يجب على المغرب رفض اي مفاوضات مباشرة مع البوليساريوو لعدة اسباب اولها لانها قطعت الطريق في الكركرات و اعلنت خرق وقف اطلاق النار و تدعي انها دخلت في حرب مباشرة مع المغرب و تسببت له في خسائر في الارواح و العتاد حسب وسائل الاعلام الجزائرية. بالاصافة الى ان البوليساريو تبحث فقط عن الشرعية بالجلوس مع المغرب حول طاولة المفاوضات اما مواقفها اتجاه القضية لم تتغير مند القرن الماضي . اذن حول ماذا سنتفاوض?
… لنظام حاكم بليد في الجزائر احتضن على أرضه كل من تقطعت بهم السبل في فيافي الصحراء الكبرى وسماهم الشعب الصحراوي وأهدر عليهم ثروات الشعب الجزائري على مدى 46 سنة
خوات الشكارة والله حتى تبوس عينك مع المغرب لا مفاوضات مع جماعة مسلحة إرهابية خليهوم اخمرو عندكوم
سياسة االكيل بمكيالين تلعبها الجزاءر للحفاض على ما تبقى من ماء الوجه..
ام يعد للمغرب اي مشكل الصحراء وتم حسمها ان كان عندكم مشكل وتحتاجون للتفاوض فلا شان للمغرب به انتهت عنترياتكم وانوفكم الان الى التراب
خيبة عميقة .. نطالب بمفاوضات مباشرة وجدية بين جنرالات فرنسا والحراك المطالب بحق تقرير المصير منذ أكثر من سنتين
بل خيبة العمل….منذ عقود وقرون وانتم تعادون المغرب الذي دعمكم قبل وفي وبعد أيام الإستعمار بسبب مجموعة نتنة في الصحراء لكي تشتتوا شمله وتقتطعوا من أرضه ولاكن هيهات المغرب له رجال ونساء أبرار ولن نسمح بضياع شبر من أرضنا للاشرار….نتفاوض على ماذا….على أرضنا…يبدوا ان جيران السوء قد أصابهم الهوس والجنون…
…لا مفاوضات مع العصابة الانفصالية المجرمة.
التفاوض مع النظام الستاليني الجزائري فقط لاعادة ما هو حق للمغرب لا يزال محتلا… اي صحرائه الشرقية المحتلة.وترسيم الحدود وجعل جدار فولاذي بيننا وبين هذا الكيان المافيوزي الحاقد..
بوكادومة يرفع الراية البيضاء مؤخرا.بعد ان تعب من التجوال.ولم يجن الا الخيبات…
على الجزاءر ان تشرع في فتح مفاوضات جدية لتقرير مصير شعوب القباءل والازواد والطوارق والشاوي للحصول على استقلالهم في اقرب وقت ؛ والمغرب يضع نفسه رهن الاشارة لمساعدة جميع الاطراف بتخصيص مدينة العيون لاحتضان هذه المفاوضات الى ان تصل الاطراف الى حل نهاءي يرضي الجميع والمغرب على اتم الاستعداد للمساهمة ؛ اما ما يحلم به بوقردون فان المغرب لا يتدخل في الامور الداخلية للدول مادام ان البول زباليو شان داخلي خراءري يجب عل الخراءر تدبير حله بتخصيص ارض داخل ارضها لفاءدة تاسيس جمهورية الصنادلية او ادماجها داخل مجتمعها وانتهينا
محمد من الناظور:
بل الحل الوحيد الحكم الداتي فغير ذلك لا مفاوظات.وفيما يخص خزينة الدولة المغربية فان كانت فارغة فدفاعا عن وحدتنا الترابية.وما رايك في خزينة الجزاءر اللتي تعرف نقصا كبيرا دفاعا عن الاوهام؟ اما الجهل والفقر ،فمقارنة مع دولة البترول فالمملكة المغربة * نواور*
لا مفاوضات مع كيان إرهابي بل يجب على المغرب الإجتهاد دبلوماسيا لطرده من الإتحاد الإفريقي و ساعتها سيكون هناك حديث آخر.
لا للمفاوضات مع الكيان الوهمي الإرهابي المغرب بلد له تاريخ يمتد للقرون كيف يجلس مع الإرهابيين لا وألف لا… اذا جلس المغرب فهذا خطأ إستراتيجي وهذا إعتراف بالمرتزقة
لو كنت مكان بوريطة لأجبت بوقادوم ومن ورائه من كبرانات الذل والعار بجملة واحدة ووحيدة: مشكل البوليساريو مشكل جزائري-جزائري فهم من أنشأوه وهم من أطعموه وسلحوه وأعطوه الصفة ودافعوا عنه في المحافل الدولية بحقائب البترودولار. لذلك عليهم اليوم أن يجدوا له حلا. فالصبي كبر وكبرت معه أحلامه وأصبح يصدق انه دولة وليس أي دولة بل عضو مؤسس للإتحاد الإفريقي بحيث أصبح يجالس كبار القوم. فلا يمكن ان تأتي اليوم وتقول له( نوض على سلامتك راك شاركتي فالكاميرا المخفية) شيء صعب تقبله إن لم يكن مستحيل فأجيال ولدت وتربت على هذا الحلم.لذلك ما على جزائر العسكر اليوم إلا أن تتخلى على تندوف لهم ليشكلوا فيها دولتهم وسنكون أول معترف بها كما فعلنا مع الأمريكان.
المغرب إن جلس لطاولة المفاوضات مع دوار بوليزاريو كأنه يعترف بكيانهم
حذاري..
الصحراء مغربية م م م م م م مغربية
الجزاءر تريد التحكم في المسار بقولها مفاوضات مباشرة المغرب الان لا يعترف بالملشيات القذافية الهوروبوادينية الجزائرية
حل واحد لا غير الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية واذا رفضتم سنغلق ملاف التفاوض باعصابة الحزاءر
لا نريد فتح الحدود لا نريد اي علاقة معكم والىً الابد مكرة مردة
الصحرااااء مغربية و سالينا الجزائر
Bonjour les Maghrébins, Aujourd’hui tout le monde a pris conscience que le Régime Militaire Algérien est derrière la création des fractions terroristes dont le Polisario. Ce Régime a tuer plus de 250 milles Algériens et stopper la construction du Grand Maghrébe juste pour abaisser le Roi et le Royaume du Maroc. Peine perdu car les causes injustes sont voués à l’échec. Le Maroc a garder les terres et l’Algérie continue de payer les terroristes à sa solde tout en affamant son propre peuple. Maintenant la vérité se trouve dans la rue du Hirak!?
لا مفاوضات مع المرتزقة الخونة قطاع الطرق خدام عصابة المرادية. كاسكيطات المرادية المعروفون بالغدر والنفاق وخيانات العهد صناع مرتزقة البوزيرو تورطوا في مشكل أكبر منهم وأصبح شوكة مؤلمة حقيقية في دابرتهم. انقلب السحر على الساحر والمغرب أصبح رقما صعبا في المنطقة بفضل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة وكفاءة المغاربة الذين اقسموا منذ إنطلاق المسيرة الخضراء المظفرة على ألا يفرطوا في حبة رمل من صحرائهم . لا مفاوضات مع خونة الوطن عبيد قصر المرادية. إما أن يتوبوا ويرجعوا إلى وطنهم إن كانوا مغاربة وإما أن يبقوا في خدمة اسيادهم في المرادية. غير ذلك جميع المغاربة لهم بالمرصاد.
فعلاً إنها خيبة أمل كبيرة للنظام الجزائري الذي جمع فوق ترابه مخيمات من رحل الصحراء الكبرى سماهم الشعب الصحراوي وصرف عليهم خيرات شعبه طوال نصف قرن دون فائدة حتى اصبحوا حجرة في حداء الجزائر وليست في حداء المغرب كما تمناها هواري بومدين مهندس العملية…
جنرالات الجزائر إتخدوا من سياسة الإختباء وراء البوليزاريو مهجا لمعاكسة المغرب. المشكل قائم بين المغرب و الجزائر. الشعب المغربي الصحراوي يوجد في صحراءه. شردمة تندوف هم إما مختطفون يتحمل العسكر مسؤوليتهم أو إرهابيون و قطاع طرق. العالم تفطن لهم. خلقوا مشكل فليفكوه لوحدهم، المغرب غير معني. الغربال لم يعد يحجب الحقيقة.
Je n’ai jamais vu aussi conc et abrutis que ces gouvernants algériens. C’est fini bande de minables. Le Sahara est marocain et il n’y plus de discution là-dessus. Il n’a que vous qui n’avez compris ce fait. La dizaine de pays ayant ouvert leurs consulats à Dakhla, dont les USA et les pays européens s’y prêtent, est la preuve que tout le monde a compris votre petit mesquin jeu. Occupez vous du HIRAK et cessez vos diversions connues et inutiles. Le peuple algérien à besoin de vivre et vous allez rendre compte très bientôt de la mauvaise gestion du pays, où vous avez pillé les richesses.
سبق و أن نصحت النظام العسكري الجزائري في أحد تعليقاتي على صفحة هسبريس بمثلين مغربيين يقولان : “اجري طوالك” أو ” أجود خيلك ركبها” . و استجاب وزيرهم بوقادوس و عمل بالنصيحة ، إذ رأيته يقوم بجولات كونية جنوبا ،وشمالا ، غربا و شرقا ، و لما استنفد قوته ، فهم أن المغرب على حق و أنهم مجرد عصابة تسرق أموال الشعب الجزائري المفقر على حساب رفاهية زمرة من الحركة التي تنصلت إلى سدة الحكم بطرق غير مشروعة من انقلاب و اعتقالات و اغتيالات لأحرار الجزائر … و هاهم الآن فهموا أن المغرب دولة أمة ، لها تاريخ و لها تأثير على العالم ولها علاقات تاريخية مع المحيط تفوق 14 القرن ، و لها وزن ديبلوماسي … و بعد ان استفد بوقادوس كل خيوله و جياده التي امتطاها و استنفد قواها ، ماعليه الآن إلى ركوب الحمير … و عليه ينطبق الآن : “أجود حميرك ركبها ” لأن لم يبق له خيل في السرب. انتهت المعركة …
نريد علاقات وطيدة بين الشعبين المغربي والجزائري .. أما جنرالات السوء، فرنسا هي مكانهم الطبيعي
لازم الجزائر تفتح اولا حوار مباشر مع الشعب ديالها
وتحقق مطالب الشعب المسكين الذي يطالب بتقرير مصيره من استعمار الجنرالات للحكم وللسلطة.
نظام العسكر استنزاف كل ثروات البلاد
و جنرالات المتحكمين في رقاب الشعب
هربو الثروة للخارج
خاص المطالبة بمؤتمر دولي لحماية الشعب الجزائري المسكين
الذي عانى ويعاني من سؤوء التسير
للاقتصاد.. و لكل ما يمس حياة المواطن
هادشي لي خص بوقادوم يتكلم فيه
راه الجزائر راجعة للوراااااااء يوما بعد يوم