الجزائر تعتزم الانسحاب من "بطولة اليد" بالعيون

الجزائر تعتزم الانسحاب من "بطولة اليد" بالعيون
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الخميس 20 ماي 2021 - 21:25

يتجه المنتخب الجزائري لكرة اليد نحو مقاطعة فعاليات الدورة الـ 25 من بطولة إفريقيا المقررة العام المقبل، بعد اختيار مدينتي العيون وكلميم لاستضافة هذا الحدث الرياضي القاري.

وتداولت تقارير صحافية جزائرية أخبارا تشير إلى نية الاتحاد الجزائري لكرة اليد مقاطعة البطولة، لأسباب وصفتها بـ”المستفزة”، حيث توقعت جريدة “الشروق” أن يعلن الجهاز الوصي على اللعبة قرار “الانسحاب” من البطولة عبر بلاغ رسمي في الساعات القليلة المقبلة.

ووقف وفد من الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة اليد، ووزير الشباب والرياضة، اليوم، على جاهزية مختلف المنشآت والتجهيزات الرياضية والإيوائية بمدينتي العيون وكلميم اللتين ستستضيفان النسخة الـ 25 من البطولة الإفريقية.

وقال اسميان نويل، المدير الرياضي للاتحاد الإفريقي لكرة اليد، في تصريح لوكالة الأنباء المغربية، إن الهدف من زيارة كلميم هو الوقوف على البنيات التحتية التي ستحتضن هذه البطولة الإفريقية، مثنيا على جمالية القاعة المرتقب أن تحتضن الحدث، وعلى جاهزية المؤسسات الفندقية للتظاهرة.

من جهته، قال عدلي حنفي، رئيس الجامعة الملكية لكرة اليد، إن هذه التظاهرة الرياضية الإفريقية مناسبة للتسويق للبنيات التحتية الرياضية والفندقية التي تتوفر عليها الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وتم أول أمس، التوقيع على اتفاقية تعاون بين وزارة الثقافة والشباب والرياضة، والكونفدرالية الإفريقية لكرة اليد، والجامعة الملكية المغربية لكرة اليد، تهم تنظيم كأس إفريقيا للأمم الـ25 للعبة سنة 2022 بمدينتي العيون وكلميم.

الانسحاب العيون وكلميم المنتخب الجزائري بطولة إفريقيا لكرة اليد

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‫تعليقات الزوار

79
  • nadia
    الخميس 20 ماي 2021 - 21:28

    الما و الشطابة حتى لقاع الجزائر

    138
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  • قيم ديني
    الخميس 20 ماي 2021 - 21:29

    مضيا ولا يرجعون. غيابهم أفضل من وجودهم. فليذهبوا إلى الجحيم

    110
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  • معلقه
    الخميس 20 ماي 2021 - 21:29

    بالسلامه…………………….

    77
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  • zaki from germany
    الخميس 20 ماي 2021 - 21:29

    بالما والشطابة…. رأس الأفعى مصيره هو الانسحاب… الحمد لله على قدر الله الذي حشرنا مع جار حاقد، ماكر، حاسد، احمق، سارق وخبيث…

    89
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  • عبدالقادر جرسيف
    الخميس 20 ماي 2021 - 21:30

    الما والشطابة حتى لقاع لبحر ، السم وصل عندهم حتى الرياضة لم يقتصر فقط على السياسة هنا يظهر مدى وعيهم وثقافتهم وتقدمهم للوراء اخ اخ اخ اخ.

    80
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  • الرشيدية
    الخميس 20 ماي 2021 - 21:30

    الما و الشطابة …. يا ودي ت حنا ما عندنا ما نديرو بيكم

    59
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  • مغربي
    الخميس 20 ماي 2021 - 21:30

    الماء و الشطابة ا قرود الغابة ……اش غادي تزيدونا غير المشاكل

    56
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  • الصحراء المغربية
    الخميس 20 ماي 2021 - 21:30

    المرجو من صحافتنا المحترمة عدم إعطاء أي أهمية لجارة السوء لأنها لاتهمنا في شيء وليست من مستوى مملكتنا الحبيبة.

    75
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  • youssef wac
    الخميس 20 ماي 2021 - 21:30

    لما و الشطابة حتى قاع لبحر، أحسن حاجة داروها المسؤلين ديالنا.

    49
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  • soufian
    الخميس 20 ماي 2021 - 21:30

    الما والشطابة حتى قاع البحر………….

    43
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  • زغيدة حافيظ
    الخميس 20 ماي 2021 - 21:30

    الما والشطابة حتى لقاع البحر الأبيض المتوسط

    40
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  • حالم بالوحدة
    الخميس 20 ماي 2021 - 21:31

    خبر مفرح احسن ان يكون العرس بغياب العدو ليس لدينا ادنى مشكل الماء والشطابة من تندوف للمتوسط اما الأطلسي بعيد عليهم

    43
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  • تحية ل دولة قشور الموز
    الخميس 20 ماي 2021 - 21:31

    غير نساحبو
    ماعندنا نا نديرو ب الجراثيم ف بلادنا الحبيب

    38
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  • [email protected]
    الخميس 20 ماي 2021 - 21:31

    كيفما كانت كتقول جدة الله يرحمها “الما والشطابة حتى لقاع البحر” ماكين لا جوار لا والوا المعاملة بالمثل فقط هذا هو منطق العلاقات الدولية….

    29
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  • ahmed2020
    الخميس 20 ماي 2021 - 21:32

    الماء والشطابة حتى قاع الواد ، زيد عليهم حتى جنوب افريقيا. اللهم أقسم من يريد تقسيمنا . والسلام

    26
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  • يوسف
    الخميس 20 ماي 2021 - 21:32

    طريق الصد اللي ما ترد .. يكملو خيرهم و ينساحبو من حياتنا .. الجورة الناقصة

    23
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  • ابوادام
    الخميس 20 ماي 2021 - 21:32

    الماء والشطابة حتى البحر

    21
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  • مدوخ
    الخميس 20 ماي 2021 - 21:32

    الماء والشطابة حتى قاع البحر طز عليهم

    23
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  • ناصر
    الخميس 20 ماي 2021 - 21:33

    الماء والشطابة حتى حنا ماعندنا ما ديرو بهم بلاد الشر والحسد والكراهية

    20
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  • البورقادي
    الخميس 20 ماي 2021 - 21:33

    هه خايفين يخسروا مساكن بحصة عريضة
    الفاهم يفهم

    18
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  • mda
    الخميس 20 ماي 2021 - 21:33

    الما و الشطابه حتى لقاع المحيط

    19
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  • مغاربي حر
    الخميس 20 ماي 2021 - 21:34

    لما والشطابه, غيابهم احسن من حضورهم. يجب معاقبتهم حتى لايخلطوا السياسة بالرياضة.

    17
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  • حقوقي
    الخميس 20 ماي 2021 - 21:34

    الماء والشطابة حتى قاع البحر. لا خير في جيران السوء.

    16
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  • المذغري
    الخميس 20 ماي 2021 - 21:34

    وحتى لو ءانسحبت دولة الطوابير فذلك لن يغير في الاءمر شيء فكل الدول الاءفريقية ستشارك وستظهر عزلة كبرانات فرنسا وستتقوى حظوظنا لبلوغ المونديال بعد ءاقصاء المنتخب الجزاءري وبالضربة المقصية للدبلوماسية المغربية والتي سترسل بوقادوم وزير خارجيتهم ءالى المستشفى لمعالجة ءارتفاع الضغط وتصلب الشرايين وارتفاع السكر في الدم لا محالة.

    17
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  • aligoum
    الخميس 20 ماي 2021 - 21:34

    ونعم الجار..الحقد الدفين في النخاع

    17
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  • مغربي من السويد
    الخميس 20 ماي 2021 - 21:34

    بشطب حتي قاع البحر . هل منتخب الخراير لكرة اليد هو منتخب السويد هههههههه

    17
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  • [email protected]
    الخميس 20 ماي 2021 - 21:34

    من فضلك اخي كاتب المقال صحح العنوان. حبدا لو قلت العدو الجزائري ينسحب … هؤلاء اعداءنا ولا تربطنا اي علاقة معهم حتى الاسلام لا يجمعنا . لأن افعالهم ليست افعال المسلمين . الله ورسوله لم يوصي بهذا

    20
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  • [email protected]
    الخميس 20 ماي 2021 - 21:35

    الما و الشطابة غير مرحب بهم في الصحراء المغربية

    16
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  • غيور
    الخميس 20 ماي 2021 - 21:35

    الماء والشطابة حتى القاع لبحر. الرياضة بعيدة كل البعد عن الخلافات بين من يطالب بحقه وصحراءه. ومن أراد عرقلته

    17
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  • Adil Rabat
    الخميس 20 ماي 2021 - 21:35

    الما والشطابا تالقاع البحر نحنا معندنا ما نديرو بيهم

    15
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  • SKIZO
    الخميس 20 ماي 2021 - 21:36

    الماء والشطابة حتى لقاع حاشكوم تبون و بن بطوش و العلوش الراقص بينهما من تماك حتى لتماك.والحر بالغمزة و تبون و الكابرانات بالدبزة و المعلم يربح الهمزة يا دولة الجنرال باطاطا و النقيبة موزة (اقصد موزة الجزائرية).

    13
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  • مغربي غيور
    الخميس 20 ماي 2021 - 21:36

    تعطلت في اخد القرار كان من المنتظر اخد هذا القرار

    13
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  • amin
    الخميس 20 ماي 2021 - 21:36

    بما أننا نعلم نقطة الضعف الخطوة القادمة القيام بسلسلة من الخطوات حتى نطرد الجزائر من الاتحاد الافريقي و جعلها منبوذة دوليا رغم مساندة اسبانيا و ألمانيا أوروبا العجوز تظن أنها مازالت جميلة و هي شمطاء

    12
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  • الى الجحبم
    الخميس 20 ماي 2021 - 21:36

    ليذهبوا للجحيم. عيينا ما نراريو فيهم و لا حباة لمن تنادي. عصابة الكبرانات تعتفد اننا نهابها و الصحيح اننا اكثر حكمة و اكثر حرصا على شعرة معاوية معهم. شعبنا يرى في شعب الجزائر المقهور صورته . و العصابة تابى الا ان تدجنه على العداء حتى يصير اكثر من شعب كوربا الشمالية

    11
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  • صحراوي
    الخميس 20 ماي 2021 - 21:36

    ونحن لا يشرفنا أن يحضر هذه التظاهرة القارية منتخب بني خرخر دولة الحقد الدفين على الامبراطوريه المغربية الشريفة ودامت الراية المغربية ترفرف عل اقاليمنا الجنوبية حتى يوم البعث فالتخسا الخراءر وصنيعنها اابوزبال ومعهم دولة بورقعة اسبانيا المقيتة

    16
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  • بركاني من هولندا
    الخميس 20 ماي 2021 - 21:37

    الماء والشطابة حتى قاع البحر
    اراحوا واستراحوا
    احسن يعملوا دوري في تندوف ضد صندالستان

    14
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  • البيضاوي،
    الخميس 20 ماي 2021 - 21:37

    وماهو وزن الجزاءر افريقيا سواء شاركت او انسحبت الأمر سيان،،

    16
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  • Abdelhak
    الخميس 20 ماي 2021 - 21:37

    إلى الجحيم لا يهمنا أمرهم لولا المغاربة لبقيت الجزائر تحت وطأة الفرنسيين إلى الآن.

    11
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  • سارتر
    الخميس 20 ماي 2021 - 21:37

    انسحابهم نحبه و نتمناه و المكنسة و الماء حتى قعر البحر ان شاء الله

    10
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  • ilyas
    الخميس 20 ماي 2021 - 21:38

    حنا في المغرب كنقولو الما و الشطابة الكمالة في راسكم

    12
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  • مغربي حتى النخاع
    الخميس 20 ماي 2021 - 21:39

    موقفي من انسحاب الدولة الإقليمية هو :
    الماء والشطابة حتى قاع البحر

    13
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  • ولد حميدو
    الخميس 20 ماي 2021 - 21:39

    الجزاءر وحدها مع بغرير العصير و مرحبا بجميع المنتخبات الافريقية المشاركة سيشربون الشاي الحقيقي

    12
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  • ويبقى المغرب شامخا
    الخميس 20 ماي 2021 - 21:40

    الما والشطابة حتى لقاع البحر الأبيض المتوسط
    السؤال الذي يحيرني لماذا مازال المغرب يحافظ على العلاقات مع هذا الجار الذي مافتئ يعاكس المغرب في كل المحافل والتضاهرات العالمية والقارية
    لي فيه شي بلية الله يعفو عليه

    8
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  • moh moha
    الخميس 20 ماي 2021 - 21:40

    الما والشطابة حتى لجهنم باش نافعينا وراه الصحرا مغربية شاركوا ولا لا تشاركوا

    8
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  • خالد
    الخميس 20 ماي 2021 - 21:40

    اذا انسحبت سينتهي العالم، يجب أن تنسحب من الكرة الأرضية وليس فقط كرة اليد.

    8
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  • مواطن
    الخميس 20 ماي 2021 - 21:40

    ليس من المنطق في شيء ان تبقى العلاقات بين البلدين قائمة

    6
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  • م المصطفى
    الخميس 20 ماي 2021 - 21:40

    ليعلم كل معاد لقضية وحدتنا الترابية أن المغرب يتمتع بالسيادة الكلية والكاملة لجميع مدن المملكة المغربية ، من طنجة إلى الكويرة. مما يدل على أن اختياره لمدينة العيون لاستقبال العرس الإفريقي الرياضي لكرة اليد، هو راجع لما يتميز به هذا الجزء من التراب المغربي من بنيات تحتية راقية، ومن ملاعب رياضية ترقى إلى ما يشرف المغرب بخصوص جميع الرياضات بما فيها كرة اليد.
    ومن رأى عكس ذلك لأسباب تهمه وتعكر صفوه فهو حر للإنسحاب.

    7
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  • خالد
    الخميس 20 ماي 2021 - 21:41

    الما و الشطابة حتا لقاع البحر المتوسط!
    أما المحيط الأطلسي والله لا قربتولو

    6
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  • عابر سبيل
    الخميس 20 ماي 2021 - 21:42

    البطولة ستنظم في الزمان و المكان المحدد و اللي بغا ينسحب “الماء و الشطابا”

    6
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  • zemmour
    الخميس 20 ماي 2021 - 21:42

    أبسلامة مشية بلا رجعة،يا لطييييف

    6
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  • محمد الوجدي
    الخميس 20 ماي 2021 - 21:43

    غادي يشاركو بالفريق الرديف بوليزاريو والمدرب هو ابن بطوش

    2
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  • مغربي
    الخميس 20 ماي 2021 - 21:44

    ليس لدينا اب مشكل فلياسسوا بطولة في تندوف بين الخراخير وصندلستان وهكذا نكون في راحة منهم

    2
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  • بنعشير محمد
    الخميس 20 ماي 2021 - 21:44

    لخلا اجلا،انساحبو مت الدنيا، الخساسة و الدناءة، الله اعطيهم الغرق

    1
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  • محمدين
    الخميس 20 ماي 2021 - 21:45

    البنية التحتية الرياضية والفندقية في العيون أفضل بكثير من مثيلتها في كل ربوع جارة الشر

    1
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  • خالد
    الخميس 20 ماي 2021 - 21:45

    الما والشطابة.ان شاء الله البطولة القادمة غنظمهوها فسبتة ومليلية

    0
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  • الما والشطابا
    الخميس 20 ماي 2021 - 21:45

    ليس لهم خيار.. العصابة هي التي تقرر.. وهذا لن يغير في الامر شيء.. فالعيون سبق لها ان نظمت كاس افريقيا سنة 2016.. ولم تمنعنا مقاطعتهم من انجاح التظاهرة.. الدق والسكات..

    0
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  • ليس في مستواهم
    الخميس 20 ماي 2021 - 21:45

    مستواهم الرياضي ليس من الاهمية لاستقبالهم بين كباقي الدول الافريقية في مدن الصحراء المغربية المتقدمة والجميلة.. ربما اعتبروا ان الصحراء المتقدمة ، مسجلة في الرسم العقاري باسم بوتف او القرنيحة او حاشاكم الآخر الآخير..!!

    0
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  • Zaky
    الخميس 20 ماي 2021 - 21:46

    الجزائر لا تعتزم فقط، و لن تشارك و لم تشارك إلى ابد العابدين في اي نشاط اي كان نوعه يتم تنظيمه فوق اراضي الصحراء الغربية المحتلة، و ما عليكم الا استبدال الجزائر بقتلة الأنبياء و الرسل

    0
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  • العيون عينيا
    الخميس 20 ماي 2021 - 21:46

    الماء و الشطابة جار حسود حقود موتوا بغيضكم .

    0
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  • abdou
    الخميس 20 ماي 2021 - 21:48

    بالسلامة و تهلاو فريوسكم اوجوه الزلط

    0
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  • خبراثور
    الخميس 20 ماي 2021 - 21:49

    حضرتو هديك هي الاخوة
    ماحضرتوش هذيك هي الاخوة التامة

    0
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  • [email protected]
    الخميس 20 ماي 2021 - 21:49

    وا المغاربة اتكايسوا على خوتكم الجزائريين راكوم غادين انوقفوا ليهم القلب حشومة هاد الشي لي كتديروه ليهم

    0
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  • زيلاشي
    الخميس 20 ماي 2021 - 21:50

    مازالت جارتنا الشرقية تاكبل اكبادها حقدا وغيظا على مغربية الصحراء .دوري مدينة العيون لكرة اليد اشعل نارا في قلب جارتنا .لا ادري الى متى ستظل تحرق قلبها بتلنار وهي تموت موتا بطيئا بعدما تجرعت مرارة سلسلة من الانهزامات الدبلوماسية والسياسية من المغرب والمجتمع الدولي .نقول لها بملئ فمنا لم و لن تاطا شبنرا من المحيط الاطلسي مادام المغرب موجود على وجه البسيطة .ارتاج ايتها الجزائر وانظر ااى مستفبل شعبك .

    0
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  • Mezabi
    الخميس 20 ماي 2021 - 21:52

    ماعليهش نبدلو العيون بالداخلة وراهم غادي يقبلو لانهم باغيين المحيط الأطلسي

    1
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  • بن بطوش
    الخميس 20 ماي 2021 - 21:53

    الماء وشطابا. الحسد والغرور والنفاق الشيطاني ورباعية ابليس بن بطوش.

    1
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  • غريب
    الخميس 20 ماي 2021 - 21:55

    إذن على ما أظن و حسب المعطيات فالجزائر أصبحت طرفا رئيسيا في نزاع الصحراء المغربية وليست مجرد فاعل خير أو وسيط يريد التهدئة بين سكان الصحراء و بلدهم الأم المغرب ،فهي بصراحة و بوجه مكشوف تريد الصحراء و خرجت الى القضية بوضوح ،الا لعنة الله على الظالمين.

    0
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  • دكتور من الما نيا
    الخميس 20 ماي 2021 - 21:55

    Pourquoi se retirer de la competition? Layoune est une ville Marocaine elle même la capitale du sud Marocain et c’est un honneur que le Maroc a désigné cette ville moderne pour habriter cette compétition. Par contre le Maroc n’est pas obligé d’inviter les Malades mentaux à se pretenter à la dite compétition. Qu’ils aillent en enfer

    0
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  • faridbenahmed
    الخميس 20 ماي 2021 - 21:55

    SUR LA TOUCHE…….AVEC BENBATTOUCHE!!!!!!!

    0
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  • وحدوي حتى النخاع
    الخميس 20 ماي 2021 - 21:56

    تسييس الرياضة… هذا هو فكر الشيوعيين والنظمة العسكرية سليلة الحرب الباردة البائدة… اتحدى المرادية ان تعترف بكل شجاعة انها طرف في النزاع… لكنها جبانة لانها تخشى نسخة جديدة من حرب الرمال وسيمررون عبارتهم التاريخية حكرونا المراركة… عموما نحن لا يشرفنا ان تطا صحرائنا اقدام نجسة

    0
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  • محمد البدراوي
    الخميس 20 ماي 2021 - 21:57

    ادا فعلوا دلك فقد يريحون ويستريحون..وعلى المغرب ان يقاطع اي نشاط رياضي يقام بالجزائر ايا كان مكان تنظيمه..

    0
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  • Samir almaghribi
    الخميس 20 ماي 2021 - 21:58

    عدو ذكي أحسن من جار محساد بعكاك مريض يقول الفيلسوف الشهير بيتهوڤن (طاق طاق طني طق طق طني طنا…)

    0
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  • Md bihi
    الخميس 20 ماي 2021 - 21:58

    ها واحد نقص ! لقد كان منتظرا منها ألّا يحضر منتخبها كما فعلها سابقا خوفا من أن يشاهدوا بأمّ أعينهم ما تزخر به أقاليم الصحراء المغربية من منشآت رياضية هائلة و مدن تسلب لبّ زائرها دون الحديث عن المنجزات العصرية التي رأت النور في زمن قياسي جعلت كل من رآها ينبهر بجماليتها . ما يخافه حكام الجزائر هو أن ينقل الوفد الرياضي هذه الحقائق للشعب الجزائري فيزيد حنقه و غضبه على جنيرالات العصابة التي تغتصب ثرواته و تمنحها لعصابتها البوليزاريو اللقيطة .

    0
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  • Jiji
    الخميس 20 ماي 2021 - 21:58

    كل ما أديرو تضاهرة في الأراضي المحتلة الجزائر تقاطع و من حقها و أنتم على بالكم بلي راح اتقاطع إذا أنتوما لي تستفزو الجزائر مع فلسطين و الصحراء الغربية و لا عزاء للحاقدين

    0
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  • محمد
    الخميس 20 ماي 2021 - 21:59

    لهلا يردهم الماء والشطابة حتى القاع لبحر المنافقين.

    0
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  • من الأطلس المتوسط
    الخميس 20 ماي 2021 - 22:01

    الجزائر تفضح نفسها أمام إفريقيا والعالم بأن ما يسمى بالبوليزاريو مشكلة عندها وليس عند المغرب… الماء والشطابة حتى لقاع البحر

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  • باب أسفي
    الخميس 20 ماي 2021 - 22:01

    الواضح أن هناك إجماع شعبي على
    الماء و الشطابة تال قاع البحر.
    فعلا نظامهم نظام قمعي عسكري جبري العصابات.
    و اظن ان فرقة كرة اليد غير متفقة مع النظام لولا القمع العسكري الجبري الجزائر.
    الإستقلال للجمهورية القبايل من الإستعمار الجزائري العسكري

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  • tupac chakur
    الخميس 20 ماي 2021 - 22:02

    الما والشطابة حتى لقاع البحر..خبر ممتاز حيث سنرتاح من صداع الرأس و كذلك ستكون للمغرب حظوظ وافرة لتحقيق احدى البطائق المؤهلة الى مونديال اليد القادم و سوف تفرض عقوبات رياضية على الاتحاد الجزائري ربما تحرمه من المشاركة في المنافسات الافريقية القادمة منتخبات او اندية وستحرم حتى من تنظيمها أيضا…

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  • مرتن بري دو كيس
    الخميس 20 ماي 2021 - 22:02

    قال السيد عدلي حنفي.”ان هذه التظاهرة الرياضية الافريقية مناسبة للتسويق للبنيات التحتية الرياضية والفندقية التي تتوفر عليها اقاليمنا الجنوبية.. ”
    وهل اردتم ان يروا اللاعبين الجزائرين لكرة اليد والمتفرجين عليهم من محبيهم في الجزاير .وخاصة ان هذا الحدث سينقل عبر كثير من القنوات التي تجعل العيون عروسة انذاك بما تزخر به من بنايات وحدائق..وشوارع جميلة وواسعة..عيون ما بعد الاستعمار و العدو الثاني للمملكة.. اسبانيا التي تركت كل الاقاليم الجنوبية جرداء ..رمال وقلة الماء..وسراب تراه من بعيد…عيون اليوم الذي خاف جينيرالات الجزائر ان يروها شبابهم الذين جعلوا منهم ربوهات يكرهون المغرب ويقدسون اكاذيبهم واكاذيب رئيسهم المرؤوس..عيون اليوم عيون عذراء صحراوية جميلة يعشقها كل من رآها . عيون اضفت عليها جمال اهلها من ابناءالصحراء وليسوا ككثير من المرتزقة الذين ينسبون انفسهم للصحراء المغربية وهم من كل حدب ينسلون…نعم خافت الجزائر ان فريقهم يبقى حارك فالعيون وميرجعلهمش للخراب المسمى جزائر .

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  • radouan
    الخميس 20 ماي 2021 - 22:03

    خاصنا نجرو عليهم حتى في كاس افريقيا ملي تكون في المغرب

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