الجزائر تعتزم الانسحاب من "بطولة اليد" بالعيون

يتجه المنتخب الجزائري لكرة اليد نحو مقاطعة فعاليات الدورة الـ 25 من بطولة إفريقيا المقررة العام المقبل، بعد اختيار مدينتي العيون وكلميم لاستضافة هذا الحدث الرياضي القاري.

وتداولت تقارير صحافية جزائرية أخبارا تشير إلى نية الاتحاد الجزائري لكرة اليد مقاطعة البطولة، لأسباب وصفتها بـ”المستفزة”، حيث توقعت جريدة “الشروق” أن يعلن الجهاز الوصي على اللعبة قرار “الانسحاب” من البطولة عبر بلاغ رسمي في الساعات القليلة المقبلة.

ووقف وفد من الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة اليد، ووزير الشباب والرياضة، اليوم، على جاهزية مختلف المنشآت والتجهيزات الرياضية والإيوائية بمدينتي العيون وكلميم اللتين ستستضيفان النسخة الـ 25 من البطولة الإفريقية.

وقال اسميان نويل، المدير الرياضي للاتحاد الإفريقي لكرة اليد، في تصريح لوكالة الأنباء المغربية، إن الهدف من زيارة كلميم هو الوقوف على البنيات التحتية التي ستحتضن هذه البطولة الإفريقية، مثنيا على جمالية القاعة المرتقب أن تحتضن الحدث، وعلى جاهزية المؤسسات الفندقية للتظاهرة.

من جهته، قال عدلي حنفي، رئيس الجامعة الملكية لكرة اليد، إن هذه التظاهرة الرياضية الإفريقية مناسبة للتسويق للبنيات التحتية الرياضية والفندقية التي تتوفر عليها الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وتم أول أمس، التوقيع على اتفاقية تعاون بين وزارة الثقافة والشباب والرياضة، والكونفدرالية الإفريقية لكرة اليد، والجامعة الملكية المغربية لكرة اليد، تهم تنظيم كأس إفريقيا للأمم الـ25 للعبة سنة 2022 بمدينتي العيون وكلميم.