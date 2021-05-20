الجزائر تعتزم الانسحاب من "بطولة اليد" بالعيون

يتجه المنتخب الجزائري لكرة اليد نحو مقاطعة فعاليات الدورة الـ 25 من بطولة إفريقيا المقررة العام المقبل، بعد اختيار مدينتي العيون وكلميم لاستضافة هذا الحدث الرياضي القاري.
وتداولت تقارير صحافية جزائرية أخبارا تشير إلى نية الاتحاد الجزائري لكرة اليد مقاطعة البطولة، لأسباب وصفتها بـ”المستفزة”، حيث توقعت جريدة “الشروق” أن يعلن الجهاز الوصي على اللعبة قرار “الانسحاب” من البطولة عبر بلاغ رسمي في الساعات القليلة المقبلة.
ووقف وفد من الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة اليد، ووزير الشباب والرياضة، اليوم، على جاهزية مختلف المنشآت والتجهيزات الرياضية والإيوائية بمدينتي العيون وكلميم اللتين ستستضيفان النسخة الـ 25 من البطولة الإفريقية.
وقال اسميان نويل، المدير الرياضي للاتحاد الإفريقي لكرة اليد، في تصريح لوكالة الأنباء المغربية، إن الهدف من زيارة كلميم هو الوقوف على البنيات التحتية التي ستحتضن هذه البطولة الإفريقية، مثنيا على جمالية القاعة المرتقب أن تحتضن الحدث، وعلى جاهزية المؤسسات الفندقية للتظاهرة.
من جهته، قال عدلي حنفي، رئيس الجامعة الملكية لكرة اليد، إن هذه التظاهرة الرياضية الإفريقية مناسبة للتسويق للبنيات التحتية الرياضية والفندقية التي تتوفر عليها الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وتم أول أمس، التوقيع على اتفاقية تعاون بين وزارة الثقافة والشباب والرياضة، والكونفدرالية الإفريقية لكرة اليد، والجامعة الملكية المغربية لكرة اليد، تهم تنظيم كأس إفريقيا للأمم الـ25 للعبة سنة 2022 بمدينتي العيون وكلميم.
الما و الشطابة حتى لقاع الجزائر
مضيا ولا يرجعون. غيابهم أفضل من وجودهم. فليذهبوا إلى الجحيم
بالسلامه…………………….
بالما والشطابة…. رأس الأفعى مصيره هو الانسحاب… الحمد لله على قدر الله الذي حشرنا مع جار حاقد، ماكر، حاسد، احمق، سارق وخبيث…
الما والشطابة حتى لقاع لبحر ، السم وصل عندهم حتى الرياضة لم يقتصر فقط على السياسة هنا يظهر مدى وعيهم وثقافتهم وتقدمهم للوراء اخ اخ اخ اخ.
الما و الشطابة …. يا ودي ت حنا ما عندنا ما نديرو بيكم
الماء و الشطابة ا قرود الغابة ……اش غادي تزيدونا غير المشاكل
المرجو من صحافتنا المحترمة عدم إعطاء أي أهمية لجارة السوء لأنها لاتهمنا في شيء وليست من مستوى مملكتنا الحبيبة.
لما و الشطابة حتى قاع لبحر، أحسن حاجة داروها المسؤلين ديالنا.
الما والشطابة حتى قاع البحر………….
الما والشطابة حتى لقاع البحر الأبيض المتوسط
خبر مفرح احسن ان يكون العرس بغياب العدو ليس لدينا ادنى مشكل الماء والشطابة من تندوف للمتوسط اما الأطلسي بعيد عليهم
غير نساحبو
ماعندنا نا نديرو ب الجراثيم ف بلادنا الحبيب
كيفما كانت كتقول جدة الله يرحمها “الما والشطابة حتى لقاع البحر” ماكين لا جوار لا والوا المعاملة بالمثل فقط هذا هو منطق العلاقات الدولية….
الماء والشطابة حتى قاع الواد ، زيد عليهم حتى جنوب افريقيا. اللهم أقسم من يريد تقسيمنا . والسلام
طريق الصد اللي ما ترد .. يكملو خيرهم و ينساحبو من حياتنا .. الجورة الناقصة
الماء والشطابة حتى البحر
الماء والشطابة حتى قاع البحر طز عليهم
الماء والشطابة حتى حنا ماعندنا ما ديرو بهم بلاد الشر والحسد والكراهية
هه خايفين يخسروا مساكن بحصة عريضة
الفاهم يفهم
الما و الشطابه حتى لقاع المحيط
لما والشطابه, غيابهم احسن من حضورهم. يجب معاقبتهم حتى لايخلطوا السياسة بالرياضة.
الماء والشطابة حتى قاع البحر. لا خير في جيران السوء.
وحتى لو ءانسحبت دولة الطوابير فذلك لن يغير في الاءمر شيء فكل الدول الاءفريقية ستشارك وستظهر عزلة كبرانات فرنسا وستتقوى حظوظنا لبلوغ المونديال بعد ءاقصاء المنتخب الجزاءري وبالضربة المقصية للدبلوماسية المغربية والتي سترسل بوقادوم وزير خارجيتهم ءالى المستشفى لمعالجة ءارتفاع الضغط وتصلب الشرايين وارتفاع السكر في الدم لا محالة.
ونعم الجار..الحقد الدفين في النخاع
بشطب حتي قاع البحر . هل منتخب الخراير لكرة اليد هو منتخب السويد هههههههه
من فضلك اخي كاتب المقال صحح العنوان. حبدا لو قلت العدو الجزائري ينسحب … هؤلاء اعداءنا ولا تربطنا اي علاقة معهم حتى الاسلام لا يجمعنا . لأن افعالهم ليست افعال المسلمين . الله ورسوله لم يوصي بهذا
الما و الشطابة غير مرحب بهم في الصحراء المغربية
الماء والشطابة حتى القاع لبحر. الرياضة بعيدة كل البعد عن الخلافات بين من يطالب بحقه وصحراءه. ومن أراد عرقلته
الما والشطابا تالقاع البحر نحنا معندنا ما نديرو بيهم
الماء والشطابة حتى لقاع حاشكوم تبون و بن بطوش و العلوش الراقص بينهما من تماك حتى لتماك.والحر بالغمزة و تبون و الكابرانات بالدبزة و المعلم يربح الهمزة يا دولة الجنرال باطاطا و النقيبة موزة (اقصد موزة الجزائرية).
تعطلت في اخد القرار كان من المنتظر اخد هذا القرار
بما أننا نعلم نقطة الضعف الخطوة القادمة القيام بسلسلة من الخطوات حتى نطرد الجزائر من الاتحاد الافريقي و جعلها منبوذة دوليا رغم مساندة اسبانيا و ألمانيا أوروبا العجوز تظن أنها مازالت جميلة و هي شمطاء
ليذهبوا للجحيم. عيينا ما نراريو فيهم و لا حباة لمن تنادي. عصابة الكبرانات تعتفد اننا نهابها و الصحيح اننا اكثر حكمة و اكثر حرصا على شعرة معاوية معهم. شعبنا يرى في شعب الجزائر المقهور صورته . و العصابة تابى الا ان تدجنه على العداء حتى يصير اكثر من شعب كوربا الشمالية
ونحن لا يشرفنا أن يحضر هذه التظاهرة القارية منتخب بني خرخر دولة الحقد الدفين على الامبراطوريه المغربية الشريفة ودامت الراية المغربية ترفرف عل اقاليمنا الجنوبية حتى يوم البعث فالتخسا الخراءر وصنيعنها اابوزبال ومعهم دولة بورقعة اسبانيا المقيتة
الماء والشطابة حتى قاع البحر
اراحوا واستراحوا
احسن يعملوا دوري في تندوف ضد صندالستان
وماهو وزن الجزاءر افريقيا سواء شاركت او انسحبت الأمر سيان،،
إلى الجحيم لا يهمنا أمرهم لولا المغاربة لبقيت الجزائر تحت وطأة الفرنسيين إلى الآن.
انسحابهم نحبه و نتمناه و المكنسة و الماء حتى قعر البحر ان شاء الله
حنا في المغرب كنقولو الما و الشطابة الكمالة في راسكم
موقفي من انسحاب الدولة الإقليمية هو :
الماء والشطابة حتى قاع البحر
الجزاءر وحدها مع بغرير العصير و مرحبا بجميع المنتخبات الافريقية المشاركة سيشربون الشاي الحقيقي
الما والشطابة حتى لقاع البحر الأبيض المتوسط
السؤال الذي يحيرني لماذا مازال المغرب يحافظ على العلاقات مع هذا الجار الذي مافتئ يعاكس المغرب في كل المحافل والتضاهرات العالمية والقارية
لي فيه شي بلية الله يعفو عليه
الما والشطابة حتى لجهنم باش نافعينا وراه الصحرا مغربية شاركوا ولا لا تشاركوا
اذا انسحبت سينتهي العالم، يجب أن تنسحب من الكرة الأرضية وليس فقط كرة اليد.
ليس من المنطق في شيء ان تبقى العلاقات بين البلدين قائمة
ليعلم كل معاد لقضية وحدتنا الترابية أن المغرب يتمتع بالسيادة الكلية والكاملة لجميع مدن المملكة المغربية ، من طنجة إلى الكويرة. مما يدل على أن اختياره لمدينة العيون لاستقبال العرس الإفريقي الرياضي لكرة اليد، هو راجع لما يتميز به هذا الجزء من التراب المغربي من بنيات تحتية راقية، ومن ملاعب رياضية ترقى إلى ما يشرف المغرب بخصوص جميع الرياضات بما فيها كرة اليد.
ومن رأى عكس ذلك لأسباب تهمه وتعكر صفوه فهو حر للإنسحاب.
الما و الشطابة حتا لقاع البحر المتوسط!
أما المحيط الأطلسي والله لا قربتولو
البطولة ستنظم في الزمان و المكان المحدد و اللي بغا ينسحب “الماء و الشطابا”
أبسلامة مشية بلا رجعة،يا لطييييف
غادي يشاركو بالفريق الرديف بوليزاريو والمدرب هو ابن بطوش
ليس لدينا اب مشكل فلياسسوا بطولة في تندوف بين الخراخير وصندلستان وهكذا نكون في راحة منهم
لخلا اجلا،انساحبو مت الدنيا، الخساسة و الدناءة، الله اعطيهم الغرق
البنية التحتية الرياضية والفندقية في العيون أفضل بكثير من مثيلتها في كل ربوع جارة الشر
الما والشطابة.ان شاء الله البطولة القادمة غنظمهوها فسبتة ومليلية
ليس لهم خيار.. العصابة هي التي تقرر.. وهذا لن يغير في الامر شيء.. فالعيون سبق لها ان نظمت كاس افريقيا سنة 2016.. ولم تمنعنا مقاطعتهم من انجاح التظاهرة.. الدق والسكات..
مستواهم الرياضي ليس من الاهمية لاستقبالهم بين كباقي الدول الافريقية في مدن الصحراء المغربية المتقدمة والجميلة.. ربما اعتبروا ان الصحراء المتقدمة ، مسجلة في الرسم العقاري باسم بوتف او القرنيحة او حاشاكم الآخر الآخير..!!
الجزائر لا تعتزم فقط، و لن تشارك و لم تشارك إلى ابد العابدين في اي نشاط اي كان نوعه يتم تنظيمه فوق اراضي الصحراء الغربية المحتلة، و ما عليكم الا استبدال الجزائر بقتلة الأنبياء و الرسل
الماء و الشطابة جار حسود حقود موتوا بغيضكم .
بالسلامة و تهلاو فريوسكم اوجوه الزلط
حضرتو هديك هي الاخوة
ماحضرتوش هذيك هي الاخوة التامة
وا المغاربة اتكايسوا على خوتكم الجزائريين راكوم غادين انوقفوا ليهم القلب حشومة هاد الشي لي كتديروه ليهم
مازالت جارتنا الشرقية تاكبل اكبادها حقدا وغيظا على مغربية الصحراء .دوري مدينة العيون لكرة اليد اشعل نارا في قلب جارتنا .لا ادري الى متى ستظل تحرق قلبها بتلنار وهي تموت موتا بطيئا بعدما تجرعت مرارة سلسلة من الانهزامات الدبلوماسية والسياسية من المغرب والمجتمع الدولي .نقول لها بملئ فمنا لم و لن تاطا شبنرا من المحيط الاطلسي مادام المغرب موجود على وجه البسيطة .ارتاج ايتها الجزائر وانظر ااى مستفبل شعبك .
ماعليهش نبدلو العيون بالداخلة وراهم غادي يقبلو لانهم باغيين المحيط الأطلسي
الماء وشطابا. الحسد والغرور والنفاق الشيطاني ورباعية ابليس بن بطوش.
إذن على ما أظن و حسب المعطيات فالجزائر أصبحت طرفا رئيسيا في نزاع الصحراء المغربية وليست مجرد فاعل خير أو وسيط يريد التهدئة بين سكان الصحراء و بلدهم الأم المغرب ،فهي بصراحة و بوجه مكشوف تريد الصحراء و خرجت الى القضية بوضوح ،الا لعنة الله على الظالمين.
Pourquoi se retirer de la competition? Layoune est une ville Marocaine elle même la capitale du sud Marocain et c’est un honneur que le Maroc a désigné cette ville moderne pour habriter cette compétition. Par contre le Maroc n’est pas obligé d’inviter les Malades mentaux à se pretenter à la dite compétition. Qu’ils aillent en enfer
SUR LA TOUCHE…….AVEC BENBATTOUCHE!!!!!!!
تسييس الرياضة… هذا هو فكر الشيوعيين والنظمة العسكرية سليلة الحرب الباردة البائدة… اتحدى المرادية ان تعترف بكل شجاعة انها طرف في النزاع… لكنها جبانة لانها تخشى نسخة جديدة من حرب الرمال وسيمررون عبارتهم التاريخية حكرونا المراركة… عموما نحن لا يشرفنا ان تطا صحرائنا اقدام نجسة
ادا فعلوا دلك فقد يريحون ويستريحون..وعلى المغرب ان يقاطع اي نشاط رياضي يقام بالجزائر ايا كان مكان تنظيمه..
عدو ذكي أحسن من جار محساد بعكاك مريض يقول الفيلسوف الشهير بيتهوڤن (طاق طاق طني طق طق طني طنا…)
ها واحد نقص ! لقد كان منتظرا منها ألّا يحضر منتخبها كما فعلها سابقا خوفا من أن يشاهدوا بأمّ أعينهم ما تزخر به أقاليم الصحراء المغربية من منشآت رياضية هائلة و مدن تسلب لبّ زائرها دون الحديث عن المنجزات العصرية التي رأت النور في زمن قياسي جعلت كل من رآها ينبهر بجماليتها . ما يخافه حكام الجزائر هو أن ينقل الوفد الرياضي هذه الحقائق للشعب الجزائري فيزيد حنقه و غضبه على جنيرالات العصابة التي تغتصب ثرواته و تمنحها لعصابتها البوليزاريو اللقيطة .
كل ما أديرو تضاهرة في الأراضي المحتلة الجزائر تقاطع و من حقها و أنتم على بالكم بلي راح اتقاطع إذا أنتوما لي تستفزو الجزائر مع فلسطين و الصحراء الغربية و لا عزاء للحاقدين
لهلا يردهم الماء والشطابة حتى القاع لبحر المنافقين.
الجزائر تفضح نفسها أمام إفريقيا والعالم بأن ما يسمى بالبوليزاريو مشكلة عندها وليس عند المغرب… الماء والشطابة حتى لقاع البحر
الواضح أن هناك إجماع شعبي على
الماء و الشطابة تال قاع البحر.
فعلا نظامهم نظام قمعي عسكري جبري العصابات.
و اظن ان فرقة كرة اليد غير متفقة مع النظام لولا القمع العسكري الجبري الجزائر.
الإستقلال للجمهورية القبايل من الإستعمار الجزائري العسكري
الما والشطابة حتى لقاع البحر..خبر ممتاز حيث سنرتاح من صداع الرأس و كذلك ستكون للمغرب حظوظ وافرة لتحقيق احدى البطائق المؤهلة الى مونديال اليد القادم و سوف تفرض عقوبات رياضية على الاتحاد الجزائري ربما تحرمه من المشاركة في المنافسات الافريقية القادمة منتخبات او اندية وستحرم حتى من تنظيمها أيضا…
قال السيد عدلي حنفي.”ان هذه التظاهرة الرياضية الافريقية مناسبة للتسويق للبنيات التحتية الرياضية والفندقية التي تتوفر عليها اقاليمنا الجنوبية.. ”
وهل اردتم ان يروا اللاعبين الجزائرين لكرة اليد والمتفرجين عليهم من محبيهم في الجزاير .وخاصة ان هذا الحدث سينقل عبر كثير من القنوات التي تجعل العيون عروسة انذاك بما تزخر به من بنايات وحدائق..وشوارع جميلة وواسعة..عيون ما بعد الاستعمار و العدو الثاني للمملكة.. اسبانيا التي تركت كل الاقاليم الجنوبية جرداء ..رمال وقلة الماء..وسراب تراه من بعيد…عيون اليوم الذي خاف جينيرالات الجزائر ان يروها شبابهم الذين جعلوا منهم ربوهات يكرهون المغرب ويقدسون اكاذيبهم واكاذيب رئيسهم المرؤوس..عيون اليوم عيون عذراء صحراوية جميلة يعشقها كل من رآها . عيون اضفت عليها جمال اهلها من ابناءالصحراء وليسوا ككثير من المرتزقة الذين ينسبون انفسهم للصحراء المغربية وهم من كل حدب ينسلون…نعم خافت الجزائر ان فريقهم يبقى حارك فالعيون وميرجعلهمش للخراب المسمى جزائر .
خاصنا نجرو عليهم حتى في كاس افريقيا ملي تكون في المغرب