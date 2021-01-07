الجزائر تعرض خدمات وتنازلات على طاولة أمريكا لضرب مصالح المغرب

خيم الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء على اللقاء الذي عقده وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، اليوم الخميس، مع ديفيد شينكر، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، الذي يقوم بزيارة إلى المنطقة تشمل أيضا كلا من المغرب والأردن.
وقالت الجزائر إنها أجرت اليوم تقييما شاملا وصريحا لعلاقاتها الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية وطبيعة الدور المنتظر منها ضمن الشرعية الدولية، في إشارة إلى انزعاجها من التحولات التاريخية بين الرباط وواشنطن.
وأوضح وزير الخارجية الجزائري، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن اللقاء مع شينكر “كان فرصة لإجراء تقييم شامل وصريح للعلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل وجهات النظر حول طبيعة الدور المنتظر من الولايات المتحدة الأمريكية على الصعيدين الدولي والإقليمي في إطار الشرعية الدولية لمواجهة التحديات الراهنة”.
ويرى محمد بنحمو، باحث في العلاقات الدولية، أن النظام الجزائري يجد نفسه اليوم في ورطة حقيقية منذ إشعاله للنزاع المفتعل في الصحراء المغربية، مشيرا إلى أن اعتراف البيت الأبيض بمغربية الصحراء شكل صدمة لهذا النظام العسكري وأنهى حلم الانفصال.
وقال بنحمو، في تصريح لهسبريس، إن إعلان الجزائر إعادة تقييم علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المرحلة، يعني أنها “تعرض نفسها وخدماتها وتضع كل ما لديها من أجل التشويش على العلاقات المغربية الأمريكية”.
وسجل الخبير في الشؤون الدولية أن زيارة شينكر ليست حصرية على الجزائر، بل تأتي في سياق جولة إلى المنطقة تشمل المغرب والأردن، ما يعني أن المسؤول الأمريكي يبحث تطور الأوضاع في منطقة شمال إفريقيا والساحل وليس إعادة تقييم العلاقات الثنائية مع الجزائر.
وشدد بنحمو على أن “تباحث المسؤول الأمريكي مع الجزائر جاء باعتبارها بلدا جارا لليبيا ومنطقة الساحل والصحراء، وطرفا بشكل أو بآخر في نزاعات المنطقة”، مبرزا أن الجزائر تحشر ملف الصحراء دائما في لقاءات المسؤولين الأجانب رغم أنه لا علاقة له بموضوع الزيارة.
التحولات الإقليمية والدولية لصالح المغرب تدفع الجزائر اليوم، وفق الخبير ذاته، إلى عرض خدماتها على أمريكا في عمليات الساحل والصحراء ومكافحة الإرهاب وإعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة. ورجح المصدر ذاته أن تكون الجزائر في هذا اللقاء قدمت ضمانات للتنازل عن الشريط الحدودي الليبي الذي دخلت فيه بأزيد من 50 كلم ومصالح أخرى تتعلق بالنفط الجزائري.
الخبير في الشؤون الدولية أكد أن تدوينة الوزير بوقادوم تظهر ضعف النظام الجزائري، وليس إعلان قوة كما يمكن أن يفهم منها، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بـ “نداء للخلاص والبقاء” في ظل التطاحنات الجارية في السلطة.
“الجزائر تعي جيدا أن الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء هو مسمار يدق في نعش مشروع النظام الجزائري الذي راهن عليه منذ سنوات، ولذلك هي اليوم مستعدة لتقديم كل ما تملك من أجل تفادي المزيد من الاضطرابات في مواقع المسؤولية”، يوضح الخبير بنحمو.
وأورد الباحث ذاته أن النظام الجزائري يعيش مشاكل حقيقية داخلية متعددة جراء تطاحنات قوية داخل الأجنحة الحاكمة، “ما يجعله في عزلة إقليمية ودولية دفعته إلى لعب أوراق جديدة عبر ما يسمى إعادة تقييم الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية”.
وهذه أول زيارة يقوم بها مسؤول أمريكي رفيع المستوى إلى الجزائر بعد قرار الرئيس دونالد ترامب الاعتراف بمغربية الصحراء وفتح قنصلية عامة لواشنطن في مدينة الداخلة.
وكشفت تقارير دولية سابقة أن النظام الجزائري يعوّل على لوبي أمريكي يعمل لحسابه من أجل دفع إدارة جو بايدن إلى التراجع عن موقف دونالد ترامب، القاضي بالاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء وفتح قنصلية بالداخلة.
ما يقع فوق اراضي جمهورية الموز لا يهمنا لا من بعيد ولا من قريب، ان تقدم تنازلات فهذا شانها وايضا حالها.. لكن لا يجب عليها ان تنسى او تتناسى انه لولا المغرب لكانت إلى يومنا هذا لازالت تحت الاستعمار اتكون بذلك اقدم مستعمرة في المجموعة الشمسية….
ايم اللوبي المغربي في ادارة بايدن،، وهل ستلعب هيلاري كلينتون دور زعيمة هذا اللوبي ؟؟؟
المغرب يملك علاقات تاريخية مع أمريكا، بينما الجزاءر كانت داءما مع الشيوعيين وروسيا..
والله مافهمت هاد ناس مالهم لي فهم شي حاجة افهمني الله ارحم ليه واليدين
الحل الوحيد لتربية جارة السوء هو قطع العلاقة الديبلوماسية مؤقتا .
عرفتو شنو هو الحل ديال هاذ الصحراء بلا بلا بلا بزاف،هو ليدارتو أذربيجان ضذ الارمن في نزاع على الإقليم قر باغ، ما ينزع بالقوة يسترجع بالقوة،لا حلول دييلوماسة في هذا الزمن،هذا الزمن يعترف بالاقوى،وكانت أهدارا للوقت والاموال
الناس كتهتم بالعلم و البحث العلمي. كتختارع الاجهزة، الاسلحة، كتكتاشف الادوية و اللقاحات، كتهتم بتحسين الوضعية المعيشية ديال المواطنين ديالها من تعليم و سكن و صحة و شغل وترفيه. و هاد جيران لس يلانا ربي بيهم (ناس لي فمراكز القرا) حضيين غير الحفير و الحسد و البغضاء و تقواس. اللهم اكثر حسادنا.
لو اهتمت الجزائر بمصالحها ومصالح شعبها لأصبحت من الدول التي تنافس المغرب في التنمية والتطلع لمستقبل أفضل لكنها تفضل اللهت وراء أسيادها ومحاولة زعزعت استقرار المغرب لأهداف انتقامية فقط من الأجل الإنتقام لكنها للأسف تطبل في الماء والمغرب سائر في تقدمه والصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه
ادن من هم اعداء المغرب يا اصحاب العدالة والتنمية يا جماعة العجل ةالاخسان الجزائر ام اسرائيل . اسرائيل ىتدافع عن مغربية الصحراء بما فيها اقوى الدولة في العالم اي الولايات المتحدة الامريكية والجزائر تحرض لتقسيم المغرب . هل لكم عقول تفكرون بها المصلحة الوطن فوق مل الاعتبار بعد الله سبحانه وتعالى . مادا ستقدم العدو الجزائري وهل يوجد في الجزائر من يعارضون حكوماتهم . المغرب بسبب الانفتاح والديمقراطية اعداء الداخل يريدون هدم ما صحيان من التضحية استرجاع الصحراء المغربية بدون السلاح واليوم المغفلين يحرضون ضدد التطبيع يجب على الدولة المغربية ان تستعل بكل القوة من اراد ان يجعل المصلحة المغرب في القاع . انتم تلرون العدو يجعل القضية تندوف مقدسة بنسبة للجزائر يضحي من اجلها بسبب الاخوة والجورة ضيعنا الصحراء الشرقية . ستبقى تندوف المحتلة المسمار في قاع ارجل الجزائر لن يجعلها تسير الى الامام . اقلعوا المسمار بدا يتصدا قبل ان تطقع ارجل .
الجزاءر مستعدة لبيع الاءمة الاءسلامية بكاملها مقابل الحصول على منفد على المحيط الاءطلسي،وليس فلسطين فقط.
التحول في السياسة الخارجية للجزايءر غير وارد لان النظام والعسكريين ايديهم متسخة بالصفقات المشبوهة مع روسيا واي تحول بعني ازها ق روح النظام،موضوع الصحراء انتهی والمسالة مسالة وقت حتی يعترف العالم تاكيد مغربية الصحراء۔النضام يعي اخر ايامه ولم تبقی في جعبته اية ورقة للعب ،الانبطاح هو اخر ورقة ۔
مهما فعلت الجزاءر لن تصل الى اهمية المغرب خاصة مع الغرب و اميركا و اسراءيل و لو مدتهم بالغاز والبترول مجانا وتصفح التاريخ و الجزاءر ستطبع مع اسراءيل عنادا مع المملكة المغربية . و الايام ستكشف ذلك. المغرب. the first.
الجميع يحشر ورقة الصحراء في كل حين والسؤال الذي لايعرف جوابه اءغلب الناس هو هل توجد ارض في الصحراء اءصلا قابلة للحياة اءم اءن المندبة كبيرة والميت فار والقضية كلها اءلغاز.
الولايات المتحدة حلبت ما يكفي من الجزائر وتعلم علم اليقين ان الجزائر ليس لديها ما تعطي وان نظامها العسكري الفاشل سيزول بعد عودة نظال الشعب الجزائري بالقوة.لولا وباء كورونا الذي عطل الامور لاصبحت للجزائر الان حكومة مدنية، حكومة ستغير نظرتها للامور وستعمل مع جيرانها من اجل مصلحة الجميع. نحن لايهمنا النظام الجزائري العسكري الفاشل بقدر ما تهمنا مصلحة الشعبين الجزائري والمغربي وكافة شعوب المغرب العربي.
هل يعقل عاقل ان تبدد الجزاءر أموال شعبها بين البوليساريو و خردة الأسلحة الروسية الى الركوع أمام أمريكا ولم هذا، ليس إلا تحطيم المغرب لكن الله هو من يرفع الدرجات ويحطها، لمرلا تصرفوا الأموال على شعبكم؟ ما تجنوه من وراء المغرب الا خراب بيوت المواطنين
اترون منكر وتظلم العسكر الجزائري. هاهم دخلو في شريط الحدود الليبي بازيد من 50 كيلومتر كما فعلو في الصحراء الشرقية للمغرب ايام الاستعمار ههههه. حقا هؤلاء الجزائرييون لصوص الارض فعلا.
لا خير في جزائر شنقريحة ، نظام عسكري بليد بكل المعايير.
دابا الجزائر انتوما مالكم اش ضركم !؟ المغرب عقدكم بالمعقول ، سياستكم الداخلية والخارجية اصبح موضوعها و شغلكم الشاغل هو المغرب …المغرب هرب عليكم بزاف مستحيل تلحقوه …انتهى الكلام.
انا لا أفهم في السياسة لكن حسب رأيي المتواضع جدا، فإن الانضمة الحقيقية هي التي تراعي مصالح شعوبها مع دول الجوار او مع الدول الأخرى، لذلك اجدني دائما أتساءل :ما هي مصلحة الشعب الجزائري في العداوة التي يكنها العسكر الجزائري للمغرب،؟ والو…….. لكن مصلحة العسكرية حاضرة وبقوة.
لا يمكن لدولة أمريكا أن تتراجع عن قرارها أبدا ، لأنها بعد ذلك ستصبح أضحوكة .
وإن يكن من أجل صحرائنا سنحارب حتى أخر مواطن ، ومن ثم يمكنهم أخذها .والسلام .
إن الجزائر في ورطة كبيرة مع المغرب و مع المنتظم الدولي هي و ربيبتها البوليزاريو . فما على الجزائر إلا رفع يدها عن هذه القضية و ترك العقلاء يجدون حلا مناسبا يعود من خلاله إخواننا الصحراويون العزل الى أرض الوطن ، و تقديم الجلاد (بصيغة الجمع ) الى العدالة إثر الجرائم التي إرتكبوها في حق كل مغربي سواء أكان عربيا ،أمازغيا أو صحراويا . أما الصحراء فهي مغربية بعلم كل دول العالم فإسبانيا تقر بمغربيتها و كذلك فرنسا بصفتهما دولتين محتلتين لمناطق عدة بالمملكة و نفس الشىبالنسبة لدول الخليج العربي، و امريكا تعرف و تعترف بمغربية صحرائنا دون شرط أو قيد و حتى إسرائيل تقول بأن الصحراء مغربية . أما الجزائر فلم تربح سوى العداء من شعبها الذي أفقرته و جيرانها الذين عطلتهم سنيييين ، أما أمريكا فإن بهتان و أفتراء الجزائر لن يجدي معها شيئا ، فهي تعرفها منذ الحرب الباردة
غا يبقاو تايعينا هاد الجزائريين… تيجرونا للحرب طاحنة معهم… عاد يتهناو….لاحول ولا قوة الا بالله… اتق شرمن احسنت اليه… ولاداعي للخطابات.. لا حنا خوت…. لان المغرب يدرس لديهم معدو تقليدي.. تغفل عينينا… يغدرونا..
جمهورية وهمية إرهابية تدعمها جارة تفقر شعبها
في حال كان عندهم لوبي أمريكي. فالمغرب لديه لوبيات مغربية في أمريكا و إسرائيل، و صدق من قال: اليهود من يحكم العالم في هذا الوقت شئنا أم أبينا. لو كان فيكم حكيم و رشيد لاستثمرتم ما تبقى من ثرواتكم في تنمية بلدكم و شعبكم.
قالو الناس الاولين الدفال إلا خرج مالفم مابقاش يرجع. والاعترااف الامريكي والقنصلية فالداخلة تسجلو فالسجل الفدرالي الامريكي ماعند الدزاير ولا بايدن مايديرو
بعد كل هذا العداء الذي ما بعده عداء وجب:
تكوين ملف قوي كامل عن الأعمال الإرهابية التي تقوم بها هذه البومة وكذا الحقائق التي تثبت تدعيمها للمجموعات الإرهابية وعلى رأسها البوليخاريو وتقديمها لمجلس الأمن وجمعية الأمم المتحدة وجميع الدول الدائمة العضوية.
ياربي يا ارحم الراحمين اللي باغي ايقسم بلاد المسلمين ابغيتليك تقسم ليه راسو اعلى اكسدتو.بجاه محمد واله .
الجزائر لها هدف واحد وهو إستيﻻ على صحراء لغربية ودخول إلى المحيط الأطلسي ؛ ولو بإعلان بنصف صحراء نفسها لإأمريكا وروسيا وللجنون والشيطان المهم هو تحقيق الأهداف.لجزائريين ليسوا مثالنا ، نحن نجادلوا أنفوسنا على شي فعلناه وهو خير وربح لوطننا وهو تطبيع علاقات مع إسرائيل كأننا مجرمين. إسرائيل وحتى إبليس أفضل من أعداء وحدتنا الترابية والوطنية. النظام الجزائري ﻻيهمه إلى ﻷنتصار وعلو كلماته ولو بادامار المنطقة بكاملها. ﻹنتصار تخطيطه هيا المهم. ولو برهن الجزائر. بأكملها.
يبدو لي والله اعلم بانكم خايفين بالزاف من الجزائر ،،وخايفين اكثر ان يلغي بايدن قرار ترامب ،ولذلك تبحثون من الان عن شماعة لتعليق الفشل الذي اوقعكم فيه صهر ترامب الطفل المراهق ..هذه حقيقةيعرفهاكل الناس ،،الاعتراف الامريكي بمغربية الصحراء تم انتقاده حتى من حلفاء امريكا المقربين كبريطانيا وألمانيا وفرنسا ،،يعني اذا سقط هذا القرار فلا يجب ان نقول بانه اللوبي الامريكي الذي اشترته الجزائر هو السبب
ما فيها لا لوبي ولا لوبيا ترامب باع الوهم للمغرب مقابل التطبيع
لم تقولوا لنا بعد ماذا يفعل قائد اركان الجيوش الموريتانية في الجزائر ،،هذا هو الحدث البارز والمؤثر في المنطقة والذي سيقلب الاوضاع راسا على عقب ،،بعدما نشرتم من قبل بان هناك تبادل وجهات النظر وتعاون عسكري مغربي موريتاني بعدما راى الموريتانيون قوة الجيش المغربي ،،أين نحن اليوم من كل هذا ؟
وزير خارجية أمريكا أرسل نائبه إلى الجزائر لإخبارها بأن الوقد قد حان كي تطبع مع إسرائيل وإلا فأمريكا ستجعل الجزائر في خانة الدول الراعية للإرهاب !!! فالجزائر عندما فشلت في كل رهانها على انفصال الصحراء عن المغرب ، وفشلت في تأسيس أسس دولة حقيقية وفشلت في الإقتصاد والتنمية وكل شيئ وابتعدت عنها كل دول العالم أصبحت كالكلب المسعور مما جعل حكامها يتبنون تعابير وأفعال إرهابية خطيرة وهو رهانها الأخير …
الجزائر لم يعد لها ما تقدم، لا للولايات المتحدة و لا لغيرها. العصابة أدخلت البلاد في حالة إفلاس قسوى. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم.
هل الاعتراف بجمهورية وهمية وإواء وتسليح مليشيات وتحريضهم على ضرب البلد المجاور ليس بخرق سافر للشرعية الدولية. غباء النظام الجزائري الغاشم ليس له مثيل. أ يحسبون المسؤولين الامريكيين اغبياء مثلهم. الامريكيون سيأخذون منهم كل ما يكسبون و يوهمهون ولم يعطونهم شيءا.
رسالة الى حكام العسكر حتى ولو سحبت أمريكيا الاعتراف الرسمي بمغربية الصحراء هدا لا يهم الحمدلله المغرب موحد ضد أعداء وحدة الوطن مهم كانت دولتهم وحتى امريكا نحن مستعدين عن دفاع عن المغرب مهما أي كان والتاريخ شاهد على ذلك وسلام
الجزاءر تقدم تنازلات وهتبقى تقدم تنازلات لانها كما يقول المثل الشعبي ( الشفار باش ماباع رابح) .
الجزاءر جل أراضيها مسروقة من الجيران ولهدا ستبقى داءما تقدم تنازلات لكي تحافض على مسروقاتها اطول مدة ممكنة