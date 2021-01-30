الجزائر توسع الاتصالات لتغيير موقف أمريكا من قضية الصحراء المغربية

منذ اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء، باتت الجزائر تسعى جاهدة لتغيير هذا الموقف، خاصة بعد تعيين الرئيس الجديد جو بايدن.
ورغم الضغوط التي يمارسها بعض السيناتورات الموالين لجبهة البوليساريو، يستبعد مراقبون تراجع الإدارة الأمريكية الجديدة عن الاعتراف بمغربية الصحراء بالنظر إلى التعاون الوثيق الذي يجمع الرباط وواشنطن في مختلف المجالات، وخصوصا الأمنية والعسكرية.
وفي هذا الإطار قال حسن بلوان، محلل سياسي خبير في العلاقات الدولية، إن الجزائر تسعى جاهدة لإرسال رسائل الود إلى الإدارة الامريكية الجديدة منذ إعلان انتخاب الرئيس بايدن، بعد تلقيها صفعة ترامب المدوية بإعلانه الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه.
وأضاف أنه “منذ تنصيب الرئيس جو بايدن، كثفت الجزائر اتصالاتها للضغط على مسؤولي الإدارة الجديدة لإلغاء قرار ترامب أو إعلان التراجع عنه”، موضحا أنه لتحقيق هدفها، تعتمد الجزائر أربع آليات، “لم تحقق كلها أي اختراق يذكر”.
الآلية الأولى التي ذكرها بلوان، ترتبط بـ”الترويج إعلاميا لمغالطات وأكاذيب توحي بأن الإدارة الجديدة ألغت أو ستلغي القرار الأمريكي حول الصحراء، خاصة بعد أن قامت بأرشفة جميع قرارات الإدارة السابقة، وهو إجراء اعتيادي مع كل مرحلة جديدة”.
ثاني الآليات، تهم “ضخ المزيد من أموال الشعب الجزائري لتمويل وإعادة تنشيط اللوبي الأمريكي الداعم للجزائر والبوليساريو، حيث حاول السيناتور جيمس انهوف إثارة موضوع الصحراء المغربية في جلسة تنصيب وزير الدفاع الأمريكي الجديد دون أن يحصل على مراده”.
الآلية الثالثة التي جربتها الجزائر لـ”الإطاحة” بالاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، كانت “بعث وزير الخارجية الجزائر صبري بوقادوم لرسائل التهنئة مباشرة بعد تنصيب وزير الخارجية الجديد بلينكن وحثه على التعاون الثنائي في القضايا الإقليمية، دون أن يتلقى إشارات إيجابية”.
أما الآلية الأخيرة التي ذكرها بلوان، فهي “استعانة الجزائر بحلفائها التقليديين، خاصة داخل القارة الإفريقية من خلال توكيل وزارة الخارجية في جنوب إفريقيا التي دعت مباشرة الرئيس بايدن إلى إلغاء قرار الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على صحرائه”.
وقال المتحدث: “رغم ذلك، لا يمكن إنكار أن الإدارة الجديدة أعلنت التراجع عن مجموعة من قرارات ترامب أو مراجعتها أو إعادة دراستها وفق رؤية بايدن وفريقه لمصالح وأهداف الولايات المتحدة الأمريكية الاستراتيجية ذات الأولوية، بما فيها الموقعة في إطار اتفاقيات ابراهام بين بعض الدول العربية وإسرائيل، دون الإشارة لموضوع الصحراء المغربية”.
واستبعد بلوان إمكانية التراجع عن القرار الأمريكي حول الصحراء المغربية لمجموعة من الأسباب الأساسية، أهمها الموقف الذي عبر عنه ترامب صراحة بإعلان رئاسي حول الصحراء، وهو قرار دولة تبنته معظم الإدارات السابقة، الديمقراطية والجمهورية، وشكل صلب السياسة الأمريكية تجاه قضية الصحراء المغربية.
وأضاف المحلل السياسي أن “إدارة بايدن تختلف مع الإدارة السابقة في جميع القضايا والملفات باستثناء اتفاقات ابراهام التي رحبت بها ودعت إلى دعمها وتوسيع مجالها؛ إذن لا يمكن أن تغامر الإدارة الجديدة بهذا الزخم، خاصة وأن جو بايدن ونائبته كاملا هاريس من أشد المدافعين عن إسرائيل ومن أكبر أصدقائها، مع الإشارة إلى أن هناك مجموعة من المناصب الحساسة في إسرائيل يشغلها يهود من أصول مغربية”.
وتابع قائلا: “رغم وجود بعض الوجوه في فريق بايدن تتبنى توجهات معاكسة لحقوق المغرب ومصالحه المشروعة (كمديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور)، إلا أن الغالبية العظمى تتماشى والطرح التقليدي للولايات المتحدة الأمريكية الداعم للمغرب واعتباره حليفا تاريخيا واستراتيجيا”.
وختم الخبير في العلاقات الدولية بأنه “لا يمكن التغاضي عن دور اليهود المغاربة في جميع أنحاء العالم الذين انخرطوا بكثافة في قضية الصحراء المغربية، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، وأي تقصير في هذا المجال يمكن أن يؤثر على التراكمات الايجابية التي حققها المغرب في سعيه لطي هذا النزاع المفتعل”.
لماذا لم تطلب الجزائر من الإدارة الأمريكية الجديدة التراجع عن اعتبار القدس العاصمة الأبدية لإسرائبل…بما أنها تدعي أنها تقف مع الفلسطينبين ظالمين أو مظلومين….هاد النظام العسكري الجزائري أصبح أضحوكة العالم…وأصبح مكشوفا أمام الجميع….وعليه أن يعلم أن المغرب في صحرائه من طنجة إلى الكويرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها…..
نظام العجزة الكراكيز في قصر المرادية وقع له كما وقع للمرأة التي تركت زوجها ممدود وراحت تبحث عن محمود. دولة غارقة في الأوحال إلى عنقها .
لا تزيد الظالمين الا تبار سيهزمون ويولون الذبر
سواء كثفت الجزائر من تحركاتها ضد المغرب فإن المغرب يتصرف في صحرائه كيف يشاء منذ ٤٥سنة مع سكانها الأصليين، أما مرتزقة تندوف والعصابة الحاكمة في الجزائر فإنها تنبح خارجة الزريبة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
آن الأوان لقطع العلاقات الدبلوماسية مع جيراننا الأشقاء وجنيرالاتهم
ان فرط المغرب في هذا الجزء من الوطن فلن تقم له قائمة وحتي ان اقتض الحال ان تكون حربا شاملة فلا تنسوا اننا مستعدون لدفع ارواحنا في ذلك بعض ان ماتوا من نحب في هذه الدنيا من اجل هذا الوطن فالتتحرك دبلوماسيتنا ومرحبا بإقامة العلاقة حتي مع الشيطان من اجل وحدة المغرب اما إسرائيل فهي دولة ديموقراطية اكثر كل دولنا العربية
بدل أن نقول لحكام مرداية فاتكم القطار نقول لهم فاتكم TGV بقات فيا ديك الملايير التى صرفت بدل أن تصرف على الشعب…
القطار السريع القادم من طنجة القنيطرة الرباط الدار البيضاء سينطلق بعد قليل. ..
الحكام الجزاءريون الذين يسبون اليهود صباح مساء يشتكون منهم إليهم . هذا إن دل على شيء فانما يدل على قمة السفاهة والغباء السياسي.
أي حل واقعي يمر حتما بين مفاوضات جديدة بين المغرب والجزائر دون تدخل القوى العظمى. غير هذا سيستمر الوضع على ما هو عليه 45سنة أخرى في ضياع الوقت والمال وضياع لامال وحدة ونماء وتقدم كل شعوب المنطقة. مساندة 100الف انفصالي على حساب وحدة ونماء 100مليون مغاربي هو قمة الغباء
حكام الجزاءر مراض بالمغرب خسروا أموالهم على قضية هما كا يقولوا ما تهمناش ودابة غادي يبيع الجزاءر بشعبها باش ميركان تسحب اعترافها بمغربية الصحراء تلقاهم قالو الفرنسا رجعي ستعمرنا و عونينا فاميركان تسحب الاعتراف بمغربية الصحراء
كم امقت دولة ….الجزاير العدوة
قنبلة نووية رغم غلاءها وعناءها . ..رخيصة فيهم …
ليستنجذوا بالسحرة و المشعوذين و الشيطان و من شاؤوا. العصابة الحاكمة بالجزائر ستخسر اخر دولاراتها على وهم تقرير مصير مرتزقة نتاج حمل غير شرعي عمره 45 سنة و لن يجنوا من كل هذا غير الخسارة و ضياع مدخرات الشعب الجزائري الذي للاسف لو استفتي حول تقرير مصيره مع عصابة المرادية لصوت مند اليوم لمحو البولزاريو من الوجود و دك بنايات تندوف حتى لا يتذكر منطقة اتت على كل بتروله و عائدات النفط و الغاز الجزائرين.
رجاء با احرار العالم حرروا الشعب الجزائري
مسكين وغبي في نفس الوقت. يقارن الغبي امريكا بجنوب افريقيا . يظن الغبي ان رسالة تهنئة قد تغير موقف دولة عظمى. تعود الغبي ان دفع اموال لسيناتور لا يسمن ولا يغني من جوع سيتغير قرار سجل في الامم المتحدة . ادفع لبوتسوانا او ليسوتو ليغيروا موقفهم . ادفع ما شفت من اموال الشعب الاغبى ولن تنال شيءا يذكر . الحمد لله ان جارنا غبي وهذه نعمة من الله والحمد لله.
ليس الولايات المتحدة التي اعترفت بمغربية الصحراء بل ترامب الذي كان يدافع عن الصهاينة ونجح لجركم لتطبيع معهم مقابل تغربدة على تويتر والايام بيننا أمريكا دولة ديموقراطية ولن تسمح لانسان كترامب يتلاعب بقررات الامم المتحدة ولا داعي لتدويخ للمداويخ الذين غسلتم لهم ادمغتهم واصبحو صهاينة اكثر من الصهاينة انفسهم نعم سوف ينصر الله المضلوم على الطاغي الضالم ولم ينجح مع الله باءعماله الشيطانية والحلال بين والحرام بين فاءين المفر
لو لا قدر الله ان استطاعة الجزائر تغيير موقف امريكا اني اطلب من جلالة الملك ان لا يقف في وجه الشباب المغربي لأننا عازمون انشالله الهجوم ولو بالهراوات على بلاد الحتالى ولو بقي عرق واحد ينبض لا تهمنا اسلحتهم ولا جنيرالات الذل .فموعدنا مع مسيرة اخرى انشالله.
بما ان لديهم لوبي يعمل لصالحهم لماذا لا يطلبون سحب اعتراف امريكا بالقدس عاصمة لاسرائيل من زمان يقولون هم مع فلسطين ضالمة او مضلومة حكام الجزائر انفقوا كل اموالم من اجل بوليزاريو
وفي الاخير لنا الصحراء ولهم الفقصة
صراحة الدبلوماسية المغربية و التوجه العام في قضية الحسم في ملف الصحراء عرف مؤخرا نوع من البهرجة الاعلامية المكثفة و سن سياسة المقص و بوريطة الوزير حتى اصبح نكتة تتداولها الالسن و في الواقع نحن المغاربة أصحاب حق و بالتالي لا نحتاج إلى زوبعة امريكية او غيرها في اعتراف سرمدي و بديهي و الخرجات المدوية للجزائر في الملف المغربي قد اعتبره كالنافخ في الكير واللغة التي تفهمها الجزائر هي لغة الحرب و الملف ليصفي امميا و قاريا هو دخول في حرب مدمرة مع الكيان العدو الكلاسيكي للمملكة المغربية و غير ذلك فهو مضيعة للوقت و إطالة القضية في المحافل الدولية.
على المغرب ان يقطع ما تبقى من العلاقات مع هذا العدو ،وكذلك على المغرب الاعتراف بجمهورية القبائل مستقلة من الاستعمار الجزائري وفتح قنصلية لها بالمغرب،
الصحراء مغربية إلى ابد الآبدين ورغم كيد الحاسيدين.
غدا حال الجزاءر ، كباءعة الهوى ، التي تخطاها الزمن ، ولم تعد تفتن كما كانت أيام العز والصبا ، فصارت تعرض خدماتها بالمجان على كل قاص وداني ، حتى انها مستعدة للتضحية بما تبقى لها من مدخرات ، عسى ان تحضى بلحضة حميمية ، او نظرة حب ، او حتى كلمة إطراء، والمؤسف أن كل محاولاتها تبوء بالفشل ، وفي كل فشل تتراكم عقدها ، وأزماتها النفسية اكثر فاكثر .
تقوية الجبهة الداخلية ونشر الوعي من القضايا الوطنية و تقوية الاقتصاد و تطوير التعليم والنهوض بقطاع الصحة يجعلنا نسير في الطريق الصحيح مع القافلة ونترك …. . وكل واحد الله يعطيه على قد النية ديالو . سلامي
حكام الجزائر يحرمون شعبهم من التلقيح ويحاربونه لإفساح المجال وتشجيع فيروس كورونا لتقرير المصير.
الجزائر جعلت من تقسيم المغرب مسألة وجودية بالنسبة لها، و هي مغامرة دموية ستنتهي بالجزائر كمشروع استعماري في المنطقة الى الزوال … لأن من يرهن وجوده باعدام الآخر فقد حكم على نفسه بالإعدام …
الصحراء صحراؤنا احب من احب و كره من كره و بلا الجميل د الميريكان و لا د زعطوط لهذا بايدن لا يهمنا في شيء ان اراد سحب اعترافها فالصحراء ستبقى مغربية إلا أن يرث الله الارض ومن عليها كما قال الحسن الثاني رحمه الله. اما دولة ابناء الفرنسيس فاقول لها ان كنتم رجال اقتربو من صحراؤنا
الجزائر هي على رأس مشروع التقسيم ولن تتأخر عملية تشتيتها الى دويلات متناحرة والعسكر وجبهة التخرخير تعرف ذلك جيدا ولن تنفعها لا روسيا ولا جنوب إفريقيا وساعتها ستعرف أن الحفرة التي حفرتها لبلادنا ستقع فيها رغم أن جل المغاربة لا يريدون إلا الخير للشعب الجزائري
لا حول ولا قوة الا بالله ..الجزائر واسفاه على هذا الجوار وهذه العروبة..
ماذا لو تراجع بايدن عن قرار ترامب القاضي بالاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه؟ هل تظنون أن المغرب سيسلم الصحراء للعصابة ؟ الولايات المتحده الامريكيه لم تكن تعترف للمغرب بصحرائه منذ 1975 ، أي منذ 45 سنة! فهل سلمها المغرب للجنرالات؟ اعتراف أمريكا تحصيل حاصل يا مغفلين!
بوقدوم في خطر اما ان يحقق بعض الانتصار في تحركاته وهو شيء مستبعد او العزل ثم الى الارشيف
ما تفعله الجزائر نعرفه جيدا ، ولكن الذي تهمنا معرفته هو ما يفعل المغرب ليجعل كيد الجزائر في نحرها. المغرب في هذه الظروف القليلة الوضوح يجب عليه أن يكثف من جهوده وأن لا ينتشي بما حققه من انتصارات ويترك المجال للجزائر حتى يتفاجأ ، لا قدر الله ، بخبر غير سار. الجزائر تضحي بالنفس والنفيس ، وعلى استعداد أن تضحي حتى بشعبها في سبيل تفتيث الوحدة الترابية للمغرب. والجزائر ليست وحدها في هذا الموضوع. بل تلقى كل مساندة ومؤازرة من قوى الشر في العالم كجنوب إفريقيا وبينبزويلا وكوبا وغيرها..فحذار من وضع ” السلاح” والإنتشاء بما حصلنا عليه والإكتفاء به.
الشعب الجزائري يطالب بالحرية وتقرير مصيره في إطار استفتاء ديمقراطي و شفاف والتخلص من العصابة الحاكمة الغاشمة المتكون من جهاز العسكر والدكتاتورية.
والنظام المتسلط الحاكم يطالب بتقرير مصير عصابة إرهابية اتت على الخضر و اليابس داخل ميزانية الشعب الجزائري.
بالله عليكم يا كبرانات الجزائر، نظفوا بيتكم أولاً قبل القيام بتنظيف بيت الاخرين.
أتوا للشعب الجزائري حقه في تقرير مصيره.
المهم من كل هذا ان المملكة المغربية حققت انتصارات ديبلوماسية كبيرة بفضل الصورة الايجابية لصاحب الجلالة نصره الله وبفضل الاستقرار السياسي للمغرب يضاف الى هذا وذاك خبرة وزير الخارجية ناصر بوريطة الذي اجمع المغاربة على جعله رجل السنة بامتياز. اما الموقف من القضية الوطنية فلا اظن انه موقف حزب ديمقراطي او جمهوري بقدر ما هو موقف تفرضه اعتبارات جيوسياسية تعود الى ما هو تاريخي وما هو جغرافي كما قال المرحوم الحسن الثاني بان كل شئ يتغير الا الموقع الجغرافي…فهنيئا للمملكة المغربية على هذه الايجابيات التي تنعدم عند خصومنا
النظام الخبيث للجارة الشرقية متورط في قضية الصحراء
و اصبح الشغل الشاغل بالنسبة اليه هو الصحراء المغربية كانها قطعة ارض من الجزائر اخدت منه
و كل شيء مفضوحة لدولة توصف امواله و ديبلوماسيتها و اللوبيات للتراجع عن هذا القرار في الوقت ان الشعب الجزائر ي مغلوب على امره لا يجد شكارة حليب او خنشة اديال السميد
ان الاشياء باتت مفضوحة بان البوليساريو وساكنت تندوف هم سجناء عند عسكر جارة الشّرْ
على المغرب ان يحصي ساكنة تندوف عبر الاقمار الاصطناعية المغربية , الكل واضح
ان تشنج الطغمة العسكرية الحاكمة فقدت عقلها و اصبح شغلها الشاغل هو المغرب
كيف لنا كمغاربة في هذا الجو من الحقد و السموم ان نبني مع هذا النظام الخبيث التقة و الوحدة ، شيء غير ممكن
على المغرب ان يتحرك صوب الدول الافريقية لطرد البوزبال و اذا تم ذلك فالجزائر بنفسها ستغادر المنظمة الافريقية
و تلك هي الضربة القاضية مع هذا النظام السرطاني في المنطقة المغاربية
لو ان النضام الجزائري استثمر كا هدا الجهد ووالمال للتحرير القدس لا كان الشعب الفلسطني محررا الان..هنا نكشف النوايا الخبيثة لهدا النضام البائس الدي يدعي الدفاع عن حق الشعوب في تقرير مصيرها..وهو اصلا لم ولن يعطي شعبه هدا الحق الدي وقف طيلة سنة في الحراك الشعبي السلمي للمواطن الجزائري الحبيب..