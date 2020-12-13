الجزائر تلجأ إلى خطاب "المؤامرة" أمام اعتراف أمريكا بمغربية الصحراء

من الهيئات الرّسمية إلى أجهزة الدّبلوماسية وفعاليات المجتمع المدني، تسير الجارة الجزائرية إلى بلورة خطاب “المؤامرة” في تعاطيها مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بسيادة المغرب على الصّحراء، بينما مازال الوضع الدّاخلي يشهدُ فرزَ تساؤلات كبرى حول مصير البلاد في ظلّ غياب الرّئيس “تبون”.
الخارجية الجزائرية اعتبرت في بلاغ صادر أمس السّبت أنّ “إعلان 4 دجنبر، المعلن عنه في 10 من نفس الشهر، ليس له أي أثر قانوني، لأنه يتعارض مع جميع قرارات الأمم المتحدة، وخاصة قرارات مجلس الأمن بشأن مسألة الصحراء الغربية، وآخرها القرار رقم 2548 الصادر بتاريخ 30 أكتوبر، الذي صاغه ودافع عنه الجانب الأمريكي”.
وأقرّت الدّبلوماسية الجزائرية بأنّ “الجزائر التي يستند موقفها على الشرعية الدولية ضد منطق القوة والصفقات المشبوهة، تجدد دعمها الثابت لقضية الشعب الصحراوي العادلة”، موردة أنّ “النزاع في الصحراء هو مسألة تصفية استعمار لا يمكن حله إلا من خلال تطبيق القانون الدولي”.
وقال رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، أمس السبت، إن “الجزائر مستهدفة من جهات خارجية”، مضيفا أن “الكيان الصهيوني بات على حدود البلاد”، موردا أن “هناك إرادة حقيقية لوصول الكيان الصهيوني إلى حدودنا في إطار مخطط خارجي لاستهداف الجزائر”، وذلك حسب صحيفة “الخبر” الجزائرية.
وشدد الوزير الجزائري على “ضرورة تكاثف جهود كل الجزائريين لحل المشاكل الداخلية”، داعيا “المواطنين والمواطنات والطبقة السياسية والنخبة الثقافية أن تكون بالمرصاد وأن تعمل جاهدة على استقرار الوطن”.
وسارت وسائل الإعلام الجزائرية على منوال التّصريحات الرّسمية نفسه؛ إذ انتشرت قصاصات صحفية تهاجم الرّئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد الخطوة الأخيرة القاضية باعتراف الإدارة الأمريكية بمغربية الصّحراء، وهو ما يزكّي “ضعف” الطّرح الانفصالي في مواجهة دبلوماسية الرباط.
وفشل النظام الجزائري في التأثير على دبلوماسية القنصليات التي نهجتها المملكة في الفترة الأخيرة؛ إذ توجد اليوم 3 قنصليات عربية و16 قنصلية إفريقية، إضافة إلى القنصلية الأمريكية، في الصحراء المغربية.
وأكد الإعلان الرئاسي لترامب، الذي نشره الموقع الرسمي للبيت الأبيض، أن “الولايات المتحدة، كما ذكرت الإدارات السابقة، تؤكد دعمها لاقتراح المغرب للحكم الذاتي باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع على أراضي الصحراء الغربية”.
وأضاف البيت الأبيض أنه “اعتبارًا من اليوم، تعترف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على كامل أراضي الصحراء الغربية، وتعيد تأكيد دعمها لاقتراح المغرب الجاد والموثوق والواقعي للحكم الذاتي باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع على أراضي الصحراء الغربية”.
وأوضحت الوثيقة ذاتها أن الولايات المتحدة تعتقد أن “قيام دولة صحراوية مستقلة ليس خيارًا واقعيًا لحل النزاع، وأن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية هو الحل الوحيد الممكن”، مشيرة إلى أن القنصلية الأمريكية بالداخلة ستعزز الفرص الاقتصادية والتجارية للمغرب بالمنطقة.
من يتامر على من المسكينة بنت سياساتها ووجودها على المغرب تلعب دور الضحية وهي سبب كل المشاكل. وهل تحتاج امريكا والمغرب لتتامر عليكم ،فغباؤكم كاف لتدميركم لانكم دولة لاتنتج افكار فهي ببترولها وغازها صفر على الشمال مدام يحكمها عصابة بليدة همها سرقة تروات الشعب وتخديره بالمؤامرة الخارجية وخصوصا المغربية،المغرب يعمل وانتم تتكلمون وتتالمون.
من يتامر على من المسكينة بنت سياساتها ووجودها على المغرب تلعب دور الضحية وهي سبب كل المشاكل. وهل تحتاج امريكا والمغرب لتتامر عليكم ،فغباؤكم كاف لتدميركم لانكم دولة لاتنتج افكار فهي ببترولها وغازها صفر على الشمال مدام يحكمها عصابة بليدة همها سرقة تروات الشعب وتخديره بالمؤامرة الخارجية وخصوصا المغربية،المغرب يعمل وانتم تتكلمون وتتالمون.
من يتامر على من المسكينة بنت سياساتها ووجودها على المغرب تلعب دور الضحية وهي سبب كل المشاكل. وهل تحتاج امريكا والمغرب لتتامر عليكم ،فغباؤكم كاف لتدميركم لانكم دولة لاتنتج افكار فهي ببترولها وغازها صفر على الشمال مدام يحكمها عصابة بليدة همها سرقة تروات الشعب وتخديره بالمؤامرة الخارجية وخصوصا المغربية،المغرب يعمل وانتم تتكلمون وتتالمون.
على كابرانات الهمج المتسلطين على جمهورية الارهاب الفرقوشية ان يهتموا بشانهم الداخلي دون محاولة تصدير نفاياتهم وقاذوراتهم الى خارج جحورهم؛ فالمغرب رقم اصعب عليهم ؛ ومن الافضل الالتفات الى تقرير مصير جمهوريات القباءل والطوارق والازواد ؛ واخلاء اراضي هاته الشعوب ؛ ثانيا البحث عن رءيس البلاد اذا كان على قيد الحياة ؟ واذا رحل فالمشكل بسيط كما اقترح احد العارفين ؛ بما ان بريهمة الرخيص رءيس بدون دولة ؛ وبما ان الخراءر دولة بدون رءيس ؛ فالمعادلة جد سهلة؛ فما على الكابرانات حفدة سليمان القانوني ونابليون بونابرت الا احضار الرخيص من الرابوني وتنصيبه رءيسا على الجزاءر مادام هذا البلد تحت حكم القراصنة وانتهى الامر
على كابرانات الهمج المتسلطين على جمهورية الارهاب الفرقوشية ان يهتموا بشانهم الداخلي دون محاولة تصدير نفاياتهم وقاذوراتهم الى خارج جحورهم؛ فالمغرب رقم اصعب عليهم ؛ ومن الافضل الالتفات الى تقرير مصير جمهوريات القباءل والطوارق والازواد ؛ واخلاء اراضي هاته الشعوب ؛ ثانيا البحث عن رءيس البلاد اذا كان على قيد الحياة ؟ واذا رحل فالمشكل بسيط كما اقترح احد العارفين ؛ بما ان بريهمة الرخيص رءيس بدون دولة ؛ وبما ان الخراءر دولة بدون رءيس ؛ فالمعادلة جد سهلة؛ فما على الكابرانات حفدة سليمان القانوني ونابليون بونابرت الا احضار الرخيص من الرابوني وتنصيبه رءيسا على الجزاءر مادام هذا البلد تحت حكم القراصنة وانتهى الامر
على كابرانات الهمج المتسلطين على جمهورية الارهاب الفرقوشية ان يهتموا بشانهم الداخلي دون محاولة تصدير نفاياتهم وقاذوراتهم الى خارج جحورهم؛ فالمغرب رقم اصعب عليهم ؛ ومن الافضل الالتفات الى تقرير مصير جمهوريات القباءل والطوارق والازواد ؛ واخلاء اراضي هاته الشعوب ؛ ثانيا البحث عن رءيس البلاد اذا كان على قيد الحياة ؟ واذا رحل فالمشكل بسيط كما اقترح احد العارفين ؛ بما ان بريهمة الرخيص رءيس بدون دولة ؛ وبما ان الخراءر دولة بدون رءيس ؛ فالمعادلة جد سهلة؛ فما على الكابرانات حفدة سليمان القانوني ونابليون بونابرت الا احضار الرخيص من الرابوني وتنصيبه رءيسا على الجزاءر مادام هذا البلد تحت حكم القراصنة وانتهى الامر
على كابرانات الهمج المتسلطين على جمهورية الارهاب الفرقوشية ان يهتموا بشانهم الداخلي دون محاولة تصدير نفاياتهم وقاذوراتهم الى خارج جحورهم؛ فالمغرب رقم اصعب عليهم ؛ ومن الافضل الالتفات الى تقرير مصير جمهوريات القباءل والطوارق والازواد ؛ واخلاء اراضي هاته الشعوب ؛ ثانيا البحث عن رءيس البلاد اذا كان على قيد الحياة ؟ واذا رحل فالمشكل بسيط كما اقترح احد العارفين ؛ بما ان بريهمة الرخيص رءيس بدون دولة ؛ وبما ان الخراءر دولة بدون رءيس ؛ فالمعادلة جد سهلة؛ فما على الكابرانات حفدة سليمان القانوني ونابليون بونابرت الا احضار الرخيص من الرابوني وتنصيبه رءيسا على الجزاءر مادام هذا البلد تحت حكم القراصنة وانتهى الامر
على كابرانات الهمج المتسلطين على جمهورية الارهاب الفرقوشية ان يهتموا بشانهم الداخلي دون محاولة تصدير نفاياتهم وقاذوراتهم الى خارج جحورهم؛ فالمغرب رقم اصعب عليهم ؛ ومن الافضل الالتفات الى تقرير مصير جمهوريات القباءل والطوارق والازواد ؛ واخلاء اراضي هاته الشعوب ؛ ثانيا البحث عن رءيس البلاد اذا كان على قيد الحياة ؟ واذا رحل فالمشكل بسيط كما اقترح احد العارفين ؛ بما ان بريهمة الرخيص رءيس بدون دولة ؛ وبما ان الخراءر دولة بدون رءيس ؛ فالمعادلة جد سهلة؛ فما على الكابرانات حفدة سليمان القانوني ونابليون بونابرت الا احضار الرخيص من الرابوني وتنصيبه رءيسا على الجزاءر مادام هذا البلد تحت حكم القراصنة وانتهى الامر
المغرب في صحرائه و نحن تحت مضلة الشرعية الدولية ابناء الصحراء اخواننا في اللغة و الفكر و الديانة و الحضارة يتمتعون بكامل حقوقهم الوطنية تحت قيادة ملكنا اطال الله في عمره
اما الجزائر حكامها ما هي الا حسودة للمغرب اما الشهب الجزائري يحبوننا و نحبهم كثيرا
المغرب في صحرائه و نحن تحت مضلة الشرعية الدولية ابناء الصحراء اخواننا في اللغة و الفكر و الديانة و الحضارة يتمتعون بكامل حقوقهم الوطنية تحت قيادة ملكنا اطال الله في عمره
اما الجزائر حكامها ما هي الا حسودة للمغرب اما الشهب الجزائري يحبوننا و نحبهم كثيرا
1200 مليار دولار نهبها حكام الجزاءر ووضعوها في ابناك يهودية، حولتها هذه الابناك إلى اسراءيل لبناء المستوطنات ودعم الجيش الإسرائيلي..والآن يوجد عسكر الجزاءر في ورطة،، فاذا طالبوا بالأموال ستفضحهم إسرائيل.. ولهذا يوجد اتفاق ضمني بين العسكر و الابناك..التخلي عن ال 1200 مليار دولار تفاديا للفضيحة والمحاكمة..
الجزائر لها هوية مذلولة وهي هوية الدولة التي اسسها الاستعمار ويحكمها الغدارين الجبناء. قتلو ربع مليون من سكانها وطردو نصف مليون و ملايين الآخرين مشردون عبر العالم
الجارة الشرقية تمارس الصعلكة السياسية في المنطقة. دمروا و قتلوا شعبهم، زرعوا الفوضى في المنطقة ( ارهاب، تمويل انفصال..) . لا يجب على المغرب الالتفات إليهم الأن حتى يستقل الشعب حقيقة من براتين الحكم العسكري. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم.
الجارة الشرقية تمارس الصعلكة السياسية في المنطقة. دمروا و قتلوا شعبهم، زرعوا الفوضى في المنطقة ( ارهاب، تمويل انفصال..) . لا يجب على المغرب الالتفات إليهم الأن حتى يستقل الشعب حقيقة من براتين الحكم العسكري. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم.
الجارة الشرقية تمارس الصعلكة السياسية في المنطقة. دمروا و قتلوا شعبهم، زرعوا الفوضى في المنطقة ( ارهاب، تمويل انفصال..) . لا يجب على المغرب الالتفات إليهم الأن حتى يستقل الشعب حقيقة من براتين الحكم العسكري. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم.
الجارة الشرقية تمارس الصعلكة السياسية في المنطقة. دمروا و قتلوا شعبهم، زرعوا الفوضى في المنطقة ( ارهاب، تمويل انفصال..) . لا يجب على المغرب الالتفات إليهم الأن حتى يستقل الشعب حقيقة من براتين الحكم العسكري. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم.
يا سبحان الله !!!
حرام علينا حلال عليهم !!؟؟!!
حينما اعترفت الجزائر بجمهوريتها الصحراوية الوهمية والضبابية هل احترمت وقتها القانون الدولي ؟!؟!
أما الأن وقد أعترفت أعظم قوة سياسية واقتصادية وعسكرية USA في العالم بصحرائنا المسلوبة فاعترافها غير قانوني ؟!؟!
والله شر البلية ما يضحك !!!
موتوا بغيضكم وحقدكم ايها الجنيرالات الرعاع !!!
وتحية للشعب الجزائري الشقيق !!
الجزائر دولة فاشلة ونظامها العسكري لا يتبنى سياسة اخوية مع جيرانه خصوص عداوته وحقده على المملكة المغربية التي بسياستها الحكيمة والذكية حققت انتصارات عديدة واخرها اعتراف الولايات المتحدة بمناطقنا الجنوبية تحت السيادة الكاملة للمغرب وفتح قنصلية لها بمدينة الداخلة وهاذا النظام العسكري هو الذي يتأمر على المغرب بمساندته كيان وهمي ضد مصالح المغرب فلا احد يتامر على الجارة الشرقية بل النظام العسكري اصبح عبئا اقليميا ودوليا بل حتى على شعبه المقهور الذي يدعو الى دولة مدنية ماشي عسكرية.
الجزائر دولة فاشلة ونظامها العسكري لا يتبنى سياسة اخوية مع جيرانه خصوص عداوته وحقده على المملكة المغربية التي بسياستها الحكيمة والذكية حققت انتصارات عديدة واخرها اعتراف الولايات المتحدة بمناطقنا الجنوبية تحت السيادة الكاملة للمغرب وفتح قنصلية لها بمدينة الداخلة وهاذا النظام العسكري هو الذي يتأمر على المغرب بمساندته كيان وهمي ضد مصالح المغرب فلا احد يتامر على الجارة الشرقية بل النظام العسكري اصبح عبئا اقليميا ودوليا بل حتى على شعبه المقهور الذي يدعو الى دولة مدنية ماشي عسكرية.
الجزائر دولة فاشلة ونظامها العسكري لا يتبنى سياسة اخوية مع جيرانه خصوص عداوته وحقده على المملكة المغربية التي بسياستها الحكيمة والذكية حققت انتصارات عديدة واخرها اعتراف الولايات المتحدة بمناطقنا الجنوبية تحت السيادة الكاملة للمغرب وفتح قنصلية لها بمدينة الداخلة وهاذا النظام العسكري هو الذي يتأمر على المغرب بمساندته كيان وهمي ضد مصالح المغرب فلا احد يتامر على الجارة الشرقية بل النظام العسكري اصبح عبئا اقليميا ودوليا بل حتى على شعبه المقهور الذي يدعو الى دولة مدنية ماشي عسكرية.
الجزائر دولة فاشلة ونظامها العسكري لا يتبنى سياسة اخوية مع جيرانه خصوص عداوته وحقده على المملكة المغربية التي بسياستها الحكيمة والذكية حققت انتصارات عديدة واخرها اعتراف الولايات المتحدة بمناطقنا الجنوبية تحت السيادة الكاملة للمغرب وفتح قنصلية لها بمدينة الداخلة وهاذا النظام العسكري هو الذي يتأمر على المغرب بمساندته كيان وهمي ضد مصالح المغرب فلا احد يتامر على الجارة الشرقية بل النظام العسكري اصبح عبئا اقليميا ودوليا بل حتى على شعبه المقهور الذي يدعو الى دولة مدنية ماشي عسكرية.
الجزائر دولة فاشلة ونظامها العسكري لا يتبنى سياسة اخوية مع جيرانه خصوص عداوته وحقده على المملكة المغربية التي بسياستها الحكيمة والذكية حققت انتصارات عديدة واخرها اعتراف الولايات المتحدة بمناطقنا الجنوبية تحت السيادة الكاملة للمغرب وفتح قنصلية لها بمدينة الداخلة وهاذا النظام العسكري هو الذي يتأمر على المغرب بمساندته كيان وهمي ضد مصالح المغرب فلا احد يتامر على الجارة الشرقية بل النظام العسكري اصبح عبئا اقليميا ودوليا بل حتى على شعبه المقهور الذي يدعو الى دولة مدنية ماشي عسكرية.
الجزائر دولة فاشلة ونظامها العسكري لا يتبنى سياسة اخوية مع جيرانه خصوص عداوته وحقده على المملكة المغربية التي بسياستها الحكيمة والذكية حققت انتصارات عديدة واخرها اعتراف الولايات المتحدة بمناطقنا الجنوبية تحت السيادة الكاملة للمغرب وفتح قنصلية لها بمدينة الداخلة وهاذا النظام العسكري هو الذي يتأمر على المغرب بمساندته كيان وهمي ضد مصالح المغرب فلا احد يتامر على الجارة الشرقية بل النظام العسكري اصبح عبئا اقليميا ودوليا بل حتى على شعبه المقهور الذي يدعو الى دولة مدنية ماشي عسكرية.
الجزائر دولة فاشلة ونظامها العسكري لا يتبنى سياسة اخوية مع جيرانه خصوص عداوته وحقده على المملكة المغربية التي بسياستها الحكيمة والذكية حققت انتصارات عديدة واخرها اعتراف الولايات المتحدة بمناطقنا الجنوبية تحت السيادة الكاملة للمغرب وفتح قنصلية لها بمدينة الداخلة وهاذا النظام العسكري هو الذي يتأمر على المغرب بمساندته كيان وهمي ضد مصالح المغرب فلا احد يتامر على الجارة الشرقية بل النظام العسكري اصبح عبئا اقليميا ودوليا بل حتى على شعبه المقهور الذي يدعو الى دولة مدنية ماشي عسكرية.
الجزائر دولة فاشلة ونظامها العسكري لا يتبنى سياسة اخوية مع جيرانه خصوص عداوته وحقده على المملكة المغربية التي بسياستها الحكيمة والذكية حققت انتصارات عديدة واخرها اعتراف الولايات المتحدة بمناطقنا الجنوبية تحت السيادة الكاملة للمغرب وفتح قنصلية لها بمدينة الداخلة وهاذا النظام العسكري هو الذي يتأمر على المغرب بمساندته كيان وهمي ضد مصالح المغرب فلا احد يتامر على الجارة الشرقية بل النظام العسكري اصبح عبئا اقليميا ودوليا بل حتى على شعبه المقهور الذي يدعو الى دولة مدنية ماشي عسكرية.
الجزائر دولة فاشلة ونظامها العسكري لا يتبنى سياسة اخوية مع جيرانه خصوص عداوته وحقده على المملكة المغربية التي بسياستها الحكيمة والذكية حققت انتصارات عديدة واخرها اعتراف الولايات المتحدة بمناطقنا الجنوبية تحت السيادة الكاملة للمغرب وفتح قنصلية لها بمدينة الداخلة وهاذا النظام العسكري هو الذي يتأمر على المغرب بمساندته كيان وهمي ضد مصالح المغرب فلا احد يتامر على الجارة الشرقية بل النظام العسكري اصبح عبئا اقليميا ودوليا بل حتى على شعبه المقهور الذي يدعو الى دولة مدنية ماشي عسكرية.
الجزائر دولة فاشلة ونظامها العسكري لا يتبنى سياسة اخوية مع جيرانه خصوص عداوته وحقده على المملكة المغربية التي بسياستها الحكيمة والذكية حققت انتصارات عديدة واخرها اعتراف الولايات المتحدة بمناطقنا الجنوبية تحت السيادة الكاملة للمغرب وفتح قنصلية لها بمدينة الداخلة وهاذا النظام العسكري هو الذي يتأمر على المغرب بمساندته كيان وهمي ضد مصالح المغرب فلا احد يتامر على الجارة الشرقية بل النظام العسكري اصبح عبئا اقليميا ودوليا بل حتى على شعبه المقهور الذي يدعو الى دولة مدنية ماشي عسكرية والسلام.
الجزائر دولة فاشلة ونظامها العسكري لا يتبنى سياسة اخوية مع جيرانه خصوص عداوته وحقده على المملكة المغربية التي بسياستها الحكيمة والذكية حققت انتصارات عديدة واخرها اعتراف الولايات المتحدة بمناطقنا الجنوبية تحت السيادة الكاملة للمغرب وفتح قنصلية لها بمدينة الداخلة وهاذا النظام العسكري هو الذي يتأمر على المغرب بمساندته كيان وهمي ضد مصالح المغرب فلا احد يتامر على الجارة الشرقية بل النظام العسكري اصبح عبئا اقليميا ودوليا بل حتى على شعبه المقهور الذي يدعو الى دولة مدنية ماشي عسكرية والسلام.
الجزائر دولة فاشلة ونظامها العسكري لا يتبنى سياسة اخوية مع جيرانه خصوص عداوته وحقده على المملكة المغربية التي بسياستها الحكيمة والذكية حققت انتصارات عديدة واخرها اعتراف الولايات المتحدة بمناطقنا الجنوبية تحت السيادة الكاملة للمغرب وفتح قنصلية لها بمدينة الداخلة وهاذا النظام العسكري هو الذي يتأمر على المغرب بمساندته كيان وهمي ضد مصالح المغرب فلا احد يتامر على الجارة الشرقية بل النظام العسكري اصبح عبئا اقليميا ودوليا بل حتى على شعبه المقهور الذي يدعو الى دولة مدنية ماشي عسكرية والسلام.
الجزائر دولة فاشلة ونظامها العسكري لا يتبنى سياسة اخوية مع جيرانه خصوص عداوته وحقده على المملكة المغربية التي بسياستها الحكيمة والذكية حققت انتصارات عديدة واخرها اعتراف الولايات المتحدة بمناطقنا الجنوبية تحت السيادة الكاملة للمغرب وفتح قنصلية لها بمدينة الداخلة وهاذا النظام العسكري هو الذي يتأمر على المغرب بمساندته كيان وهمي ضد مصالح المغرب فلا احد يتامر على الجارة الشرقية بل النظام العسكري اصبح عبئا اقليميا ودوليا بل حتى على شعبه المقهور الذي يدعو الى دولة مدنية ماشي عسكرية والسلام.
الجزائر دولة فاشلة ونظامها العسكري لا يتبنى سياسة اخوية مع جيرانه خصوص عداوته وحقده على المملكة المغربية التي بسياستها الحكيمة والذكية حققت انتصارات عديدة واخرها اعتراف الولايات المتحدة بمناطقنا الجنوبية تحت السيادة الكاملة للمغرب وفتح قنصلية لها بمدينة الداخلة وهاذا النظام العسكري هو الذي يتأمر على المغرب بمساندته كيان وهمي ضد مصالح المغرب فلا احد يتامر على الجارة الشرقية بل النظام العسكري اصبح عبئا اقليميا ودوليا بل حتى على شعبه المقهور الذي يدعو الى دولة مدنية ماشي عسكرية والسلام.
الجزائر دولة فاشلة ونظامها العسكري لا يتبنى سياسة اخوية مع جيرانه خصوص عداوته وحقده على المملكة المغربية التي بسياستها الحكيمة والذكية حققت انتصارات عديدة واخرها اعتراف الولايات المتحدة بمناطقنا الجنوبية تحت السيادة الكاملة للمغرب وفتح قنصلية لها بمدينة الداخلة وهاذا النظام العسكري هو الذي يتأمر على المغرب بمساندته كيان وهمي ضد مصالح المغرب فلا احد يتامر على الجارة الشرقية بل النظام العسكري اصبح عبئا اقليميا ودوليا بل حتى على شعبه المقهور الذي يدعو الى دولة مدنية ماشي عسكرية والسلام.
الجزائر دولة فاشلة ونظامها العسكري لا يتبنى سياسة اخوية مع جيرانه خصوص عداوته وحقده على المملكة المغربية التي بسياستها الحكيمة والذكية حققت انتصارات عديدة واخرها اعتراف الولايات المتحدة بمناطقنا الجنوبية تحت السيادة الكاملة للمغرب وفتح قنصلية لها بمدينة الداخلة وهاذا النظام العسكري هو الذي يتأمر على المغرب بمساندته كيان وهمي ضد مصالح المغرب فلا احد يتامر على الجارة الشرقية بل النظام العسكري اصبح عبئا اقليميا ودوليا بل حتى على شعبه المقهور الذي يدعو الى دولة مدنية ماشي عسكرية والسلام.
الجزائر دولة فاشلة ونظامها العسكري لا يتبنى سياسة اخوية مع جيرانه خصوص عداوته وحقده على المملكة المغربية التي بسياستها الحكيمة والذكية حققت انتصارات عديدة واخرها اعتراف الولايات المتحدة بمناطقنا الجنوبية تحت السيادة الكاملة للمغرب وفتح قنصلية لها بمدينة الداخلة وهاذا النظام العسكري هو الذي يتأمر على المغرب بمساندته كيان وهمي ضد مصالح المغرب فلا احد يتامر على الجارة الشرقية بل النظام العسكري اصبح عبئا اقليميا ودوليا بل حتى على شعبه المقهور الذي يدعو الى دولة مدنية ماشي عسكرية والسلام.
الجزائر دولة فاشلة ونظامها العسكري لا يتبنى سياسة اخوية مع جيرانه خصوص عداوته وحقده على المملكة المغربية التي بسياستها الحكيمة والذكية حققت انتصارات عديدة واخرها اعتراف الولايات المتحدة بمناطقنا الجنوبية تحت السيادة الكاملة للمغرب وفتح قنصلية لها بمدينة الداخلة وهاذا النظام العسكري هو الذي يتأمر على المغرب بمساندته كيان وهمي ضد مصالح المغرب فلا احد يتامر على الجارة الشرقية بل النظام العسكري اصبح عبئا اقليميا ودوليا بل حتى على شعبه المقهور الذي يدعو الى دولة مدنية ماشي عسكرية والسلام.
الجزائر دولة فاشلة ونظامها العسكري لا يتبنى سياسة اخوية مع جيرانه خصوص عداوته وحقده على المملكة المغربية التي بسياستها الحكيمة والذكية حققت انتصارات عديدة واخرها اعتراف الولايات المتحدة بمناطقنا الجنوبية تحت السيادة الكاملة للمغرب وفتح قنصلية لها بمدينة الداخلة وهاذا النظام العسكري هو الذي يتأمر على المغرب بمساندته كيان وهمي ضد مصالح المغرب فلا احد يتامر على الجارة الشرقية بل النظام العسكري اصبح عبئا اقليميا ودوليا بل حتى على شعبه المقهور الذي يدعو الى دولة مدنية ماشي عسكرية والسلام.
الجزائر دولة فاشلة ونظامها العسكري لا يتبنى سياسة اخوية مع جيرانه خصوص عداوته وحقده على المملكة المغربية التي بسياستها الحكيمة والذكية حققت انتصارات عديدة واخرها اعتراف الولايات المتحدة بمناطقنا الجنوبية تحت السيادة الكاملة للمغرب وفتح قنصلية لها بمدينة الداخلة وهاذا النظام العسكري هو الذي يتأمر على المغرب بمساندته كيان وهمي ضد مصالح المغرب فلا احد يتامر على الجارة الشرقية بل النظام العسكري اصبح عبئا اقليميا ودوليا بل حتى على شعبه المقهور الذي يدعو الى دولة مدنية ماشي عسكرية والسلام.
الجزائر دولة فاشلة ونظامها العسكري لا يتبنى سياسة اخوية مع جيرانه خصوص عداوته وحقده على المملكة المغربية التي بسياستها الحكيمة والذكية حققت انتصارات عديدة واخرها اعتراف الولايات المتحدة بمناطقنا الجنوبية تحت السيادة الكاملة للمغرب وفتح قنصلية لها بمدينة الداخلة وهاذا النظام العسكري هو الذي يتأمر على المغرب بمساندته كيان وهمي ضد مصالح المغرب فلا احد يتامر على الجارة الشرقية بل النظام العسكري اصبح عبئا اقليميا ودوليا بل حتى على شعبه المقهور الذي يدعو الى دولة مدنية ماشي عسكرية والسلام.
الجزائر دولة فاشلة ونظامها العسكري لا يتبنى سياسة اخوية مع جيرانه خصوص عداوته وحقده على المملكة المغربية التي بسياستها الحكيمة والذكية حققت انتصارات عديدة واخرها اعتراف الولايات المتحدة بمناطقنا الجنوبية تحت السيادة الكاملة للمغرب وفتح قنصلية لها بمدينة الداخلة وهاذا النظام العسكري هو الذي يتأمر على المغرب بمساندته كيان وهمي ضد مصالح المغرب فلا احد يتامر على الجارة الشرقية بل النظام العسكري اصبح عبئا اقليميا ودوليا بل حتى على شعبه المقهور الذي يدعو الى دولة مدنية ماشي عسكرية والسلام.
الجزائر دولة فاشلة ونظامها العسكري لا يتبنى سياسة اخوية مع جيرانه خصوص عداوته وحقده على المملكة المغربية التي بسياستها الحكيمة والذكية حققت انتصارات عديدة واخرها اعتراف الولايات المتحدة بمناطقنا الجنوبية تحت السيادة الكاملة للمغرب وفتح قنصلية لها بمدينة الداخلة وهاذا النظام العسكري هو الذي يتأمر على المغرب بمساندته كيان وهمي ضد مصالح المغرب فلا احد يتامر على الجارة الشرقية بل النظام العسكري اصبح عبئا اقليميا ودوليا بل حتى على شعبه المقهور الذي يدعو الى دولة مدنية ماشي عسكرية والسلام.
الجزائر دولة فاشلة ونظامها العسكري لا يتبنى سياسة اخوية مع جيرانه خصوص عداوته وحقده على المملكة المغربية التي بسياستها الحكيمة والذكية حققت انتصارات عديدة واخرها اعتراف الولايات المتحدة بمناطقنا الجنوبية تحت السيادة الكاملة للمغرب وفتح قنصلية لها بمدينة الداخلة وهاذا النظام العسكري هو الذي يتأمر على المغرب بمساندته كيان وهمي ضد مصالح المغرب فلا احد يتامر على الجارة الشرقية بل النظام العسكري اصبح عبئا اقليميا ودوليا بل حتى على شعبه المقهور الذي يدعو الى دولة مدنية ماشي عسكرية والسلام.
الجزائر دولة فاشلة ونظامها العسكري لا يتبنى سياسة اخوية مع جيرانه خصوص عداوته وحقده على المملكة المغربية التي بسياستها الحكيمة والذكية حققت انتصارات عديدة واخرها اعتراف الولايات المتحدة بمناطقنا الجنوبية تحت السيادة الكاملة للمغرب وفتح قنصلية لها بمدينة الداخلة وهاذا النظام العسكري هو الذي يتأمر على المغرب بمساندته كيان وهمي ضد مصالح المغرب فلا احد يتامر على الجارة الشرقية بل النظام العسكري اصبح عبئا اقليميا ودوليا بل حتى على شعبه المقهور الذي يدعو الى دولة مدنية ماشي عسكرية والسلام.
الجزائر دولة فاشلة ونظامها العسكري لا يتبنى سياسة اخوية مع جيرانه خصوص عداوته وحقده على المملكة المغربية التي بسياستها الحكيمة والذكية حققت انتصارات عديدة واخرها اعتراف الولايات المتحدة بمناطقنا الجنوبية تحت السيادة الكاملة للمغرب وفتح قنصلية لها بمدينة الداخلة وهاذا النظام العسكري هو الذي يتأمر على المغرب بمساندته كيان وهمي ضد مصالح المغرب فلا احد يتامر على الجارة الشرقية بل النظام العسكري اصبح عبئا اقليميا ودوليا بل حتى على شعبه المقهور الذي يدعو الى دولة مدنية ماشي عسكرية والسلام.
الجزائر دولة فاشلة ونظامها العسكري لا يتبنى سياسة اخوية مع جيرانه خصوص عداوته وحقده على المملكة المغربية التي بسياستها الحكيمة والذكية حققت انتصارات عديدة واخرها اعتراف الولايات المتحدة بمناطقنا الجنوبية تحت السيادة الكاملة للمغرب وفتح قنصلية لها بمدينة الداخلة وهاذا النظام العسكري هو الذي يتأمر على المغرب بمساندته كيان وهمي ضد مصالح المغرب فلا احد يتامر على الجارة الشرقية بل النظام العسكري اصبح عبئا اقليميا ودوليا بل حتى على شعبه المقهور الذي يدعو الى دولة مدنية ماشي عسكرية والسلام.
الجزائر دولة فاشلة ونظامها العسكري لا يتبنى سياسة اخوية مع جيرانه خصوص عداوته وحقده على المملكة المغربية التي بسياستها الحكيمة والذكية حققت انتصارات عديدة واخرها اعتراف الولايات المتحدة بمناطقنا الجنوبية تحت السيادة الكاملة للمغرب وفتح قنصلية لها بمدينة الداخلة وهاذا النظام العسكري هو الذي يتأمر على المغرب بمساندته كيان وهمي ضد مصالح المغرب فلا احد يتامر على الجارة الشرقية بل النظام العسكري اصبح عبئا اقليميا ودوليا بل حتى على شعبه المقهور الذي يدعو الى دولة مدنية ماشي عسكرية والسلام.
الجزائر دولة فاشلة ونظامها العسكري لا يتبنى سياسة اخوية مع جيرانه خصوص عداوته وحقده على المملكة المغربية التي بسياستها الحكيمة والذكية حققت انتصارات عديدة واخرها اعتراف الولايات المتحدة بمناطقنا الجنوبية تحت السيادة الكاملة للمغرب وفتح قنصلية لها بمدينة الداخلة وهاذا النظام العسكري هو الذي يتأمر على المغرب بمساندته كيان وهمي ضد مصالح المغرب فلا احد يتامر على الجارة الشرقية بل النظام العسكري اصبح عبئا اقليميا ودوليا بل حتى على شعبه المقهور الذي يدعو الى دولة مدنية ماشي عسكرية والسلام.
الجزائر دولة فاشلة ونظامها العسكري لا يتبنى سياسة اخوية مع جيرانه خصوص عداوته وحقده على المملكة المغربية التي بسياستها الحكيمة والذكية حققت انتصارات عديدة واخرها اعتراف الولايات المتحدة بمناطقنا الجنوبية تحت السيادة الكاملة للمغرب وفتح قنصلية لها بمدينة الداخلة وهاذا النظام العسكري هو الذي يتأمر على المغرب بمساندته كيان وهمي ضد مصالح المغرب فلا احد يتامر على الجارة الشرقية بل النظام العسكري اصبح عبئا اقليميا ودوليا بل حتى على شعبه المقهور الذي يدعو الى دولة مدنية ماشي عسكرية والسلام.
الجزائر دولة فاشلة ونظامها العسكري لا يتبنى سياسة اخوية مع جيرانه خصوص عداوته وحقده على المملكة المغربية التي بسياستها الحكيمة والذكية حققت انتصارات عديدة واخرها اعتراف الولايات المتحدة بمناطقنا الجنوبية تحت السيادة الكاملة للمغرب وفتح قنصلية لها بمدينة الداخلة وهاذا النظام العسكري هو الذي يتأمر على المغرب بمساندته كيان وهمي ضد مصالح المغرب فلا احد يتامر على الجارة الشرقية بل النظام العسكري اصبح عبئا اقليميا ودوليا بل حتى على شعبه المقهور الذي يدعو الى دولة مدنية ماشي عسكرية والسلام.
الجزائر دولة فاشلة ونظامها العسكري لا يتبنى سياسة اخوية مع جيرانه خصوص عداوته وحقده على المملكة المغربية التي بسياستها الحكيمة والذكية حققت انتصارات عديدة واخرها اعتراف الولايات المتحدة بمناطقنا الجنوبية تحت السيادة الكاملة للمغرب وفتح قنصلية لها بمدينة الداخلة وهاذا النظام العسكري هو الذي يتأمر على المغرب بمساندته كيان وهمي ضد مصالح المغرب فلا احد يتامر على الجارة الشرقية بل النظام العسكري اصبح عبئا اقليميا ودوليا بل حتى على شعبه المقهور الذي يدعو الى دولة مدنية ماشي عسكرية والسلام.
الجزائر دولة فاشلة ونظامها العسكري لا يتبنى سياسة اخوية مع جيرانه خصوص عداوته وحقده على المملكة المغربية التي بسياستها الحكيمة والذكية حققت انتصارات عديدة واخرها اعتراف الولايات المتحدة بمناطقنا الجنوبية تحت السيادة الكاملة للمغرب وفتح قنصلية لها بمدينة الداخلة وهاذا النظام العسكري هو الذي يتأمر على المغرب بمساندته كيان وهمي ضد مصالح المغرب فلا احد يتامر على الجارة الشرقية بل النظام العسكري اصبح عبئا اقليميا ودوليا بل حتى على شعبه المقهور الذي يدعو الى دولة مدنية ماشي عسكرية والسلام.
الجزائر دولة فاشلة ونظامها العسكري لا يتبنى سياسة اخوية مع جيرانه خصوص عداوته وحقده على المملكة المغربية التي بسياستها الحكيمة والذكية حققت انتصارات عديدة واخرها اعتراف الولايات المتحدة بمناطقنا الجنوبية تحت السيادة الكاملة للمغرب وفتح قنصلية لها بمدينة الداخلة وهاذا النظام العسكري هو الذي يتأمر على المغرب بمساندته كيان وهمي ضد مصالح المغرب فلا احد يتامر على الجارة الشرقية بل النظام العسكري اصبح عبئا اقليميا ودوليا بل حتى على شعبه المقهور الذي يدعو الى دولة مدنية ماشي عسكرية والسلام.
الجزائر دولة فاشلة ونظامها العسكري لا يتبنى سياسة اخوية مع جيرانه خصوص عداوته وحقده على المملكة المغربية التي بسياستها الحكيمة والذكية حققت انتصارات عديدة واخرها اعتراف الولايات المتحدة بمناطقنا الجنوبية تحت السيادة الكاملة للمغرب وفتح قنصلية لها بمدينة الداخلة وهاذا النظام العسكري هو الذي يتأمر على المغرب بمساندته كيان وهمي ضد مصالح المغرب فلا احد يتامر على الجارة الشرقية بل النظام العسكري اصبح عبئا اقليميا ودوليا بل حتى على شعبه المقهور الذي يدعو الى دولة مدنية ماشي عسكرية والسلام.
الجزائر دولة فاشلة ونظامها العسكري لا يتبنى سياسة اخوية مع جيرانه خصوص عداوته وحقده على المملكة المغربية التي بسياستها الحكيمة والذكية حققت انتصارات عديدة واخرها اعتراف الولايات المتحدة بمناطقنا الجنوبية تحت السيادة الكاملة للمغرب وفتح قنصلية لها بمدينة الداخلة وهاذا النظام العسكري هو الذي يتأمر على المغرب بمساندته كيان وهمي ضد مصالح المغرب فلا احد يتامر على الجارة الشرقية بل النظام العسكري اصبح عبئا اقليميا ودوليا بل حتى على شعبه المقهور الذي يدعو الى دولة مدنية ماشي عسكرية والسلام.
الجزائر دولة فاشلة ونظامها العسكري لا يتبنى سياسة اخوية مع جيرانه خصوص عداوته وحقده على المملكة المغربية التي بسياستها الحكيمة والذكية حققت انتصارات عديدة واخرها اعتراف الولايات المتحدة بمناطقنا الجنوبية تحت السيادة الكاملة للمغرب وفتح قنصلية لها بمدينة الداخلة وهاذا النظام العسكري هو الذي يتأمر على المغرب بمساندته كيان وهمي ضد مصالح المغرب فلا احد يتامر على الجارة الشرقية بل النظام العسكري اصبح عبئا اقليميا ودوليا بل حتى على شعبه المقهور الذي يدعو الى دولة مدنية ماشي عسكرية والسلام.
الجزائر دولة فاشلة ونظامها العسكري لا يتبنى سياسة اخوية مع جيرانه خصوص عداوته وحقده على المملكة المغربية التي بسياستها الحكيمة والذكية حققت انتصارات عديدة واخرها اعتراف الولايات المتحدة بمناطقنا الجنوبية تحت السيادة الكاملة للمغرب وفتح قنصلية لها بمدينة الداخلة وهاذا النظام العسكري هو الذي يتأمر على المغرب بمساندته كيان وهمي ضد مصالح المغرب فلا احد يتامر على الجارة الشرقية بل النظام العسكري اصبح عبئا اقليميا ودوليا بل حتى على شعبه المقهور الذي يدعو الى دولة مدنية ماشي عسكرية والسلام.
الجزائر دولة فاشلة ونظامها العسكري لا يتبنى سياسة اخوية مع جيرانه خصوص عداوته وحقده على المملكة المغربية التي بسياستها الحكيمة والذكية حققت انتصارات عديدة واخرها اعتراف الولايات المتحدة بمناطقنا الجنوبية تحت السيادة الكاملة للمغرب وفتح قنصلية لها بمدينة الداخلة وهاذا النظام العسكري هو الذي يتأمر على المغرب بمساندته كيان وهمي ضد مصالح المغرب فلا احد يتامر على الجارة الشرقية بل النظام العسكري اصبح عبئا اقليميا ودوليا بل حتى على شعبه المقهور الذي يدعو الى دولة مدنية ماشي عسكرية والسلام.
الجزائر دولة فاشلة ونظامها العسكري لا يتبنى سياسة اخوية مع جيرانه خصوص عداوته وحقده على المملكة المغربية التي بسياستها الحكيمة والذكية حققت انتصارات عديدة واخرها اعتراف الولايات المتحدة بمناطقنا الجنوبية تحت السيادة الكاملة للمغرب وفتح قنصلية لها بمدينة الداخلة وهاذا النظام العسكري هو الذي يتأمر على المغرب بمساندته كيان وهمي ضد مصالح المغرب فلا احد يتامر على الجارة الشرقية بل النظام العسكري اصبح عبئا اقليميا ودوليا بل حتى على شعبه المقهور الذي يدعو الى دولة مدنية ماشي عسكرية والسلام.
الجزائر دولة فاشلة ونظامها العسكري لا يتبنى سياسة اخوية مع جيرانه خصوص عداوته وحقده على المملكة المغربية التي بسياستها الحكيمة والذكية حققت انتصارات عديدة واخرها اعتراف الولايات المتحدة بمناطقنا الجنوبية تحت السيادة الكاملة للمغرب وفتح قنصلية لها بمدينة الداخلة وهاذا النظام العسكري هو الذي يتأمر على المغرب بمساندته كيان وهمي ضد مصالح المغرب فلا احد يتامر على الجارة الشرقية بل النظام العسكري اصبح عبئا اقليميا ودوليا بل حتى على شعبه المقهور الذي يدعو الى دولة مدنية ماشي عسكرية والسلام.
الجزائر دولة فاشلة ونظامها العسكري لا يتبنى سياسة اخوية مع جيرانه خصوص عداوته وحقده على المملكة المغربية التي بسياستها الحكيمة والذكية حققت انتصارات عديدة واخرها اعتراف الولايات المتحدة بمناطقنا الجنوبية تحت السيادة الكاملة للمغرب وفتح قنصلية لها بمدينة الداخلة وهاذا النظام العسكري هو الذي يتأمر على المغرب بمساندته كيان وهمي ضد مصالح المغرب فلا احد يتامر على الجارة الشرقية بل النظام العسكري اصبح عبئا اقليميا ودوليا بل حتى على شعبه المقهور الذي يدعو الى دولة مدنية ماشي عسكرية والسلام.
الجزائر دولة فاشلة ونظامها العسكري لا يتبنى سياسة اخوية مع جيرانه خصوص عداوته وحقده على المملكة المغربية التي بسياستها الحكيمة والذكية حققت انتصارات عديدة واخرها اعتراف الولايات المتحدة بمناطقنا الجنوبية تحت السيادة الكاملة للمغرب وفتح قنصلية لها بمدينة الداخلة وهاذا النظام العسكري هو الذي يتأمر على المغرب بمساندته كيان وهمي ضد مصالح المغرب فلا احد يتامر على الجارة الشرقية بل النظام العسكري اصبح عبئا اقليميا ودوليا بل حتى على شعبه المقهور الذي يدعو الى دولة مدنية ماشي عسكرية والسلام.
الجزائر دولة فاشلة ونظامها العسكري لا يتبنى سياسة اخوية مع جيرانه خصوص عداوته وحقده على المملكة المغربية التي بسياستها الحكيمة والذكية حققت انتصارات عديدة واخرها اعتراف الولايات المتحدة بمناطقنا الجنوبية تحت السيادة الكاملة للمغرب وفتح قنصلية لها بمدينة الداخلة وهاذا النظام العسكري هو الذي يتأمر على المغرب بمساندته كيان وهمي ضد مصالح المغرب فلا احد يتامر على الجارة الشرقية بل النظام العسكري اصبح عبئا اقليميا ودوليا بل حتى على شعبه المقهور الذي يدعو الى دولة مدنية ماشي عسكرية والسلام.
الجزائر دولة فاشلة ونظامها العسكري لا يتبنى سياسة اخوية مع جيرانه خصوص عداوته وحقده على المملكة المغربية التي بسياستها الحكيمة والذكية حققت انتصارات عديدة واخرها اعتراف الولايات المتحدة بمناطقنا الجنوبية تحت السيادة الكاملة للمغرب وفتح قنصلية لها بمدينة الداخلة وهاذا النظام العسكري هو الذي يتأمر على المغرب بمساندته كيان وهمي ضد مصالح المغرب فلا احد يتامر على الجارة الشرقية بل النظام العسكري اصبح عبئا اقليميا ودوليا بل حتى على شعبه المقهور الذي يدعو الى دولة مدنية ماشي عسكرية والسلام.
الجزائر دولة فاشلة ونظامها العسكري لا يتبنى سياسة اخوية مع جيرانه خصوص عداوته وحقده على المملكة المغربية التي بسياستها الحكيمة والذكية حققت انتصارات عديدة واخرها اعتراف الولايات المتحدة بمناطقنا الجنوبية تحت السيادة الكاملة للمغرب وفتح قنصلية لها بمدينة الداخلة وهاذا النظام العسكري هو الذي يتأمر على المغرب بمساندته كيان وهمي ضد مصالح المغرب فلا احد يتامر على الجارة الشرقية بل النظام العسكري اصبح عبئا اقليميا ودوليا بل حتى على شعبه المقهور الذي يدعو الى دولة مدنية ماشي عسكرية والسلام.
لو انه العكس الذي كان واعترفت الولايات المتحدة بالجمهورية الوهمية لقالت الجزائر ان امريكا حسمت الامر . لا عزاء لنا في الحاقدين والحاسدين فليموتوا بغيضهم.وان شاء الله قنصليات بالاقالبم الجنوبية للمملكة لاسرائيل وبربطانيا وفرنسا.امريكا هي الامم المتحدة ومجلس الامن.
لو انه العكس الذي كان واعترفت الولايات المتحدة بالجمهورية الوهمية لقالت الجزائر ان امريكا حسمت الامر . لا عزاء لنا في الحاقدين والحاسدين فليموتوا بغيضهم.وان شاء الله قنصليات بالاقالبم الجنوبية للمملكة لاسرائيل وبربطانيا وفرنسا.امريكا هي الامم المتحدة ومجلس الامن.
لو انه العكس الذي كان واعترفت الولايات المتحدة بالجمهورية الوهمية لقالت الجزائر ان امريكا حسمت الامر . لا عزاء لنا في الحاقدين والحاسدين فليموتوا بغيضهم.وان شاء الله قنصليات بالاقالبم الجنوبية للمملكة لاسرائيل وبربطانيا وفرنسا.امريكا هي الامم المتحدة ومجلس الامن.
لو انه العكس الذي كان واعترفت الولايات المتحدة بالجمهورية الوهمية لقالت الجزائر ان امريكا حسمت الامر . لا عزاء لنا في الحاقدين والحاسدين فليموتوا بغيضهم.وان شاء الله قنصليات بالاقالبم الجنوبية للمملكة لاسرائيل وبربطانيا وفرنسا.امريكا هي الامم المتحدة ومجلس الامن.
لو انه العكس الذي كان واعترفت الولايات المتحدة بالجمهورية الوهمية لقالت الجزائر ان امريكا حسمت الامر . لا عزاء لنا في الحاقدين والحاسدين فليموتوا بغيضهم.وان شاء الله قنصليات بالاقالبم الجنوبية للمملكة لاسرائيل وبربطانيا وفرنسا.امريكا هي الامم المتحدة ومجلس الامن.
لو انه العكس الذي كان واعترفت الولايات المتحدة بالجمهورية الوهمية لقالت الجزائر ان امريكا حسمت الامر . لا عزاء لنا في الحاقدين والحاسدين فليموتوا بغيضهم.وان شاء الله قنصليات بالاقالبم الجنوبية للمملكة لاسرائيل وبربطانيا وفرنسا.امريكا هي الامم المتحدة ومجلس الامن.
لو انه العكس الذي كان واعترفت الولايات المتحدة بالجمهورية الوهمية لقالت الجزائر ان امريكا حسمت الامر . لا عزاء لنا في الحاقدين والحاسدين فليموتوا بغيضهم.وان شاء الله قنصليات بالاقالبم الجنوبية للمملكة لاسرائيل وبربطانيا وفرنسا.امريكا هي الامم المتحدة ومجلس الامن.
لو انه العكس الذي كان واعترفت الولايات المتحدة بالجمهورية الوهمية لقالت الجزائر ان امريكا حسمت الامر . لا عزاء لنا في الحاقدين والحاسدين فليموتوا بغيضهم.وان شاء الله قنصليات بالاقالبم الجنوبية للمملكة لاسرائيل وبربطانيا وفرنسا.امريكا هي الامم المتحدة ومجلس الامن.
عدو المغرب هو الذي صرف أكثر من 700 مليار دولار على بوليزاريو لتقسيم المغرب و ليست أمريكا و إسرائيل
يجب عدم تخليط الاوراق. الاعتراف الامريكي بالصحراء المغربية هو تفهم الامريكيين كما فهم غيرهم ان المرتزقة الذين يعيشون في تندوف هم خليط من الافارقة سرقوا من عائلاتهم وهم صغارا من الدول المجاورة للجزائر من طرف المجموعات الارهابية الجزائرية التي تقدر بالالاف.
اوروبا وامريكا وجدت في المغرب الدولة الوحيدة الامنة في افريقيا للاستثمار لولوج الاسواق الافريقية عبر معبر الكركات الذي سيصبح من المدن الكبري في الصحراء المغربية وقاعدة عسكرية مهمة لتامين التجارة العالمية من المعبر. تصبح انشاء الله طنجة تانية في الصحراء. انا انصح الاقليةالمغربية من المحتجزين في تنذوف الى الرجوع الى المغرب للعيش الكريم او انتفاضة شاملة في تندوف للرجوع ال السيادة المغربية.
اما فتح العلاقات مع اسرائيل فكفا من فتح افواهكم. فالاسواق التركية والمصرية وجميع الدول العربية غرفة بالسلع الاسرائيلة مند سنين. والابناك الفلسطينية تضخ فيها اموال طائلة من اسرائيل لمساندة الفلسطينيين في جانحة كورونا. وليس كالناس الذين يدفعون الصدقات في حسابات الفلسطينيين الذين يعيشون في اوروبا وامريكا في قصور فاخرة وسيارات تحلم في مشاهدتها فقط.
لا داعي لنشر ما يقولون على جرائدهم التي لا هم لها سوى النيل من المغرب ومؤسساته الوطنية؛ اللهم اجعل كيدهم في نحورهم
لا داعي لنشر ما يقولون على جرائدهم التي لا هم لها سوى النيل من المغرب ومؤسساته الوطنية؛ اللهم اجعل كيدهم في نحورهم
محاولة فاشلة من نضام عسكري فاشل لتوحيد الرأي العام الجزائري المشتت، الشعب الجزائري لا تهمه القضايا الخارجية بقدر ما يهمه ملأ بطنه الجائع، هذا نضام فاشل غبي وقح وكوميدي أيضا. يدافع عن الشعب الصحراوي وشعبه يموت في البحار هربا من القهر والجوع وسلب أدنى حقوق الكرامة البشرية. الشعب الجزائري المقهور الذي لا حول له ولا قوة تصرف أمواله على الجماعات الإرهابية وقطاع الطرق ولا يحرك ساكنا وكأنه تحت التخدير.
يحاربون ويقمعون ملايين من الشعب القبائلي ويقتلون منهم الكثير ثم يدافعون عن مرتزقة لا يتجاوز عددهم بضع ألاف. هذا نضام كريكاتوري ومعاق دهني فمزيدا من صرف أموال الشعب الجزائري لأربعين ألف سنة أخرى قابلة للتجديد لأغراض لن تتحقق ولا في أحلامكم
تصريحات المسؤول الجزائري موجهة للإستهلاك الداخلي وتجييش الشعب الجزائري ضد شقيقه المغربي. هي محاولات لكسب الوقت أمام ما تعنيه الجارة الشرقية من أزمات بدءا بغياب الرئيس ووصولا إلى الأزمة الإقتصادية الخانقة… وأخيرا لتثبيت السيطرة الفولاذية لجنرالات الجيش على دواليب الدولة. وأود أن أشير هنا إلى أن الشعب الجزائري لن ينساق وراء هذه الهيستيريا التي أصابت حكامه الغير الشرعيين أصلا.
تصريحات المسؤول الجزائري موجهة للإستهلاك الداخلي وتجييش الشعب الجزائري ضد شقيقه المغربي. هي محاولات لكسب الوقت أمام ما تعنيه الجارة الشرقية من أزمات بدءا بغياب الرئيس ووصولا إلى الأزمة الإقتصادية الخانقة… وأخيرا لتثبيت السيطرة الفولاذية لجنرالات الجيش على دواليب الدولة. وأود أن أشير هنا إلى أن الشعب الجزائري لن ينساق وراء هذه الهيستيريا التي أصابت حكامه الغير الشرعيين أصلا.
الجزائر غادا تبقا تابعا المغرب حتى تبقى گالسة على الضس.على الشعب الجزائري الشقيق طلب التدخل لتخليصه من طغيان وجبروت حكم العسكر الجزائري الرجعي قبل فوات الأوان.
الجزائر غادا تبقا تابعا المغرب حتى تبقى گالسة على الضس.على الشعب الجزائري الشقيق طلب التدخل لتخليصه من طغيان وجبروت حكم العسكر الجزائري الرجعي قبل فوات الأوان.
الجزائر غادا تبقا تابعا المغرب حتى تبقى گالسة على الضس.على الشعب الجزائري الشقيق طلب التدخل لتخليصه من طغيان وجبروت حكم العسكر الجزائري الرجعي قبل فوات الأوان.
قطع الشك باليقين.
يا نظام العسكر البومديني السطاليني الشيوعي البوليجزائرياني المنقضي الصلاحية منذ عشرات السنين،كنتم تغردون دوما خارج السرب واليوم أصبحتم في عزلة دولية منقطعة النظير.جئتم على ظهر الدبابة وجثمتم على أعناق وصدور الشعب الجزائري الشقيق المغلوب على أمره وغسلتوا عقول من دار في فلككم من صحافة الصرف الصحي المنبطحة المأجورة لتجييش الذباب الإلكتروني على شرف المغرب والمغاربة.بل أكثر من هذا صنعتوا وأويتوا ومولتوا وسلحتوا ودربتوا جبهة الذل والعار واختلقتوا لها دولة في أوهامكم…واشتريتوا دمم دويلات الموز في جميع أنحاء العالم وترافعتم في رداهات الأمم المتحدة وحتى بالمنظمات الدولية الأخرى ولم ولن تربحوا شيئآ سوى الصفعات الواحدة تلو الأخرى وعلى امتداد أكثر 45 سنة.أحرجتوا الشعب الجزائري الشقيق مع اخوانهم المغاربة بحقدكم المجاني الدفين المنقطع النظير…!!لم تستحضروا ولو للتاريخ وقوفنا كمغاربة مضحين بالرجال والسلاح والأموال في سبيل استقلال الجزائر الشقيقة.ولم يشفع للمغرب والمغاربة كل هذه التضحيات في خيانة غدر ممنهجين من طرف من اواهم من أشباه رجال الأفلان(اذا ما استثنينا البعض منهم رحمهم الله مثل المجاهد بوضياف والحسين ايت أحمد …)الذين عظوا اليد التي مدت لهم ولدغوها وأداروا ظهورهم وتنكروا لعهدهم مع الراحل السلطان محمد الخامس طيب الله ثراه،ونكروا كل شيئ (ومسحوا السما بليكة كما يقال بالدرجة).بل أكثر ذلك ولغاية في نفس يعقوب،وحتى لايتسنى للمغرب إسترجاع أراضيه المغتصبة من فرنسا الإستعمارية في أواخر القرن 19،والتي إقتطعتها من المغرب،وإلحاقها بالجزائر الفرنسية آنذاك(خصوصا الصحراء الشرقية،عين الصفرا،لقنادسة،مغنية…) ويجلسوا إلى طاولة المفاوضات وإعادة ترسيم الحدود بين البلدين كإخوة،لكن لخبث نواياهم عمدوا إلى تقسيم المغرب وأججوا نار الإنفصال فيه،بمساعدة الدكتاتوريين فرانسيسكو فرانكو والقدافي.وجندوا إنفصاليي البوليساريو وحاربوا بهم دولة جارة شقيقة لمدة 45 سنة،ذنبها الوحيد انها ضحت بالغالي والنفيس لمساعدة بلادهم على نيل إستقلالها.وظلوا يراوغون ويناورون بنفاق حربائي منقطع النظير،وما يحير انهم ينكرون ان لهم يد في النزاع على الرغم من ضلوعهم فيه والتاريخ والعديد من الأحذاث أثبت ذلك ،وهاهم باستهثار يثبثونه ويقرون بذلك والعالم بأسره يتفرج على انفضاح عورة النظام الديكتاتوري لجنيرالات الجزائر والذي جعل من قضية وحدتنا الترابية أولى أولوياته و قضيته الأولى وفضل جبهة البوليزاريو الإنفصالية على مصالح شعبه فخسر كل مقدرات البلاد المالية(أكثر من 350 مليار دولار خسرت في دعم البوليزبال)وثرواتها بذل توجيهها لتنمية البلاد،والعمل على بناء إقتصاد حقيقي قائم على الإنتاج خارج ريع المحروقات سيما ان اسعار الأخيرة تهاوات منذ سنوات بسبب ركود الإقتصاد العالمي ومنذ سنة تقريبا بسبب جائحة كوفيد-19،والقادم أسوأ على لأن العالم اليوم يتجه إلى التخلي عن الطاقات الأحفورية لتسببها في الاحتباس الحراري وتسريع الإقبال على الطاقات المتجددة والنظيفة.اذن أين المفر ياحكام المرادية؟؟؟ ألم تتعضوا !!! كل هذا الإستهتار أولا بشعبكم وبمصيره ومصير ثرواته ومستقبل شبابه.أليس فيكم حكيم!!؟؟؟ إلى أين…!!؟؟؟ إلى الهاوية،والله فقط مسألة وقت لاغير والأيام بيننا.لأنكم غدرتوا وتماديتوا وكما تدينوا تدانوا!نقطة نهاية.
قطع الشك باليقين.
يا نظام العسكر البومديني السطاليني الشيوعي البوليجزائرياني المنقضي الصلاحية منذ عشرات السنين،كنتم تغردون دوما خارج السرب واليوم أصبحتم في عزلة دولية منقطعة النظير.جئتم على ظهر الدبابة وجثمتم على أعناق وصدور الشعب الجزائري الشقيق المغلوب على أمره وغسلتوا عقول من دار في فلككم من صحافة الصرف الصحي المنبطحة المأجورة لتجييش الذباب الإلكتروني على شرف المغرب والمغاربة.بل أكثر من هذا صنعتوا وأويتوا ومولتوا وسلحتوا ودربتوا جبهة الذل والعار واختلقتوا لها دولة في أوهامكم…واشتريتوا دمم دويلات الموز في جميع أنحاء العالم وترافعتم في رداهات الأمم المتحدة وحتى بالمنظمات الدولية الأخرى ولم ولن تربحوا شيئآ سوى الصفعات الواحدة تلو الأخرى وعلى امتداد أكثر 45 سنة.أحرجتوا الشعب الجزائري الشقيق مع اخوانهم المغاربة بحقدكم المجاني الدفين المنقطع النظير…!!لم تستحضروا ولو للتاريخ وقوفنا كمغاربة مضحين بالرجال والسلاح والأموال في سبيل استقلال الجزائر الشقيقة.ولم يشفع للمغرب والمغاربة كل هذه التضحيات في خيانة غدر ممنهجين من طرف من اواهم من أشباه رجال الأفلان(اذا ما استثنينا البعض منهم رحمهم الله مثل المجاهد بوضياف والحسين ايت أحمد …)الذين عظوا اليد التي مدت لهم ولدغوها وأداروا ظهورهم وتنكروا لعهدهم مع الراحل السلطان محمد الخامس طيب الله ثراه،ونكروا كل شيئ (ومسحوا السما بليكة كما يقال بالدرجة).بل أكثر ذلك ولغاية في نفس يعقوب،وحتى لايتسنى للمغرب إسترجاع أراضيه المغتصبة من فرنسا الإستعمارية في أواخر القرن 19،والتي إقتطعتها من المغرب،وإلحاقها بالجزائر الفرنسية آنذاك(خصوصا الصحراء الشرقية،عين الصفرا،لقنادسة،مغنية…) ويجلسوا إلى طاولة المفاوضات وإعادة ترسيم الحدود بين البلدين كإخوة،لكن لخبث نواياهم عمدوا إلى تقسيم المغرب وأججوا نار الإنفصال فيه،بمساعدة الدكتاتوريين فرانسيسكو فرانكو والقدافي.وجندوا إنفصاليي البوليساريو وحاربوا بهم دولة جارة شقيقة لمدة 45 سنة،ذنبها الوحيد انها ضحت بالغالي والنفيس لمساعدة بلادهم على نيل إستقلالها.وظلوا يراوغون ويناورون بنفاق حربائي منقطع النظير،وما يحير انهم ينكرون ان لهم يد في النزاع على الرغم من ضلوعهم فيه والتاريخ والعديد من الأحذاث أثبت ذلك ،وهاهم باستهثار يثبثونه ويقرون بذلك والعالم بأسره يتفرج على انفضاح عورة النظام الديكتاتوري لجنيرالات الجزائر والذي جعل من قضية وحدتنا الترابية أولى أولوياته و قضيته الأولى وفضل جبهة البوليزاريو الإنفصالية على مصالح شعبه فخسر كل مقدرات البلاد المالية(أكثر من 350 مليار دولار خسرت في دعم البوليزبال)وثرواتها بذل توجيهها لتنمية البلاد،والعمل على بناء إقتصاد حقيقي قائم على الإنتاج خارج ريع المحروقات سيما ان اسعار الأخيرة تهاوات منذ سنوات بسبب ركود الإقتصاد العالمي ومنذ سنة تقريبا بسبب جائحة كوفيد-19،والقادم أسوأ على لأن العالم اليوم يتجه إلى التخلي عن الطاقات الأحفورية لتسببها في الاحتباس الحراري وتسريع الإقبال على الطاقات المتجددة والنظيفة.اذن أين المفر ياحكام المرادية؟؟؟ ألم تتعضوا !!! كل هذا الإستهتار أولا بشعبكم وبمصيره ومصير ثرواته ومستقبل شبابه.أليس فيكم حكيم!!؟؟؟ إلى أين…!!؟؟؟ إلى الهاوية،والله فقط مسألة وقت لاغير والأيام بيننا.لأنكم غدرتوا وتماديتوا وكما تدينوا تدانوا!نقطة نهاية.
قطع الشك باليقين.
يا نظام العسكر البومديني السطاليني الشيوعي البوليجزائرياني المنقضي الصلاحية منذ عشرات السنين،كنتم تغردون دوما خارج السرب واليوم أصبحتم في عزلة دولية منقطعة النظير.جئتم على ظهر الدبابة وجثمتم على أعناق وصدور الشعب الجزائري الشقيق المغلوب على أمره وغسلتوا عقول من دار في فلككم من صحافة الصرف الصحي المنبطحة المأجورة لتجييش الذباب الإلكتروني على شرف المغرب والمغاربة.بل أكثر من هذا صنعتوا وأويتوا ومولتوا وسلحتوا ودربتوا جبهة الذل والعار واختلقتوا لها دولة في أوهامكم…واشتريتوا دمم دويلات الموز في جميع أنحاء العالم وترافعتم في رداهات الأمم المتحدة وحتى بالمنظمات الدولية الأخرى ولم ولن تربحوا شيئآ سوى الصفعات الواحدة تلو الأخرى وعلى امتداد أكثر 45 سنة.أحرجتوا الشعب الجزائري الشقيق مع اخوانهم المغاربة بحقدكم المجاني الدفين المنقطع النظير…!!لم تستحضروا ولو للتاريخ وقوفنا كمغاربة مضحين بالرجال والسلاح والأموال في سبيل استقلال الجزائر الشقيقة.ولم يشفع للمغرب والمغاربة كل هذه التضحيات في خيانة غدر ممنهجين من طرف من اواهم من أشباه رجال الأفلان(اذا ما استثنينا البعض منهم رحمهم الله مثل المجاهد بوضياف والحسين ايت أحمد …)الذين عظوا اليد التي مدت لهم ولدغوها وأداروا ظهورهم وتنكروا لعهدهم مع الراحل السلطان محمد الخامس طيب الله ثراه،ونكروا كل شيئ (ومسحوا السما بليكة كما يقال بالدرجة).بل أكثر ذلك ولغاية في نفس يعقوب،وحتى لايتسنى للمغرب إسترجاع أراضيه المغتصبة من فرنسا الإستعمارية في أواخر القرن 19،والتي إقتطعتها من المغرب،وإلحاقها بالجزائر الفرنسية آنذاك(خصوصا الصحراء الشرقية،عين الصفرا،لقنادسة،مغنية…) ويجلسوا إلى طاولة المفاوضات وإعادة ترسيم الحدود بين البلدين كإخوة،لكن لخبث نواياهم عمدوا إلى تقسيم المغرب وأججوا نار الإنفصال فيه،بمساعدة الدكتاتوريين فرانسيسكو فرانكو والقدافي.وجندوا إنفصاليي البوليساريو وحاربوا بهم دولة جارة شقيقة لمدة 45 سنة،ذنبها الوحيد انها ضحت بالغالي والنفيس لمساعدة بلادهم على نيل إستقلالها.وظلوا يراوغون ويناورون بنفاق حربائي منقطع النظير،وما يحير انهم ينكرون ان لهم يد في النزاع على الرغم من ضلوعهم فيه والتاريخ والعديد من الأحذاث أثبت ذلك ،وهاهم باستهثار يثبثونه ويقرون بذلك والعالم بأسره يتفرج على انفضاح عورة النظام الديكتاتوري لجنيرالات الجزائر والذي جعل من قضية وحدتنا الترابية أولى أولوياته و قضيته الأولى وفضل جبهة البوليزاريو الإنفصالية على مصالح شعبه فخسر كل مقدرات البلاد المالية(أكثر من 350 مليار دولار خسرت في دعم البوليزبال)وثرواتها بذل توجيهها لتنمية البلاد،والعمل على بناء إقتصاد حقيقي قائم على الإنتاج خارج ريع المحروقات سيما ان اسعار الأخيرة تهاوات منذ سنوات بسبب ركود الإقتصاد العالمي ومنذ سنة تقريبا بسبب جائحة كوفيد-19،والقادم أسوأ على لأن العالم اليوم يتجه إلى التخلي عن الطاقات الأحفورية لتسببها في الاحتباس الحراري وتسريع الإقبال على الطاقات المتجددة والنظيفة.اذن أين المفر ياحكام المرادية؟؟؟ ألم تتعضوا !!! كل هذا الإستهتار أولا بشعبكم وبمصيره ومصير ثرواته ومستقبل شبابه.أليس فيكم حكيم!!؟؟؟ إلى أين…!!؟؟؟ إلى الهاوية،والله فقط مسألة وقت لاغير والأيام بيننا.لأنكم غدرتوا وتماديتوا وكما تدينوا تدانوا!نقطة نهاية.
قطع الشك باليقين.
يا نظام العسكر البومديني السطاليني الشيوعي البوليجزائرياني المنقضي الصلاحية منذ عشرات السنين،كنتم تغردون دوما خارج السرب واليوم أصبحتم في عزلة دولية منقطعة النظير.جئتم على ظهر الدبابة وجثمتم على أعناق وصدور الشعب الجزائري الشقيق المغلوب على أمره وغسلتوا عقول من دار في فلككم من صحافة الصرف الصحي المنبطحة المأجورة لتجييش الذباب الإلكتروني على شرف المغرب والمغاربة.بل أكثر من هذا صنعتوا وأويتوا ومولتوا وسلحتوا ودربتوا جبهة الذل والعار واختلقتوا لها دولة في أوهامكم…واشتريتوا دمم دويلات الموز في جميع أنحاء العالم وترافعتم في رداهات الأمم المتحدة وحتى بالمنظمات الدولية الأخرى ولم ولن تربحوا شيئآ سوى الصفعات الواحدة تلو الأخرى وعلى امتداد أكثر 45 سنة.أحرجتوا الشعب الجزائري الشقيق مع اخوانهم المغاربة بحقدكم المجاني الدفين المنقطع النظير…!!لم تستحضروا ولو للتاريخ وقوفنا كمغاربة مضحين بالرجال والسلاح والأموال في سبيل استقلال الجزائر الشقيقة.ولم يشفع للمغرب والمغاربة كل هذه التضحيات في خيانة غدر ممنهجين من طرف من اواهم من أشباه رجال الأفلان(اذا ما استثنينا البعض منهم رحمهم الله مثل المجاهد بوضياف والحسين ايت أحمد …)الذين عظوا اليد التي مدت لهم ولدغوها وأداروا ظهورهم وتنكروا لعهدهم مع الراحل السلطان محمد الخامس طيب الله ثراه،ونكروا كل شيئ (ومسحوا السما بليكة كما يقال بالدرجة).بل أكثر ذلك ولغاية في نفس يعقوب،وحتى لايتسنى للمغرب إسترجاع أراضيه المغتصبة من فرنسا الإستعمارية في أواخر القرن 19،والتي إقتطعتها من المغرب،وإلحاقها بالجزائر الفرنسية آنذاك(خصوصا الصحراء الشرقية،عين الصفرا،لقنادسة،مغنية…) ويجلسوا إلى طاولة المفاوضات وإعادة ترسيم الحدود بين البلدين كإخوة،لكن لخبث نواياهم عمدوا إلى تقسيم المغرب وأججوا نار الإنفصال فيه،بمساعدة الدكتاتوريين فرانسيسكو فرانكو والقدافي.وجندوا إنفصاليي البوليساريو وحاربوا بهم دولة جارة شقيقة لمدة 45 سنة،ذنبها الوحيد انها ضحت بالغالي والنفيس لمساعدة بلادهم على نيل إستقلالها.وظلوا يراوغون ويناورون بنفاق حربائي منقطع النظير،وما يحير انهم ينكرون ان لهم يد في النزاع على الرغم من ضلوعهم فيه والتاريخ والعديد من الأحذاث أثبت ذلك ،وهاهم باستهثار يثبثونه ويقرون بذلك والعالم بأسره يتفرج على انفضاح عورة النظام الديكتاتوري لجنيرالات الجزائر والذي جعل من قضية وحدتنا الترابية أولى أولوياته و قضيته الأولى وفضل جبهة البوليزاريو الإنفصالية على مصالح شعبه فخسر كل مقدرات البلاد المالية(أكثر من 350 مليار دولار خسرت في دعم البوليزبال)وثرواتها بذل توجيهها لتنمية البلاد،والعمل على بناء إقتصاد حقيقي قائم على الإنتاج خارج ريع المحروقات سيما ان اسعار الأخيرة تهاوات منذ سنوات بسبب ركود الإقتصاد العالمي ومنذ سنة تقريبا بسبب جائحة كوفيد-19،والقادم أسوأ على لأن العالم اليوم يتجه إلى التخلي عن الطاقات الأحفورية لتسببها في الاحتباس الحراري وتسريع الإقبال على الطاقات المتجددة والنظيفة.اذن أين المفر ياحكام المرادية؟؟؟ ألم تتعضوا !!! كل هذا الإستهتار أولا بشعبكم وبمصيره ومصير ثرواته ومستقبل شبابه.أليس فيكم حكيم!!؟؟؟ إلى أين…!!؟؟؟ إلى الهاوية،والله فقط مسألة وقت لاغير والأيام بيننا.لأنكم غدرتوا وتماديتوا وكما تدينوا تدانوا!نقطة نهاية.
قطع الشك باليقين.
يا نظام العسكر البومديني السطاليني الشيوعي البوليجزائرياني المنقضي الصلاحية منذ عشرات السنين،كنتم تغردون دوما خارج السرب واليوم أصبحتم في عزلة دولية منقطعة النظير.جئتم على ظهر الدبابة وجثمتم على أعناق وصدور الشعب الجزائري الشقيق المغلوب على أمره وغسلتوا عقول من دار في فلككم من صحافة الصرف الصحي المنبطحة المأجورة لتجييش الذباب الإلكتروني على شرف المغرب والمغاربة.بل أكثر من هذا صنعتوا وأويتوا ومولتوا وسلحتوا ودربتوا جبهة الذل والعار واختلقتوا لها دولة في أوهامكم…واشتريتوا دمم دويلات الموز في جميع أنحاء العالم وترافعتم في رداهات الأمم المتحدة وحتى بالمنظمات الدولية الأخرى ولم ولن تربحوا شيئآ سوى الصفعات الواحدة تلو الأخرى وعلى امتداد أكثر 45 سنة.أحرجتوا الشعب الجزائري الشقيق مع اخوانهم المغاربة بحقدكم المجاني الدفين المنقطع النظير…!!لم تستحضروا ولو للتاريخ وقوفنا كمغاربة مضحين بالرجال والسلاح والأموال في سبيل استقلال الجزائر الشقيقة.ولم يشفع للمغرب والمغاربة كل هذه التضحيات في خيانة غدر ممنهجين من طرف من اواهم من أشباه رجال الأفلان(اذا ما استثنينا البعض منهم رحمهم الله مثل المجاهد بوضياف والحسين ايت أحمد …)الذين عظوا اليد التي مدت لهم ولدغوها وأداروا ظهورهم وتنكروا لعهدهم مع الراحل السلطان محمد الخامس طيب الله ثراه،ونكروا كل شيئ (ومسحوا السما بليكة كما يقال بالدرجة).بل أكثر ذلك ولغاية في نفس يعقوب،وحتى لايتسنى للمغرب إسترجاع أراضيه المغتصبة من فرنسا الإستعمارية في أواخر القرن 19،والتي إقتطعتها من المغرب،وإلحاقها بالجزائر الفرنسية آنذاك(خصوصا الصحراء الشرقية،عين الصفرا،لقنادسة،مغنية…) ويجلسوا إلى طاولة المفاوضات وإعادة ترسيم الحدود بين البلدين كإخوة،لكن لخبث نواياهم عمدوا إلى تقسيم المغرب وأججوا نار الإنفصال فيه،بمساعدة الدكتاتوريين فرانسيسكو فرانكو والقدافي.وجندوا إنفصاليي البوليساريو وحاربوا بهم دولة جارة شقيقة لمدة 45 سنة،ذنبها الوحيد انها ضحت بالغالي والنفيس لمساعدة بلادهم على نيل إستقلالها.وظلوا يراوغون ويناورون بنفاق حربائي منقطع النظير،وما يحير انهم ينكرون ان لهم يد في النزاع على الرغم من ضلوعهم فيه والتاريخ والعديد من الأحذاث أثبت ذلك ،وهاهم باستهثار يثبثونه ويقرون بذلك والعالم بأسره يتفرج على انفضاح عورة النظام الديكتاتوري لجنيرالات الجزائر والذي جعل من قضية وحدتنا الترابية أولى أولوياته و قضيته الأولى وفضل جبهة البوليزاريو الإنفصالية على مصالح شعبه فخسر كل مقدرات البلاد المالية(أكثر من 350 مليار دولار خسرت في دعم البوليزبال)وثرواتها بذل توجيهها لتنمية البلاد،والعمل على بناء إقتصاد حقيقي قائم على الإنتاج خارج ريع المحروقات سيما ان اسعار الأخيرة تهاوات منذ سنوات بسبب ركود الإقتصاد العالمي ومنذ سنة تقريبا بسبب جائحة كوفيد-19،والقادم أسوأ على لأن العالم اليوم يتجه إلى التخلي عن الطاقات الأحفورية لتسببها في الاحتباس الحراري وتسريع الإقبال على الطاقات المتجددة والنظيفة.اذن أين المفر ياحكام المرادية؟؟؟ ألم تتعضوا !!! كل هذا الإستهتار أولا بشعبكم وبمصيره ومصير ثرواته ومستقبل شبابه.أليس فيكم حكيم!!؟؟؟ إلى أين…!!؟؟؟ إلى الهاوية،والله فقط مسألة وقت لاغير والأيام بيننا.لأنكم غدرتوا وتماديتوا وكما تدينوا تدانوا!نقطة نهاية.
قطع الشك باليقين.
يا نظام العسكر البومديني السطاليني الشيوعي البوليجزائرياني المنقضي الصلاحية منذ عشرات السنين،كنتم تغردون دوما خارج السرب واليوم أصبحتم في عزلة دولية منقطعة النظير.جئتم على ظهر الدبابة وجثمتم على أعناق وصدور الشعب الجزائري الشقيق المغلوب على أمره وغسلتوا عقول من دار في فلككم من صحافة الصرف الصحي المنبطحة المأجورة لتجييش الذباب الإلكتروني على شرف المغرب والمغاربة.بل أكثر من هذا صنعتوا وأويتوا ومولتوا وسلحتوا ودربتوا جبهة الذل والعار واختلقتوا لها دولة في أوهامكم…واشتريتوا دمم دويلات الموز في جميع أنحاء العالم وترافعتم في رداهات الأمم المتحدة وحتى بالمنظمات الدولية الأخرى ولم ولن تربحوا شيئآ سوى الصفعات الواحدة تلو الأخرى وعلى امتداد أكثر 45 سنة.أحرجتوا الشعب الجزائري الشقيق مع اخوانهم المغاربة بحقدكم المجاني الدفين المنقطع النظير…!!لم تستحضروا ولو للتاريخ وقوفنا كمغاربة مضحين بالرجال والسلاح والأموال في سبيل استقلال الجزائر الشقيقة.ولم يشفع للمغرب والمغاربة كل هذه التضحيات في خيانة غدر ممنهجين من طرف من اواهم من أشباه رجال الأفلان(اذا ما استثنينا البعض منهم رحمهم الله مثل المجاهد بوضياف والحسين ايت أحمد …)الذين عظوا اليد التي مدت لهم ولدغوها وأداروا ظهورهم وتنكروا لعهدهم مع الراحل السلطان محمد الخامس طيب الله ثراه،ونكروا كل شيئ (ومسحوا السما بليكة كما يقال بالدرجة).بل أكثر ذلك ولغاية في نفس يعقوب،وحتى لايتسنى للمغرب إسترجاع أراضيه المغتصبة من فرنسا الإستعمارية في أواخر القرن 19،والتي إقتطعتها من المغرب،وإلحاقها بالجزائر الفرنسية آنذاك(خصوصا الصحراء الشرقية،عين الصفرا،لقنادسة،مغنية…) ويجلسوا إلى طاولة المفاوضات وإعادة ترسيم الحدود بين البلدين كإخوة،لكن لخبث نواياهم عمدوا إلى تقسيم المغرب وأججوا نار الإنفصال فيه،بمساعدة الدكتاتوريين فرانسيسكو فرانكو والقدافي.وجندوا إنفصاليي البوليساريو وحاربوا بهم دولة جارة شقيقة لمدة 45 سنة،ذنبها الوحيد انها ضحت بالغالي والنفيس لمساعدة بلادهم على نيل إستقلالها.وظلوا يراوغون ويناورون بنفاق حربائي منقطع النظير،وما يحير انهم ينكرون ان لهم يد في النزاع على الرغم من ضلوعهم فيه والتاريخ والعديد من الأحذاث أثبت ذلك ،وهاهم باستهثار يثبثونه ويقرون بذلك والعالم بأسره يتفرج على انفضاح عورة النظام الديكتاتوري لجنيرالات الجزائر والذي جعل من قضية وحدتنا الترابية أولى أولوياته و قضيته الأولى وفضل جبهة البوليزاريو الإنفصالية على مصالح شعبه فخسر كل مقدرات البلاد المالية(أكثر من 350 مليار دولار خسرت في دعم البوليزبال)وثرواتها بذل توجيهها لتنمية البلاد،والعمل على بناء إقتصاد حقيقي قائم على الإنتاج خارج ريع المحروقات سيما ان اسعار الأخيرة تهاوات منذ سنوات بسبب ركود الإقتصاد العالمي ومنذ سنة تقريبا بسبب جائحة كوفيد-19،والقادم أسوأ على لأن العالم اليوم يتجه إلى التخلي عن الطاقات الأحفورية لتسببها في الاحتباس الحراري وتسريع الإقبال على الطاقات المتجددة والنظيفة.اذن أين المفر ياحكام المرادية؟؟؟ ألم تتعضوا !!! كل هذا الإستهتار أولا بشعبكم وبمصيره ومصير ثرواته ومستقبل شبابه.أليس فيكم حكيم!!؟؟؟ إلى أين…!!؟؟؟ إلى الهاوية،والله فقط مسألة وقت لاغير والأيام بيننا.لأنكم غدرتوا وتماديتوا وكما تدينوا تدانوا!نقطة نهاية.
دويلة الجزاءر أصلها مبني على الاستعمار، اغلب اجزاؤها موروثة عن الاستعمار الفرنسي لدول شمال افريقيا، وتتكلم عن تصفية الاستعمار، لو افترضنا هذا الطرح اقتصرت لأصبحت مساحة دويلة الجزاءر لا تتعدى 10 في المرة من مساحتهاوالحالية، ما بني على باطل فهو باطل، وهذا ما نراه في حال هذه الدوليةالباطلة التي تعيش بدون رئيس وتحتضن رئيس بدون دولة، إنه الباطل بام عينيه.
دويلة الجزاءر أصلها مبني على الاستعمار، اغلب اجزاؤها موروثة عن الاستعمار الفرنسي لدول شمال افريقيا، وتتكلم عن تصفية الاستعمار، لو افترضنا هذا الطرح اقتصرت لأصبحت مساحة دويلة الجزاءر لا تتعدى 10 في المرة من مساحتهاوالحالية، ما بني على باطل فهو باطل، وهذا ما نراه في حال هذه الدوليةالباطلة التي تعيش بدون رئيس وتحتضن رئيس بدون دولة، إنه الباطل بام عينيه.
دويلة الجزاءر أصلها مبني على الاستعمار، اغلب اجزاؤها موروثة عن الاستعمار الفرنسي لدول شمال افريقيا، وتتكلم عن تصفية الاستعمار، لو افترضنا هذا الطرح اقتصرت لأصبحت مساحة دويلة الجزاءر لا تتعدى 10 في المرة من مساحتهاوالحالية، ما بني على باطل فهو باطل، وهذا ما نراه في حال هذه الدوليةالباطلة التي تعيش بدون رئيس وتحتضن رئيس بدون دولة، إنه الباطل بام عينيه.
دويلة الجزاءر أصلها مبني على الاستعمار، اغلب اجزاؤها موروثة عن الاستعمار الفرنسي لدول شمال افريقيا، وتتكلم عن تصفية الاستعمار، لو افترضنا هذا الطرح اقتصرت لأصبحت مساحة دويلة الجزاءر لا تتعدى 10 في المرة من مساحتهاوالحالية، ما بني على باطل فهو باطل، وهذا ما نراه في حال هذه الدوليةالباطلة التي تعيش بدون رئيس وتحتضن رئيس بدون دولة، إنه الباطل بام عينيه.
الجزائر تلجأ إلى خطاب “المؤامرة”
في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا،
الصحراء مغربية وستظل مغربية، دع حكام الجزائر يموتون بغيضهم
الجزائر تلجأ إلى خطاب “المؤامرة”
في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا،
الصحراء مغربية وستظل مغربية، دع حكام الجزائر يموتون بغيضهم
الجزائر تلجأ إلى خطاب “المؤامرة”
في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا،
الصحراء مغربية وستظل مغربية، دع حكام الجزائر يموتون بغيضهم
قطع الشك باليقين.
يا نظام العسكر البومديني السطاليني الشيوعي البوليجزائرياني المنقضي الصلاحية منذ عشرات السنين،كنتم تغردون دوما خارج السرب واليوم أصبحتم في عزلة دولية منقطعة النظير.جئتم على ظهر الدبابة وجثمتم على أعناق وصدور الشعب الجزائري الشقيق المغلوب على أمره وغسلتوا عقول من دار في فلككم من صحافة الصرف الصحي المنبطحة المأجورة لتجييش الذباب الإلكتروني على شرف المغرب والمغاربة.بل أكثر من هذا صنعتوا وأويتوا ومولتوا وسلحتوا ودربتوا جبهة الذل والعار واختلقتوا لها دولة في أوهامكم…واشتريتوا دمم دويلات الموز في جميع أنحاء العالم وترافعتم في رداهات الأمم المتحدة وحتى بالمنظمات الدولية الأخرى ولم ولن تربحوا شيئآ سوى الصفعات الواحدة تلو الأخرى وعلى امتداد أكثر 45 سنة.أحرجتوا الشعب الجزائري الشقيق مع اخوانهم المغاربة بحقدكم المجاني الدفين المنقطع النظير…!!لم تستحضروا ولو للتاريخ وقوفنا كمغاربة مضحين بالرجال والسلاح والأموال في سبيل استقلال الجزائر الشقيقة.ولم يشفع للمغرب والمغاربة كل هذه التضحيات في خيانة غدر ممنهجين من طرف من اواهم من أشباه رجال الأفلان(اذا ما استثنينا البعض منهم رحمهم الله مثل المجاهد بوضياف والحسين ايت أحمد …)الذين عظوا اليد التي مدت لهم ولدغوها وأداروا ظهورهم وتنكروا لعهدهم مع الراحل السلطان محمد الخامس طيب الله ثراه،ونكروا كل شيئ (ومسحوا السما بليكة كما يقال بالدرجة).بل أكثر ذلك ولغاية في نفس يعقوب،وحتى لايتسنى للمغرب إسترجاع أراضيه المغتصبة من فرنسا الإستعمارية في أواخر القرن 19،والتي إقتطعتها من المغرب،وإلحاقها بالجزائر الفرنسية آنذاك(خصوصا الصحراء الشرقية،عين الصفرا،لقنادسة،مغنية…) ويجلسوا إلى طاولة المفاوضات وإعادة ترسيم الحدود بين البلدين كإخوة،لكن لخبث نواياهم عمدوا إلى تقسيم المغرب وأججوا نار الإنفصال فيه،بمساعدة الدكتاتوريين فرانسيسكو فرانكو والقدافي.وجندوا إنفصاليي البوليساريو وحاربوا بهم دولة جارة شقيقة لمدة 45 سنة،ذنبها الوحيد انها ضحت بالغالي والنفيس لمساعدة بلادهم على نيل إستقلالها.وظلوا يراوغون ويناورون بنفاق حربائي منقطع النظير،وما يحير انهم ينكرون ان لهم يد في النزاع على الرغم من ضلوعهم فيه والتاريخ والعديد من الأحذاث أثبت ذلك ،وهاهم باستهثار يثبثونه ويقرون بذلك والعالم بأسره يتفرج على انفضاح عورة النظام الديكتاتوري لجنيرالات الجزائر والذي جعل من قضية وحدتنا الترابية أولى أولوياته و قضيته الأولى وفضل جبهة البوليزاريو الإنفصالية على مصالح شعبه فخسر كل مقدرات البلاد المالية(أكثر من 350 مليار دولار خسرت في دعم البوليزبال)وثرواتها بذل توجيهها لتنمية البلاد،والعمل على بناء إقتصاد حقيقي قائم على الإنتاج خارج ريع المحروقات سيما ان اسعار الأخيرة تهاوات منذ سنوات بسبب ركود الإقتصاد العالمي ومنذ سنة تقريبا بسبب جائحة كوفيد-19،والقادم أسوأ على لأن العالم اليوم يتجه إلى التخلي عن الطاقات الأحفورية لتسببها في الاحتباس الحراري وتسريع الإقبال على الطاقات المتجددة والنظيفة.اذن أين المفر ياحكام المرادية؟؟؟ ألم تتعضوا !!! كل هذا الإستهتار أولا بشعبكم وبمصيره ومصير ثرواته ومستقبل شبابه.أليس فيكم حكيم!!؟؟؟ إلى أين…!!؟؟؟ إلى الهاوية،والله فقط مسألة وقت لاغير والأيام بيننا.لأنكم غدرتوا وتماديتوا وكما تدينوا تدانوا!نقطة نهاية.
قطع الشك باليقين.
يا نظام العسكر البومديني السطاليني الشيوعي البوليجزائرياني المنقضي الصلاحية منذ عشرات السنين،كنتم تغردون دوما خارج السرب واليوم أصبحتم في عزلة دولية منقطعة النظير.جئتم على ظهر الدبابة وجثمتم على أعناق وصدور الشعب الجزائري الشقيق المغلوب على أمره وغسلتوا عقول من دار في فلككم من صحافة الصرف الصحي المنبطحة المأجورة لتجييش الذباب الإلكتروني على شرف المغرب والمغاربة.بل أكثر من هذا صنعتوا وأويتوا ومولتوا وسلحتوا ودربتوا جبهة الذل والعار واختلقتوا لها دولة في أوهامكم…واشتريتوا دمم دويلات الموز في جميع أنحاء العالم وترافعتم في رداهات الأمم المتحدة وحتى بالمنظمات الدولية الأخرى ولم ولن تربحوا شيئآ سوى الصفعات الواحدة تلو الأخرى وعلى امتداد أكثر 45 سنة.أحرجتوا الشعب الجزائري الشقيق مع اخوانهم المغاربة بحقدكم المجاني الدفين المنقطع النظير…!!لم تستحضروا ولو للتاريخ وقوفنا كمغاربة مضحين بالرجال والسلاح والأموال في سبيل استقلال الجزائر الشقيقة.ولم يشفع للمغرب والمغاربة كل هذه التضحيات في خيانة غدر ممنهجين من طرف من اواهم من أشباه رجال الأفلان(اذا ما استثنينا البعض منهم رحمهم الله مثل المجاهد بوضياف والحسين ايت أحمد …)الذين عظوا اليد التي مدت لهم ولدغوها وأداروا ظهورهم وتنكروا لعهدهم مع الراحل السلطان محمد الخامس طيب الله ثراه،ونكروا كل شيئ (ومسحوا السما بليكة كما يقال بالدرجة).بل أكثر ذلك ولغاية في نفس يعقوب،وحتى لايتسنى للمغرب إسترجاع أراضيه المغتصبة من فرنسا الإستعمارية في أواخر القرن 19،والتي إقتطعتها من المغرب،وإلحاقها بالجزائر الفرنسية آنذاك(خصوصا الصحراء الشرقية،عين الصفرا،لقنادسة،مغنية…) ويجلسوا إلى طاولة المفاوضات وإعادة ترسيم الحدود بين البلدين كإخوة،لكن لخبث نواياهم عمدوا إلى تقسيم المغرب وأججوا نار الإنفصال فيه،بمساعدة الدكتاتوريين فرانسيسكو فرانكو والقدافي.وجندوا إنفصاليي البوليساريو وحاربوا بهم دولة جارة شقيقة لمدة 45 سنة،ذنبها الوحيد انها ضحت بالغالي والنفيس لمساعدة بلادهم على نيل إستقلالها.وظلوا يراوغون ويناورون بنفاق حربائي منقطع النظير،وما يحير انهم ينكرون ان لهم يد في النزاع على الرغم من ضلوعهم فيه والتاريخ والعديد من الأحذاث أثبت ذلك ،وهاهم باستهثار يثبثونه ويقرون بذلك والعالم بأسره يتفرج على انفضاح عورة النظام الديكتاتوري لجنيرالات الجزائر والذي جعل من قضية وحدتنا الترابية أولى أولوياته و قضيته الأولى وفضل جبهة البوليزاريو الإنفصالية على مصالح شعبه فخسر كل مقدرات البلاد المالية(أكثر من 350 مليار دولار خسرت في دعم البوليزبال)وثرواتها بذل توجيهها لتنمية البلاد،والعمل على بناء إقتصاد حقيقي قائم على الإنتاج خارج ريع المحروقات سيما ان اسعار الأخيرة تهاوات منذ سنوات بسبب ركود الإقتصاد العالمي ومنذ سنة تقريبا بسبب جائحة كوفيد-19،والقادم أسوأ على لأن العالم اليوم يتجه إلى التخلي عن الطاقات الأحفورية لتسببها في الاحتباس الحراري وتسريع الإقبال على الطاقات المتجددة والنظيفة.اذن أين المفر ياحكام المرادية؟؟؟ ألم تتعضوا !!! كل هذا الإستهتار أولا بشعبكم وبمصيره ومصير ثرواته ومستقبل شبابه.أليس فيكم حكيم!!؟؟؟ إلى أين…!!؟؟؟ إلى الهاوية،والله فقط مسألة وقت لاغير والأيام بيننا.لأنكم غدرتوا وتماديتوا وكما تدينوا تدانوا!نقطة نهاية.
الحمد لله المغرب في صحرائه . وقد تبين بالواضح ان حكام الجزائريين وجنرلاتها هم سبب في خلق هذا المشكل المفتعل . يوم بعد يوم المغرب يزيد خطوة وقريبا جميع الدول ان شاء الله ستحط وستعمل قنصلياتها بالعيون والذاخلة المغربيتين . عاش المغرب من طنجة حتى الكويرة .
حكام او كما يسمونهم في الجزائر العصابة يكنون عداوة للمغرب دائما كيفما كانت الظروف اتذكر انني قرأت ذات مرة قولهم ان المغرب يرسل لهم الجراد فماذا ننتظر منهم يقولون على التقارب المغربي الامريكي ……
هذه هي النتيجة النهائية احكام الجزاءر الذين رفضوا اليد الممدودة للملكين الحسن الثاني ومحمد السادس من اجل التعاون وتنمية البلدين واسعاد شعبيهما الشقيقين ونبذ الخلافات التافهة والطعون في الظهر والتي هي من مخلفات الاستعمار فيقوا يا عصابة شويا وفكروا في المستقبل وخذوا العبرة من افعال بومدين بوتفليقة ومصيريهما.
أصيبت الجارة الجزائر بسعار و نوبات عصبية , فما إن إعترف ترامب بمغربية الصحراء حتى تناوبت القنوات الجزائرية الإعلامية الرسمية و الخاصة و الورقية على مهاجمة المغرب و تخوينه و نعت المغرب بأبشع النعوت بدعوى ربط علاقات رسمية مع الكيان الصهيوني و بيع القضية الفلسطينية، لكن ما يثير الإستغراب هو الكم الهائل للحقد و الغضب الذي أبانت عنه الجزائر و كل ذلك ليس حبا في فلسطين بل لأن القرار الأمريكي أقبر صنيعتها البوليساريو ليظهر لنا جليا أن الجزائر لم تكن يوما محايدة كما تدعي بل هي طرف رئيسي في هذا النزاع المفتعل.
وما ذحل الجزائر في قضية الصحراء إلا يقولون انهم ليس لهم مشكل وليسوا طرفا في الصراع وأنها تريد أن يحل المشكل بين المغرب والبوليساريو اذا فلتفرح فامريكا قدمت حلا واقعيا المشكل بل سيتسرع حل المشكل ومن جهة أخرى نتدخل الشعب الجزائري ليصطف أم أنه الف الاصطفاف وراء شكارة حليب وخمسة سميكة وبطاطا الخنازير فهو يصطف في كل شيء أما عن الصهيونية فإن جنرالات الجزائر في علاقة مع إسرائيل ومن مدة قريبة التقى الكايد صالح وزير الدفاع الإسرائيلي المغربي الأصل و زارت مجموعة من الفعاليات الثقافية والسياسية الجزائر يا اسرائيل
عن أي مؤامرة وعن أي خطر يتكلم الوزير الجزائري. وعن أي استهداف يتكلم ولماذا الجزائر مستهدفة. هذا هراء وكلام الأطفال الصغار. المسؤولين الجزائريين أصبحوا تائهين تالفين لم يعودوا يعرفوا ماذا يقولون وماذا يفعلون لأنهم وصلوا إلى نقطة النهاية بدون ربح اي شيء لأن المغرب في أرضه ووطنه ربح هاته المعركة والجزائر ربحت البوليساريو. بذلك اشتذ غضبهم وشرعوا في الأخبار الزائفة والفضفضة وووو ولاسيما لما لاحظوا بأن القوة العظمى في العالم اصطفت إلى جانب المغرب واعترفت بحقه على ترابه وصحراءه وأنها ستفتح قريبا قنصلية أمريكية بالداخلة وأنها ستفتح قريبا مجال للاستثمارات بالأقاليم الجنوبية هذا هو سبب جنون الجزائريين. أما عن التطبيع مع الكيان الصهيوني فهذا غير موجود إنما إعادة فتح مكتب للتواصل بين المغرب وإسرائيل لأن هناك جالية مغربية تفوق مليون يهودي مغربي وذلك لحل مشاكلهم وقضاء حاجياتهم واستئناف التبادل التجاري الذي كان اصلا والمغرب لم يخفي هذا. وهذا لايمنع من الوقوف إلى جانب الفلسطينيين وموقف المغرب لم يتغير من القضية الفلسطينية .
اصبحت الجزائر مثل “فار السورتي “. لن تعرف اين ستتجه من الان فصاعدا. لقد علق المغرب الجرس في عنقها “فرنينها= انينها” اصبح يسمع من بعيد.
( ايوا كيما يقال : اللي تلف اشد الارض)
ههههه ” “الكيان الصهيوني بات على حدود البلاد”. واش نسي هذا الكاءن الحي أن “الكيان الصهيوني” موجود على ما يسمى “حدوده” من خلال موريتانيا منذ القديييييييم و ليس وليد اليوم. مسكين يريد الكلام من أجل الكلام هههه. لكن الشيء الأكيد هو أنه هناك ضربة قاضية له و لأمثاله. هضروا كيفما شأتم يا حركى يا أبناء الأتراك و الفرنسيس. أما المغرب راه عارف مزيان كيف سيربيكم. قالك مستهذفين ههههوه و كأنهم عراق صدام أو أصلا دولة هههه
ههههه ” “الكيان الصهيوني بات على حدود البلاد”. واش نسي هذا الكاءن الحي أن “الكيان الصهيوني” موجود على ما يسمى “حدوده” من خلال موريتانيا منذ القديييييييم و ليس وليد اليوم. مسكين يريد الكلام من أجل الكلام هههه. لكن الشيء الأكيد هو أنه هناك ضربة قاضية له و لأمثاله. هضروا كيفما شأتم يا حركى يا أبناء الأتراك و الفرنسيس. أما المغرب راه عارف مزيان كيف سيربيكم. قالك مستهذفين ههههوه و كأنهم عراق صدام أو أصلا دولة هههه
أقل مايمكن أن يقال عن حكام الجزاءر انهم رواد للبلادة والغباء السياسي…. يتبجحون أنهم رواد الدبلوماسية والوساطات بين الدول وينسون أن يعطوا المثال على ذالك بقيامهم بوساطة نزيهة لنزاع الصحراء لإيجاد حل يرضي الجميع لن يكون فيه غالب ولا مغلوب عوض الاستمرار في تغذية النزاع والتشجيع على الحرب دون أن يكون لهم اية فكرة عن ثمنها ومخلفاتها الانية والمستقبلية على كل المنطقة. لم يتعظوا بما وقع في سوريا والعراق وليبيا وسوريا فهم يسعون بتهورهم الى مصير مشابه لكونهم يستصغرون المغرب ولا يعرفون من وراءه من حلفاء ولوبيات تتحكم في العالم…
السلام عليكم اقول لبعض المعلقين العالم تغير وتغيرت المواقف نحن مصلحة بلادنا هي الاولى والكل يرى مصلحة بلاده حتى فلسطين ترى مصلحة بلادها القومية لا تفيد باشي ياسر عرفات وقع مع اسراييل اتفقيات السلام ثم انور السدات كدالك التطبيع ليس مشكلة مصالح الدول والشعوب سياتي يوم تريد ان تطبع مع اسرييل وتقل لك لا اين كنت في الماضي فات الفوت فرصة العمر تكون واحدة شكرا لسيستنا الحكيمة في المغرب على صواب الصحراء مغربية والموت لي الاعداء الوطن اليهود خلقهم الله الدنيا مصارفة من عهد سليمان لا فرق بين عربي وعجمي الا بالثقوى والقومية ماهي الا مصطلح
السلام عليكم اقول لبعض المعلقين العالم تغير وتغيرت المواقف نحن مصلحة بلادنا هي الاولى والكل يرى مصلحة بلاده حتى فلسطين ترى مصلحة بلادها القومية لا تفيد باشي ياسر عرفات وقع مع اسراييل اتفقيات السلام ثم انور السدات كدالك التطبيع ليس مشكلة مصالح الدول والشعوب سياتي يوم تريد ان تطبع مع اسرييل وتقل لك لا اين كنت في الماضي فات الفوت فرصة العمر تكون واحدة شكرا لسيستنا الحكيمة في المغرب على صواب الصحراء مغربية والموت لي الاعداء الوطن اليهود خلقهم الله الدنيا مصارفة من عهد سليمان لا فرق بين عربي وعجمي الا بالثقوى والقومية ماهي الا مصطلح
نعم لقد اصبحت إسرائيل تحد الجزائر. وما ضرك أنت إن كانت كل حدودك مع إسرائيل من كل الجهات. تفاهات في تفاهات. لقد انقشع الغبار عن سياسة قصر المرادية. وبات يقينا أن يلتفت الضباط بالجزائر إلى مآسي وحاجيات الجزائريين عوض السباحة ضد التيار معاكسة للسياسات البنائة التي اختارها المغرب لتنمية كل أقاليمه. لقد انهكت الجزائر نفسها لأاها بنت سياساتها على معاكسة السياسات التنموية للمغرب و في الأخير تجد نفسها معزولة عن العالم. ما قاله وزير خارجيتها بعد صمت طويل هو ما أملاه عليه بعض مرتزقة السياسة من روسيا و من إسبانيا.
كل الدول الآن تعرف أن لا مصير لحل نزاع الصحراء إلا في إطار السيادة المغربية و حكم المغرب أحب من أحب وكره من كره.
الآن أكثر من أي وقت مضى، باتت حقيقتان ساطعتان للوجود:
الصحراء مغربية و البوليزاريو جزائرية.
أعتقد أن وضع القضية الوطنية في بورصة المساوات السياسية الدولية سيعقد الأمر أكثر و يجعلنا عرضة لمزايدات القوى الدولية و الابتزاز.
قضيتنا فوق أي مزايدة سياسية و من الحكمة إدارتها وفق أجندة داخلية تعتمد على التنمية و الديمقراطية الجهوية
دائما نفس الأسطوانة، المؤامرة، على من،عن دولة كرطونية يحكمها جماعة من العسكر المعجزة المعجزة الذين قتلوا الآلاف من الجزائريين في تسعينات القرن الماضي، عسكر الذي لم يشا ك ولو في حرب واحدة منذ أن عطفت عنهم فر نسا وقررت مصيرهم. الكل بالنسبة لهم يتآمر ضذهم وهم يتآمرون ضذ شعبهم، العسكرالعجزة يختارون الرؤساء ويسممونهم أو يقتلهم، هل سيتآمر أحد ضذهم. مسكين الشعب الجزائري يصدق التراهات العسكرية ويعيش في الأوهام:الدولة القارة، أقوى دولة في القارة وفي العالم ووووووو
قبل الاعتراف الامريكي كان المغرب هو العدو الكلاسيكي لمدة 45 سنة لهاو بها الشعب الجزائري عن مطالبه الاجتماعية وصوروا له بان الخطر على الأبواب والمغرب هو العدو الكبير ومن الأولويات
الان أصبحت إسرائيل هي العدو الكلاسيكي الجديد ول 45 سنة الآتية بمعنى اسكت أيها الشعب الجزائري لان الحدود مهددة ولا تطالب بشئ وإلا سنقنعك
الحمد لله انتظرنا طويلا ان يبزغ حقنا في ارضنا.
هادوك لكلاب ديال الحاكمين ف الجزائر سر باباهم غير لعصا. الشعب ماباغيهمش او هوما لاصقين بحال لكراد ‼️ والله الى هادا اكبر كاضو كنا كنتسناوه حنا جيل الستينات. كون طلقونا عليهم شحال هادي نربيوهم حيت معقدين من المغاربةاوكيقلبوا علينا
المهم الحمد لله نيتنا غلبات الخبث ديالهم
اومازال تجي خبارهم ان شاء الله
الحمد لله انتظرنا طويلا ان يبزغ حقنا في ارضنا.
هادوك لكلاب ديال الحاكمين ف الجزائر سر باباهم غير لعصا. الشعب ماباغيهمش او هوما لاصقين بحال لكراد ‼️ والله الى هادا اكبر كاضو كنا كنتسناوه حنا جيل الستينات. كون طلقونا عليهم شحال هادي نربيوهم حيت معقدين من المغاربةاوكيقلبوا علينا
المهم الحمد لله نيتنا غلبات الخبث ديالهم
اومازال تجي خبارهم ان شاء الله
الحمد لله انتظرنا طويلا ان يبزغ حقنا في ارضنا.
هادوك لكلاب ديال الحاكمين ف الجزائر سر باباهم غير لعصا. الشعب ماباغيهمش او هوما لاصقين بحال لكراد ‼️ والله الى هادا اكبر كاضو كنا كنتسناوه حنا جيل الستينات. كون طلقونا عليهم شحال هادي نربيوهم حيت معقدين من المغاربةاوكيقلبوا علينا
المهم الحمد لله نيتنا غلبات الخبث ديالهم
اومازال تجي خبارهم ان شاء الله
يريدون من المغرب أن يدافع عن فلسطين و يدافع عن الصحراء و يواجه الجزائر و يواجه ابتزاز إسبانيا و يتحمل ضغط أمريكا. طوووز فيهم.
محنة وراء محنة يعيشها الجنرالات في الجزائر، الحراك الشعبي، مرض بوتفلقة، موت الݣايد صالح، فتح القنصليات في الصحراء، تطهير الݣرݣارات، غياب تبون، اعتراف أمريكا بالسيادة على الصحراء… اللهم زدهم من محنك يا رب حتى يعودوا إلى رشدهم …
محنة وراء محنة يعيشها الجنرالات في الجزائر، الحراك الشعبي، مرض بوتفلقة، موت الݣايد صالح، فتح القنصليات في الصحراء، تطهير الݣرݣارات، غياب تبون، اعتراف أمريكا بالسيادة على الصحراء… اللهم زدهم من محنك يا رب حتى يعودوا إلى رشدهم …
العدو الجزائري يحتضر
LA DECLARATION DE TRUMP QUI LUI RESTE TROIS SEMAINES SUR TWITTER NA AUCUN EFFET SUR LA LUTTE DES SAHARAOUIS ET LE PROBLEME DU SAHARA C EST L ONU QUI S OCCUPPE PAS TRUMP LE PROBLEME RESTE ET LE RESTERA ET LA LUTTE CONTINUE EST CE QUE ECONOMIQUEMENT ET AVEC LES DETTES QUE LE MAROC A PEUT CONTINUER POUR UNE TERRE QUI N EST PAS SA TERRE IL FAUT ANALYSER LES CHOSES AVEC LA LOGIQUE LE RASD EST MEMBRE FONDATEUR DE L UNION AFRICAIN ELLE N EST PAS UNE PROPRIETE DE TRUMP