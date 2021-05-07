الجزائر تلجأ إلى التهديد و"فزاعة المؤامرة" في أوج الأزمات الاجتماعية

دعت الحكومة الجزائرية جميع العمال إلى “التحلي بروح الـمسؤولية وتفادي الوقوع في فخ أولئك الذين يريدون نشر الفوضى في البلاد”، مؤكدة عزمها على مواصلة الحوار مع ممثليهم “دعما للسلم الاجتماعي”، وكذلك “التصدي بحزم لكل الـمحاولات التي تستهدف الـمساس بالنظام العام”.
وفي هذا الإطار قال أحمد نور الدين، الخبير في العلاقات الدولية، إنه “في كل مرة تنفجر أزمة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية يلجأ النظام الجزائري إلى فزاعة المؤامرة التي تقودها أقلية من خارج الوطن، وما إلى ذلك من مواويل البروباغندا التي كانت صالحة في سبعينيات القرن الماضي”، وفق تعبيره.
وأضاف نور الدين، ضمن تصريح لهسبريس: “إذا فككنا مفردات بلاغات النظام سيتضح أن التضليل هو ما يمارسه جنرالات الجزائر”، متسائلا: “فعن أية أقلية تخريبية ومضللة يتحدث النظام الجزائري والعالم كله يشاهد ومنذ سنتين مظاهرات مليونية للشعب الجزائري الذي يطالب كل يوم جمعة وفي كل المدن الجزائرية بإسقاط النظام؟ فهل يصدق الناس ملايين الجزائريين من كل أطياف المجتمع، شبابا وشيبا ومثقفين وعمالا وطلبة وقدماء الحركة الوطنية وجيش التحرير، أم سيصدقون العصابات الحاكمة كما يسميها الحراك الشعبي؟!”.
وتابع الخبير ذاته: “لا أدل على ذلك من وصول الأزمة إلى قلب وزارة الداخلية، إذ خرج رجال المطافئ للاحتجاج على تردي أوضاعهم. ولا بد من التذكير أيضا بخروج متقاعدي الجيش الجزائري سنة 2018 ثم 2020. وقد شملت الإضرابات قبل جائحة كوفيد19 معظم القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، من أطباء وأستاذة التعليم بكل أسلاكه، وشركة الطيران والنقل والموانئ وغيرها. لقد كان الحراك تتويجا لسنوات من الاحتجاجات النقابية والاجتماعية التي لم تنقطع منذ 2014”.
وأضاف المتحدث ذاته أن “الحديث عن أقلية أو عن تدخل من خارج الوطن هو بمثابة الغربال الذي لا يمكن أن يغطي شمس الأزمات المركبة والمعقدة التي تهز أركان النظام على كل المستويات”.
أما التهديد الذي أصدرته السلطات الجزائرية لمواجهة الإضرابات فقال عنه نور الدين إنه “تعبير عن عجزها عن إيجاد مخرج للمأزق السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تتخبط فيه، مع انهيار العملة الجزائرية والقدرة الشرائية ومدخرات الخزينة العامة ونقص في السيولة النقدية واستمرار تدني أسعار النفط، ونقص المواد الأساسية من زيت وحليب، وارتفاع أسعار المواد الغذائية؛ بالإضافة إلى مقاطعة غالبية الشعب للاستحقاقات الرئاسية والدستورية، ودعوة كل أحزاب المعارضة إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية المبرمجة في الشهر المقبل (يونيو 2021)”.
كما أشار المتحدث إلى أن “كل ذلك سيدفع بالحرس القديم إلى تشديد القبضة الحديدية كورقة أخيرة بيد النظام، ولكنها مغامرة قد تؤدي إلى تفجير الوضع، وربما يكون ذلك هدفا مقصودا للدفع نحو العنف ولتبرير القمع وعسكرة الشارع وإعلان حالة الطوارئ”، وزاد: “بدت بوادر ذلك في الإعلام الرسمي الذي يروج لاعتقال أشخاص في الحراك وبحوزتهم متفجرات، أو لهم علاقة بالإرهاب، وغيرها من الروايات والقصص التي أتقنتها المخابرات العسكرية خلال العشرية السوداء”.
وختم الخبير حديثه بالقول: “ربما يشكل إطلاق سراح الجنرال توفيق والجنرال طرطاق، مهندسي تلك الحقبة السوداء، مقدمة لمنعطف دموي في التعامل مع الحراك السلمي الذي أثبت تجذره الشعبي واستعصاءه عن الترويض”.
السلام عليكم
اللهم اكفنا شر الأصدقاء
أما الأعداء فنحن كفيلون بهم.
جمعة مباركة
كاع الفزاعات لي كاينين كاملين استعملوهم العسكر ومن كل الجبهات…..!!!! واش كاين شي معقول او كاتساينو ترامب يرجع باش يبرهن لكم كيفاش تسيروا الامور ديالكم…..!!!!
لا يمكن للعصابة ان تتسامح مع الحراك في الاسابيع المقبلة لانها لا تريد ان تسمح في البقرة الحلوب.. فمن تبذير 1500 مليار دولار في عهد بوتفليقة الى تبذير ما يناهز 500 مليار دولار على مرتزقة البوليساريو طيلة 45 سنة لتقسيم المغرب.. الى الامتيازات التي ينعم بها تبون و ابنه و الجنرالات و ابناؤهم في الصفقات و الرشاوي و سرقة الاراضي و المشاريع الوهمية كل سنة و هي بمليارات الدولارات..
كابرانات العصابة بعد رجوع الحرس القديم اعتقلوا اكثر من 2000 من الناشطين في الحراك منهم عشرات الصحافيين والمؤثرين و عذبوهم واغتصبوهم لبث الخوف في صفوف المتظاهرين.. لانهم يعرفون ان نجاح الحراك يعني نهايتهم ومحاكمتهم على النهب والقتل من العشرية السوداء وانت طالع.. وهذا امر يستحيل ان يقبلوا به..
تحية تقدير الى الجزائر الابية. جل الدول العربية تعاني نفس المشاكل و تمنح فرص للدول الغربية لكي تخضعها تحت الصباط still ringing ..
السلام عليكم يا اخي كلنا في الهوى سوى فحكومتنا تسير على نفس المنهاج الا و هو التجويع اما الاحتجاجات فنحن ايضا احتج الاطباء واحتج الممرضين واحتج رجال التعليم واحتج الحرفيين واحتج السكان واحتج جل القطاعات لا فرق
الجزاءر تلعب آخر اوراقها…الشعب الجزاءري يريدها دولة مدنية لا عسكرية…الشعب الجزاءري يريد حقه من ثروة الغاز و البترول…يتنحاو قاع
اودي يموتوا في بحرهم هدشي ماش سوقنا احنا نبنوا بلادنا ونقويوها
الجزائر تتفنن في الكذب بلا خجل أو أدنى حياء، فهاهو ابن النظام الفاسد وأحد صناع البروباكندا في الجزائر المدعو محيي الدين عميمور لا يكف عن التفاخر بالأوهام والمزاعم التي يسند فيها “البطولة” الخيالية لسيده بوخروبة، وفي ذات الآن ينفي (كليا) مأساة طرد آلاف المغاربة تعسفيا من الجزائر سنة 1975 وصبيحة يوم عيد الأضحى حيث جردوا من ممتلكاتهم، ومنهم من فصل عن زوجته أو من فصلت عن زوجها وأبنائها، الحملة التي وصفها هواري بومدين بالمسيرة الكحلة ضدا في المسيرة الخضراء المشرفة التي نظمها المغرب وقتئذ والتي توجت باسترجاع الأقاليم الجنوبية، تصرف الرئيس الجزائري المذكور زعم عميمور ( المفكر والكاتب والسياسي والمستشار الرئاسي..) المتباهي (…) بأنه مجرد “أكاذيب” يرددها المغاربة منذ أكثر من أربعين سنة، ونحن شهود على المأساة بأعيننا وجوارحنا ولم نسمع بها من خلال إعلام رسمي أو ما شابه، ولا زالت آثارها قائمة إلى الآن، ولأن المستشار/ المثقف “الحالي” ينفي الواقعة، ويردد بكل وقاحة أن الصحراء المغربية.. “مستعمرة”! ألا قبح الله سعيه وقبح سعي عصابة المجرمين التي وراءه.
هكذا هي العقلية العربية القديمة والمتحجرة.
يحاربون بعضهم البعض. بينما الغرب يضعون اليد في اليد ويتقدمون ويزدهرون لأنهم متيقنون أنهم لن يفلحو من غير ذلك
بين النظام السياسي الجزائري والنظام المغربي قواسم مشتركة كثيرة، ومصدر هذا التشابه يرجع إلى تشابه الثقافتين…
لذلك فما يوصم به النظام الجزائري من عقم ونذالة يمكن اسقاطه بسهولة على نظامنا السياسي في المغرب، بالرغم من المحاولات اليائسة والبئيسة التي تبذلها الدولة عبر مختلف مؤسساتها لتلميع صورتها حقوقيا واقتصاديا… ووسط هذا الصراع الصراع والتراشق تهتضم حقوق الشعبين وتستنزف مقدراتهما.
كان الله في عون الشعبين الشقيقين.