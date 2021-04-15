الجزائر تمدد الحجر الجزئي المنزلي بسبب الوباء

الجزائر تمدد الحجر الجزئي المنزلي بسبب الوباء
صورة: أ.ف.ب
الخميس 15 أبريل 2021 - 14:38

أقر رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، اليوم الخميس، جملة من التدابير التي يتعين وضعها حيز التنفيذ لمواجهة الأزمة الصحية الـمرتبطة بجائحة فيروس كورونا.

وذكرت رئاسة الوزراء، في بيان صحافي اليوم، أن جراد قرر تكييف إجراء الحجر الجزئي الـمنزلي، ويُمدّد لـمدة 15 يومًا بـتسع ولايات من الساعة الحادية عشرة ليلا إلى الساعة الرابعة من صباح اليوم الـتالي، على أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بداية من غد الجمعة.

وأوضحت الرئاسة أنه يمكن أن يتخذ الولاة، بعد موافقة السلطات الـمختصة، كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية، لاسيما تكييف الـمواقيت، وإقرار أو تعديل أو ضبط حظر جزئي أو كلي يستهدف بلدة أو أكثر، أو مكانًا، أو حيا، يشهد بؤرًا للعدوى.

وسجلت الجزائر حتى أمس الأربعاء 118 ألفا و975 إصابة بفيروس كورونا، وثلاثة آلاف و141 حالة وفاة، و82 ألفا و929 حالة شفاء، مقابل 78 حالة من السلالة البريطانية، و129 حالة من السلالة النيجيرية، وفقا لبيانات وزارة الصحة.

بيانات وزارة الصحة تمديد حظر التجوال رئيس الوزراء الجزائري فيروس كورونا

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‫تعليقات الزوار

5
  • mouad
    الخميس 15 أبريل 2021 - 14:51

    حتى حنا ديرو لنا غير بحالهم من 23 ل04 ماطلبناش شي حاجة خرى تخيل أن عدد الملقحين عندنا أكبر بعشر مرات عدد الملقحين عندهم وهوما عندهم التراويح وفاتحين تالحادية عشرة ليلا .

    17
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  • أنس
    الخميس 15 أبريل 2021 - 15:02

    نعم هذا حجر معقول إلى حد ما، وليس كنحن السجن بدون تدبير أو حساب مبني على القرارت الإرتجالية

    11
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  • مغربي
    الخميس 15 أبريل 2021 - 15:40

    الجزائر شدات العصا من الوسط ، جميل جدا من 23 الى 4 صباحا . لن نسامح كل من ساهم في قرار الاغلاق الليلي ، ارتكبتم خطأ فادح .

    2
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  • متابع
    الخميس 15 أبريل 2021 - 15:47

    فرق كبير بيننا وبينهم رغم كل الظروف هم أحسن منا بكثير من حيث مستوى عيش الطبقة المتوسطة. .أما نحن فأصبحنا طبقتان برجوازية فاحشة وفقر مدقع أما من يحكموننا حقيقتا غير الكراكيز فهم في عالم آخر.

    -5
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  • minneapolis
    الخميس 15 أبريل 2021 - 15:55

    بسبب الحراك الناجح وليس بسبب الوباء الجنرالات تلفوا مبقاو عندوم مايدير غير المكر والخداع

    -1
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