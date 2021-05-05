الجزائر توضح بشأن إصابات بالسلالة الهندية

كشف عبد الرحمان بن بوزيد، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بالجزائر، الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن الحالات الست من السلالة الهندية (B.1.617) لفيروس كورونا المكتشفة بولاية تيبازة تعود لإصابة رعية هندي مقيم بالجزائر.

وقال الوزير الجزائري، على هامش زيارة تفقديه قادته إلى مستشفى سليم زميرلي بالحراش، أن “اكتشاف السلالة الهندية لفيروس كورونا التي تبين أنها جاءت بعد إصابة رعية هندي مقيم، تبعها تحقيق كشف عن باقي الإصابات، فيما لايزال التحقيق الوبائي مستمرا للكشف عن إصابات أخرى محتملة”.

وعن الوضعية السائدة حاليا بالجزائر، اعتبر بن بوزيد أنها “مستقرة نسبيا، ولا يمكن الحديث حاليا عن موجة ثالثة من الفيروس، فيما تبقى الوقاية والالتزام بالتدابير الوقائية والصحية أمرا مفروغا منه للحفاظ على سلامة الجميع”.

يشار إلى أن معهد باستور بالجزائر كان قد أعلن، الاثنين، عن اكتشاف لأول مرة ست حالات من السلالة الهندية بولاية تيبازة، وهي السلالة التي صنفتها منظمة الصحة العالمية “تحت المراقبة”.