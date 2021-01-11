الجزائر وجنوب إفريقيا تردان على أمريكا بالتنسيق لدعم جبهة البوليساريو

بينما تؤهل المملكة الصحراء باستثمارات جديدة وقنصليات دولية عديدة، توجه وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، اليوم الاثنين، إلى جنوب إفريقيا في زيارة رسمية تدوم يومين، “ستتناول تقييم التعاون الثنائي والتشاور حول مسائل الأمن والسلم في إفريقيا والعالم”، وفق ما جاء في بيان لدائرته الوزارية.
وتحاول الجزائر إعادة فتح قنوات التواصل والتنسيق مع حليفتها الاستراتيجية جنوب إفريقيا، بعد التطورات التي شهدتها قضية الصحراء، بحيث تتقاسمان الهاجس نفسه المتعلق بالدفاع عن أطروحة الانفصال، والعمل على تقويض جهود المغرب في ضمان سيادته الوطنية.
وجاء في بيان الخارجية الجزائرية حول زيارة بوقادوم إلى بريتوريا، أنه سيجري، خلال هذه الزيارة، “لقاءات مع نظيرته الجنوب أفريقية، ناليدي باندور، كما سيستقبل من قبل السلطات العليا لهذا البلد الصديق، بهدف إجراء تقييم معمق للتعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية”.
وأشار البيان إلى أن الزيارة ستشكل فرصة “لتبادل الآراء والتحليلات في إطار تقاليد التشاور القائمة بين البلدين حول مختلف المسائل المتعلقة بالسلم والأمن في إفريقيا والعالم”، و”ستسمح بتعزيز التنسيق حول المسائل الهامة المرتبطة بالمواضيع السياسية والأمنية داخل المنظمات الإقليمية والدولية”.
وقال المحلل السياسي كريم عايش إنّ “زيارة وزير خارجية الجزائر إلى حليفة بلاده جنوب إفريقيا، تأتي ضمن الزيارات التي دأبت على إجرائها الدبلوماسية الجزائرية في نطاق الدول التي تتقاسم معها الاهتمامات والمواقف نفسها”، مبرزا أن “هذه المرة تعتبر، الظرفية دقيقة بحكم التطورات الأخيرة التي عرفتها الساحة المغاربية وتوالي الانتصارات المغربية الداعمة للوحدة الترابية”.
وتوقف الباحث في العلاقات الدولية، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، عند ما اعتبرها “نكسة جنوب إفريقيا بمجلس الأمن وتراجعها بقمة الاتحاد الإفريقي بنواكشوط. وفي السياق نفسه، تأتي زيارة ديفيد شينكر إلى الصحراء المغربية كآخر معطى عجل بضرورة إعادة ترتيب أوراق الجزائر لأولوياتها وملفاتها الدبلوماسية والتنسيق مع حلفائها داخل القارة كخطوة أولى، وخارجها في مرحلة ثانية”.
واعتبر المحلل ذاته أن “المسؤولين الجزائريين سيتناولون تطورات قضية الوحدة الترابية مع نظرائهم في جنوب إفريقيا، وسيحتم التنسيق المشترك بينهما تغيير الأساليب والمواقف، لأن المتغيرات على الأرض ليست بالشيء السهل ولا الهين، ولا يمكن معاكسة توجهات الإدارة الامريكية ومعها القوى الدولية التي تدافع عن قضية الصحراء المغربية”.
وتابع عايش بأن “الإدارة الأمريكية ستنهي كافة المؤامرات المحيطة بالمنطقة لتفتح صفحة جيوسياسية جديدة دافعة نحو استقرار المنطقة وتغيير العقائد السياسية والعسكرية”.
غار خليهم مزال جاياهم النوبة
اسرائيل الحقيقية ليست الموجودة في الشرق الاوسط. بل هي جار الشوء الذي سعى جاهدا لتقسيم المغرب
مادا بيدها أن تفعل جنوب افريقيا؟ اللعبة انتهت..
كل هاذا في إطار العزاء على موت الجبهة و كأنهم ينسقون لدعم آمرأة مات زوجها … آنتهى ..كما قال الناشط و السياسي الموريطاني محمد أفو .
فالصراحة اشفق عليهم هههه ماكاين ميتقال لا بالشلحة و لا بالعربية الناس فالناس و لبوليساريو جنوب افريقيا ف مشيط الراس
الدول كيتاحدو على الخير والتجارة والاقتصاد والخير والمساعدة للاخربن والصناعاة والفلاحة وووو وهادو شبه دلتين كيتاحدو غعلى الشر والرجوع الى الخلف
بيت نعرف علاش المملكة مبغاتش تسد على جنوب أفريقيا مرة وحدة ماعندنا معاها حتى شي مصالح وونسلي معا الجزائر
ولو ان هذا البوقادوم ذهب الى المريخ فلن يغير شيئا ، ومن المستحيل ان يتخلى المغرب عن جزء من اراضيه ،لأن الصحراء في مغربها و المغرب في صحراءه الى ان يرث الله الارض و من عليها.
عندما وصل نائب وزير الخارجية الامريكي الى الجزائر ،احتجت و سألت الحكومة والصحافة فقط عن اعتراف امريكا بمغربية الصحراء ولم تحتج ولم تسأل عن الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل لانه الداخلة والعيون المغربيتين اكثر اهمية وقيمة من القدس بالنسبة للجزائر.
اتساءل لماذا لم يكلف نظام العسكر نفسه كل هذا الجهد المسعور و المحموم لدعم القضية الفلسطينية كما يتبجح بذلك ام انها ليست سوى شعارات فارغة للاستهلاك الاعلامي بينما نراه يبدل كل امكانيات الشعب الجزائري لحشد الدعم لقضية قطاع الطرق
لا الجزائر أو جنوب افريقيا أو أي دولة أخرى سيغيرون الوضع في المغرب لأن قوة المغرب في تلاحم الشعب المغربي واتحاد المغاربة على قضيتهم الوطنية ألا وهي قضية الصحراء المغربية. لن يتنازل أي مغربي عن شبر من أرضه مهما كلف الثمن لأن جميع المغاربة مستعدين للتضحية في سبيل وطنهم. هؤلاء الأعداء يسبحون في بحر فارغ من الماء لأن المغاربة واثقون بقضيتهم وواثقون بأن الصحراء كانت ولازالت وستبقى مغربية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أحب من أحب أو كره من كره.
بوقمقوم اعلى ما في خيلك اركبو و الصحراء مغربية رغما عن انفك انت و المرتزقة و جنوب افريقيا.
الحل الوحيد لتحصل الجزائر على منفذ للمحيط الاطلسي هو فتح قنصلية لها بالداخلة بحيث تكون نوافذها مطلة على المحيط ، أما إقامة دولة وهمية فما على الجزائر إلا إرسال حلم أوdream إلى mbc
تمسك غريق بغريق.بحال بحال.كيف الجزائر كيف جنوب أفريقيا.طنجرة ولقات غطاها.أش عندهوم ما يديرو أمام المملكة المغربية الشريفة.صافي قضي الأمر نهار إعترفت أمريكا بمغربية الصحراء.ولا عزاء للحاقدين
* عقد اجتماع بين الجزاىر و جنوب افريقيا ،سيكون عبارة عن تشييع جنازة حلم وهمي بين الطرفين ، لا أقل ولا أكثر . رحم الله المشروع الوهمي للجزاىر ، وانا لله وانا اليه راجعون ….
تشبت غريق بغريق……كلامهما لا يغني ولا يسمن من جوع…..:..تحية لترامب ……كنت اتمنى ان يفوز بالانتخابات …..لكن لاخوف سيكون زوج ابنته كوشنر بعد اربع سنوات…..تحية لاسرائيل .
و من بعد ؟
خليهم العبو جميع اوراقهم الفاشلة…
العز لاهل المغرب و أرضه العزيزة
يحيا المغرب وتحيا إسراءيل والخزي والعار للجزائر، عدوة المغرب الأولى والوحيدة!
“تردان على أمريكا” … و كأن لهما مستوى و وزن أمريكا !
القافلة تمر … هذا أقل ما يمكن قوله !
الدول تقوم بزيارته دول من أجل الاقتصاد والتعاون الأمني والاستثمار. وذالك يكون لصالح الشعوب لاكن الجزائر. تصرف أموال شعبها لسواد عيون البوليزاريو. وفي المقابل لا ناقت ولا جمل للشعب في ذالك. سؤال لماذا لم يقم المسؤل الجنوب أفريقي بزيارة الجزائر من أجل البوليزاريو؟ لأن مسؤلي هذا البلد يحترمون شعبهم
قالها المرحوم الحسن الثاني أكرم الله مثواه كانت وستبقى الصحراء مغرببة أحب من أحب و كره من كره و كل السداد للسدة العالية بالله الملك محمد السادس نصره الله و أيده أما بخصوص الجزائر و غيرها من الأتباع أقول و يمكرون و يمكر الله صدق المولى عز و علا
استنجد غريق بغريق ،على فكرة اسرائيل توجد جنب المغرب ،مهم مبروك للمغرب الصحراء المغربية وهنيئا للجزائر بلقطاء البوليزاريو…’
بدل أن تهتم الجزائر بحل مشاكلها. نراها تتخبط كالديك المذبوح من الوريد إلى الوريد.هههههههه المغرب عقدهم. يظهر ذلك في ندواتهم لا كلام لهم إلا على المغرب وما حققه المغرب في كل المجالات
والتشاور حول مسائل الأمن والسلم في إفريقيا والعالم” كأنكم مجلس الأمن! كما يقول المثل المغربي “مشا عليكم القطار” بقاو تما تتجتامعوا غ هذا المغرب و المغاربة النصر دائما معهم لأنهم على حق و أعداء هم على باطل
السياسة الخارجية التي تنهجها الجزائر في الظروف الحالية تنطوي على حقد كبير ودفين اتجاه المملكة. بالإضافة إلى دلك يلعب الجنرالات اوراق الاستعداد لدعم لوجيستيكي لعصابة البوليزاريو بمباركة جنوب افريقييا وبعض من تبقى من لازالوا يصطفون معهم من الدول الافريقية.
الالة العسكرية المغربية لها ما يكفي من العتاد والعباد لمواجهة جد محتملة والجيش المغربي سيد الميدان سيدافع على الوطن ولاعدوان إلا على الظالمين. آنداك سنتعيد كولومب بشار وتندوف
حتى لو اجتمع الجن والإنس والاحياء والأموات تبقى الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه وقضي الأمر. قضي الأمر بقوة التاريخ والجغرافية وروابط البيعة واجماع كل المغاربة وقرار محكمة لاهاي وبافتتاح القنصليات العربية والافريقية الصديقة والشقيقة وكذلك العظمى ومن يدعي عكس مغربية الصحراء فهو جاهل أمي عليه بتناول المسكنات حتى يستريح قليلا عقله ولسانه من الأحلام
غير تحزمات القرعة بالفقوسة أوقالت ليها يلاه أنقطعوا الواد ,الجزائر مسكينة قد غرقات حتى الأذن أما جنوب إفريقيا فتريد ان تفرغ ما بقي في خزينة العسكريين للجارة الشرقية التي لم يبقى فيها أي شيء,والله وبالله وتالله انني اتعاطف مع الشعب الجزائري المسكين
عجيب امر جنوب افرقياترى هل حكومتها ديمقراطية؟ كيف تعادي المغرب كبلد عريق وسمان الصحراء كانو يعرفون مراكش وسوس ولا يعرفون وهران ولا مستغانم ! اي دولة في التاريخ الجزائري بسطت نفوذها على الصحراء جنوب المغرب اليس المرابطون والموحدون والسعديون والعلويون ؟كيف بتلك الجمهورية العربية الصحراوية المزعومة تريد القطع مع المغرب وامازيغية المغرب الجمهورية العربية تسمية عنصرية تجاء امازيغية الصحراء …الصحراويون المطيعون للجزائر اولى ببيعة ابناء عمومتهم العلويون قبل كل اطياف المغرب اولئك غرر بهم من طرف الحكوملت العسكرية الجزائرية ….باز يا جنوب افريقيا عفوا يا جنون افريقيا.
الشعب يموت بجوع وهما مقابلين المغرب الدبلوماسية بعيدة عليهم المغرب عطاهم درس
يجب طرد السفير الجزائري ونظيره الجنوب افريقي. وكفى ومذا عساهما ان يفعلا سوا التزمير والتطبيل.المغرب له حليفين قويين الولايات المتحدة واسرائيل. انتهت اللعبة
ذهب إلى جنوب أفريقيا ليغري جنوب افريقيا بمال الشعب الجزائري الذي أصبح عسكر الجزائر يوزعونه بسخاء لكسب ولاء دول لأطروحة المرتزقة بينما الجزاىريون يعيشون “الميزيريا”
est ce que ces algeriens sont stupides ils ne savent pas que c,est les etats unis et Israel qui derigent la planete
la pauvre afrique du sud ne peux rien faire.
وخا افيقوا الأموات ويتجمع العالم كامل ستبقي الصحراء مغربية من طنجة إلى نواكشوط. انتهى الكلام
جنوب افريقيا لا يهمها لا جزاءر و لا مرتزقتها بل فقط لان المغرب ينافسها بافريقيا و كدلك اصابها السعار للملايير التي ستستثمر من طرف وكالة التنمية الدولية الامريكية و عندما تفتح بريطانيا قنصليتها ستاتيها السكتة القلبية
الجزاءر ينطبق عليها مقولة
ما تربح ما تخلي اللي تربح
او
المغرب يربح و العدو يترنح
سبحان الله… كما قالو زمان “اش خصك العريان… خصني الخاتم امولاي!
الجزائر لا ترى مشاكلها (الازمة الاقتصادية الداخلية والخارجية، مرض الرئيس، سياسة نهب خيرات البلاد من طرف المسؤولين ، كورونا، البرد القارس، ووو) وإنما ترى بوضوح الطريقه المثلى لمحاولة تكسير مجهودات المغرب و “مساندة الشعوب لتقرير مصيرها” … يا للعجب! ما هذه العقد كلها؟
الأيام القادمة ستصير مغربية الصحراء أمرا واقعا، وستعترف الدول الكبرى بمغربية الصحراء ويصبح من يقول غير ذلك ضد الشرعية الدولية ، فإن لم تستسلم الجزائر للأمر الواقع ستصنف من الدول المزعزعة للاستقرار وسيفرض مجلس الأمن عقوبات على الجزائر بضرب حصار اقتصادي مثل الحاصل على كوريا الشمالية ولن تنفعها روسيا
…وكأن جنوب إفريقيا دولة ..، الخونة طرقوا جميع الأبواب وأعادوا جولتهم من جديد من
جنوب إفريقيا كعادتهم النبح على المنابر لكي يلفتوا العالم وكأن جنوب إفريقيا قدوة
في الدمقراطية يحتدى بهم.
#وبشآآآت عليكم ستظلون هكذاك حتى تموتوا في مقابر الرابوني////:
#الصحراء مغربية والقنصليات فُتِحوا فيها وأنتم تتباكون على دول متخلفة
انتهت اللعبة وعما قريب ستنتهي الجزائر والبداية بتطهير أرض المغرب من الجزائريين الذين يدنسون أرض الموريين.
داب كيبحتو كيفاش يسلو الشوكة بلا دم لدغتهم الافعى وخلت الجحر حيت لا ينفع مع سمها ترياق .انتهى الكلام .
لو كانت الجزائر دولة مسلمة و مسالمة وجارة وشقيقه لحاولتتقريب وجهة النظر بين ألمغرب وأولاده العصاة و تدخلت للصلح بينهما ولكن مع الأسف تحاول التفرقة والهدف في الاخير هو الوحدة مع الج المزعومة لتصل إلى المحيط وفي نفس الوقت حصار المغرب العدو ….وهذاا لم ولن يكون مادام المغاربة احياء والسلام
، “ستتناول تقييم التعاون الثنائي والتشاور حول مسائل الأمن والسلم في إفريقيا والعالم”
… والعالم !!
سبحان الله هل يا موظف العسكر استتيتمن الأمن في الجزائر التي أوجدها أمثالك من الغبياء خدام العسكر على حافة بركان، مؤهلة لكي تشرف على استتباب الامن في العالم ؟
يا سبحان الله !
بغينا نصارعو ونتحاربو مع دولة قوية ديموقراطيا وحكومتها منبتقة من الشعب وإذا بنا نتصارع مع البراز زمع احقر نظام !
يبدو أن الأموال، التي تلقاها فخامة رئيس الحكومة السابق ، السيد اويحي ، بعد بيع ستين سبيكة من معدن الدهب الخالص ، التي تلقاها كرشوة من بعض امراء المشرق ، مقابل السماح لهم بقنص طيور وحيونات مهددة بالانقراض، في صحراء الجزاءر ، والتي باعها في السوق السوداء ، بقيمة اربعة ملايين دولار ونصف، قد حملها بوقادوم لفخامة رئيس جمهورية ج افريقيا ، فشراء الدمم ، وتحويل الانضار عن الازمات الداخلية ، وعقيدة العدو الخارجي ، وتلقي ومنح الرشاوي ، وصناعة الإرهاب واحتضانه ، وخلق الفوضى وعدم الاستقرار ، وتقسيم الشعوب ، والتحريض على الانفصال ، أحسن ما يجيده كابرنات فرنسا العجزة الفجرة .
وماذا في الأمر!!! هل يمكن لبوقادوم إن يسافر الى القمر ليتظامن مع الهواء ظذ وحدتنا الترابية ؟؟؟؟؟ ماذا ستقدم له جنوب افريقيا أمام أمريكا…. ماذا قدمت للجزاءر بمناسبة تولي رئاسة الأمم المتحدة أمام حلفاء المغرب الكبار!!!! جنوب افريقيا تعتبر هي ايظا دمية في أيدي كبار العالم!!!! المغرب شيد في في صحراءه ما لم يشيد في الجزاءر كاملة!!!! ومن سابع المستحيلات ان يزعزعنا أحد منها مهما كلفنا الثمن!!!! الله.الوطن.الملك!!!!
هكذا هو حال العرب تيا لجهلنا و كلخنا و سفاهتنا بيننا جوج بغال لاننا فعلا بغال ونستقوي بالغريب البعيد عوض التعاون بيننا . وا مصيبتاه
جارة السوء جميع الازمات النفسية لجنرالات السوء.تأتيهم من البلد العزيز .ستموتون بغيضكم انتم وأعداء الامة .منجد وجد ومن زرع حصد.اما جارة السوء اقول لها ان قطار التنمية فررررر مسرعا ولن يتسنى له العودة .بعد…
؟؟؟؟ ،
غادي يتفاهمو على اعترافهم بمغربية الصحراء والاسراع لفتح قنصلياتهم لان الدعوة متعجبس غادي يسخط عليهم بايدن
والله نحن عائدون الى ضم تندوف وبشار انتم ياكلاب لن تنالوا من المغرب نحن لكم بالمرصاد حتى ولو ادى دلك الى التطاحن وفي الاخير المغرب هو الدي سيتفوق عليكم ايها الكلاب والله يا عسكر الجزائر لن تنالوا طريقا الى الواجهة المتوسطية ماعليكم الا ان تشكلوادويلة صغيرة للبوليزاريوا جنوب الجزائر ليس باندول لان تندوف مغربية ستعود ولو بالحرب ان شاء الله وانا ساكون الاول من يدعم هده الحرب لانكم خونة دولة عظمى اعترفت بسيادة المغرب على الصحراء فمادا تنتظرون ان تتراجع عن هدا الدعم حاشا هناك عظماء الى جانب المغرب وحق الفيتوا بياخد في الاوقات المناسبة مصعبة للوقت معكم ايها الكلاب
انهم يتحدون الدولة العظمى في العالم،و بهذه التحركات البائسة و الغير المجدية….! سوف يقع لهم ما و قع لدول التي تحدت الأسد الامريكي .
يجب على الدولة تفعيل الدعوى القضائية ضد ابراهيم غالي ومن معه بتعديب المغربة والتنكيل بهم وكدالك رفع اطلاق سراح عن المحجوزين بارضي تندوف ويجب تحريك الدعوى الى المحكمة الدولية والضغط على اسبانيا لانه يحمل جنسيتها لكي لايبقى بدون عقاب اوحساب وحتى الدولة المتسترة عليه من العسكر الآن اصبح ابراهيم ورقة محروقة بالنسبة النظام العسكر الجزائر وحتى المجتمع الدولي لافرق بينه وبين حفتر
امذا هذا الحماس متةجنوب افريقيا للجزائر و حملها السفاح بوليساريو؟ فقط لان جنوب افريقيا دولة قامت على التعدين و استخراج الذهب لا شيء. و هي ترى امرين اثنين من خلال موقفها الاول ان تضمن دخولا بالمجان لسوق التعدين الساسع بالجزائر والثاني سهولة التواطئ مع عصابة المرادية و هو امر يستحيل ان تجده بالمغرب الذي يبدو لها منافيا شرسا على الساحة الأفريقية.
اللهم لا شماتة. الشعب الجزائري ليس سيد نفسه و اتمنى ان يضحي مرة اخرى بمليون شهيد ان لزم الامر لتقرير مصيره
The game is over
فرصة جنوب افريقيا لتحلب الدولة الجزائرية حلبا
يصدق في هذا الحلف خائب الرجاء مثلين اولهما “تشبث غريق بغريق” وثانيهما “القافلة تسير ” والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الزيارة لجنوب إفريقيا ما هي إلا تعبير عن اللعب في الوقت الميت، عسكرالجزائر يجعلون من قضية الوحدة الترابية للمغرب، معركة حياة أو موت، وهي مبررهم الوحيد للبقاء في السلطة، وفي المقابل الوضع السياسي، والإقتصادي، والإجتماعي للشعب الجزائري مغيب. لا وجود للمقارنة مع وجود فارق.
يا للهول استنجد غارق بغريق. السي بوقدوم بعد زيارتك لجنوب افريقيا شد الرحال الى زمبابوي وبعدها الى فنزويلا وهنا انال مرادك والله اتجري حتى تعيي وتزاوق ما اتصور حتي زفة راه هذا المغرب واجرك على الله.
جنوب إفريقيا غدرت المغرب بعدما ساعدها و ستغدر الجزائر عندما تتوفر الفرصة
اذاً اختاروا المواجهة رغم مرارة الهزيمة. اروا ماعندكم……..
القافلة تسير .. اعداء النجاح و التفوق يجمعهم المكر .. سيحصدون ما زرعوا اكيد والايام بيننا .. المغرب لم يعد بحاجة الى محاورة السفهاء .. في زمن قل فيه الرجال ..
تندوف
بشار
العبادلة
القنادسة
بني ونيف
وكل الصحراء الشرقية المغربية يجب تحريرها من احتلال نظام الجنرالات الجزائري
يبدو ان كابرانات قصر المرادية لم يستفيقوا بعد من الكابوس الدي حل بهم و سكنهم بسبب اعتراف امريكا بكل وزنها و ثقلها و قوتها و لم يستسيغوا بعد مشهد و صدمة الامس بالداخلة و قبلها صفعة و لطمة كيشنر لهم مباشرة و من قلب عاصمتهم بدون رموز و بدون شفرات بل على المكشوف..لدلك نراهم الان و سنراهم مستقبلا يترنحون و يرقصون شطحات الديك المدبوح هنا و هناك لمحاولة صنع تمثيليات عنترية و افلام بطولية و همية لحفظ الشرف و ماء الوجه و للترويح عن انفسهم و محاولة النسيان و الاستيقاظ من الكابوس و الصدمة لا اقل و لا اكثر لكنهم في النهاية سيسلمون بالامر الواقع و يبتلعون الترياق المغربي الفعال و المضاد لسمهم و لو عن مضدد
الجزائر و جنوب افريقيا تناولت قضيا الأمن و السلام القاري و العالمي. زعما الاتحاد السوفياتي و الولايات المتحده الامريكيه.
الجزائر و جنوب افريقيا قامتا بتقييم و تنسيق الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، زعما راهم جيران.
الجزائر الاولى لها حل مشاكلها الامنية و السلمية الداخلية و التي اقتربة من الانفجار لقدر الله، أما السياسة و الثقافه و الاقتصاد فالمغرب العربي الكبير هو أهل و بيت من ضلت بوصاته ، الله يجمعنا فشي ساعة دالخير ، آمين
فليدهب حتى الى المريخ…
سيأتي يوم و تتخلى عنه جنوب افريقيا كما فعلت العديد من الدول…فالأيام تدور على جميع اقطار العالم الا الجزائر..يسكم عفن قديم ادمغة نظامها الفاسد و لن يزول الا بزواله.
هناك مثل مغربي بليغ يقول:
مول المليح باع و راح.
لم يعد هناك مجال للتراجع الى الخلف..قضية الصحراء المغربية منتهية تماما.
فلتضيع الجزائر ما تبقى لها من ثروة في الاوهام و احلام اليقضة و ليسرق النظام الفاسد ما يستطيع قبل ان يدوس عليه الشعب الجزائري و ليتمتع قطاع الطرق بالاقامات الفارهة و الاموال المجانية قبل ان يطردهم الشعب الجزائري شر طردة..و لتستغل جنوب افريقيا و روسيا و بعض الدول البرغوتية الفرصة لتمتص كل واحدة منها ما تيسر من اموال الجزائر قبل ان يقطع الشعب الجزائري ضرع البقرة الحلوب.
ايها الحمقى الذين يحكمون في الجزائر… game over.
اظن ان الجزائر و جنوب افريقيا الحالية وجه لعملة واحدة .لماذا قلت الحالية لان جنوب افريقيا التي كانت في عهد نيلسون مانديلا كانت علاقتها جيدة مع الراحل الحسن الثاني اذ ان مانديلا اقام علاقة جيدة معنا لما كان الراحل عبد الكريم الخطيب يشغل وزيرا مكلفا بالعلاقات مع افريقيا .التجأ مانديلا الى الحسن الثاني فامده بالسلاح و العتاد و المال لمقاومة استعمار الابارتيد ولما اصبح مانديلا رئيسا استقبل الخطيب و طلب من الحاضرين ان يجيبوه جزاء ما قام به المغرب من معاملة حسنة معهم ولم يعترف بالبوليساريو .ولما توفي و جاء بعده الرئيس امبيكي انكر خير المغرب و تم الاعتراف بالبوليساريو ابايعاز من جار السوء كفانا الله شرورهم امين.
لست ادري لماذا لا يقوم المغرب بقطع العلاقات مع الجار السوء. لا يأتينا منهم سوى المشاكل.قوم كلهم حقد و حسد.ارجو من جلالة الملك محمد السادس ان يريحنا منهم بصفة نهائية.
جنوب افريقيا والجزاءر لا يهمهم الصحراويون ولا يهمهم احد فما يهمهم هو انهم يريدون ان يكونو قوة اقليمية كبيرة وينافسون المغرب على ذلك بطرق ملتوية وغير حضارية عوض المنافسة الشريفة والتعاون البناء في الوقت الذي نجد المغرب قد اصبح فعلا قوة اقليمية بفعل العمل البناء والجهود الجبارة بمشاركة الحلفاء داخل افريقيا بفعل سياسة رابح-رابح التي تعود بالنفع على الجميع اما اعداء المغرب فلا يقدمون شيءا سوى الحقد والحسد ومحاولة عرقلة عجلة التنمية المغربية ولكن هيهات فالمغرب قطع اشواط مهمة ولا رجعة فيها و الان بدخول قوى عظمى على خط التعاون مع المغرب من اجل تنمية افريقيا و الامن والامان لدل افريقيا و عند دخول دولة بريطانيا على الخط عند ذلك سوف تنحني جنوب افريقيا من تعنثها وتبقى دولة الشر لوحدها ولو ان الاثنين لا وزن لهم و لن يثنو المغرب عن مخططاته السلمية الاقتصادية الامنية من اجل رقي المنطقة الافريقية
الدول تاحد على التجارة والصناعة ومساعدة الاخرين والاقتصاد وهاد شبه دولتين يتاحدو فقط على الشر والكره والبغض والرجوع الف سنة الى الخلف
ولو اجتمع الشر والحقد لن ينال من وحدتنا الترابية ،الجزائر أصبحت كالديك المذبوح تهرول في كل الاتجاهات بقي لها التحالف مع الجن لمعاكسة مصالح المغرب والهاء الشعب الجزائري المقهور والمغلوب عن أمره ،والغربال لا يحجب أشعة الشمس
انتهى كل شيء ….السلام عليكم مني لكم يا حكام الجزائر العزاء الكبير في فقدان أصواتكم على السراب
انتبهوا إلى قضاياكم رحمكم الله.
اجركم الله.
الجزائر دولة مفلسة الدعم الدي كانت تشتريه لم يعد ممكن و تبحت عن مساند يقتسم معها الاعباء المادية و جنوب افريقيا تريد تزعم القارة رغم ان وضعها الجغرافي البعيد عن مصادر القرار العالمية يمنعها من دالك. تحالف اعرجين للفوز بسباق للجري
على المغرب أن يكون جادا ويهيئ الجبهة الداخلية بما فيها الشباب للدفاع عن الوطن ولو كلفنا ذلك اخر مغربي على وجه الأرض فقتلة العشرية السوداء رجعوا من المنفى واشتياقهم لدمي بني البشر سيدفعهم للهجوم يوما ما على المغرب
العسكر الشيوعي الروسي والصيني ليس له لا إيمان ولا عقل يفكر به شهداء الجزائر راح دمهم هباءا قتلوا وشردوا هم والتونسيين والمغاربة وفارقوا الحياة وتركوا وراءهم قتلة من بني جلدتهم يكملون ما كانت تقوم به فرنسا من قتل وتنكيل وتشريد واغتصاب ودمار وخنق لكل من يؤمن بالحياة
على المغرب أن يسارع في بناء القاعدة الامريكية ولما لا القاعدة الاسرائيلية والإماراتية والسعودية لا يجب على الخروف النوم مادام الذئب يقظا ليس بيننا وبين حكام الجزائر إلا بحر من الدم والايام بيننا
ابواق العسكر يوهمون الاغبياء بان المخزن قدم تنازلات
فعلا لم يكدبوا فالتنازلات ستجلب المليارات من الدولارات في الاستثمارات في الداخلة و الكركرات
كنت اتساءل عن سبب ترك المغرب امينتو حيدر و بعض انفصاليي الداخل يدهبون للجزاءر
فعلا كانت خطة ليشغلهم حتى يظن العسكر بانهم حققوا انتصارات بينما المغرب كان يعمل في صمت حتى جاءتهم الصدمة التي تسببت في اعفاء مسؤولي المخابرات العسكرية
على المغرب الاعتراف بجمهورية القبائل الشقيقة من الاستعمار الجزائري الغاشم ،وكذلك فتح قنصلية لها في الصحراء المغربيه،وكذلك بقطع ما تبقى من علاقات مع دويلة الجزائر ،
الهدف الرئيسي لسفر وزير الخارجية الجزائرية بوقادوم إلى جنوب افريقيا وليدة الغرب و الإبرتهيد هو التخلي الذي بدأ يظهر مؤخرا من قبل جنوب افريقيا عن بيادق الجزائر ذلك منذ الإجتماع الأخير لما يسمى الاتحاد الأفريقي. إنها رقصة الديك المذبوح.
L’Algérie est devenue comme un serpent sans tête. Hier, le responsable américain en visite à Alger leur a dit que la partie est finie.
يطل علينا بعظ القراء “لي فيهم الفهامة بزاف” بتساؤلات و انتقادات لماذا فتح العلاقات مع إسرائيل و لا يسأل سائل منهم لماذا الجزائر تكن هذا الحقد و الكراهية للمغرب و تتحالف مع شياطين من روسيا و حنوب إفريقيا و غيرهم لضرب مصالح المغربً. و هاو اليوم وزيرها يطير عند “إخوته”في “العروبة و الإسلام” جنوب إفريقيا و ومن بين أجندة أعماله مواجهة المغرب. لقد انقلبت المفاهيم عند هذا الجار الحقود و لهذا من اليوم فصاعدا لا أريد أن أسمع كلمة خوا خوا أو فتح الحدود لقد انتهى الكلام مع من يحاربنا مند نصف قرن من الزمن. علينا تقوية علاقتنا مع دول قوية مثل أمريكا و إسرائيل و ليس أي من هب ودب. المغرب أولا. انتهى الكلام.
جاء بوقادوم متأخر لجنوب أفريقيا لان السفير المغربي بث فيديو لتوضيح المغالطات التي تفهمها الجميع في أفريقيا والعالم فاتكم قطار التنميه فيقوا من سباتكم. شكرا هسبريس.
Argelia prefiero su gobierno lo que quiere que hacer trabaja su país y deja de meter en problemas de otro país es un gobierno militar curupto y el pueblo se muere de hambre de 1962 no han construido nada solo robar y ayudar a terroristas marueccos mejor que vosotros mil veces Argelia y sus África han ganado una organización polisario ahora mantenerlos prefiero a los judíos que Argelia arriba América marueccos y israel
يختم المقال باقتصار التغيير على العقائد العسكرية و العقيدة العسكرية بالمنطقة لا يدعيها غير جنرالات عار الجزائر و هذا الاقتصار في التغيير على العقائد قد يطال الاقتصار ايضا به على العمالة و التغيير ايضا في امدادات الكابلات و الانابيب و التغيير الاشهر في الاقتصار يجب ان يخص العسكر نفسه يتنحاو گاع
رقصة الديك المدبوح اعلى ما في خيلهوم يركبوه ليبحتو عن قضيه اخرى لالهاء الشعب الجزائري اما هذه لل قضيه
يا لطيف على دولة حقودة..تبا لهذا الجوار..يجب عدم التفكير في فتح الحدود و الغاء العلاقات يعني سحب السفير.. والله احس بالصدمة ..الجوار هههه
مثل مغربي يقول تيحلبو فيه مكعور يعني مثقوب. من لا زال يتكلم عن استفتاء فقد رفع عنه القلم
بوقادوم ذهب عند بوبابلة لدفن بوبزيق
يجب على المغرب :
1 – قطع كل علاقاته الدبلوماسية مع الززاير
2 – فرض الفيزا على كل ززايري لزيارة المغرب بطابع فيه خريطة المغرب ب 50 اورو.
3 – تصنيف البوليزاريو منظمة ارهابية و الززاير داعمة للارهاب
4 – فضح حقيقة الززاير خبيثة بكل لغات العالم” الززاير هي البوليزاريو و البوليزارو هي الززاير ” و اطماعهم على منفذ على المحيط الاطلسي
كل شيء ضاع وان ام يبقى شيء فسيبقى المغرب على أرضه والمشاكل ان مزانيتة الخجاءر تنغد و شعب يموت
الجرائر توجهت للدولة العنصرية ج إ .. باش تجيب السيدا والزهايمر والسلالة الثانية من كورونا وتستسمرهما فالجزائر خاصنا نزيروا الحدود باحكام باش ما يتسلل هده الأوبئة للمغرب
وبه وجب التدكير
تمسك غريق بغريق، المغرب غادي يدوخهوم ، الباب اللي حلاتو جارتنا غادي يسدو ريح الحق والمشروعية والنفس الطويل.
جنوب افريقيا فقدت مصداقيتها . وحتى الإحترام الذي كانت تحظي به في العالم بفضل نضالها سابقا ضد الأبرتايد بدأت تفقده جراء اصطفافها مع دعاة الإنفصال وتفكيك وحدة الدول و وقوفها الى جانب القضايا الخاسرة وممتهني أسلوب الإرهاب في حل المشاكل الدولية . من المحزن جدا أن نرى ما كنا نعتبره ، حتى الأمس القريب ، أمة عظيمة في افريقيا ،تنتهي مسيرتها في أحضان مرتزقة نبذهم العالم الحر جملة وتفصيلا. يا له من مصير محزن حقا لا نرضاه لأمة مثل جنوب إفريقيا. لكننا لن نهدي من أحببنا ،ولكن الله يهدي من يشاء.
أسرائيل سترود جنوب أفريقيا على القريب العاجل وستبقى الجزائر وحدها
لو استعمل النظام الجزائري عشر (1/10) المجهود و الاموال التي يبدلها لضرب المصالح المغربية في تنمية الجزائر لكانت قوارب الموت تتجه من اوروبا نحو الجزائر و لكانت الجزائر قبلة للمهاجرين من كل بقاع العالم
الحقد وتنفيد تعليمات اجندة دولة غربية معينة (الكل يعرفها) يكلفان الشعب الجزائري الشقيق الكثير
مدنية ماشي عسكرية
جنوب أفريقيا مستتمرة في المغرب و تجني من خيراتنا وهي ضد مصالحنا،وشركة سهام لتأمين السيارات و الدراجات النارية من ظمنهم.
كاد أن يصل بنا الحد أن نكره الجزائر والجزائريين .. وسنبدأ في الإساءة والإنتقام ، وستكون الجزائر على رأس قائمة المكروهين و الأعداء ، وبهذا لن يحلموا بالهناء والإستقرار أبدا … ولن نشفع لهم و لو نراهم في عذاب أليم … لم يوجد شعب على الإطلاق يكن لأخيه من السوء و العدوان مثل هذا الشعب المليئ بالشر والأفعال الشيطانية و سوف نقف لهم بالمرصاد عندما يأتي دورهم …
موضوع واحد لي كيهمهم وغادي يناقشوه المغرب وصحراءه وكيف يدعمون البوليزاريو
خليهم يخسرو فلوسهم وفلوس شعوبهم على الخوا المغرب لن يتزحزح عن أرضه وصحراءه مهما قالوا و مهما فعلوا قضيتها عادلة وقضيتهم باطلة وخاسرة
جنوب افريقيا نفسها تعاني الانفصال عبر تاريخها منها خرجت جمهورية ناميبيا وكذلك مملكة ليصوتو وفيها حركات انفصالية كثيرة تعطل نموها يمينا ويسارا .مع كل هذا تتبنى نفس أطروحة الجزائر أليس هذا غباء ليس كمثله غباء . ولكن الزمن قادم على هؤلاء وخاصة الجزائر التي سوف لن تجد من سيدعمها لردع الانفصاليين وسوف تعيش تناقض حينها تنقسم الى ألف و اربعين دولة .عكس المغرب الذي يموت ويحي من اجل وحدته ولم يتجرء اي شخص يدعي قيادة منطقة ما للانفصال… بوليزاريو الى المزبلة.
نحن نريد استرجاع الصحراء الشرقية المغربية ونحن بالمرصاد لأعداء الوحدة الترابية لبلدنا.
جنوب افريقيا لن تستطيع تغيير أي موقف في المنطقة
أمريكا قالت الصحراء مغربية. انتهي الكلام
قالها الفنان حجيب
الدق ثم ههههه
وفعلا الدق ثم باثقان
Mission accomplished
لو كانوا قادرين على أي شئ لفعلوه مند زمان عوض النبح من بعيد من 45 سنة
هذا مجرد حلم بالنسبة لجنرالات الجزائر لا يمكن لأي كان أن يصل إلى تقسيم المغرب الذي يتصرف في أراضيه الصحراوية المسترجعة منذ 45سنة ،لا الجزائر ولا جنوب أفريقيا ولا جبهة السراب، وليس لقادة الجزائر إلا أن يقودوا أعمالهم الشيطانية إلى أن يزولوا اويرث الله الأرض ومن عليها.
هده التحركات الغير المحسوبة العواقب بالنسبة لجارة السوء ستفرض على المغرب الان القيام استخبارتيا بزعزعة استقرار الجزائر بدعم المعارضة في الخارج و استقلال القبائل وضرب المصالح التجارية لها في الخارج و السلام
شياطين الجزاءر يستنجدون بشياطين جنوب افريقيا من اجل زعزعة استقرار الصحراء المغربية.
لكن المغاربة لهم بالمرصاد.
الله اعميها لجنوب افريقيا عععععععع
يبدو ان الاخوة المغاربة اشقاء اليهود كما يقولون هم عن انفسهم بعد التطبيع متأثرين جدا بما حدث رغم انها زيارة خاصة لبلدين حليفين وهما اقوى دولتين في القارة اقتصاديا وسياسيا ويسيطران بكل اريحية على الاتحاد الافريقي بصحبة اثيوبيا ونيجيريا ،يعني ان محادثتهما قد يكون لها انعكاس واقعي على الادارة الامريكية القادمة لان خسارة هذه الدول الاربعة التي تسيطر على القارة وتوزيعها الجغرافي في الشرق والغرب وفي الجنوب والشمال له اكثر من دلالة سياسية واقتصادية فالادارة الامريكية لا تريد ان تتخلى عن افريقيا وتفتح للصين المجال للتحرك
كل هذه الاشياء لا يمكن الا ان تأخذها امريكا بعين الاعتبار وهي من الاهمية لها بمكان ولذا فان تحرك الجزائر وجنوب افريقيا لن يخرج عن توجيه رسالة واضحة لا مريكا بان تلتزم بالحياد في ملف الصحراء وان تتصرف كدولة عظمى دون انحياز ،لاي طرف ،ولا نظن بان امريكا على استعداد للدخول في مواجهات سياسية مع الاتحاد الافريقي لتفسح المجال لسيطرة الصين وفرنسا من اجل الانحياز للمغرب ،هذا هو الامر الذي لم يتبين لاستاذنا المحلل الذي اهمل هذا الجانب المهم في التحالف الجزائري الجنوب افريقي
اجتماعهم سيتناول كيف ينهبون اموال الشعب الجزائري لا غير اما الصحراء المغربية مجرد اوهام للشعب الجزائري المسكين الذي لازال في غيبوبة وحكام الجزائر وجنرالاتهم يضحكون عليهم
جنوب إفريقيا مقبرة أموال ليبيا القدافي ورزق أموال الشعب الجزائري لن تنفعكم جنوب إفريقيا والصحراء مغربية ونحن جيرانكم ونحن متربصون لدسائسكم فلم تجد الا جنوب إفريقيا اللتي أخدت من الرشاوي ما يكفي لالشعب الجزائري 30سنة من القوة ومحاربة المجاعة
وا عباد الله، وبغينا نفتحو ملف الصحراء الشرقية المغربية المحتلة
الجزاءر تهاجم وتراوغ والمغرب يدافع ويستميت..لقد بلغ السيل الزبى.اليس لهؤلاء القوم ما يشتغلون به غير معاكسة مصالح المغرب.الهدا الحد يكونون العداء للمغاربة.
ان المتتبع لما يقوله بعض المسؤولين الجزائريين يخيل إليه أن الجزائر اعظم من امريكا وان بوقادومة ناقش مع المسؤولين في جنوب افريقيا الوضع الامني في افريقيا والعالم،هكذا، الجزائر لم تستطع علاج تبون وترسله الى المانيا وتريد حل مشاكل العالم!!هال العسكر أصابهم الزهايمر ام التوحد والله امرهم محير.
اما جنوب افريقيا فكل ما يهمها من الجزائر هو المال لانه لا يجمعها مع جارة السوء هو الحسد للمغرب.
ولماذا لم يذهب بوقادومة لاوربا مثلا،الجواب انه حاول لكنه غير مرغوب فيه.
واقول مرة أخرى لبعض المغرر بهم من العصابة الا تتعضون؟ بوقادومة يقطع المسافة لجنوب افريقيا محبة فيكم؟
الجزائر ذهبت إلى التفاهم على مصاريف دفن الجبهة الانفصالية
في الماضي كنت أظن أن جنوب افريقيا بلد ديمقراطي لكن حينما اعترفوا بالجمهورية الوهمية اتضح لي أن أصحاب السوء دائما مرتبطون به .جنوب افريقيا التي تجري فيها انتخابات نزيهة منذ استقلالها سنة 1991 تفضل الانفصاليين والخونة والمرتزقة على المنتخبين ديمقراطيا. لأن ممتلي الأقاليم الصحراوية المغاربة انتخبوا بالطريقة الدمقراطية والنزيهة وعلى جميع المستويات. محليا إقليميا جهويا وعلى الصعيد مجلسي النواب. وتعترف بالمرتزقة الدين نصبوا أنفسهم على المراكز ومن بينهم مسؤولين ينتمون لدول الجوار .
وزير خارجية العسكر بوكادوم هو الذي سافر الى جنوب افريقيا وليس العكس*****جيران اخطر من بني صهيون وحاشا اليهود. جيران الشر والسوء
المغرب عقدة مرضية للجزائر فكلما تقدم المغرب خطوات تجد الجزائر تبحث عن كيفية اعاقة هذا التقدم ، وعندما لم تفلح فإنها تلجأ الى الغاز والبترول وأموال الشعب الجزائري كرشوة .. لكن الحمد لله على خطوات المغرب التي لا يفلح الفراقشية من اعاقتها . وما عليها الا رعاية صاندالستان في بلدها وتمويلهم وتصرف عليهم من أموال الشعب الجزائري . فالمغرب في صحرائه .. وموتوا غيضا وحسدا أيها الفراقشية ..
يجب على المغرب أن يغتنم الفرصة ويقوم وزير الخارجية والتعاون السيد بوريطة بزيارة مضادة إلى جنوب أفريقيا هذه هي المناسبة التي يجب أن يبحث فيها عن موعد للزيارة فجنوب افريقيا ستغير موقفها إن رأت مصلحتها لعلاقات الدول مصالح
ومن تكون جنوب افريقيا هاته؟؟؟ هل لها حق الفيتو؟؟ هل هي قوة سياسية واقتصادية عالمية؟؟؟ إلى 60 داهية هي وخزائرها .. نحن مع الحق ونحن في صحرائنا … نقطة إلى السطر…