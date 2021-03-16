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تعليقات الزوار7
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الطلاب يتظاهرون ضد الانتخابات في الجزائر
نظام الجزائر بكل مكوناته مدني و عسكري راه خاصو شي حقنة ضد التضبيع أما التطبيع فلا أحد كيفما كان عرقه و دينه و لونه سيقبل به معهم.
كابرانات فرنسا جبناء مطبعين مع اسراءيل من تحت الطاولة وليست لهم الجراة مثل باقي الدول ليعلنوها امام الملا،،
و المشكل الأكبر طبعوا بالتخبية ما رضاوش يعتارفوا حيث ىاس مالهم هضرة بيعوا الفلسطنيبن العجل
قمة النفاق،يدعون الدفاع عن فلسطين،ويرفضون التطبيع،لكنهم يطلبون اللقاح من إسرائيل،وبالفعل تسلموا الجرعات ممن يصفونهم بالصهاينة ههههه!!!إنكشفت أوراق نظام الكابرانات المنافق الفاشل…ومن يعتقد العكس،فليبحث عن تصريح نتانياهو حول هذا الموضوع ليكتشف حجم الازدواجية التي يعيشها عسكر المرادية.
Ay ! ça pique, mais tout ira bien. Aujourd’hui une piqûre dans le bras droit, et demain d’autres piqûres dans la fesse gauche. Et c’est normal, la normalisation se fait goutte à goutte,..
البلدان المهرولة معروفة لا داعي للكذب كل من طبع سوف يفقد أرضه يوم 18 و الله مع المسلمين أحرار
رمتني بدائها وانسلت.هذا المثال يصدق على جار السوء: جاء زائر