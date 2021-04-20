الجشع يرفع أسعار منتجات أساسية في رمضان

ارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية، التي يقبل عليها المواطنون في شهر رمضان، بشكل كبير خلال الأسبوع الأول من الشهر الفضيل.
وربط أحمد بيوض، رئيس جمعية “مع المستهلكين”، هذه الزيادات في الأثمنة بعامل ارتفاع الطلب وفوضى الأسواق التي يستغلها الموردون لتحقيق أرباح مضاعفة في مثل هذه المناسبات.
وأضاف رئيس جمعية “مع المستهلكين”، في تصريح لهسبريس: “زيادة الأسعار أضحت مسألة شبه عادية للأسف، وهي تبتدئ في الأسبوع الأخير من شهر شعبان والأسبوع الأول من شهر رمضان، قبل أن تستقر الأثمنة في الأسبوعين المواليين، لتنخفض الأسعار في الأسبوع الأخير من الشهر الفضيل، نتيجة توجه المستهلك نحو منتجات أخرى خاصة بفترة عيد الفطر”.
وأوضح المتحدث أن “الموردين يستغلون أي مناسبة تشهد زيادة كبيرة في الطلب على المنتجات الأكثر استهلاكا، وفي رمضان نعاين زيادة لافتة في أسعار الأسماك والطماطم وبعض أنواع الفواكه والقطنيات، في الوقت نفسه الذي يلجأ فيه المستهلك إلى زيادة حجم اقتنائه لمثل هذه المواد، لتنتج عنه ظاهرة زيادة الأثمنة بشكل ظرفي، وبالتالي الزيادة في قفة رمضان بنسبة 30 في المائة، مقارنة مع الأيام العادية”.
واعتبر أحمد بيوض أنه في غياب وازع أخلاقي يحول دون رفع الموردين لأسعار المنتجات المعروضة في الأسواق، فإن المراقبة التي تقوم بها اللجان المختصة تظل الحل الأمثل لمواجهة مثل هذه التصرفات، مع تقنين قنوات التسويق وتنظيمها بشكل محكم يخدم مصلحة المستهلك من جهة، ومن جهة ثانية يساهم في حماية المداخيل الضريبية للدولة عبر إدخال هؤلاء الموردين إدارة الأنشطة الاقتصادية المنظمة وفرض استعمال الفواتير التي تشكل أحد العوامل الحاسمة لوقف كافة أنواع المضاربات في الأسعار التي تخل بتوازن الأسواق.
أين هي العدوي من مراقبة أسعار منتجات أو عينت لقهر جيوب المواطنين و إرضاء أسيادها عاش الشعب و لا عاش من خانه.
اوا فين هي الحكومة، بقات ديها غي في الاغلاق وحدر صلاة التراويح، والمواطن جايا فيه
كل المواد الاستهلاكية ارتفعت بشكل كبير، يجب على الدولة معاقبة المضربين و التجار الذين يزيدون في الأثمنة
والله حتى حرام هاد الحالة ديال الأثمان وابزاف واش ماكايناش المراقبة
السلام عليكم إرتفاع الأسعار راجع للدولة لي مخلية عصابة ديال سماسرية دايرين مابغاو فالشعب كاين عصابة كيخدمو غير بالتليفون وكيطلعو السوق تخايلو دولة فيها 2 بحور والشعب ديالو كياكل السردين ب 20 درهم ولانشوبة دايرة 15 درهم اما الحوث لاخر الدرويش غير كيشوف فيه والخضر لي مهمة كيشحطو فالعباد مكاين غير 5 دراهم والفوق والديسير حتى هو العافية السلطات خلاو الاسواق ومراقبة الأسعار لي هلكات جيب الدرويش ومقابلين التفاهة هذا خارج بالليل مورا 8 راه آخر حاجة كتهم هاد الدولة هي المواطن وحتى الشعب خاصو يكون يد واحدة الحاجة غالية منشريهاش خليها عندهم وكونوا متأكدين والله حتى يشدو الطريق بزز منهم راه بالسيف كيشوفو الشعب ملهوف والزحام كيديرو مابغاو رمضان دايز باش ماعطى الله الى مكليتيش دكشي ماشي غادي تموت القناعة كنز لا يفنى وربي ياخد فيهم الحق فهاد الشهر الفضيل
الجشع والطمع
لا تستغربوا حين يسلط الله علينا كورونا او الجفاف او كوارث اخرى
بالله عليكم وندائي إلى التجار وبائعي الخضر والمواد الأساسية الأخرى والأسماك كيف تشتكون متلا من كساد سلعكم جراء كورونا وحين يحين رمضان ترفعون الأسعار بطرق صاروخية اهذا جزاء المواطن
ولكن الخطا هو من الزبون الدي يخرج للسوق من اجل التزود وتجده يتسابق على السلع كأن اليوم الموالي ستقع حرب
لو ان المواطن يقتني كمية قليلة وهكدا ما ارتفعت الأسعار. كنت في احد الأسواق الكبرى بوجدة في الأيام الأولى لرمضان لا أخفيكم شاهدت منظرا غريبا تسابق على السلع وبكميات مبالغ فيها حتى خلت اننا في حرب والناس تستعد للتخزين علما ان السلع معروضة يوميا وبكميات وافرة ورغم ذلك. يحدث ما يحدث ويتكرر الامر في كل الأسواق
نفس المشكل اتناء اضاحي العيد فحين يكون الجفاف وتجد الفلاح يخسر العلف من جيبه تجده يبيع المواشي بأسعار منخفظة ويقع العكس حين يكون الموسم ماطرا ولا يخسر شيءا تجد الأسعار ملتهبة علما انه يجب ان يكون العكس
رمضان للعبادة وأعمال الخير والصدقات وليس للمواءد الممتلئة والربح السريع
اتقوا الله
من رفع الأثمنة ورفع معانات المغاربة نطلب له من الله أن يرفع له الشقاء في الدنيا ويغرق فيها والعذاب في الآخرة .
قلة العرض و زيادة الطلب مجرد أسباب وهمية لتبرير جشعكم و الزيادات الصروخية التي تنهش جيوب المواطن البسيط و المقهور في هذا الشهر الكريم و الغريب في الأمر أن هذه السلع سوف تشهد إنخفاض كبير في الأسبوع الأول بعد العيد ، مراقبة الأسعار لا يجب أن تبدئ من البائع أو التاجر بل يجب أن تمتد بداية من سوق الجملة إلى الموزع ثم البائع و اغلب الزيادات تقع في سوق الجملة و هناك تجار أو سماسرة يحجزون على كمية كبيرة من المنتجات بسوق الجملة و يرفعون الأسعار و يرفضون بيع سلعهم بالفاتورة (ألبون) رغم أن هذا الأمر مخالف للقانون ليتركو البائع تحث خيار واحد، صراحة يجب على السلطات تشديد إجراءاتها الإستطلاعية بسوق الجملة و ليس فقط على التجار بالأسواق الشعبية.
المشكل هو ان الدولة تخلت عن دورها في عملية الضبط والانضباط وفرض القانون وذلك بسبب عدة عوامل منها انعدام الديمقراطية لابراز مؤسسات قوية لها شرعية ديمقراطية تمكنها من فرض القانون،مما ادى الى تغول رموز الفساد السلطوي والسياسي وانعدام منظومة قضاء مستقل ناجع شامل رادع واصبح كل واحد يلغى بلغاه كل واحد يفرض قانونه في مختلف الميادين والمستويات والقطاعات وخير مثال هو احتلال الملك العمومي وفوضى الشارع والاسعار وانهيار الخدمات مع تفشي الغلاء مثلا في التعليم التجاري الحر والمصحات التجارية !! وصار المواطن عرضة لمختلف التجاوزات وعمليات النصب والتعسف
يجب فرض وضع الأثمان على جميع المواد الغذائية من الخضر و الفواكه و اللحوم و الدجاج و الأسماك و التوابل و الحلويات و على جميع المواد المستهلكة للنزاهة و الإخلاص في البيع والشراء متل الأوروبيين
نفس السيناريوهات يتكرر كل عام وكل مناسبة… اين المراقبة المستمرة والصارمة اين العقوبات الزجرية أين واين…؟! يعني حكومة كلام وتسويف وكذب…. وعلى أرض الواقع المعاش فوضى انتهازية رشوة احتكار عش تدليس….؟! ولم يبق سوى المطالبة بفتح المساجد للتراويح…!!!
الدولة منشغلة جدا هذه الأيام و تسخر كل طاقاتها و أجهزتها الأمنية و الاستخباراتية لمراقبة و منع الإرهابيين الذين يفكرون في إقامة صلاة العشاء و التراويح جماعة، الأمر خطير و يستدعي اليقظة فالصلاة خط أحمر و على سلطة المخزن الحذر من خطط هؤلاء و التصدي لهم بالقوة و الحزم اللازمين لفرض هيبة المخزن و منع فاحشة الصلاة هههههههه مخزن تسطا نيشان
مشيت عند واحد السيد كيبيع البنان قاليك البنان ب 12 ،درهم قتليه علاش هاد الزيادة البنان معمرو وصل لهاد ثمن قاليك ناس فرمضان كلشي كيبغي يدير العصير و طلب كثر من العرض . و سطر ليا على داك العصير هههههه
راكم كضحكو على الشعب الفقير المسكين فين بان لكم الجشع ديال الشري الفئة لي شابعة فلوس أه عندكم الحق ولكن حنا كاع ماعندنا القوت اليومي لولى القلوب الرحيمة لخرج الشعب فانتفاضة قهرتونا والله ياخد فيكم الحق لو كان عندكم ظمير انساني وكون اول مرة فالتاريخ المغربي رخصو الثمن فهذ الشهر الكريم باش نحسو بكم كتفكرو فينا ولو شهر فالعام ولكن للاسف لي صوت عليكم باقي راه طايح على راسو نديرو الواجب ديالنا الوطني ولكن الورقة خاوية راكم كذابين ونهابين ومشاو المناظلين والشرفاء وبقاو الانتهازيين والله مايبارك لكم لافصحتكم ولافرزقكم والعبرة بالخواتم اللهم عافين منكم
لافوكا بسعر 50درهم الكيلو ، و الاقبال المنقطع النظير عليها من طرف الطبقة الفقيرة .
سؤال للمغربي اشنو السبب لي خلاك تشري لافوكا وخا ب50درهم كليو و يمكن ان تستغني عليها في رمضان
جواب المغربي : كتجي زوينة مع العصير .
بحال هذا الشعب بستاهل ما يجري له من رفع الاسعار اللهطة و اللهفة الله يستر و شكون هم اصحاب اللهطة و اللهفة و الشراء و التكديس هم الطبقة التي تقول عن نفسها فقيرة .
الغني يشتري كيلو من فاكهة واحدة و الفقير يشتري 3 كيلو بنان 3 تفاح 3 فريز 2 كيوي كيلو برتقال و يزيدها بلا فوكا