الجمارك تحجز أطنانا من المخدرات ضواحي الدريوش

الجمارك تحجز أطنانا من المخدرات ضواحي الدريوش
صورة: خاص
الأربعاء 5 ماي 2021 - 23:50

تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة التابعة لجمارك الناظور، الأربعاء، من حجز حوالي 3 أطنان من المخدرات كانت محملة على متن شاحنة من الحجم المتوسط، وذلك على مستوى الطريق الرابطة بين إقليمي الدريوش والحسيمة.

وحسب مصدر هسبريس، فقد قامت عناصر الجمارك بمطاردة الشاحنة قبل توقيفها على مستوى الطريق المذكورة، ليتبين أنها محملة برزم من المخدرات كانت معدة للتهريب الدولي انطلاقا من سواحل الريف.

تم قطر الشاحنة المحملة بالمخدرات من عين المكان، وفتح تحقيق في القضية، في انتظار تعميق البحث للتوصل إلى هوية المتورطين وتحديد امتدادات الشبكة.

الجمارك الدريوش المخدّرات الناظور

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