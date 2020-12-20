الجمارك تحجز شحنة مخدرات في "طنجة المتوسط"

الجمارك تحجز شحنة مخدرات في "طنجة المتوسط"
هسبريس
الأحد 20 دجنبر 2020 - 12:27

تمكنت عناصر الجمارك بميناء طنجة المتوسط من ضبط كمية من المخدرات بشاحنة كانت متوجهة إلى فرنسا.

وأوضحت مصادر هسبريس أن تفتيش الشاحنة، التي كان يقودها سائق مغربي يبلغ من العمر 35 سنة، أسفر عن ضبط 94 كيلوغراما من الشيرا.

وأضافت المصادر ذاتها أن الشاحنة خضعت لتفتيش دقيق، حيث تبين أن المخدرات كانت مخبأة بإحكام، خاصة على مستوى أجواف بطاريات الشاحنة.

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