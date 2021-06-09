الجمارك تداهم معملا للأكياس البلاستيكية المحظورة 

داهمت، الثلاثاء، فرقة مكونة من زمرتي الجمارك بتازة وفاس المدينة، بقيادة رئيس شعبة الجمارك بفاس، وبمؤازرة عناصر مصلحة الأبحاث والمراقبة البعدية بالمديرية الجهوية للجمارك، مخزنا كائنا بحي المرجة بالمدينة ذاتها، وحجزت ما يقارب 3 أطنان من الأكياس البلاستيكية المحظورة، بالإضافة إلى سيارة سياحية ودراجة نارية.

ووفقا لما أوردته مصادر هسبريس فقد قامت العناصر ذاتها، في عملية منفصلة في اليوم نفسه، بمداهمة معمل سري بدوار البركاني ضواحي فاس، مخصص لصناعة وترويج الأكياس البلاستيكية المحظورة، التي لا تتوفر على أي سند قانوني يبرر الحيازة، كما حجزت في هذه العملية المعدات والآلات الخاصة بإنتاج هذه الأكياس؛ فضلا عن كمية هامة من المواد الأولية التي تستعمل في عملية التصنيع.

المصادر ذاتها أفادت بأن هاتين العمليتين المتفرقتين، اللتين تمتا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، نفذتا بمساندة عناصر الشرطة القضائية للمنطقة الإقليمية بنسودة، وبحضور عناصر السلطة المحلية؛ وذلك بناء على معلومات دقيقة توصلت بها مصالح الجمارك بفاس.

وأضافت المصادر ذاتها أن القيمة الإجمالية للمحجوزات فاقت المليون درهم، مبرزة أن هاتين العمليتين تندرجان ضمن جهود إدارة الجمارك في محاربة الغش والتهريب وكل ما من شأنه الإضرار بصحة المستهلك.