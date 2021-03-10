الجماهير التطوانية تحتج بجداريات "الغازي ارحل"

تُواصل فئة عريضة من جماهير نادي المغرب التطواني لكرة القدم مطالبتها برحيل رئيس النادي رضوان الغازي، محملة إياه مسؤولية المشاكل التي بات يعاني منها الفريق منذ توليه المهمة.

ونشر أنصار “الماط” مجموعة من الجداريات في مختلف أحياء “الحمامة البيضاء” تحمل صور رئيس النادي رضوان الغازي مرفقة بعبارة “ارحل”، وهو المشهد الذي بات مألوفا لدى ساكنة المدينة بعد أن غزت هذه الجداريات جل الشوارع، في رسالة واضحة يُؤكد من خلالها محبو النادي تشبثهم بموقفهم القاضي بضرورة رحيل الغازي عن رئاسة “الماط”.

كما ضمت بعض الجماهير التطوانية خارج أرض الوطن صوتها إلى صوت المناصرين، ونشرت هي الأخرى صورا لرئيس “الماط” مرفقة بعبارة “ارحل”، ما يؤكد أن رحيل الغازي بات مطلبا حتميا لدى المناصرين.

وتعرف العلاقة بين مناصري “الماط” ورئيس الفريق توترا كبيرا، وهو ما أكده فصيل “سيمبري بالوما” المساند للفريق التطواني قبل أيام، من خلال بلاغ نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وقال الفصيل في بلاغه: “نُعلمك أن رفع دعوى قضائية على المجموعة أو مُتابعة أي منتمٍ أو تطوانيّ غيور على الفريق فقط سيزيد الطين بلة، وأننا لن نتراجع خطوة للوراء في نضالنا المشروع، فنحن الجماهير مُلاَّك الفريق الحقيقيون”.

وأضاف سيمبري بالوما في البلاغ ذاته: “تسيل دماؤنا أو تسلب حريتنا، يكمل النضال غيرنا، تسقط! وتظل قضيتنا مستمرة، فلا الجدران ولا الأصفاد ستبعدنا على الدفاع عن شغفنا”. كما نشر الفصيل نسخا لمجموعة من الجداريات التي تحمل صورا للرئيس رضوان الغازي مع عبارة “رَحِيلُكَ حَتْمِي”.

ومن بين الأمور التي تُعاب على المكتب المسير الحالي “للماط”، تغييره للمدربين بشكل مستمر خلال الموسمين الأخيرين، حيث يُعتبر جمال الدريدب ثامن مدرب يقود الفريق في عهد الرئيس الحالي، بعد أن تناوب على تدريبه في وقت سابق كل من عبد الواحد بن حساين، وطارق السكيتوي، ورضا حكم، وأنخيل إدواردو فياديرو، وزوران مانولوفيتش، وخوان ماكيدا، إضافة إلى يونس بلحمر الذي تعاقد معه الفريق وفسخ عقده في وقت وجيز.

ويحتل المغرب التطواني المركز الـ13 في جدول الترتيب العام برصيد ثماني نقاط، جمعها من فوز واحد وخمس تعادلات وهزيمتين.