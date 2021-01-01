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‫تعليقات الزوار

2
  • نعمان
    الجمعة 1 يناير 2021 - 20:39

    التنظيم الإداري للفرق المغربية يبعث على الشفقة و الضحك، فريق كبير لديه خمسون منخرطا !!! الحقيقة التي لا يعرفها عامة الناس هو أن الفرق تعيش على الدعم العمومي يعني فلوس الشعب، اللاعبون يوقعون عقود بمئات الملايين في السنة يحصل اللاعب على جزء منها و يحصل السمسار و رئيس الفريق و من معه على جزء منها تحت الطاولة، علما أنهم لا يؤدون الضريبة على الدخل.

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  • معايدات . .
    الجمعة 1 يناير 2021 - 20:48

    الحياة لعبة وهذه قوانينها | 2

    العمل بسهولة من خلال خيالك مثل أي شيء آخر؟ سأقدم لك الأفكار أو الكلمات أو المشاعر الصحيحة بالضبط، في أي لحظة، مناسبة

    اسلام بحيري

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