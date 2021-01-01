أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات الزوار2
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
-
20:20
إسباني يعلن إسلامه بالمسجد الأعظم في مدينة وزان
-
19:49
المشهد الأكاديمي بالمغرب يفقد المؤرخ محمد مزين
-
19:07
بنكيران: الحجوجي شريف النسب والمنشأ والسلوك
-
18:31
العدالة والتنمية يشيّد مقراً جديداً بحوالي 4 مليارات
-
18:01
حلول العام الجديد 2021 يمر في هدوء تام بورزازات
-
17:21
الوزير أمزازي يوقف قراراً يهم المتصرفين التربويين
-
16:46
المضيق تستقبل السنة الجديدة بجريمة قتل بشعة
-
15:53
الوزير الأسبق مولاي الزين الزاهيدي في ذمة الله
-
15:22
"بيونتيك" تتوقع موعد كميات إضافية للقاح كورونا
-
15:19
وفاة رجل الأعمال المغربي عبد الرحيم الحجوجي
-
14:59
هذه حصيلة الترقيات بمديرية مراقبة التراب الوطني
-
14:50
سفيرة فرنسا تنوه بالتعاون الممتاز بين باريس والرباط
التنظيم الإداري للفرق المغربية يبعث على الشفقة و الضحك، فريق كبير لديه خمسون منخرطا !!! الحقيقة التي لا يعرفها عامة الناس هو أن الفرق تعيش على الدعم العمومي يعني فلوس الشعب، اللاعبون يوقعون عقود بمئات الملايين في السنة يحصل اللاعب على جزء منها و يحصل السمسار و رئيس الفريق و من معه على جزء منها تحت الطاولة، علما أنهم لا يؤدون الضريبة على الدخل.
الحياة لعبة وهذه قوانينها | 2
العمل بسهولة من خلال خيالك مثل أي شيء آخر؟ سأقدم لك الأفكار أو الكلمات أو المشاعر الصحيحة بالضبط، في أي لحظة، مناسبة
اسلام بحيري