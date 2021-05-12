الجمعية الوطنية الفرنسية تقبل "جوازات كورونا"

بعد رفض مفاجئ في وقت سابق، حصل جواز السفر الصحي الخاص بفيروس كورونا على موافقة في الجمعية الوطنية الفرنسية.
وصوت 208 نواب لصالح اللوائح المقررة لإنهاء حالة الطوارئ الصحية تدريجيا، مقابل رفض 85 نائبا، طبقا لما ذكرته الجمعية في تغريدة لها صباح اليوم الأربعاء. وجواز السفر الخاص بفيروس كورونا كان جزء من حزمة اللوائح.
وكانت المادة المقابلة من مشروع القانون قد فشلت، في بادئ الأمر، في التصويت الذي جرى في وقت سابق أمس الثلاثاء بسبب الكتلة البرلمانية للحركة الديمقراطية، التي تدعم بالفعل حزب “الجمهورية إلى الأمام” بقيادة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مما يضمن له أغلبية.
ووصف ماكرون جواز السفر الصحي بأنه أداة أساسية في تخفيف الإجراءات لمكافحة فيروس كورونا.
ومن المفترض أن ينظم جواز السفر الدخول إلى أماكن ومؤسسات معينة، أو أحداث ذات حشود ضخمة، ومن خلاله يمكن أن يقدم الأشخاص دليلا على اختبار سلبي لفيروس كورونا أو تلقيح على سبيل المثال.
وبعد الجمعية الوطنية يجب أن يصوت مجلس الشيوخ، الغرفة الثانية في البرلمان، على مشروع القانون نفسه.
la france, pays des droits et de l égalité.
plus de droits encore moins d égalités!!!
أوروبا هتفتح الحدود وحكامنا المساخيط حالفين مايحلو وخا العدد القليل للإصابات،حالين مع الخليج لي تيعيش فيه 7 مليون هندي حيت حاكمينو طغاة بحالهم وسادين مع أوروبا لي فيها 6 مليون مغربي
الدول كتقلب لشعوبها علی الحلول باش اتجاوزوا هذه المحن وحنا سبحان الله الحكومة غير زايدا لبنا في المحن والعداب والحلول لي مخرجها هي ولي خارجا علی الشعب يريت شي نهار نسمعو بلي الحكومة ديالنا سباقة لشي حل في صالح الشعب ديما كتسنا الحلول ديال الدول الاخری ودير لهم كوبي كولي
جواز سفر كورونا فكرة فاشلة لانه بكل بساطة تاكد للخبراء ان الشخص الملقح معرض للاصابة بالفيروس من جديد
اذا أقبلت الدولة الفرنسية جوازات كورونا فبطبيعة الحال الدولة المغربية ستفعل نفس الشيء بكل تأكيد
فنحن على خطاها سائرون إلى ان بشاء الله.
ويتغير الحال .ويكون لنا استقلالنا الكامل