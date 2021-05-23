الجمهور يحضر مباراة "السوبر" بين بركان والأهلي

أعلنت اللجنة المنظمة للكأس الإفريقية الممتازة في كرة القدم، المشتهرة بتسمية “السوبر الإفريقي”، أن المباراة التي ستجمع بين فريقي الأهلي المصري، بطل دوري أبطال إفريقيا 2020، ونهضة بركان، بطل كأس الكونفدرالية 2020، يوم الجمعة المقبل، ستعرف حضورا جماهيريا بنسبة 30%، تماشيا مع تعليمات وزارة الصحة العامة.

وذكر الاتحاد القطري لكرة القدم في موقعه الرسمي: “يأتي السماح بالحضور الجماهيري بنسبة 30% تماشيا مع تعليمات وزارة الصحة العامة، وفق خطة الرفع التدريجي للقيود التي تم فرضها مؤخرا في الدولة على عدة مراحل للحد من انتشار فيروس كورونا، خاصة في ما يتعلق بالفعاليات الرياضية المحلية والدولية، التي يسمح فيها بالحضور الجماهيري بنسب معينة في الأماكن المفتوحة شرط الحصول على التطعيم”.