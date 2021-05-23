الجمهور يحضر مباراة "السوبر" بين بركان والأهلي

الجمهور يحضر مباراة "السوبر" بين بركان والأهلي
صورة: أرشيف
الأحد 23 ماي 2021 - 14:28

أعلنت اللجنة المنظمة للكأس الإفريقية الممتازة في كرة القدم، المشتهرة بتسمية “السوبر الإفريقي”، أن المباراة التي ستجمع بين فريقي الأهلي المصري، بطل دوري أبطال إفريقيا 2020، ونهضة بركان، بطل كأس الكونفدرالية 2020، يوم الجمعة المقبل، ستعرف حضورا جماهيريا بنسبة 30%، تماشيا مع تعليمات وزارة الصحة العامة.

وذكر الاتحاد القطري لكرة القدم في موقعه الرسمي: “يأتي السماح بالحضور الجماهيري بنسبة 30% تماشيا مع تعليمات وزارة الصحة العامة، وفق خطة الرفع التدريجي للقيود التي تم فرضها مؤخرا في الدولة على عدة مراحل للحد من انتشار فيروس كورونا، خاصة في ما يتعلق بالفعاليات الرياضية المحلية والدولية، التي يسمح فيها بالحضور الجماهيري بنسب معينة في الأماكن المفتوحة شرط الحصول على التطعيم”.

الأهلي المصري السوبر الإفريقي فيروس كورونا نهضة بركان

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

3
  • محمد الرياضي
    الأحد 23 ماي 2021 - 14:39

    شيء مبشر إن شاء الله،أن يحضر الجمهور كذلك في نهاية العصبة بالدار البيضاء إذا تأهل له الوداد.

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • stop
    الأحد 23 ماي 2021 - 14:40

    كان الجنرال الدليمي يدعم إتحاد سيدي قاسم،كان المديوري يدعم الكوكب،كان دريس البصري يدعم نهضة سطات ……..الآن لقجع يدعم بركان ……رجال الحكم يرحلون فترحل فرقهم

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • عاش المغرب الفاسي
    الأحد 23 ماي 2021 - 15:24

    من فاس نتمنى كل التوفيق والنجاح للفريق البركاني كي يفوز بهذه الكاس ويهديها لجميع المغاربة ولدينا كل التقة فيكم لان لديكم مجموعة ممتازة وننتظر بفارغ الصبر اهداف ياجور والاخرين واصلوا يا ابطال

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
الأزمة تخنق مموني الحفلات
الأحد 23 ماي 2021 - 14:37 9

الأزمة تخنق مموني الحفلات

صوت وصورة
ابتكار يمنع انفجار الطنجرة
الأحد 23 ماي 2021 - 13:59 7

ابتكار يمنع انفجار الطنجرة

صوت وصورة
إكراهات الصحة في بوبكر الحاج
الأحد 23 ماي 2021 - 12:52 2

إكراهات الصحة في بوبكر الحاج

صوت وصورة
جودة "الدلاح" في زاكورة
الأحد 23 ماي 2021 - 11:30 16

جودة "الدلاح" في زاكورة

صوت وصورة
كواليس أغنية شوف زمان
السبت 22 ماي 2021 - 21:33 3

كواليس أغنية شوف زمان

صوت وصورة
المخازن التاريخية بأوجكال
السبت 22 ماي 2021 - 20:32 5

المخازن التاريخية بأوجكال