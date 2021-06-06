الجهود المغربية تتشبث بمبادرات فاعلة في إرساء حل نهائي للنزاع الليبي

الجهود المغربية تتشبث بمبادرات فاعلة في إرساء حل نهائي للنزاع الليبي
صورة: هسبريس
الأحد 6 يونيو 2021 - 09:00

تواصل الدبلوماسية المغربية وهجها الخارجي في ما يتعلق بالملف الليبي؛ فبعد النجاح اللافت الذي حققه “اتفاق الصخيرات” من حيث رسم ملامح توحيد الدولة الوطنية، ترعى المملكة لجنة أممية جديدة من أجل اختيار المناصب السيادية.

وتأتي اللجنة الأممية الجديدة بعد مساهمة “مباحثات بوزنيقة” في طي مكامن الخلاف بين الأطراف المتنازعة التي تتجه بثبات صوب الانتخابات المقبلة التي تسعى الرباط إلى إنجاحها، عبر استضافة كل من رئيس البرلمان الليبي ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية.

ووجهت برلين كذلك الدعوة إلى الرباط من أجل حضور فعاليات “مؤتمر برلين 2″، سعيا منها إلى تجاوز التوتر الدبلوماسي الذي كانت الأزمة الليبية أحد أسبابه، حيث سيبحث المؤتمر سبل استقرار البلاد ومناقشة التحضير للانتخابات المقررة في 24 دجنبر المقبل وخروج الجنود الأجانب والمرتزقة من ليبيا.

وفي هذا السياق، قال إدريس لكريني، رئيس منظمة العمل المغاربي، إن “انخراط المغرب في تدبير الأزمة الليبية ليس مناسباتيا أو عابرا، وإنما واكب القضية منذ البداية إلى الآن، قصد تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين، من خلال استضافة أهم اللقاءات التي تمخضت عنها الاتفاقات الراهنة”.

وأضاف لكريني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “النتائج الحالية تعد الأهم على مستوى تدبير الملف الليبي؛ من خلال مخرجات اتفاق الصخيرات، وكذا الاتفاقات التي تمت بكل من الرباط وطنجة والصخيرات”، ثم زاد: “المغرب حاضر بشكل وازن في استضافة الأطراف الليبية ومواكبة التحولات المتسارعة”.

وأكد الباحث الجامعي أن “المغرب بكل قواه، سواء الدبلوماسية الرسمية أو غير الرسمية، معني بالأزمة الليبية على الرغم من انشغاله بتدبير الأزمة مع كل من إسبانيا وألمانيا؛ الأمر الذي يبرز المكانة التي توليها المملكة لهذا الملف بحكم العلاقات المتينة مع ليبيا، وقناعة المغرب أن استقرار المنطقة المغاربية يعتمد على وحدة ليبيا”.

وأبرز المتحدث أن “السياسة الخارجية المغربية لها خصوصية معروفة، وقد بدأت تظهر نتائج مواقفها الصارمة تجاه بعض القوى الدولية في ما يتعلق بالأزمة مع إسبانيا وألمانيا، خاصة أن برلين تسعى اليوم إلى تصحيح الخطأ السابق بعدما استوعبت الرسالة، حيث وجهت الدعوة بصفة رسمية إلى المغرب من أجل حضور النسخة الثانية من لقاء برلين”، ويختم بأن “الدعوة لا تنطوي على المجاملة بقدر ما تؤكد دور المغرب في تدبير الملف”.

الأزمة الليبية الانتخابات الدبلوماسية المغربية مؤتمر برلين

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‫تعليقات الزوار

15
  • العجب
    الأحد 6 يونيو 2021 - 09:14

    حنا غرقين بالمشاكل الداخلية والخارجية وباغين نحلو مشاكل الناس.واش متحشموش

    -58
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  • ابن الجزائر
    الأحد 6 يونيو 2021 - 09:29

    ليبيا اصبحت بقرة حلوب الكل طامع في حليبها ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

    4
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  • Karim
    الأحد 6 يونيو 2021 - 09:32

    المغرب يشارك في حل الازمة الليبية والليبيون يجازون الشركات الإسبانية والالمانية والتركيبة والتونسية والخرخورية والمصرية ،أين نحن من الكعكعة الليبية؟

    2
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  • Rachid
    الأحد 6 يونيو 2021 - 09:35

    لماذا المغرب يريد إيجاد حلول للغير يتدخل من دون أن يطلب منه .ولايجد حلولا لنفسه كمشكل الصحراء وسبتة ومليلية والجزر و….

    2
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  • مصلح
    الأحد 6 يونيو 2021 - 09:37

    و هل يستوي الذين يجمعون الشمل و الذين يفرقون ؟..لا يستوون…و هل يستوي الذين يدافعون عن الحق و الذين يزورون و يحفرون الحفر لجيرانهم .لا يستوون. ؟ الحق يدوم و الباطل زاهق لا يدوم..

    9
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  • Moh
    الأحد 6 يونيو 2021 - 09:48

    Tous le monde veut leur part du gâteaux car il est très bon les turks la France les américains l émirat les allemands legypte et meme la grece et l’Algérie les lybiens les pauvres ils savent plus ou ils sont avec leur richesses et finirons chez les russes qui vont bien les défendre ‘

    2
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  • متتبعة
    الأحد 6 يونيو 2021 - 10:10

    هذا هو المغرب الشامخ يسعى لتوحيد الشعوب وليس كالجرذان اللقيط يسعى لتفريق الشعوب وزرع القلقلة بين الدول. والمغرب لن يشارك في مؤتمر ألمانيا لانه مؤتمر لتوزيع خيرات ليبيا ….ولا عزاء للقطاء فرنسا وعبيد الاتراك ولا للمستعمرين عن بعد.

    -2
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  • Karim espana
    الأحد 6 يونيو 2021 - 10:21

    Buenas mi opinin es nuestro problemas nosotros los harabes la solución tene que ser entre nosotros como africanos y harabes no queremos nadie mas africa no necesita tralldores y gracias

    0
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  • EL FAHLA DZ
    الأحد 6 يونيو 2021 - 10:29

    ليبيا الحبيبة بعد رحيل الزعيم المرحوم رحمه الله اصبحت ليبيا كبقرة الحلوب الكل طامع في حليبها حل مشاكل الليبيين هو بين ايديهم وليس بين ايدي الغير ومن اراد الخير للبيين يعمله الا في شعبه وهذه هي الحقيقة المفقودة

    4
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  • بالوااااااااضح
    الأحد 6 يونيو 2021 - 10:39

    يا صاحب… اسمح لي انت. لا تفهم. في السياسة مع كل احترامي.. هناك. بعض. مشاكل دول ان تتدخلت فيها وحل مشاكلها ان ديبلوماسيا أو حتى عسكرا لا قدر الله تعود. على بلد بالنفع ان آجلا أو عاجلا. وتقويك بين الأمم وترفع مكانتك …. ودير بلاستك. بالدارجة

    4
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  • هشام
    الأحد 6 يونيو 2021 - 11:11

    المغرب أحسن بلاد بشعبه وأرضه مباركة وملكه أي أجنبي جاء الى مغرب يحبه . لو لم يكن لنا حكومة فاسد وناهبة الأموال الشعب و جيران أعداء وحقاد مثل
    مشؤومة جزاير وإسبانيا لكنا أفضل دول العربية

    -3
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  • Oujdi
    الأحد 6 يونيو 2021 - 11:21

    ما لم يتم اللقاء بين عقيلة صالح و المشري فليس هنام حل شامل .
    يجب لقاء الزعيمين و لو لقاء غير رسمي للتباحث و زرع الثقة فيما بينهما .

    و اذا نجحت الدبلوماسية المغربية و البرلمان و مجلس المستشارين لجمع هذين الشخصين

    فلا حاجة لمؤتمر برلين و لا مؤتمر الصومال !

    -2
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  • Ayman barcelona
    الأحد 6 يونيو 2021 - 11:24

    سلام عليكم
    يبدو ان الشعب الجزاءري و المتمردين الصحراويين من اكتر المعلقين في هاد المنبر الحر ….دعهم يتدوفو طعم الحرية …

    0
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  • موحند
    الأحد 6 يونيو 2021 - 13:15

    أخشى أن يصبح الوضع في المغرب أخطر من ليبيا لان المسؤولين في الدولة المغربية لا يعملون الجهد الكافي لحل الازمات الداخلية في التعليم والصحة والسكن والشغل والعيش الكريم وبناء دولة الحق والقانون والكرامة وإطلاق جميع المعتقلين السياسيين. الأسباب التي اطاحت بالقذافي وبن علي وغيرهم موجودة في المغرب. المسؤولين في الدولة المغربية لم يتعلموا شيءا من الربيع العربي. المغرب يتواجد على براكين تكاد تنفجر كل لحظة أفلا تعقلون!

    -3
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  • محمد كارتي
    الأحد 6 يونيو 2021 - 16:28

    الشعب الليبي يستحق كل الخير يجب الوقوف معه في محنته

    1
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