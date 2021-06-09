الجيش الأمريكي يحط بالصحراء المغربية وينشر آليات حربية في "المحبس"

كشفت مصادر مطلعة أن الجيوش المشاركة في مناورات “الأسد الإفريقي” قد وصلت إلى منطقة المحبس، بآلياتها العسكرية، في إطار التداريب الميدانية المقامة هذه السنة في الصحراء المغربية.
وأوضحت مصادر من عين المكان أن “الجيوش المشاركة في المناورات قد نزلت في قطاع المحبس، منقولة بطائرات، ومعها آليات عسكرية من أجل القيام بالتداريب الميدانية في المنطقة نفسها”.
وأفادت المصادر نفسها بأن الساكنة المحلية لاحظت حركية غير عادية في منطقة المحبس، تزامنا مع بدء مناورات “الأسد الإفريقي” المقامة هذا العام فوق تراب الصحراء المغربية.
وهذه أول مرة ينزل الجيش الأمريكي في الصحراء المغربية بعتاده العسكري للمشاركة في مناورات دأب على تنظيمها بمعية المغرب كل عام.
وتشكل مشاركة الجيش الأمريكي ضمن مناورات “الأسد الإفريقي” في قلب الصحراء المغربية مكسبا حقيقيا للمملكة، حيث إن “البوليساريو” لطالما ادعت “قصف منطقة المحبس” في إطار أخبار زائفة تروج خرق وقف إطلاق النار.
وتأتي هذه المشاركة بعد اعتراف الإدارة الأمريكية السابقة بالسيادة المغربية على الصحراء. وستحاكي هذه المناورات تطبيقات عملياتية ميدانية عديدة بمشاركة 67 طائرة ومدربين بحريين، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بـ28 مليون دولار.
ويشارك في النسخة الحالية ما يقارب خمسة آلاف عسكري من شمال إفريقيا ومناطق أخرى، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. وتحتضن مناطق المحبس وطانطان وكلميم مناورات أمريكية بمشاركة جيوش دول أوروبية وعربية وإفريقية.
ويشير بوجمعة بيناهو، الخبير في قضايا الصحراء، إلى أن هذه المناورات تعكس عمق ومتانة العلاقات مع دولة أمريكا والدول المشاركة فيها، مبرزا أن “المناورات تعزز التعاون العسكري لتقوية التحالفات المشتركة”، مشددا على أن “هذه المناورات تكرس الرهان على منطقة المحبس كبوابة لتحصين المجال الإفريقي من المخاطر المحدقة بالأمن والسلم الدوليين”.
وأوضح الخبير في قضايا الصحراء، في تصريح لهسبريس، أن “هذه المناورات، المقامة حاليا في الصحراء، تعكس إشادة ضمنية من المنتظم الدولي عن طريق رسالة الدول المشاركة بقيمة الاستقرار الأمني الذي يعرفه المغرب، وبأنه وجهة محصنة لإنجاح هذا النوع الحساس من المناورات”.
وقال المتحدث ذاته إن فكرة إحداث عمالة المحبس ما زالت مطروحة، ويجب رد الاعتبار إلى هذه المنطقة التي قدم سكانها تضحيات كبيرة في سبيل تحرير الوطن، بحيث إن الساكنة تشعر بنوع من الحيف والإقصاء، مبرزا أن “أكبر رد على الخصوم سيكون هو إحداث عمالة في المحبس لتعزيز التنمية المحلية وجعل المنطقة بوابة على إفريقيا”.
ويشتمل التدريب على تمارين مخصصة للتعامل مع حالات الطوارئ والتدخلات السريعة والمناورات الجوية المباغتة، باستخدام طائرات “F-16″ و”KC-135” . كما سيشتمل أيضا على تدريبات ميدانية للمظليين، وتمارين طبية، وتمارين للاستجابة الكيميائية والبيولوجية، وبرنامج للمساعدة المدنية الإنسانية.
لا عزاء للحاقدين.هم يعرفون ان الصحراء في مغربها.
نريد نشر الإحداثيات و توجيه كلمة من عين المكان لأن اعداء المغرب يقولون لن تجري في الصحراء المغربية و يعتمدون في ذلك على بيانات الافريكوم و شكرآ
مرحبا بالجيش الأمريكي في المغرب وفي قلب الصحراء المغربية بمدينة المحبس على مشارف مدينة تندوف :::امريكا بايدن ستعترف بمغربية الصحراء وستستمر انشاء الله في إقليمينا الجنوبية الصحراوية.
الهضرة عليك يا لي حاني راسو ،يا لي العام كلو وانت المناورات مع جبهة البوليساريو …مناورات وحدة ولكن مع اكبر قوة بالعالم افصل من مناورات كل صباح مع البوليساريو .
المهم راكوم تما .الرئيس تبون راه يكون في تندوف يسمع ويرى
للاشارة فالجزاءر بمعية اسبانيا بدلتا مجهودا كبيرا لكي لا تكون مناورات الأسد الإفريقي في الصحراء المغربية ادن خاب ظنهما المغرب في صحراءه والصحراءفي مغربها
شنقريحة وتبون وغالي و زيد عليهم رباعت بورقعة. نفسيا يعانون الان.
آخر الشطحات :
عصابة البوليساريو البطوشية بدويلة طابورستان قالت أنها لن تسمح بمناورات في المحبس و إن حدثت فسوف يقومون بقصفها.
عصابة من قطاع الطرق الحُفاة تهدد أقوى جيوش العالم المجهزة بأحدث ما جد في الصناعات الحربية
هذا دليل قاطع على أن حبوب الهلوسة التي إشتهر جنرالات طابورستان و إبن تبون بآستيرادها و ترويجها هي حبوب هلوسة من النوع الممتاز !!
مناورات عسكرية في “المحبس” ضربة قضية لأعداء وحدتنا الترابية ورسالة قوية لتأكيد اعتراف أمريكا بسيادة المغرب على صحرائه
المغرب يمر الى المرحلة القصوى لانهاء ملف الصحراء وهذا ما أثار صعار الاعداء الذين ماكانوا يتخبأن تحث دريعة تسوية الاممية .
اليوم عكس الامس يلوح بالقوة العسكرية والضرب من حديد ديبلوماسيا اقتصاديا استراتيجيا وامنيا وعسكريا وباعتراف قادة اسبانيا واحزابها السياسية وباقي دول الاتحاد . عكس الخرائر الذين مازالو يعيشون الوهم .
موريتانيا حاولت ان تلعب على الحبل بأغراء الجزائر لكن في نهاية تراجعت بخوف وذهول من سرعة المغرب في رد القوي الاستراتيجي .
واش باقي كاتسناو بايدن يتراجع عن قرار مغربية الصحراء!!!!!! !!!!!!!!!!!!
//العز والنصر للقوات المسلحة الملكية… و مرحبا بالإتفاق الثلاثي من اجل الدفاع عن حقوقنا التاريخية على صحرائنا بموازاة مع الدفاع على القضية الفلسطينية والقدس الشريف… المياه الإقليمية والحدود البرية للمملكة المغربية خط أحمر… والمطالبة باستكمال استرجاع باقي الثغور والجزر المغربية المحتلة آتية اجلٱ أم عاجلٱ… ولتصرح وزيرة خارجية المستعمر الإسباني بما تشاء…
…خلافات لما شاع وذاع هاهي مناورة الاسد الافريقي تشمل منطقة المحبس ..نرفع القبعة للقوات المسلحة الملكية وكلنا جنود من أجل قضيتنا الوطنية.. ومملكتنا المنيعة..وعاش محمد السادس وزاده الله تحصينا وتمكينا للدفاع عن حرمة هذا الوطن …
عندما تتكلم لغة السلاح ، تصمت الفئران و تلجأ إلى جحورها . عمالة المحبس تقض مضجع جنارالات الزيت و الحليب ووتجعل منهم أضحوكة العالم .كما أن خردة الدفاعات الروسية s300 تبرمج على الرادارات الامريكية المتطورة ليتم رصدها في أية مواجهة مقبلة و تدميرها . سيرو قلبو ليكم على ما تاكلو
مناورات مشتركة بين القوات المسلحة الملكية و الجيش الأمريكي و الدول الحليفة في الصحراء المغربية العلوية. أسمع يا بن بطوش. و يا تبون.موتوا بغيظكم أعداء وحدتنا الترابية………..شعارنا الخالد الله الوطن الملك .
الجيش الأمريكي بالمحبس بالصحراء المغربية رفقة جيوش عالمية ما هو إلا اعتراف واضح وعالمي لمغربية الصحراء ونفيا لأكاذيب عسكر الجزائر ومرتزقة البوليزاريو الذين يدعون الحرب والقصف بالمحبس والصحراء ككل. لقد ظهر الحق وليموتوا الأعداء في غيظهم بعد أن ابتلعوا ألسنتهم رفقة جارة الشمال اسبانيا اتي اقصيت من المناورات.
الرئيس الأمريكي الأسبق ترامب إعترف بمغربية الصحراء.
والرئيس الحالي بايدن يعترف بدوره بمغربية الصحراء من خلال مشاركته في مناورات الأسد الإفريقي
اكبر خاسر من الوضع الحالي هي اسبانيا و عصابة العسكر الحاكمة في الجزائر بتبونهم وبطوشهم ،الولايات المتحدة الأمريكية ومعها بريطانيا وباقي الدول الأخرى افشلوا كل محاولات و مخططات أعداء المغرب لا الجارة الشمالية ولا الشرقية ,صفعة قوية لن تنساها اسبانيا في تاريخها .
باسم الله الرحمان الرحيم
في خاطر بن بطوش و ابن يبون أقصد تبون و السعيد شقرنيحة . وعسكر الجائر أقصد عسكر الجزائر .
أما ان لعسكر الجزائر ان تضع يدها في يد المغرب.خدوا العبرة من فرنسا و المانيا درارت بينهما حروبا طاحنة ذهب ضحيتها الملايين من البشر و الان هما قطبا الاتحاد الاوربي. اشقاؤنا في الجزائر مغلوب على امرهم عليهم أن يثوروا ضد العسكر كما فعلت ليبيا. و ينتهي هذا المشكل الذي طال أمده.
و السلام
الآن حصحص الحق وزهق الباطل . الحق دائما يعلو ومادونه الى الزوال.
على المغرب سحب مشروع الحكم الذاتي حتا تصبح اسبانيا وخلفها ملابسها هي من تطالب به .هذا هو الرد المناسب.
اللهم احفظ مغربنا من طنجة إلى الكويرة
الصحراء مغربية وستبقى مغربية إلى أن يرت الله الأرض ومن عليها سليييبببنا
شعارنا الدائم الله الوطن الملك عاش الملك
ننتظر بشغف البلاغ رقم 300 الدي ستصدره جمهورية صندلستان لمهاجمتها القوات المغربية والامريكية بصواريخ عاشورا الشنقريحية ههه
الله انصر المغرب وينصر الملك والشعب والسياسة الملكية والخرجية والصناعية والفلاحية. بعد. هده المناورة. سيطلب. تبون. من قناة اخرى ويدفع اليها المال حتى يقول. ان المغرب بلد جار وشقيق لكن لانريده. ان يكون قويا اقتصاديا. وسياسية لاننا نحب ان نضعب منطقة المغرب العربي هده وصية بخروبة الانقلابي الشيوعي الدي استعمر وتستحمر الشعب الجزائري.