الجيش الجزائري يبرم صفقات تسلّح ضخمة لإخماد مطالب الحراك الشعبي

على الرغم من وضع الشارع الذي يعيش على وقع الغليان، منذ شهور، فإن النظام العسكري في الجزائر يصر على تهميش صوت الاحتجاجات المطالبة بإسقاط الدولة العسكرية وتثبيت مقومات دولة مدنية ديمقراطية؛ بينما لا يزال النظام الحاكم يبحث عن موارد جديدة للسلاح، حيث توصل إلى اتفاق جديد مع الروس من أجل اقتناء طائرات مقاتلة في صفقة قدرت بمليارات الدولار.
ويسعى النظام العسكري الحاكم في الجزائر إلى إجهاض أي محاولة للخروج إلى الشارع، باستخدام وسائل الترهيب والقمع واستغلال حالة الطوارئ الصحية لتوسيع دائرة التسلط وسجن الشباب العاطل؛ بينما تبدو بوادر قوية لعودة الاحتجاجات إلى الشارع، بعد تبخر حلم الدولة المدنية وعودة الحرس القديم إلى الإمساك بزمام السلطة.
وعوض التركيز على مطالب الشارع، فضّل النظام الحاكم في الجزائر استيراد أسلحة جديدة؛ فقد طلبت الجارة الشرقية للمملكة هذه المرة ثلاث دفعات من طائرات “Su 34E” الروسية المخصصة للتدريب العسكري. وجاء الاهتمام المتجدد بهذه الطائرات بعد دورها في سوريا، حيث أظهرت قدراتها القتالية وصلابتها وقدرتها على التحمل.
محمد الطيار، الخبير في الشأن الأمني، اعتبر أن ”الجزائر من الدول المعروفة عالميا التي يثار فيها جدل تداخل التنمية الاقتصادية بالجانب العسكري، بحيث إن النظام الحاكم لم يستطع أن يوافق بين المجالين”، مبرزا أن “هذا الاختلال سيعرضها للعديد من المشاكل الاجتماعية، أفرزت هذا الحراك الشعبي المستمر منذ عام 2019”.
وقال الخبير في الشأن الأمني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن “الموازنات العسكرية كانت تقدر خلال سنة 2008 بـ2.5 مليارات دولار أمريكي؛ لكنها قفزت بشكل كبير خلال عام 2015، حيث بلغت 13 مليار دولار أمريكي، فيما كان الوضع الاقتصادي في الدولة هشا وضعيفا، وهو ما دفع النظام الحاكم إلى فرض إجراءات تقشفية في ظل تراجع مداخيل النفط والغاز”.
وفي هذا الصدد يشرح الطيار أن “وزارة الدفاع استحوذت على 11% من إجمالي موازنة الدولة خلال عام 2015. وفي عام 2019، التي عرفت حراكا اجتماعيا وارتفاعا مهولا لمعدل البطالة، لم يتوقف حجم الإمدادات العسكرية، حيث الموازنة الإجمالية الموجهة لوزارة الدفاع بلغت 10.3 مليارات دولار أمريكي بزيادة مليار دولار مقارنة بسنة 2018. وهذا ما أثر سلبا على الاقتصاد الوطني والقطاعات التي تعتبر ضرورية للمواطنين”.
وشدد المتحدث ذاته على أن “موازنة التسلح ارتفعت خلال عامي 2020 و2021، والجزائر تمثل الأكثر تسلحا في إفريقيا، حسب تقرير معهد ستوكهولم سنة 2017، حيث استوردت 52 في المائة من مجموع السلاح التي تم استيراده في مجمل القارة الإفريقية”.
وأورد الطيار أن “مفهوم الأمن القومي الذي يتبناه النظام العسكري لا يتماشى مع الواقع؛ فمفهوم الأمن، حسبهم، يركز على حماية الجزائر من أي استهداف محتمل، واحتمال تعرضها لهجوم، على الرغم من أن محيطها الإقليمي “مستقر”؛ ففي مالي، المجموعات الإرهابية في الجنوب هي صنيعة النظام الجزائري، كما أن الوضع في ليبيا “هش”، والمغرب لم يقم بأي إجراءات عدائية ضد الجزائر”.
واستطرد الباحث ذاته: “هو تكتيك دعائي يروم من خلاله النظام العسكري تصوير الجزائر بأنها أقوى دولة في المنطقة، بحكم أنها لها الكثير من الأسلحة”، معتبرا أن “قوة الدولة لا تتحدد في عدد الأسلحة التي تملكها، بل هناك عناصر أخرى تجعل الأمن القومي لدولة ما ”محمي”؛ منها القوة الاقتصادية وتجانس الشعب. الملاحظ هو أن الجزائر تشتري الأسلحة بينما الشعب يعيش إحباطا كبيرا في المعنويات”.
كما قال أيضا: “المغرب لم ينجر إلى السباق المحموم صوب التسلح، بل يتعامل برزانة، حيث إن التقارير الدولية، مثل تقرير معهد ستوكهولم، أظهرت أن المغرب، على الرغم من وضعه الحدودي وعلى الرغم من جميع الإجراءات التي تقوم بها الجزائر لاستهداف استقرار المملكة، فإنه يتعامل برزانة وضبط نفس، إذ ما بين 2011-2020 انخفضت نسبة التسليح بنسبة 60 في المائة”.
الجيش الجزائري يتخبط
*** ما قررته الجزائر في العرجة هو طرد ثاني للمغاربة و رد فعل للدق تم الذي تلقته في المنطقة العازلة قرب تنذوف و طريقة لفك الضغط الداخلي هذا أولا
*** ثانيا إن تفعيلها لإتفاق 1972 يطرح سؤال أين باقي البنوذ و هو الإستغلال المشترك لمناجم تنذوف
*** إذن يحق للشعب المغربي أن يوصي الدولة بأن تدرج الصحراء الشرقية في الطاولة مع مطالبة فرنسا بإخراج الخرائط الحدودية للمغرب فنحن أصحاب حق تاريخي و واقعي في الأرض
*** في إنتظار ذللك نطالب بتفعيل السدود الحدودية في الشرق و الجنوب الشرقي و بناء أخرى حتى تزدهر الفلاحة هناك قبل ذهاب المياه لبشار
**** الصحراء الشرقية مغربية إما تنفيد إتفاق 1972 مع تعديله في فكيك و ضم الأراضي المجاورة
أو إلغاء الإتفاق و المطالبة الشاملة للصحراء الشرقية و ترشيد المياه التي تذهب لبشار و غيرها
المغرب أولا و السلام ختام
لأن العساكرة العجزة يسترزقون هم و أهليهم من هده الصفقات
لمن تحكي زابورك يا هذا
الغواصات وs500 وsu 57 و su34 و su 35
لإخماد الحراك
سئمت سماع أخبار شيئين الأول هو شطحات بن كيران والطغمة الفاشية في قصر مرداية، إمت غدي يعفوا علينا الله منهم.
حراك الجزاير، صفقات تسلح، جيش الجزايري…اشباء تخص البلد…الجزاير تمر بمرحلة مخاض ربما قد تتولد عنها اشياء جميلة…
مالغريب ادا كان الشارع يمتلئ باصوات الشعب…بعد عقود من منع التجمهر….
لا دخل لنا في الجيش الجزايري ولا تسليح…
الجزاير دولة جوار لا يجب التدخل في امورها الداخلية…
راقب ولا تحسد…
هههههه امركم مضحك و هل تقمع الاحتججات بطائرات السوخوي SU34 المقنبلة و طائرت SU57 الشبح امركم غريب ابقاو تابعين دزاير و تخذير عقول شعبكم بمواضيع الجزائر اللتي تذكرنها في احلامكم و يقضتكم و في كل زمان الجزائر تنغص حياتكم
ادا الشعب يوما اراد الحياة لابد للعسكر ان ينكسر وتبون يندثر…
تبذير أموال الشعب والإستهتار والكذب والنهب تحت غطاء التسلح من شيم الجنرالات والضباط الجزائريين…. الذين لا هم لهم سوى المملكة المغربية. أما أحوال الشعب والبلاد فحدث ولا حرج.
الهدف من التسلح هو التفوق على الجار في نوعية و كمية التسليح، وهو مانجحت فيه الجزاىر التي تتفوق على المغرب باضعاف مضاعفة في عدد الطاىرات والدبابات و الراجمات…
نظام العسكر يرغب في شراء طائرات أثبتت نجاعتها في قتل السوريين العزل،يا للعجب!!قدوتهم في القتل والترهيب والتعذيب.يبدو أن الكابرانات مستعدون لقتل الجزائريين للبقاء في السلطة.
لم يتوفر المال لأية منطقة في العالم كما توفر للمنطقة العربية بفعل و فضل الثروات الهائلة النفطية و غير النفطية. عكسيا، المنطقة الوحيدة في العالم التي لم تتقدم هي هذه المنطقة! إفريقيا أصبحت تحقق أرقام تنمية أحسن و أبعد بكثير من كل الدول العربية، بالمعنى الجغرافي و ليس العرقي!رواندا التي خرجت من حرب إبادة جماعية تلقب الآن بيابان إفريقيا!أين مصر؟ أين المغرب؟ أين الجزائر؟ أين دول النفط؟أمس أعلن نتنياهو أن حاتم الطائي وعده بضخ 10 ملايير دولار في الاقتصاد الإسرائيلي!إنها بركات الاحتلال التطبيعي بدون حرب!الحرب الآن هو الكلام و وعيد كشف المستور المخزن في الأقراص المضغوطة!التسلح، الحروب والحصارات البينية،الفساد، الطغيان هي المشاريع الوحيدة المسموح بها للأنظمة العربية!ساعتها قريبة جدا!المعجزات الأسيوية خرجت من العدم!
كمغاربة لن يخيفنا تسلحهم .ولو يشترون أسلحة العالم..العالم تطور ..وادا كانو رجال اتحداهم ان ياخدون جماجمهم وتعويضات على 132 سنة من قتل واختصاب .من فرنسا مستعمرة… الحروب في وقتنا هدا لا غالب ولا مغلوب بل الدمار ورجوع 100سنة إلى الوراء وخير متال اليمن وسوريا والعراق… دول الغربية ومعهم روسيا وهم أعداء لمدا لا يتحربون فيما بينهم..ولا عرب هم اكباش يضحون بهم …تحياتي إلى جيشنا المغربي ونشكره على خدمة الوطن..
هذه هي عقلية العسكر المتوارثة عصرا عن عصر. فبدل أن تتجه حلول كابرانات فرنسا إلى تلبية مطالب الشعب وإيجاد مخرج لمعاناة الشعب من أزمته الخانقة في كل المجالات. ها هي تزيد في التعنت وصرف أموال الشعب في شراء خوردة السلاح الروسي ورميه في مخازن المهملات.
ليبقى دمية العسكر طبون في منصبه لتغطية النهب والسرقة لأموال الشعب التي تنهبها هذه العصابة.
بغيتو كلام الحق
هذه لعبة الغرب وامريكا سوق الاسلحة يجب ان يروج والشاري هم الدول العربية متجاهلة مشاكلها الداخلية لكل منها اقتصاد منهار وفقر وبطالة وبدل معالجة الامور تشتري الاسلحة لتحارب من ؟
الله اعلم .افيقوا يا عالم ما تنفقونه على الاسلحة يمكن ان يجعلكم تعيشون في سلام بينكم ورفاهية شعوبكم.
الله يعفو عليكم ويجيب من يصلح الامور لا من يشعل الفتيل .
صاحب التعليق 3، متنساش بلي الزبور من الكتب السماوية و انزله الله على نبيه داوود عليه السلام. من الأفضل ما نبقاوش نتكلمو بيه هكذا و لو لقصد آخر. نصيحة لنفسي و لكم لوجه الله تعالى سلام.
لماذا نظام العسكر يقوم الآن بشراء السلاح في الوقت الذي تعيش فيه البلاد سخطا شعبيا عارما ضد النظام..
يقوم جنرالات الجزائر بعقد صفقات التسلح لأنها فرصتهم الأخيرة لربح العلاوات و الامتيازات خوفا من ذهاب الفرصة بعد انهيار نظام العسكر
انها لعبة قذرة
نظام قذر
سلام .ومافاءيدة شراء سيلاح جوطابل عديم الصلاحية وكله خوردة وموستعملوه ناقصو الخبيبرة والشعب محتاج لسلاح لتلقيح ضد كورونا . الحمدلله جيشنا المغربي مسلح بقاءيدو الاعلا وحب الوطن والشعب مجند لي الدفاع عن وحدة الوطن .الله الوطن الملك شعارونا واحد والخاليد