الجيش الجزائري يُسَعر "عقيدة العداء" بمناورات "الضربة في عمق العدو"

أجرت الجزائر مناورات عسكرية جديدة بعنوان مثير: “الضربة الوقائية في عمق إقليم العدو”، بحاسي بحبح بالناحية العسكرية الأولى؛ وهي المناورات الثانية في الشهر الحالي، في وقت تشهد البلاد حراكا شعبيا يطالب بتنحية “العصابة الحاكمة”.
وقالت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان لها، إن التمارين العسكرية الجوية تندرج في إطار برنامج التحضير القتالي لسنة 2020 – 2021.
وجرت هذه المناورات في ثلاث مناطق مختلفة تقع غربي البلاد وشمال الصحراء وأقصى الجنوب على الحدود مع دولة مالي.
وكان رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق السعيد شنقريحة، أشرف الجمعة الماضي على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية، موسوم بـ”تحدي تيريرين 2021″.
وحسب وزارة الدفاع الجزائرية فإن هذه المناورات تهدف إلى “اختبار الجاهزية القتالية لوحدات القطاع، فضلا عن تدريب القادة والأركانات على قيادة العمليات، وتطوير معارفهم في التخطيط والتحضير والتنظيم والتنفيذ، ووضعهم في جو المعركة الحقيقية”.
وكان سعيد شنقريحة خلال إشرافه على المناورات التي جرت الأسبوع الماضي حذر من وجود مخططات إرهابية خطيرة لتحويل صحراء البلاد إلى “ملاذ آمن” للمجموعات الإرهابية.
ويأتي هذا التحذير في وقت ترفض الجزائر التعاون مع المغرب في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بالساحل والصحراء، وهو ما يظهر أن الشعارات التي يرفعها عسكر الجزائر إبان كل مناورة عسكرية مجرد فزاعة موجهة إلى الداخل.
ويرى مراقبون أن الجزائر تحرص على إجراء مناورات عسكرية بشكل مكثف في الأسابيع الماضية، في سياق وطني يعرف احتقانا سياسيا وغليانا شعبيا يطالب بإبعاد الواجهة الحاكمة الحالية.
ورد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على مطالب الشارع بتأكيده أنه “لا تسامح مع أعمال تحريضية ونشاطات غير بريئة صادرة عن جهات انفصالية وحركات قريبة من الإرهاب، تستغل هذه المسيرات”.
راه الشباب والشعب المغربي المغلوب على امره والمقهور عيا من هاد المواضيع راه خاصكم تناقشوا مشاكلنا داخلية اما الجزائر وجنرالتها راه عندنا القوات المسلحة الملكية قاد بيهم ناقشوا الفقر الصحة التعليم الشغل الحجر الرمضاني
النظام الانقلابي العسكري الجزائري كمن وقع في الوحل كلما تحرك إلا ويزداد غرقا.. والضربة القاضية آتية لا محالة ولا تنفعه لا مناورات ولا الكلام المعسول لتبون
جنرالات الجزائر اصيب بمرض هستيري نتيجة احساسهم بالضعف وبقوة الجيش الملكي المغربي الشجاع ، اتركوا الكلاب تنبح ، فهي امام عدوين : الجيش المغربي الشجاع ، وقلقهم من حلول شهر رمضان المبارك حيث يشعرون بالذنب لافطارهم فيه
سألوه حكيم لماذا لاتنتقم ممن يسيؤن إليك فرد ضاحكا
وهل من حكمة ان أعض كلبا عضني
حسبي الله ونعم الوكيل من حكام الجزائر العسكريين الذين عاثوا في هذه الأرض الجزائرية فسادا. يستعرضون عضلاتهم لتكميم أفواه الحراكيين الذين يطالبونهم بالتنمية و بحكومة مدنية قحة.
اخي الكريم الجزائر اكبر من صاحب هذا المقال لاتذهب بعيداً العصابة توجد في المغرب استولت على الأخضر واليابس ، اتركو الناس وشأنهم كفانا مشاكلا الجزائريون اخواننا .
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: {وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ}[يوسف:21].
وهل هده الضربة الوقائية وان حدثت ستمر مر الكرام هل تملكون السماء والارض لوحدكم . لا ابدا لن تكون نهايتها الا بطرد العسكر من المنطقة وهدا ما يجعلكم طوال 50سنة و انتم تناورون و تكدبون على شعبكم وعاى المحتجزين .
اي تهور يعني نهاية البحبوحة والبقرة الحلوب والى الابد.
هناك تاردع و الردع المضاد ادن كونو بعقلكم حافضو على صورتكم و على صورة البعبع الدي رسمتموه لشعبكم و الا فضح امركم
المغرب بزاف عليكم أ العصابة،والله لا قديتو عليه.والله إنكم تعيشون في أحلام اليقظة.
إنما هي مناورات عسكرية لضرب وقتل الشعب الجزائري بالذخيرة الحية حين تشتد المطالب بتنحية الطبقة الحاكمة التي لفظها الشعب.. نفس اغلبية الشعب الذي أدرك ان مصلحته تكمن في حسن الجوار مع المغرب .. لان ما يسمونه القضية الصحراوية لا تهمهم في شيء، بل “قذف” الجنرالات خارج السلطة هو همهم الاوحد والوحيد..
الجيش الجزائري يُسَعر “عقيدة العداء” بمناورات “الضربة في عمق العدو”…..(غادي ايجيبوها في روسهم)…..الله الوطن الملك…..
مجرد جعجعة موجهه لداخل, نضام فاشل بكل المقاييس
يا أخي نحن ندافع عن أرضنا فقط و لا نريد حرب, لكن ان فرضها علينا نظام الكابرانات فوالله ستنجعلها زمهريرا مشتعلا يأتي على الأخضر و اليابس و سنحرق المنطقة بأكملها.
يجب على المغرب اهداء المنطقة الموجودة وراء الحزام الامني الى امريكا اعتارافا لها بالجميل لا عترافها بصحراء المغربية
الجيش المغربي يجري مناورات مع الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الغربية والإفريقية بينما جيش جارة السوء يجري مناورات لوحده لأنه غير مرغوب فيه ، المغرب له رجاله الأقوياء وحداري من مس أراضي المغربية ولو بشبر واحد
ورد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على مطالب الشارع بتأكيده أنه “لا تسامح مع أعمال تحريضية ونشاطات غير بريئة صادرة عن جهات انفصالية وحركات قريبة من الإرهاب، تستغل هذه المسيرات”…. ولماذا تدعمون انفصال الصحراويين على المغرب….. نبغي ربي يخلص وعينيا تشوف…
الضربة في عمق الشعب الجزائري الشقيق لأن الشعب الجزائري ليس له عدو و هدا ما ينادي به في الحراك و عبر الإعلام و عدوه الوحيد هو الجنرالات أو الدولة العسكرية!!
الجيش الوطني الشعبي الجزائري مسالم مثله مثل الشعب الجزائري، و لن يشارك خارج الوطن في أعمال عدوانية ضد الجيران مهما كان و هو دائما يفضل الديبلوماسية .كما أنه من مبادإه عدم التدخل في الشؤون الخارجية التي لا تخص الجزائر طالما لا تمس الوحدة الوطنية، عكس ذالك فهو يشارك في عمليات حفظ السلام في الخارج، تحت مظلة الأمم المتحدة أو في إطار الاتفاقيات الثنائية مع الدول الصديقة والشقيقة والاتحاد الافريقي.
فليعلم نظام العسكر أن لكل فقير رب يغنيه، و لكل زهر مطر يرويه، و لكل ضعيف رب يحميه، و لكل جزائري مغربي يربيه…
العسكر الجزائري دخله الرعب منذ سماعه لعملية عسكرية مغربية ناجحة بطائرة( درون ) ثم خلالها تصفية فيلق من المرتزقة بكامله
الجزائر تناور كباقي دول العالم وحتى مروك يناور مع الامريكان والصهاينة فمذا تردون وهل الجزائر تبقى مكتوفت ايدي وتتفرج وتصفق لكم ومن اراد اضهار فوته فما عليه الا الميدان اما بلابلابلا من وراء حواسيب فلا تاءتي بنتيجة ولا تاءثر
عصابة العجائز لا تريد التعاون مع المغرب في محاربة الارهاب لانها هي اصلا راعية للإرهاب. راعية لعصابة البوليبوزبال. من جهة ومن جهة اخرى تتستر عن مواجهات الحراك الشعبي
الجزائر مرتعبة من التقارب المغربي الإسرائيلي، الآن بدأت تعي أن دورها بدأ يقترب لتتحول إلى سوريا جديدة، لذلك يجب أن تتحمل المسؤولية في عداءها وخبتها اتجاه المغرب
عملية بسيطة بواسطة درون إنتهت بمقتل اداه البندير أفضل بكثير من مناورات الجزائر،
اكبر خاسر فقط الجزائر والمغرب والمستفيد الوحيد هو اوروبا التي لا تريد اي منافس اقتصادي قربها
2021 ومزال دول تهدد بضربات عسكرية ,, لنقترض ان المغرب او الجزائر طرف واحد كبد الاخر خسائر في الاقتصاد … فالفائز سوف تفرض عليه عقوبات اقتصادية وحصار اقتصادي سوف يهلكه وفنزويلا خير دليل
الله يحفظ المحطة الطاقة الشمسية الاولة شوكة في اعين الاوروبيين
المملكة الشريفة تقوم بمناورات و تمارين تدريبية ، و تختمها بالعمل الفعلي على ارض الواقع بتمشيط كل الصراصير و الحشرات التي تعيش وهم الاراضي المحررة.
حاسي بحبح (الجلفة )تقع في الصحراء؟ ومع حدود مالي!!!!!!!
زعمى المغرب قوة اقليمية ودولة قوية عسكريا…حتى الجزائر تعمل ليها كل هذي الضجة والمناورات بالذخيرة الحية!؟
اودي حطو كرعيكم في مويها باااردة..
هاته المنورات تحسبا لدول عضمى ودول لها وزن عسكري..
انتم الحماية المدنية دير معاكم 24ساعة….
الكشافة الحزائرية تحتلكم في اسبوع…
خمسة من البوليساريوا راهم طايحين عليكم في جدار العار ماسلكتوهاش…..
تحوسوا ديروا قيمة لرواحكم بالزز…
زوج سبنيول هزوا عسكركم في خنشات….قال لك الجزائر تعمل في منوارات لأجلنا…طزززز
ستندم لو حاولت التفكير بضرب المغرب لان الثمن باهظ جدا.
ستنسف كل الابار البترولية التي تملكها جارت السوؤ. وفرصة مواتية لاسترجاع صحرائنا الشرقية تندوف وبشار.
سؤال : لماذا لم يتم اللعلان عن هذه المناورة من قبل ؟؟ و لماذا أجريت في هذا التوقيت؟؟ تزامنا مع العملية العسكرية التي شنها الجيش الملكي اامغربي ما أسفرت عن وفات ما يسمى بالقائد الدرك لعصابة بوليزاريو و أخبار تروج عن مقتل عما يزيد عن 40 مقاتل و كدلك هناك أخبار تفيد بي إصابة ما يسمى برئيس الجمهورية الوهمية . و الكل أجمع على ان القصف كان بواسطة طائرة بدون طيار مغربية . اذن الجارة في حالة صدمة و بهذه المناورة تريد القول انها متواجدة ، ميزان القوى حاليا يميل للمملكة على جميع الاصعدة دبلوماسيا وعسكريا و سياسيا المغرب يشق طريق ببطء لكن بتبات
الحرب بين المغرب والجزائر قريبة، إنها أقرب مما تتصورون.
ليلعبوا ما شاء لهم في الألعاب اللبكترونية كل تلك الخردة الحديدية هي لإرهاب الحراك الجزائري .
كيقول المثل السطل الخاوي كيقرقب، والجزائر مثل السطل الفارغ مجرد الاستعراضات و لكن يوم الجد و بعدما يتفاجأ جيشها بما لم يكن في الحسبان سينهار بسرعة
في اي بلد كان عندما يصل الحراك الى هذه المرحلة فاعلم ان ذلك النظام سيزول ولابد لأن إرادة الشعب لا تقهر لا بالمناورات ولا بالمدافع ولا بالقهر ولا باي قوة اذا الشعب يوما اراد الحياة فلابد للقيد ان ينكسر .
الله اكون في عونك الشعب الجزائري الشقيق كان ليك باقي الله فصبر جميل اما الجنرالات والعصابة ديالهم مابقى ليهم قد ما فات عليكم بالصمود
نحن الشعب المغربي كلنا جنود في الصحراء المغربية لو جاأني امر ب الإلتحاق ب الجيش سأكون اول المدافعين عن صحراؤنا و صحراء اجدادنا العز و النصر للمغرب نحن لا نستسلم نقاتل او نموت و سوف تعرفون المغاربة الاحرار شكرا هسبريس
الخردة الروسية قد أبانت عن فشلها في حرب أرمينيا و أذربيدجان ، أي حماقة من العدو اللقيط الجزائري تجاه المملكة الشريفة فسوف لن تبقى هناك دولة إسمها الجزائر، ستعود ما يسمى الجزائر إلى الحضن المغربي( الإمبراطورية المغربية )
مجرد عنوان المناورات اثار فيكم الرعب والهلع فماذا ستفعلون عندما ترون القوة العسكرية الجزاىرية الخفية؟ يوم ترونها عين اليقين؟!!! الحرب التي تنتضركم سيكون عنوانها اكثر رهبا ورعبا، ستسميها الجزائر: اقتربت الساعة وانشق القمر.
يظنون أنه بهذه المناورات سيخيفون الجيش المغربي .هل يعلم الجميع ان اغلب أفراد الجيش الجزائري يتكون من مجندين لا خبرة ولا تجربة لديهم .يقصد عمق العدو بالمغرب .لكن والله لن يستطيعوا ذالك فالجيش المغربي اقوى منهم ومن تحركاتهم
الجزائر لم تستوعب بعد مقتل قائد درك المرتزقة بواسطة طائرة الدرون المغربية وقتل وجرح العديد من المرتزقة.
حكام الجزائر يرقصون رقصة الديك المدبوح،
شكرا للقوات المسلحة الملكية على ضبط النفس و خليو وسخهم ينشروه في دارهم حيت نا كرهوش يجرونا لشي حرب باش يكسبوا العطف ديال الشعب الجزائري و يطفيو الغضب ديال الإحتجاجات. يا سكان قصر المرداية ما اغبئكم !
وهل العدو الخيالي المفترض اللذي تخيفون به الشعب سيبقى مكتوف الايادي . بل سيرد ليس فقط في العمق انما في كل المحاور . تريدون بطرهاتكم الهاء الحراك . والحراك مستمر حتى تتنحاو كلكم.
مرضاتكم الصحراء ومرضكم الاعتراف الامريكي وما تبعه ولحقه من تراكمات وزخم لصالح المغرب ومرضىوكم الاعترافات والقنصليات المتوالية بقيادة مقص الختان البوريطي الذهبي.. مرضاتكم العملية العسكرية المغربية الاخيرة التي شوطت و شوت جرذان مرتزقتكم..مرضكم المغرب في صحتكم و عظامكم الى درجة انكم ليس بيدكم حيلة ولا تستطيعون ابداء اي رد فعل فقط النباح والنهيق والعويل والصياح والمواء والعواء والعويل والنحيب..فعلى مايبدو أن اقصى ما لديكم هو مفرقعات عاشوراء وتسمية المغرب (إقليما) بدل دولة او بلد او قطر هههه صافي ولينا اقليم وماشي جار..هذا دليل على العقدة والمرض والفقصة لي شاداكم من جيهتنا.. المهم غير سمونا اقليم و لكن ماتنساوش اقليم المغرب بصحرائه الغربية و قريبا صحرائه الشرقية يا اقليم فراقشيستان الكرغلي..المرجو من الدبلوماسية المغربية استدعاء السفير الفراقشي و استفساره عن المصطلح الجديد الذي اصبحو ينعتون به المغرب وهو مصطلح (اقليم)فإما الرد بالمثل وتسميتهم اقليم فراقشيستان الكرغلي او طرد سفيرهم وسحب سفيرنا وانهاء العلاقات وتشييد جدار حدودي مثل جدار ترامب معرالمكسيك..الدق تم
ضربة الدرون المسير بالقمر الصناعي المغربي أرعبتهم ، اهم واعظم رد على الاعداء و على إعلامهم الوسخ
الشعب الجزاءري يريد طرد العصابة و يريد العيش الكريم يا شنقريحة…يتنحاو قاع
التفوق الذي أبدته القوات المسلحة الملكية كان عبر طائرات الدرون فقط ولم يثبتوا أي نجاعة في الميدان تنطبق عليهم الآية (لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُّحَصَّنَةٍ أَوْ مِن وَرَاءِ جُدُرٍ ۚ بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ ۚ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ) (14)
لا اريد زيتا لا حليبا لا سميدا لاسردينا لا شئ اريد صواريخ الاسكندر اس غواصات سوخوي لدحر اعداء الامة والملة يحيا تبون وعمي سعيد شنقريحة
سياسى المغرب دائما هي هي داخ و دوخ الشعب عن المشاكيل موجودة و الحقيقية
اسماء المناورات تضحك المتابع الداخلي عندهم اكثر من المتابع الخارجي الدولي. فهذه الاسماء مأخوذة من افلام ” كلانديزر الكرطونية”
قمع الشعوب الشي الوحيد الدي تتفنن فيها الانظمة العربية من الشرق الى الغرب .استعراض عضلاتهم على بني جلدتهم .تفقيرهم تهميشهم واهانتهم .
وجب إعادة تربية ذاك القوم، بعد أن فشلت تجربة إعطائهم تراب ليبنو دولة، فما فعلوه هو الإنقلاب على أولياء نعمتهم
يقصد ضرب المواطنين الجزايريين….اذا طلبوا مدنية…وضرب جهة الاقليم تيزي وزو اي القبايل…اذا طال الحراك. وطلبوا بتنحي الكابرانات…..اما. وراء الحدود. فهو يتوهم….وينصب عل مشروع شراء الاسلحة ..مقابل النفط يعني صفقات المرتزقة تنهب المال….حلاوة …..والشعب يحلم بالحليب…واللحم والدجاج…ورمضان قريب…..
لعلهم يتبعون نهج كوريا الشمالية في التجويع…فقط ..واستعراض الذبابات..الروسية …الخردة الباهضة الثمن….
هذا حال العسكر….
ملكة زماني
الاكتساح العسكري الجزائري نسميه في المغرب
“يوم القيامة”ونسميه أيضا “جهنم وبئس المصير”.
أنتظر ذلك اليوم الذي أرى فيه مدن الرباط وسلا وتمارة والمحمدية والدارالبيضاء تحترق عن بكرة أبيها تحت نيران الجيش الوطني الشعبي.
La guerre avec les sionistes harkis d algerie est une question de temps. Je suis 100% sure que ça arrivera
La destruction de ce regime est la solution.
الجيش المغربي و تحت قيادة الملك محمد السادس لا تهمه عنتريات جنرالات يرون الأعداء في كل مكان. الجيش المغربي مستعد، جاهز و قوي. تجربة عالية و قادة حكيمة و إيمان بقضية مشروعة. les shows الجهة الأخرى لا تعنيه و يراقبها احتياطا.
الضربة ..القوية….من الحراك الشعبي.الجزاءري إلى جنرالات…الاستعمار.الغرنسي..الشعب.يريد…….إسقاط. النظام. بالكامل.بما.فيه..رءيس. المسرحية.الحزاءرية..تبون..الرئيس غير الشرعي .هو..ودستوره. ..الحراك يريد…دولة.مدنية..وليس عسكرية…نحن الحراك.. لا.يهمنا. مناورتكم. العسكرية .انكم.تهربون من أجل التخلص. من مطالب الشعب…وتبعتون الاعانات إلى الجماعة الإرهابية بوليزاريو والشعب محتاجها اكثر ….من .غيرنا….لن نتراجع عنكم..يالصوص. . ثروات الشعب الجزائري. ..دولة مدنية.وليس عسكرية…طوعا.او.كرها.عنكم …. . ..
الجيش الجزائري دئب على اجراء تمارين او مناورات عسكرية شئنه شئن كل جيوش العالم و ما دخلكم انتم ام ارعبكم عنوان المناورة الم يقم الجيش المخزني باجراء مناورات مع الجيش الامريكي و عدد من الدول الافريقية اين المشكل ام تريدون حشر انوفكم في ما لا يعنيكم و الهاء مواطنيكم باخبار الجزائر اللتي اصبحتم مدمنين عليها اكثر من مخذراتكم
الجزاءر تناور في ترابها وتستعمل في أسلحة جديدة وانتم أش دخلكم في المناورة شعب غيور لماذا أنتم حين تكتبوا مقال عن المناورات الاحد معلقين جزاءريين وشتم حين تسمعون كلمة الجزاءر يحى الجيش الجزاءري المرعب
“الأسد الافريقي” كلمتان خفيفتان في النطق لكن المعنى عميق و شجاع إلى حد الشعور بالفخر.
ضربة، العمق، العدو… هذه مهزلة و ليست مناورة زد على ذلك أن الذخيرة حية. كان من الواجب ضمان الحليب و الموز لشهر رمضان الابرك.
و السلام على من اتبع هدى و تقوى الله عز و جل
عوفا بل الضربة في عمق مؤخرة كابرانات ماما فرنسا و أزلامها.
كل ما تقوم به عصابة العسكر الجزائري من مناورات فهو للاستهلاك الداخلي لتخويف شعبها وكذلك للمغرب وإنها تحاول أن تخلق وتقوم ببعض المسرحيات كأن هناك خطر على الجزائر من العصابات المسلحة في الغرب والجنوب وتجعلها ذريعة لقمع المتظاهرين وتوقيف الاحتجاجات الشعبية كما فعلت في السنوات العشرية السوداء ولقد هدد وحذر تابون المتظاهرين بوقف الحراك الشعبي .أما بالنسبة للمغرب فلقد اعطاها مؤشرات على نوعية الاسلحة التي يمتلكها عندما رد على الهجوم التي قامت به مرتزقة البوليساريو واقتربت من الجدار الامني فقتل رتلا من هذه المرتزقة وذلك بسلاح متطور لم يعرفوا من هو وكيف ذلك فلذلك فالعصابة الجزائرية متخوفة من هذه الاسلحة ونوعيتها ومصدرها وما هذه إلا البداية. واللي فرط يكرط.
شنقريحة أفزعه ضرب البندير
لأن الطريقة الإحترافية الدقيقة المركزة التي استهدفت البنداري وزبانيته جعلت شنقريحة العدو يترنح.
المغاربة يعرفون شدة البندير يامرتزق
اللهم إنا نعوذ بعزتك ورحمتك من كل سوء…
شتان بين من يريد أن يبني ومن يريد ان يهدم …
فشعوبنا في أمس الحاجة إلى بناء الجسور والتعاون ،فهي في غنى عن استعراض العضلات …
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم…
اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا في ما أعطيت واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنه لا يذل من واليت…
الجزائريين مع العسكر أنتاعهم حبيتو و لا اكرهتو أما العصابة الحاكمة إذا وجدت في الجزائر فإنها موجودة أيضا في المغرب و الحديث قياس
،،الشعارات التي يرفعها عسكر الجزائذر مجرد فزاعة موجهة الى الداخل ،،،لا ،،ثم لا ،،لا تستهينوا بهم لقد شاهدت المناورة على اليوتيوب ،،انهم يقصدون المغرب وليس الارهاب كونوا واقعين لا تنتظروا حتى تقع الفأس في الرأس ،،هذه المناورات ليست موجهة للداخل لانه لا يعقل ان يضرب الجيش المتظاهرين بالسوخوي او بالأس. ٤٠٠”أعطوا الامور حقها ،انهم فعلا مخيفين ومتهورين للغاية وقد ينفذون ما لم تكونوا تتصورونه بحجة الضربة الاستباقية في عمق ارض العدو ،،والحجة هي وجود قوات اسرائيلية بالقرب من الحدود وخاصة بعد نشر الاعلام الجزائري ان الطيارة بدون طيار التي هلجمت البوليساريو هي طيارة اسرائيلية وبتوجيه من خبراء اسرائيليين ،،هذا كلام خطير سواء كان حقيقة ام لا ،،لا تستهينوا بهم لقد اصبحوا قوة عسكرية مخيفة فعلا ليس للمغرب فقط بل حتى لدول شمال المتوسط
أبناء الكلاب هؤلاء سيقدمون على مهاجمتنا لا محال،وهم مهزومون بالتأكيد لأنهم يدافعون عن الباطل.جنودنا هم الفائزون.إلى الأمام
الى ملكة زمانها رقم 38 . لو كان عندكم. رجال لما عششت عندكم فرنسا لمدة 138 سنة ، لو كان عندكم رجال لما قتلت فرنسا منكم هدا العدد الهاءل وكانها الجستعملت معكم مبيدات الحشرات ، لو كان عندكم جيش لما كنتم تنامون باحديتكم في العشرية البيضاء خوفا من حفنة ارهابيين ، انا خبير في سلاح الجوي ، اقسم بالله لو اطلق جحشكم الوطني الكمبودي رصاصة واحدة ولو بالغلط سنبيدكم عن بكرة ابيكم وبطاءراتكم ، هده الطايرات الروسية لا تصلح حتى لاصطياد الخنازير البرية ، تحياتي
بلد الإستفتاء صدقة من فرنسا
بنوخرر بلد الإشاعات و الهزائم في الحرب
مناورات و الفقر و الجوع و الخبت و الزندقة
يتكلمون فقط
الجيش الصحراوي اعلن عن مقتل احد ضباطه بكل فخر و اعتزاز و سبق ان اعلن عن مقتل اخرين قبله و هو فخور بالعربون اللذي دفعه و سيدفعه كثمن لحريته و استقلاله عكس المروك اللذي يكذب و ينكر وجود حرب و يتستر هن خسائره المادية و البشرية و يدفن قتلاه تحت جنحة الضلام و في تكتم تام حتى اقاربهم لا يشيعونهم الى مقابرهم
ألا قاتل الله جنرالات الجزائر ليس بضربات العدو ولكن بالمرض الذي لا يرحم
الى رقم 28 ان كنت قهوة كحلة اقليمية ادهب استرجع جماجم اجدادك من باريس . براكا عليكم غير التركً400 سنة اغتصاب سير كون تحشم حفيد الجنود الفرنسيين . الي اختشوا ماتو . يجب ان تشكر فرنسا لانها جعلت لكم دولة 1969 كنتم لاشيىء . لولافرنسا لن كن لكم كاءنة ايها اللقطاء
كل هته تبريرات و مناورات العسكرية..لتغير مسار الحراك .و كدب على الشعب أن هناك جهات خارجية ومقصود هو خدمة الجيش الجزايري تحت جيش فرنسي وتجعله في صفوف امامية للمحاربة ما يسمى بادعاء مصالح فرنسا في مالي ونيجر …بمعنى آخر فرنسا سوف تحارب بالجيش الجزايري ويكون خادع لاوامرها…. . نضام الجزايري لا يمكنه أن يرفض اي طلب من ماماه فرنسا…
فضحو انفسهم . يرفضون الانفصال داخل اراضيهم . ويدعمون الانفصال في اراضي جيرانهم . نفاق سياسي وازدواجية معايير . فدولة تعارض استقلال مسلمي كوسوفو عن صربيا ولا تعترف بدولتهم ولا تدعم الانفصال في كاتالونيا والباسك بينما تدعم الانفصال في المغرب اليس هذا نفاقا سياسيا .
مجرد تساؤل.
ما لكم كيف تحكمون !!!؟؟؟
الجزائر تلام لأن جيشها يجري مناورات على أراضيها، والمغرب يفتخر ويهدد الجزائر بالسماح للجيوش الأجنبية من صهاينة وأمريكان ببناء قواعد وإجراء مناورات على الحدود الجزائرية.
ما قاله المعلق رقم: 38 يعبر فعلا عن هلع المغاربة من كل تحرك دبلوماسي أو عسكري جزائري.
سبق وأن قلت أن المغاربة ينتظرون من الجزائر أن تلاكمهم ويديها مربوطتين وراء ظهرها.
يا اخي مرحبا هدو المغاربة و الله متحرك فينا شعرة بهد السمية جيتي لسلم مرحبا جيتي لعيب مرحبا
الدخيرة الحيةوفي التداريب مضيعة لاموال الغاشي الراشي الدي يطالب بالسمك و الزيت و الحليب و السميد و الدجاج و اللحم و البنان… بل يريد امواله من بريد لانجري…. مهزلة
الى صاحب التعليق الأول المدعو شاب عاطل
الشباب عاطل دهنيا وعقليا وسلوكيا وأخلاقيا مما جعله في حالة عطل دهني وعضلي ويحاول مناولة فشله للدولة
لدولة قراتك وأصبحت تكتب وتقارأ ويجب أن يفعّل ذالك عقلك لا أن تنتظر من الدولة أن تعطيك شغل ورعاية صحية و… لاش لايق انت أضلا الى ما قدرتيش تفي بحاجياتك البسيطة وانت علمتك الدولة واستثمرت فيك !!!
استثمرت فيك ليس لكي تكون عالة عليها وتتحمل فشلك وغبائك وعدم قدرتك على (دبر على راسك باش تنفع نفسك وتعاون الدولة بالضرائب ؟
بحالك يمشيو يموتو لا فائدة لنا وللوطن بك وبأمثالك انت ومن شابهك هم مجرد عالة تافهين أغبياء خسرت الدولة كل ما استثمرته فيهم من أموال في التعليم والتطبيب و… أنت من شابهك لا تستحق حتى هاديك الجلبة ألي داروها ليك وانت طفل صغير
سير موت لا حاجة للوطن بأمثالك !
نحن نعلم ان الكيان الصهيوني لن يقاتل مكانكم كما نعلم أنكم لستم اهلًا للقتال، للجزائر تاريخ مليئ بالبطولات و لن يوقفها تهريج المروك، اذهب لتتفاوض مع إبراهيم غالي، ان لم تستجب سوف نعيد الجيش المروكي الي خمسين سنة الى الوراء .
الخاسر الاكبر هنا هو الشعب بسبب تصريف اهتمامه بمواضيع لاعلاقة له بها بدل النقاش في مشاكله الداخلية فاغلبية الشعب على حافة الفقر وحكومتنا مشغولة بمناورات الجزائر التي لاتفيد حتى شعبها فكيف ستفيدنا نحن
وكاني ارى الضربة موجهة في عمق الحراك المستمر ..ليس الا.
هذا هو حال الجنرالات.
الى رقم 48 نسيت عمك دوكول. فحل الجزاءر ههههه وانت تعيش من سنين في حرب . سويا تعيش احسن منكم . اذلكم الله . الاعداء الخونة المدلولين
عندكم عقدة نفسية اسمها الجزائر ….شنڤريحة ما يرحمش
السلام عليكم
الجزائر بلد له دستوره وشعبه ومسؤوله . المغرب الحبيب بلدنا الطيب . فلتفعل الجزائر ما تشاء. نحن مع ملكنا وقواتنا وشعبنا رهن اشارة الحكومة. سندافع عن وطننا حتى اخر نقطة من الدم . المهم على الحكومة ان توفر لاولاد الشعب ما يكفي حتى لا ينزلقوا ويصبحوا ارهابيين او انفصاليين. يجب الانتباه الى الشعب الذي يعيش الفقر واعطاؤه حقوقه في العيش الكريم. انذاك سترون العجب بان اعينكم. من سولت له نفسه ان يمس وحدتنا سنجعله تحت اقدامنا . شهر رمضان مبارك ان شاء الله
أحسن ما يمكن فعله مع هؤلاء هو الإشتغال على المصالح المغربية في صمت وبتسارع واضطراد ونعطيهم “النخال”، يعني ما لا نجيبهم ولا نتجاوب مع ما يقومون به، فيكفينا انهم يستنزفون اموال الجزائر والجزائريين – اللهم لا شماتة، ومع الاسف للاشقاء – بما سيفي بالغرض لمساعدة الحراك الجزائري المتعطش لاسترجاع دولته بضرب ثلة العسكر على مؤخرتهم واخراجهم من مواقع الحكم
كلام الجنرالات وممثليهم من المدنيين في الرئاسة وغيرها في واد وافعالهم على النقيض، فهم يقولون بالحياد وان الموضوع لا يخصهم في حين انهم ينزلون بكل ثقلهم المالي والعسكري ضد المغرب، في عداء مباشر لا ينقصهم الا حمل السلاح ضده بشكل مباشر ايضا !
ويتحدثون عن حسن الجوار !،
ويتحدثون على مساندة “اخوة” صحراويين لهم !
أليس المغرب جارا ؟، اليست معه اتفاقيات حسن الجوار ؟، اليس الأجدر ان تكون معه علاقات عادية دون عداء وكذلك تونس وليبيا اكثر من اي دولة “افتراضية عندهم”
للعسكر الجزائري، نقول صادقين في هذه العواشر
اللهم اجعل كيدهم في نحورهم