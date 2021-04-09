الجيش الجزائري يُسَعر "عقيدة العداء" بمناورات "الضربة في عمق العدو"

أجرت الجزائر مناورات عسكرية جديدة بعنوان مثير: “الضربة الوقائية في عمق إقليم العدو”، بحاسي بحبح بالناحية العسكرية الأولى؛ وهي المناورات الثانية في الشهر الحالي، في وقت تشهد البلاد حراكا شعبيا يطالب بتنحية “العصابة الحاكمة”.

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان لها، إن التمارين العسكرية الجوية تندرج في إطار برنامج التحضير القتالي لسنة 2020 – 2021.

وجرت هذه المناورات في ثلاث مناطق مختلفة تقع غربي البلاد وشمال الصحراء وأقصى الجنوب على الحدود مع دولة مالي.

وكان رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق السعيد شنقريحة، أشرف الجمعة الماضي على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية، موسوم بـ”تحدي تيريرين 2021″.

وحسب وزارة الدفاع الجزائرية فإن هذه المناورات تهدف إلى “اختبار الجاهزية القتالية لوحدات القطاع، فضلا عن تدريب القادة والأركانات على قيادة العمليات، وتطوير معارفهم في التخطيط والتحضير والتنظيم والتنفيذ، ووضعهم في جو المعركة الحقيقية”.

وكان سعيد شنقريحة خلال إشرافه على المناورات التي جرت الأسبوع الماضي حذر من وجود مخططات إرهابية خطيرة لتحويل صحراء البلاد إلى “ملاذ آمن” للمجموعات الإرهابية.

ويأتي هذا التحذير في وقت ترفض الجزائر التعاون مع المغرب في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بالساحل والصحراء، وهو ما يظهر أن الشعارات التي يرفعها عسكر الجزائر إبان كل مناورة عسكرية مجرد فزاعة موجهة إلى الداخل.

ويرى مراقبون أن الجزائر تحرص على إجراء مناورات عسكرية بشكل مكثف في الأسابيع الماضية، في سياق وطني يعرف احتقانا سياسيا وغليانا شعبيا يطالب بإبعاد الواجهة الحاكمة الحالية.

ورد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على مطالب الشارع بتأكيده أنه “لا تسامح مع أعمال تحريضية ونشاطات غير بريئة صادرة عن جهات انفصالية وحركات قريبة من الإرهاب، تستغل هذه المسيرات”.