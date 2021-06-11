الجيش الفرنسي يقتل قياديا في تنظيم "القاعدة"

قتل الجيش الفرنسي السبت الفائت شمال مالي قياديا جهاديا في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، مسؤولا عن خطف صحافيين فرنسيين اثنين في إذاعة فرنسا الدولية في نوفمبر 2013، قتلا بعد احتجازهما، وفق ما أعلنت وزيرة الجيوش فلورنس بارلي الجمعة,
وقالت بارلي: “في الخامس من يونيو رصد جنود (قوة) برخان التحضير لهجوم إرهابي في اغيلهوك شمال مالي، وقاموا بتصفية أربعة إرهابيين، بينهم باي اغ باكابو، القيادي في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، والمسؤول عن خطف مواطنينا”، جيسلين دوبون وكلود فيرلون.
شكرا لفرنسا على محاربتها للإرهاب ورحمة الله على شهداء وضحايا القاعدة وأتباع داحش في العالم وأتمنى أن يراقب الأمن المغربي الدواحش على الأنترنت
قبل ذلك قتلوا عائلات بريئة في عرس انتقاما مجانا و ابادوا عائلات مالية مسلمة لا علاقة لها بالارهاب فقط من اجل العجرفة و تبيان للداخل العنصري المنهار انهم اقوياء…على فرنسا ليس الاعتذار بل الوقوف امام العدالة الدولية جراء جرائمها ضد عائلات مالية مسلمة لا علاقة لها بالارهاب بل فقط ابادة مجانية ليستعرضوا عضلاتهم المترهلة امام العنصريين…ينبغي للانسانة و افريقيا ان لا تنسى ابدا الجرائم كيفما كانت…
فرنسا شاخت وضعفت، ولم تعد كما كانت قوة استعمارية ظالمة تبطش بالضعفاء..رغم قتل اسلاميين هنا وهناك من اجل ارضاء اليمين المتطرف…لا ينبغي الكف عن مطالبة فرنسا بالاعتذار عن جرائمها الاستعمارية..وتعويض الدول المستعمرَة…ومنها ظول المغرب العربي
The presence of the French Army on African soil is an act of terrorism. Natives who are fighting the presence of the French mercenaries should not be labeled as terrorists. They are freedom fighters to get rid their soil from the French stench. Calling the natives as terrorists is an insult to our ancestors who fought to get rid of the French colonialists.