الجيش الفرنسي يقتل قياديا في تنظيم "القاعدة"

قتل الجيش الفرنسي السبت الفائت شمال مالي قياديا جهاديا في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، مسؤولا عن خطف صحافيين فرنسيين اثنين في إذاعة فرنسا الدولية في نوفمبر 2013، قتلا بعد احتجازهما، وفق ما أعلنت وزيرة الجيوش فلورنس بارلي الجمعة,

وقالت بارلي: “في الخامس من يونيو رصد جنود (قوة) برخان التحضير لهجوم إرهابي في اغيلهوك شمال مالي، وقاموا بتصفية أربعة إرهابيين، بينهم باي اغ باكابو، القيادي في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، والمسؤول عن خطف مواطنينا”، جيسلين دوبون وكلود فيرلون.