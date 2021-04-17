جيش لبنان يتقدم بالشكر للملك محمد السادس

عبر الجيش اللبناني عن الشكر الجزيل للملك محمد السادس على مبادرته القيمة بإرسال مساعدات غذائية لفائدة القوات المسلحة اللبنانية والشعب اللبناني.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، السبت، أن ممثل قائد الجيش، العماد جوزاف عون، أعرب خلال استقبال الهبة الملكية بمطار رفيق الحريري الدولي عن الشكر الجزيل للملك على مبادرته القيمة، كما عبر عن متمنياته بالسلام والطمأنينة للشعب المغربي وللمملكة المغربية بدوام الازدهار والتقدم.

ووصلت اليوم السبت إلى مطار رفيق الحرير الدولي طائرتان محملتان بمواد غذائية؛ مقدمة كهبة ملكية شخصية لفائدة القوات المسلحة اللبنانية والشعب اللبناني.

ويأتي هذا القرار الملكي استجابة لطلب تقدم به الجانب اللبناني، وفي إطار التضامن مع هذا البلد الشقيق لتمكينه من مواجهة التحديات الاقتصادية وتداعيات جائحة “كوفيد-19”.

ويستمر الجسر الجوي لنقل هذه المساعدات يوم غد الأحد. ومن المنتظر في المجموع إيصال 90 طنا من المساعدات الغذائية الأساسية على متن ثماني طائرات عسكرية.