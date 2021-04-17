جيش لبنان يتقدم بالشكر للملك محمد السادس

جيش لبنان يتقدم بالشكر للملك محمد السادس
صورة: و.م.ع
السبت 17 أبريل 2021 - 20:44

عبر الجيش اللبناني عن الشكر الجزيل للملك محمد السادس على مبادرته القيمة بإرسال مساعدات غذائية لفائدة القوات المسلحة اللبنانية والشعب اللبناني.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، السبت، أن ممثل قائد الجيش، العماد جوزاف عون، أعرب خلال استقبال الهبة الملكية بمطار رفيق الحريري الدولي عن الشكر الجزيل للملك على مبادرته القيمة، كما عبر عن متمنياته بالسلام والطمأنينة للشعب المغربي وللمملكة المغربية بدوام الازدهار والتقدم.

ووصلت اليوم السبت إلى مطار رفيق الحرير الدولي طائرتان محملتان بمواد غذائية؛ مقدمة كهبة ملكية شخصية لفائدة القوات المسلحة اللبنانية والشعب اللبناني.

ويأتي هذا القرار الملكي استجابة لطلب تقدم به الجانب اللبناني، وفي إطار التضامن مع هذا البلد الشقيق لتمكينه من مواجهة التحديات الاقتصادية وتداعيات جائحة “كوفيد-19”.

ويستمر الجسر الجوي لنقل هذه المساعدات يوم غد الأحد. ومن المنتظر في المجموع إيصال 90 طنا من المساعدات الغذائية الأساسية على متن ثماني طائرات عسكرية.

الجيش اللبناني القوات المسلحة اللبنانية الملك محمد السادس هبة ملكية

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‫تعليقات الزوار

4
  • سكفاندري
    السبت 17 أبريل 2021 - 20:52

    لبنان دولة فاسدة و السياسيين اللبنانيين هم أغنياء و ترواثهم مكدسة في الخارج … ياااا زلمي ما بتمرق …

    -3
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  • وحدوي حتى النخاع
    السبت 17 أبريل 2021 - 20:57

    الحمد لله على نعمة بلدنا الذي يقدم دروسا لجارة السوء في معاني المحبة والاخوة والسلام… لانملك محروقات لكننا نملك الجود والكرم و التضامن والنوايا الحسنة… لذلك بمناسبة هذا الشهر الفضيل وهذه الأعمال الجليلة اللهم ابعد عن وطننا كل سوء ومكروه ودام مغربنا رمز المحبة و الإخاء.

    9
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  • داني
    السبت 17 أبريل 2021 - 21:04

    الله الوطن الملك
    الله ينصرك ويعطيك الصحه والعافيه يارب جلالة الملك، والله والله والله الدم يرخص لك واهلنا في المغرب مشي على المساعدة ولكن على الطيب يلي أهلنا مخلوقين منه. الله يحميكي أمير المؤمنين ويحمي أهلنا وأرض المغرب من كل شر.

    10
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  • HBM
    السبت 17 أبريل 2021 - 21:05

    أنا شخصيا والله لا أعطيهم درهما متقوبا ولو ماتوا جوعا حتى يطردوا حزب الله المجرم المسؤول الأول عن مآسي لبنان و جرائم الحرب في سوريا ومعانات شعبها. اغتيال الحريري انفجار بيروت دعم نضام بشار و تأييده في جرائمه ضد المدنيين موالاته للبوليساريو كوسيط بين هدا الأخير وإيران الموللاهات. استخف اللبنانيين فأطاعوه واستغل عاطفتهم الدينية فأعمى بصائرهم

    6
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