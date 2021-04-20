الجيش اللبناني يشكر الملك محمد السادس

عبر قائد الجيش اللبناني، العماد جوزيف عون، عن شكره وامتنانه للملك محمد السادس على المساعدات الغذائية التي تفضل بتقديمها لفائدة القوات المسلحة اللبنانية والشعب اللبناني.
وقال قائد الجيش اللبناني خلال لقاء مع السفير المغربي بلبنان امحمد كرين، الاثنين، بحضور الكولونيل خالد مهليل من القوات المسلحة الملكية، “أعبر عن عميق الامتنان وجزيل الشكر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، على هذه الهبة الملكية القيمة التي جاءت في وقتها وكانت من أول الإعانات الإنسانية التي وصلت إلى لبنان”.
ووصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي، صباح اليوم الثلاثاء، آخر دفعة من المساعدات الغذائية المقدمة كهبة ملكية شخصية لفائدة القوات المسلحة اللبنانية والشعب اللبناني.
ومرت عملية نقل هذه المساعدات في ظروف سلسة؛ حيث حملت ثماني طائرات إلى بيروت، في إطار جسر جوي استمر أربعة أيام، 90 طنا من المواد الغذائية الأساسية.
وكان الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، قد أعطى موافقته على تقديم هبة ملكية شخصية عبارة عن مساعدات غذائية أساسية لفائدة القوات المسلحة اللبنانية والشعب اللبناني.
هده المبادرة عادية و واجبة على كل مسلم و راه هادي هي الأخلاق و التعامل اللي مفروض يكون بين المسلمين و خصوصا في مثل مناسبة الشهر الكريم . اللهم ارفع الغمة عن هاته الأمة و وحد صفوفها يا رب العالمين
بطبيعة الحال غادي يشكروه حيت كيقدم ليهم المساعدة الغدائية. شكون قدمها ليا أنا لي مكنلقا مناكل وحتى واحد ماداها فيا. حتى من المساعدة لي كيعطي الملك كيقسموها القياد والباشوات ولمقدمين بيناتهم. كنتقيد وماعمري ستافدت. الله ياخد فيهم الحق
اعرف اسرا في منطقتنا هنا في سوس لا يملكون درهما واحدا لشراء الطعام في هذا الشهر الكريم. وفي نفس الوقت لا يمددون أيديهم للناس لطلب الصداقات. والله المستعان.