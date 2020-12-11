الجيش المغربي يدمر مركبة لمليشيات البوليساريو

تدخّلت القوّات المسلحة الملكية في منطقة “المحبس” لمنع مسلّحين تابعين لجبهة “البوليساريو” من الاقتراب من الجدار الأمني، حيث استهدفت العملية العسكرية عربة رباعية الدّفع تقلّ عناصر مسلّحة كانت تنوي الوصول إلى الجدار؛ وهو ما أدّى إلى تدميرها بالكامل وموت من عليها.
ووفقاً لمعطيات دقيقة نقلها منتدى “FAR Maroc” ، فإنّ “القوات المسلحة الملكية تعاملت بكل حزم مع كافة استفزازات ميليشيات تندوف، حيث ردت المدفعية الملكية بقصف عنيف دمر كافة تمركزات العدو شرق الجدار الأمني ومخازن الأسلحة التي وضعها هناك”.
ووقع تبادل لإطلاق النار بمنطقة المحبس مرة واحدة، عندما حاولت عربة رباعية الدفع مسلحة الاقتراب من الجدار الأمني، ما أدى إلى تدميرها وموت مستعمليها.
وقال المنتدى سالف الذكر إنّه “لم يسجل أي استفزاز من طرف الميليشيات المعادية منذ ما يزيد عن أسبوعين، ولم يتم تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية أو جرحى في صفوف القوات المسلحة الملكية”.
وشدّد المصدر ذاته على أنّ “الوضعية بالكركرات آمنة، ولم تعرف أي عرقلة وحالة غير عادية منذ 13 نونبر الماضي”، مبرزا أنّ “الجانب الموريتاني قيّد تحركات الأعداء مانعا دخول أراضيه لأية عناصر مسلحة”.
وأظهرت صور الأقمار الاصطناعية عدم تحريك “البوليساريو” لأسلحتها الثقيلة من تندوف، سواء راجمات كراد وعربات “BMP” وصواريخ “سام” أو الدبابات.
صافي سالينا من الديپلوماسية والإحترام والهضرة اللي ماكتنفعش مع بو زبال.
تفوت حدودك ينتهي وجودك
هؤلاء قطاع الطرق الإرهابيين الجزائريين جد أغبياء، كيف تقترب من جدار الموت و الجيش المغربي مدجج بأسلحة فتاكة قادرة على نسفك في ثوان معدودة، ألم يفهموا بعد أن المغرب قام بتشييد أطول جدار في العالم مزود بأسلحة فتاكة منذ ال80؟
السلام عليكم.إوا هادشي علاياش كايقلبوا.مابغاوش احمدوا الله ويدخلوا سوق ريوسهم.كايقلبوا على الموت.غايعطيها ليهم الجيش العظيم ديالنا فابور.كاتنبشوا الاسود ديالنا.دابا يعطيوكم علاياش كادوروا
C'c'est fini la rigolade,
Le sérieux à commencé.
انهم ينتحرون ليس الاً. ياودي الله يهديكم رجعوا لبلادكم . افيقوا من الوهم!!. الفتنة نائمة لعن الله من ايقضها::::::
يجب الضرب بيد من حديد على كل من يحاول المساس بوطننا الحبيب واقدم كل الشكر والتقدير والاحترام للقوات المسلحة الملكية بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده
الله الوطن الملك
الحرب ستبدء ويجب ارسال افراد العائلات المستفيدة من رخص الصيد والنقل والاراضي والاستيراد والموظفين الاشباح للدفاع عن الصحراء العزيزة علينا وعليهم
الحزم ضد تصرفات قطاع الطرق هو السبيل الوحيد لإلزامهم بالعودة إلى حجمهم ، وأن القوة الحقيقية هي الشرعية . دام النصر و التمكين بإذن الله للقواة المسلحة الملكية الشجاعة ،و عاش الملك محمد السادس نصره الله و أيده الملك الحكيم
اللهم احمي جميع الجنود المرابطين على حدودنا الجنوبية
الصحراء مغربية إلى أن يرت الله الأرض ومن عليها شعارنا دائما الله الوطن الملك.
أحسن حاجة هي الصرامة والردع لأن قطاع الطرق لا يفهمو ولن يستوعبو أي لغة أخرى سوى الرد بشدة .
النصر لقواتنا المسلحه , وجوب الحدر من شيطان المنطقه 'ألجزائز التي تكن العداء المطلق للمغرب
إلى أعداء المغرب،المغرب في أرضه،و الأسلحة في سماؤه،فإحذرو تجاوز الخط الأحمر…مسيركم هو التدمير الشامل.
ها المعقول …من يقترب من الأراضي العازلة مصيره التدميرقبل التفكير في القصف العشوائي
إنتهى زمن حرب العصابات
على المغرب الاستعداد بالعصابة الحاكمة تعيش ظروفا صعبة ومعقدة بل هناك تطاحن في ما بين أجنحتها البعض في السجن والبعض في المستشفيات والبعض يقاتل فمن شأن أيامها الحاكمة أن تدفع باللقيطة لارتكاب هجمات في العمق .
اتمنى من بلادي العزيزة أن تقطع العلاقات مع جار السوء إلى حين تمكن الحراك من تحقيق مبتغاه.
ولما لا الاعتراف بجمهورية القبائل.
الله أكبر الله أكبر، أتمنى بأن نسترجع أراضينا المغربية من كل الاتجاهات…..
الموت ثم الويل للاعداء المرتزقة و خونة الداخل والخارج
برافو لقواتنا المسلحة الملكية تحت ظل قاءدها الأعلى صاحب الجلالة نصره الله!!! لا تسامح مع الانفصال[email protected] الصحراء مغربية وستظل كذلك تحت شعار الله الوطن الملك ولا شعار غيره[email protected]@
مزيد من النجاح والتوفيق لقواتنا المسلحة الملكية ومزيد من الانتصارات بقيادة صاحب الاجلالة دمروا قطاع الطرق والمرتزقة الله الوطن الملك.
الجزائر تقتل البوليزاريو تريد ان دفعهم الى الهلاك وتتهنى منهم انها تقتلهم انها تدفعهم للاقدام على الانتحار الجزائر ترهب ساكنة تندوف تمارس عليهم الارهاب لكي يكونوا ارهابيين
النصر و العزة والتمكين لجنود المملكة البواسل ،اسود الأطلس… وإن عدتم عدنا
الله
الوطن
الملك
الصرامة ثم الصرامة مع فلول المرتزقة. لغة السلاح هي ما تفهمه العصابة والحمد لله لدينا حرس حدود لا يرف لهم جفن مستعدون ومدرىون على التعامل الجيد مع المتسللين الخونة لتلقينهم الدروس في التكتيك الحربي وكنس الجراثيم الانفصالية. تحية لجنودنا البواسل والذل والهوان لخونة الوطن.
برافو القوات المسلحة هكذا يكون الرد و إلا فلا،و أنبه الذين كانوا يسخرون من إطلاق القمر الصناعي المغربي،فهذا الاخير يوفر رؤية تحركات العدو بشكل واضح داخل الأراضي الجزائرية و الموريطانية و أي اقتراب من الجدار الامني يكون في مرمى أسلحة الجيش المغربي الباسل.
الله اكبر . يحيا ااوطن . و تبا للمرتزقة
الله الوطن الملك. عاش الملك وعاشت القوة المسلحة الملكية وعاش الشعب المغربي.
انها رقصة الديك المذبوح…
الخطوة المقبلة للدبلوماسية المغربية يجب ان تكون هي المطالبة بتصنيف جبهة البوليساريو كتنظيم ارهابي. مما سيترتب عنه عقوبات على الجارة الشرقية باعتبارها محتضنة لهم.
عاشت المملكة المغربي و عاش الشعب المغربي شامخا.
خا.
العز والنصر لقواتنا المسلحة الملكية الباسلة
إضربوا وأوجعوا المرتزقة طلاب الفتنة والشقاق عبيد جنرالات العار في الجزائر
كل الدعم لكم ياجنود الله في الأرض ياحماة الديار
تحية خالصة للقوات المسلحة الملكية لا تساهل مع المرتزقة يجب التعامل بحزم وقوة مع كل استفزاز للعصابة وتدمير كل هدف متحرك نحو الجدار الأمني والهاجم كايموت شرع لا يجب أن نترك لهم أي مجال حتى للتفكير بمجرد أن يشعل محرك العربة يجب تدميرها في الحين .
شكرا للقوات المسلحة المغربية على الحرص على الحدود المغربية والتصدي للإرهارب والإرهابين اللدين يفكرون في التسلل إلى المغرب.يجب الضرب من حديد كل من سولت له نفسه للتخريب و إرهاب الناس، والنصر والعز للقوات المسلحة المغربية آمين يا رب.
اللهم انصرنا على المعتدين، ان يقطع المرتزقة وقطاع الطرق طول وعرض المنطقة العازلة مدججين بالاسلحة والدخاءر التي تمدهم بها الجارة العدوة واقترابهم من الجدار الامني للهجوم على قواتنا المسلحة يقتضي منا أن ندكهم دكا ونتبعهم حتى عقور ديارهم لنمحيهم ونمحي من ياويهم.
وا باز على سنطيحة المرتزقة و حاظنتهم. واش تعتقدون ان المغرب سيقدفكم بالموز او التفاح فواكه تاخدون معها الصور اليوم هناك في ال الرابوني. هذا فقط غيض من فيض. و ان عدتم عدنا
بداية الحرب الجادة مع هؤلاء المرتزقة
القمرين الاصطناعيين لكم بالمرصاد ، ياحفنة الجبناء ، مرتزقة البوليبوزبال يجب أن تمحى على وجه الأرض …
فقط معلومة : أنا أتعجب" للمثقفين " ومن بينهم ضابط سابق في الجيش وهو منهدس الكترونيك (ديبلومه مشكوك فيه) المدعو مصطفى أديب (الذئب) يدعي أن القمرين ليسا للتجسس لأن مسارهما غير ثابت يعني لا يتواجدان في المدار الجغرافي الثابت كما اقمار التليفيزيون … ، أنا أضحك عند سماع مثل هذا الغباء من أفواه أناس درسو الفيزياء في الثانوي وفيهم من هو مهندس ولا يفرق بين اقمار التجسس واقمار التلفاز والجي بي إس ، يا إخواني أقمار التجسس يتوجب أن تكون قريبة من الأرض مابين 200 كلم إلى 500 كلم ، من اجل التصوير عالي الدقة وفيديوهات مباشرة، المتقدمة منها يتغير مسارها في كل مرة لكي لايتم اكتشافها … ، وعمرها عادة مابين شهر و خمس سنوات ، وتكون خفيفة الوزن … هناك من يصل عمرها 15 سنة لكن باهضة جدا جدا ، أما سبب عمر هذ الاقمار القصير فهو بسبب البطاريات بسبب استهلاكها للطاقة كثيرا ، أما بخصوص المدار الثابت لايمكن حاليا ، لأنك ستحتاج ألى أقمار كثيرة ، تركز على قطر دائري صغير مع تصوير طبعا غير واضح نظرا للبعد .
يجب الدفع بمرتزقة البوليزاريو الى ما وراء المنطقة العازلة و تشييد جدار جديد محاد للحدود الدولية مع الجزائر الشريرة لمسح وجود اي مرتزق بالتراب الوطنبي …
* تحية للقوات المسلحة الملكية*
على المغرب ان يجعل من تندوف مقبرة لهؤلاء المرتزقة الارهاببين وانتهى الكلام
Tous nos hommages et notre admiration aux Forces Armées Royales sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi qu'Allah le protège
Vive le Maroc
Vive le Roi
و كون داروها من شحال هادي.. اللي دوا ياكل الدوا.. طلعو لينا فراسنا.. و راه الديبلوماسية خاصها ماليها.. ماشي عصابة ماعرفناهم شنو باغين.. الفوضى و الروينة الله يغبر ليهم الشقف..
على الإعلام المغربي الحر التركيز على العدو الحقيقي للمغرب وعدم الرد على استفزازات الإعلام الجزائري وتجنب توسيع العداء أو الهجوم على الإخوة الجزائريين الذين يحبون المغرب والمغاربة ولو كانت الديموقراطية الحقيقية في هذا البلد لما كان العسكر هو صاحب القرار السياسي.
يجب التعامل بحزم مع أي تحرك للضباع وابعادهم عن المنطقة ككل حتى يبقى ممر الكركارات آمنا لمستعمليه من التجار والحافلات التي تحمل البضائع والسلع المتجهة إلى الجنوب.
تحية لجنودنا البواسل ..الله ينصركم على الاعداء .
لماذا. لا تذمر تلك الاليات وننهي الامر ……عصابات بوزبال تستفزنا….
برافو للقوات المسلحة الملكية مزيدا من الانتصارات…اتمنى التوقف عن ذكر اسم الانفصاليبن و نعتهم فقط بارهابيي تندوف…
المغرب يدمر مركبات والعتاد العسكري لللارهابين الجزايرين اشنو عند البوليزاربو ممعتارفين بيهوم كون هدا الله الحكومة الارهابية الجزايرية تعطينا التيساع
كل الاحترام والتقدير والامتنان لجنودنا الشجعان ابناء هذا الوطن الذين يضعون حياتهم رهن امنه وسلامته. سدد الله رميكم وعليكم بالاعداء الذين ظنوا ان ارض المغرب مستباحة ويمكن العبث فيها اين شاءوا. لا عزاء لهم اليوم وهم يموتون بل ينتحرون من دون حتى ان يطلقوا رصاصة. اما مربيتهم الجزائر فاللعنة عليها إلى يوم الدين ولولا هذا المشكل الذي اختلقته لكان الجميع يعيش الان في أمن وأمان
الفتنة نائمة نعل الله من ايقظها
نتمنى ان يتم حل المشكل في اقرب الآجال لكي يستمر المغرب في عملية البناء و النماء
اللهم نجينا من ويلات الحرب
هؤلاء المرتزقة قطاع الطرق ديال البوليزاريو قد تعدوا حدودهم و هذه بداية نهايتهم
المعقول
اضرب الاقوياء يخاف الضعفاء
كفى ولو انهم مغاربة مغرر بهم
لم تعد تنفع معهم الإنسانية
الحزم راه المغرب هذا
كفى
يجب على المغرب أن يلغي المنطقة العازلة ويضرب بيد من حديد ويدخل وبكل قوة و حزم لتأمين حدوده الشرقية والصحراء مغربية وأنتهى الامر ولي معجبو الحال يخلط راسو مع الحيط
راه هدو هما الأسود ديال بصاااح،تحيه للقواتنا المسلحه.
هؤلاء المرتزقة ليسوا مغاربة هم جزائريون وماليون وموريطانيين ومنهم الكثير من المصريين لا تنفع معهم إلا الهجوم وإبادتهم ووجب على المغرب ضم اراضيه من الجدار العازل.
تبون غبر غبرة وحدة ولكن ريحتو عطات…..للأسف الشديد الجزائر أنفقت مليارات الدولارات منذ40 سنة لدعم إرهابيي البوليزارو …والآن العالم كله يحارب الإرهاب فسحقا لأعداء مغربنا الحبيب
أتقدم بالشكر الجزيل لقواتنا الملكية المسلحة الشجاعة و التي لا تهاب أحدا سوى كلمة الحق و القانون، هذه القوة الشريفة تعمل بجد و صرامة و بكل إنسانية طبعا لأنها من أرقى الجيوش و لها من الخبرات القتالية الشيء الكثير بحيث لطالما تدخلت في عدة بؤر صعبة من أجل حفض السلام بل أستشهد بعض أفرادها هناك في سبيل نصرة القضايا العادلة و استتباب الأمن تنفيدا لأوامر قاءدها الأعلى جلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده و حفض جميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة آمين يارب العالمين.
باعتباري انحدر من الصحراء المغربية أدعو اخواننا في الجنوب بالرجوع عن غيهم و عصيانهم فانه لا يعقل ان يتم قتل أشخاص هم أصلا لا يدركون ماهي قضيتهم أو مدفوعين من تجار المخدرات و مافيات الإرهاب فانه مغلوب عن امرهم يجب محاربة اصل المشكل
الحزم ثم الحزم ثم الحزم،عصابات قطاع الطرق لا أخلاق ولا مبادئ لها،ويجب التعامل معها بالصرامة الكافية لردعها ودحرها لتعود إلى جحورها بتيندوف .أعانكم الله وسدد خطاكم جنودنا البواسل،دعواتنا لكم بالنصر والعزة.
راه مع هذه الشردمة من مرتزقة البوليزاريو ماكين لا تسييس ولا امم متحدة مع إحترامي لمنظمة الأمم المتحدة. البوليزاريو مبقا ليهم غير اخويو السيكتور ولا أسود المملكة لهم بالمرصاد تحيا القوات المسلحة الملكية وكافة أعضاء المتقاعدين العسكريين الذين افنوا أعمارهم في بناء هذه المملكة المغربية العظيمة وسحقا لاعداءنا أعداء البلاد من الداخل والخارج
تحية عالية لكل أفراد القوات المسلحة الملكية المرابطون والمجاهدون والمدافعون عن حوزة البلاد وأمن العباد
الجيش المغربي يدمر مركبة لمليشيات البوليساريو هذا اول اعتراف بوجود
حرب دائرة في الصحراء…..قد تتوالى الأخبار من هذا النوع في الأيام القادمة
التكتم قد يفضح نفسه دون حاجة الى اعلام خارجي
ولى زمن الملاغة وأصبح زمن المعقول درس لمن سولت له نفسه شرا بالمغرب من بزبال ومن يسانده من عساكر الجزائر
اقرأوا التاريخ سيدلكم من الاقدم ومن الاقوى
الله الوطن الملك. عاشت القوات المسلحة الملكية الباسلة حامية الوطن. المرتزقة أصبحوا شوكة في دابرة حكام المرادية الذين لم يعد بإمكانهم تغليط الشعب الجزائري والرأي العام الدولي. تحية عالية للقوات المسلحه الملكية. جميعا جنود مجندون وراء جلالة الملك للدفاع عن وحدة الوطن والتصدي للخونة والأعداء .
خطة شيطانية من بوليساريو ره عارفين الاقتراب من الجدار العازل يعني الموت الاكيد
اذن داروها عمدا بش
يقولو المغرب قتلهم واعتدى عليهم
الديبلوماسية انتهت،وحلت محلها الدڭداڭة،من تجاوز الحزام النار ثم النار،وسوف نطالب ارضنا تندوف،ستحرر لا محال،،الهرماكة للخونة،،وتحية لجنودنا البواسل،ولملكنا الهمام،ولكل مغربي،اين ما حل وارتحل،،الله،الوطن،،الملك،،لا غير،
تحية للقوات المسلحة الملكية المغربية الشريفة من طنجة حتى الكويرة الويل لمن سولت له نفسه أن يمس حدودنا فهي نهايته شعارنا الله الوطن الملك
هنيئا لقواتنا المسلحة الملكية بهذا الانجاز.. فالحزم واحب وطني لردع المرتزقة…فان كانوا يحاولون تجريب مدي استعداد ابطالنا لردع اذناب الجزائر فانهم راووا باعينهم الحقيقة المرة التي واجهتهم.. فالله في عونكم ابطال القوات المسلحة الملكية البواسل.. فكل الشعب المغربي معكم …
لقد صبرنا كثيرا لإستفزازاتهم لقد طفح الكيل منهم نحن وراء الجيش المغربي نحن مستعدون لكل شيء بحزم وعزم (اللهم إني أسألك بإسمك الأعظم الذي إذا سإلت به استجبت يا رب سدد رمي أبطال جيشنا العظيم وقويهم وبارك فيهم وجازهم عنا كل خير اللهم اجعل كيد عدونا في نحره يا رب يا كريم.)
فيلم هوليودي بامتياز لتنويم الشعب و جعله يقبل بالتطبيع … لا حول و لا قوة الا بالله
هذا ما يريده جنرالات العسكر من قتل و تذمير لأبناء الصحراء المغرر بهم.على جنرالات الجزائر يقع ذنب كل نفس أُزهِقت من أبناء الصحراء.
على سكان المخيمات أن لا يبقوا دمية بيد عسكرالجزائر؛وأن يعودوا إلى وطن غفور رحيم.
العز وًالنصر لقواتنا المسلحة الملكية و الموت و الخزي للمرتزقة و اذنابهم
عاش الملك و عاش المغرب
الصحراء مغربية الى ان يرث الله الارض و من عليها
اعانكم الله ووفقكم ونصركم على قطاع الطرق ومزيدا من الحزم والتدمير بلا هواذة والخزي للاعداء ولا للمنطقة العازلة وللمنضمة الدولية التي منحها المغرب المنطقة ولم تقم بواجبها انها ارض المغرب والي بغى منطقة عازلة يعطيها من ارض الى كانت عندو ش ارض
الجيش المغربي يدمر مركبة لمليشيات البوليساريو
أحسنتم ايها الظباط والجنود، لكم تحيات إجلال وإكبارمن الشعب المغربي بكل أطيافه من طنجة الى الكويرة قلوبنا معكم ليلا ونهارا،
عليكم بالحزم والصرامة ايها الجنود الأعزاء لا تترددوا في تدمير كل تحركات ومنشآت عصابات وقطاع الطرق المجودة داخل المنطقة العازلة : "بيرلحلو وتيفاريتي وامقالة" أولا
في هذا الوقت بالذات ينبغي التفكير بعمق في عملية إجلاء واسعة للمغاربة المحتجزين في تندوف مع عملية تصفية واسعة النطاق لكل العملاء الذين يقفون دون عودة أبناء الوطن لوطنهم الأم. أحلام الانفصال باتت من الماضي السحيق. والعودة والرشد هما سبيل الحياة لكل منشق يحلم لن يتحقق.
الحمد لله الكموندوهات المغربية في كل القطاعات العسكرية وشبه العسكرية المغربية مشهود لها بالكفائة العالية عالميا. فالينطلقوا في أقرب وقت قصد تفيتيت العصابات بتنديوف كما فعل بهم بالكركارات. سيهزم الجمع ويولون الدبر.
أكييييييييييييييييييييييييييييييد
Chapeau à nos FAR…
Fermeté et fermeté après refus de la main tendue…
Avec la reconnaissance des USA de la marocanité du Saraha, il ne faut plus avoir de pitié pour ces crapules et leurs montors algériens. il faut les suivre jusqu'à tindouf et les cramer. c'est fini la période de politesses. il n'y a ni référendum ni autonomie. Celui qui veut être sous souveraineté marocaine est bienvenu. Celui qui ne veut pas n'a qu'à aller boire l'eau de la mer méditerranée.
نعم جنودنا البواسل ولكن اقرأ كتيرا من المقالات عندما تكون زيادة او تحفيزات ارا جل المواطنين يشكون من الجندي ويقولون بأنه لا يعمل شيءا ال الاكل والنوم فالجندي أولى من جميع القطاعات اتحداك ان تذهب وتنام في ذالك المكان وتعيش حياة العصور القديمة وانت في ذالك المكان لا طير يطير و وذالك للدفاع عن الوطن وفي حدود مع العدو
السلام عليكم تحية تقدير واحترام لقواتنا المسلحة الملكية وقائدها الأعلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده شعارنا الخالد ً الله الوطن الملك
الى racg
والله ا خاي ما فيلم
انها الحقيقة اؤكد لك
يلاه برد ليا مع راسك انت و لي عندو الشك
حنا مكنعرفوش للكذوب وقت اللعب تسالا
(تابع). لقد اعتديتم وحركتم خلية النحل الذي كان منهمكا في الأشغال التي تعود عليه بالخير وأزعجتموه، فتهيئوا والآن نطالب بالصحراء الشرقية الشاسعة التي اقتكعتها فرنسا من المغرب إبان استعمارها لكم ورفض ملك المغرب آنذاك مقايضتها بعدم استقبال المجاهدين الجزائريين على أرضه وقال لهم أن الأراضي التي سلبتموها من المغرب وضمتوها للجزائر سوف ترد لنا لأننا مسلمون نتعاون فيما بيننا وهذه القضية لا تحتاج بجهد. لكن الرد كان العكس وهجمتم على الأراضي المغربية بالشرق وكانت حرب الرمال وخسرتم المعركة وأسرتم إلا أن الملك الحسن الثاني رحمه الله أبى أن يحتل جيشنا تلك الأراضي ويسترجعها بالقوة وأمر بعودة الجيش إلى ثكناته. ولا زلتم تحتفظون بها إلى يومنا هذا دون شرعية. ورغم كل ذلك تسعون بكل ما أوتيتم من قوة حرماننا من صحرائنا بالأقاليم الجنوبية ولكن جذبتم على أنفسكم المشاكل وأنتم غير قا درين حتىحل مشاكلكم الداخلية وتتدخلون في قضايا بعيدة عنكم ولا تخصكم ولستم أهلا لها. فويلكم من اليوم الذي يأتيكم ولا تعرفون كيف يمر عليكم.
اللهم احفظ قواتنا الباسلة، واحفظ دماء المسلمين بينهم، ولكن البادي أظلم……وقد أعذر من أنذر
هؤلاء قطاع الطرق المرتزقة الخونة لا تنفع معهم لا ديبلوماسية ولا هم يحزنون العصا لمن عصا
برافو لقواتنا المسلحة الملكية هكذا كان يجب التعامل مع هؤلاء الفئران من زمان