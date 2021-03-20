الجيش الملكي للكرة الطائرة يتوج بكأس العرش

الجيش الملكي للكرة الطائرة يتوج بكأس العرش
صورة: أرشيف
السبت 20 مارس 2021 - 20:33

توج فريق الجيش الملكي، للمرة الثالثة على التوالي، بلقب كأس العرش في الكرة الطائرة للموسم الرياضي 2019- 2020، إثر فوزه، السبت، على فريق الفتح الرياضي بالقاعة المغطاة المسيرة بمدينة مكناس.

وانتهت أطوار المقابلة بفوز الفريق العسكري بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد (22-25 و25-22 و32-30 و15-25) في المباراة النهائية.

وفي اليوم ذاته تمكنت إناث الجيش الملكي للكرة الطائرة من نيل لقب الكأس برسم الموسم ذاته، عقب فوزهن في المباراة النهائية على فريق الدفاع الحسني الجديدي بثلاثة أشواط مقابل واحد.

الجيش الملكي الكرة الطائرة فريق الفتح الرياضي كأس العرش

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‫تعليقات الزوار

1
  • rabat
    السبت 20 مارس 2021 - 20:56

    فريق الجيش الملكي تفوز الاناث و يفوز الذكور بكاس العرش للكرة الطائرة، الف مبروك

    3
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