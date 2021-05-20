الجيش الملكي يبحث عن الانتصار أمام الزمامرة

الجيش الملكي يبحث عن الانتصار أمام الزمامرة
صورة: هسبريس
الخميس 20 ماي 2021 - 19:08

يستقبل فريق الجيش الملكي، الخميس، نهضة الزمامرة، في إطار لقاءات الأسبوع الـ18 من البطولة الوطنية الاحترافية.

ويستهدف الفريق “العسكري” تحقيق العلامة الكاملة في المباريات التي تجمعه بالزمامرة، منذ صعود الأخير إلى قسم الكبار الموسم الماضي.

والتقى الفريقان في ثلاث مواجهات، انتهت كلها بفوز “العساكر”.

وجاء الانتصار الأول بنتيجة (2-1) في الجولة الـ14 من بطولة الموسم المنقضي، والثاني بـ (5-2) ضمن الدورة الـ29 من البطولة ذاتها. أما الانتصار الثالث، فكان بثنائية نظيفة لحساب ثالث جولات الدوري الجاري.

جدير بالذكر أن الجيش الملكي يحل ثالثا في ترتيب البطولة بمجموع 28 نقطة، بينما يتذيل نهضة الزمامرة الترتيب برصيد 13 نقطة.

البطولة الوطنية الاحترافية فريق الجيش الملكي كرة القدم نهضة الزمامرة

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‫تعليقات الزوار

1
  • سهيل دوار السهلي COMMANDO
    الخميس 20 ماي 2021 - 19:34

    انشاء الله تحقيق الانتصار في مقابله صعبه علي ارضيه الكوشمار بالرباط
    ديما عسكر من دوار السهلي لكاع عساكر العالم

    4
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