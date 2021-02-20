الجيش الملكي يحصد الفوز في ملعب المولودية

الجيش الملكي يحصد الفوز في ملعب المولودية
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
السبت 20 فبراير 2021 - 21:58

مني فريق مولودية وجدة بهزيمة أمام ضيفه الجيش الملكي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم السبت، على أرضية الملعب الشرفي بوجدة، برسم الدورة السابعة من البطولة الوطنية الاحترافية “إنوي” لكرة القدم.

وسجل هدفي الجيش الملكي اللاعب جلال الداودي (د 23 و 79 ض.ج)، فيما سجل هدف فريق مولودية وجدة اللاعب لامين دياكيتي (د 27).

وارتقى فريق الجيش الملكي، عقب هذا الفوز، إلى المركز السابع إلى جانب المغرب الفاسي برصيد تسع نقط، فيما ظل فريق مولودية وجدة في المركز الأخير بأربع نقط.

البطولة الاحترافية البطولة المغربية الجيش الملكي المولودية الوجدية

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‫تعليقات الزوار

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  • مسفيوي حر
    السبت 20 فبراير 2021 - 22:15

    سندباد الشرق فريق نكن له كل الإحترام و التقدير ، و لمشجعيه كذلك ، البطولة الاحترافية تعتمد على الموارد و للأسف نلاحظ أن فريق عريق و يمثل مدينة يفتخر بها المغاربة ، و فرحنا لرجوعه لمكانته بين الكبار لإحياء صلة الرحم بين الجماهير المغربية ، لا يتوفر على اشهارات الشركات ،،،،ألا تتوفر جهة الشرق على شركات تشجع الفريق ، نتمنى تدخل شركات التأمين الوطنية و لقجع ابن الشرق و بنصالح و لكروج و وزترة الشبيبة و الرياضة ،،،، و تحية لناس الشرق و العاصمة وجدة من خوتكم فالداخل ، انشاء الله الازمة تفوت و لقجع رجل مواقف مغديش يفوتكم

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