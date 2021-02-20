الجيش الملكي يحصد الفوز في ملعب المولودية

مني فريق مولودية وجدة بهزيمة أمام ضيفه الجيش الملكي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم السبت، على أرضية الملعب الشرفي بوجدة، برسم الدورة السابعة من البطولة الوطنية الاحترافية “إنوي” لكرة القدم.

وسجل هدفي الجيش الملكي اللاعب جلال الداودي (د 23 و 79 ض.ج)، فيما سجل هدف فريق مولودية وجدة اللاعب لامين دياكيتي (د 27).

وارتقى فريق الجيش الملكي، عقب هذا الفوز، إلى المركز السابع إلى جانب المغرب الفاسي برصيد تسع نقط، فيما ظل فريق مولودية وجدة في المركز الأخير بأربع نقط.