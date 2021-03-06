الجيش الملكي يخطف نقط الفوز من نهضة بركان

قلب فريق الجيش الملكي تأخره بهدف أمام مضيفه نهضة بركان إلى فوز بهدفين لهدف واحد، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، في الجولة التاسعة من الدوري المغربي لكرة القدم.

وتقدم نهضة بركان بهدف سجله إيوسوفو دايو في الدقيقة 37، قبل أن يعادل الجيش الملكي الكفة بهدف محمد الخلوي في الدقيقة 51، بينما أضاف جوزيف كيدي كنادو الهدف الثاني للجيش عند الدقيقة 73.

المباراة عرفت طرد العربي الناجي لاعب نهضة بركان في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمواجهة الكروية، وبالتالي رفع الجيش الملكي رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد نهضة بركان عند 11 نقطة في المركز الرابع.