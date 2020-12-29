الجيش الملكي ينفصل عن المدرب طاليب بالتراضي

أعلنت إدارة الجيش الملكي عن انفصالها بالتراضي عن الإطار الوطني عبد الرحيم طاليب، مدرب فريق “العساكر”، بعد اجتماع عقده الطرفان اليوم الثلاثاء أسفر عنه قرار فسخ العقد.

وحسب بلاغ النادي، المنشور في صفحته الرسمية على “فيسبوك”، فإن فسخ العقد بين طاليب والجيش الملكي جرى بطريقة حبية، على أن يتولى قيادة الفريق في الفترة المقبلة كل من محسن بوهلال وعادل السراج، في انتظار تعيين المدرب الجديد.

ولم يرقَ “مشروع” عبد الرحيم طاليب إلى تطلعات الأنصار وإدارة النادي، علما أن الفريق أنهى الموسم الماضي في المرتبة السادسة برصيد 45 نقطة، من 12 فوزا، و9 تعادلات، ومثلها هزائم؛ في حين يحتل “العساكر”، إلى حدود الجولة الخامسة من الموسم الكروي الجاري، المركز الحادي عشر بـ5 نقاط، حصدها من فوز واحد وتعادلين وهزيمتين.

ودعا المكتب المسير للجيش الملكي، في بلاغ الانفصال، كافة مكونات النادي “من جمهور ولاعبين وأطر، لتضافر الجهود من أجل النهوض بالفريق وتحقيق الأهداف المسطرة والنتائج الإيجابية التي يتطلع إليها الجميع”.