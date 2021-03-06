الجيش والدرك يعترضان مخدرات نواحي زاكورة

الجيش والدرك يعترضان مخدرات نواحي زاكورة
صورة: هسبريس
السبت 6 مارس 2021 - 22:14

تمكنت مصالح الدرك الملكي التابعة للقيادة الإقليمية بزاكورة، السبت، بناء على معلومات وفرتها القوات المسلحة الملكية، من حجز كمية مهمة من مخدر الشيرا تقدر بطنين.

وحسب المعطيات التي وفرتها مصادر مطلعة لجريدة هسبريس فإن العملية، التي أشرف عليها القائد الإقليمي للدرك الملكي بزاكورة، تمت بالجماعة الترابية كتاوة، بعد ترصد ومراقبة من قبل العناصر الأمنية.

وأضافت المعطيات نفسها أن العملية مكنت من حجز المخدرات التي كانت معبأة في 58 رزمة محملة على ظهور 12 جملا.

ورفعت المصالح الأمنية بصمات المتورطين في هذه العملية الذين تمكنوا من الفرار، وأطلقت عملية تمشيط في المنطقة بحثا عنهم.

الدرك الملكي الشيرا جماعة كتاوة زاكورة

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‫تعليقات الزوار

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  • الحاج SAMSON
    السبت 6 مارس 2021 - 22:26

    نضرا للحز اليومي للكيف من طرف الجمارك و الدرك، يمكننا ان نقول ان الكيف كاد أن يكون أكثر من الدقيق.

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  • شهبندر
    السبت 6 مارس 2021 - 22:36

    في يوم واحد أوردت مصادر الإعلام إحباط 3 عمليات تهريب لكميات كبيرة للمخدرات في 3 مدن مغربية
    لا نعرف هل هذا النشاط ارتفع أم أن يقظة الأجهزة المختصة هي التي ارتفعت
    على كل حال يجب تشطيب وتطهير البلاد من تجارة المخدرات ومعاقبة المهربين

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  • نصراوي
    السبت 6 مارس 2021 - 22:44

    لو تدخل الجيش لما تمكنوا من الفرار .وذلك لعددهم وعدتهم

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  • جمال السباكي
    السبت 6 مارس 2021 - 22:56

    تحياتي لكم أيها الأبطال الذين يحرصون على حماية الوطن ماشي بحال مكناس المخدرات تباع بالعلالي والاقراص المهلوسة في حي اكدال والقصبة خصوصا درب البقال رآه الشباب تيضيعو والشرطة غائبة تماما فالحي ومتنقدوش ندوزو من الدرب حيت عامر بتجار المخدرات أغيتونا أغيتونا….واش هاد تجار المخدرات عندهم الطوريزاسيو… حسبنا الله

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