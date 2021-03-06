الجيش والدرك يعترضان مخدرات نواحي زاكورة

تمكنت مصالح الدرك الملكي التابعة للقيادة الإقليمية بزاكورة، السبت، بناء على معلومات وفرتها القوات المسلحة الملكية، من حجز كمية مهمة من مخدر الشيرا تقدر بطنين.

وحسب المعطيات التي وفرتها مصادر مطلعة لجريدة هسبريس فإن العملية، التي أشرف عليها القائد الإقليمي للدرك الملكي بزاكورة، تمت بالجماعة الترابية كتاوة، بعد ترصد ومراقبة من قبل العناصر الأمنية.

وأضافت المعطيات نفسها أن العملية مكنت من حجز المخدرات التي كانت معبأة في 58 رزمة محملة على ظهور 12 جملا.

ورفعت المصالح الأمنية بصمات المتورطين في هذه العملية الذين تمكنوا من الفرار، وأطلقت عملية تمشيط في المنطقة بحثا عنهم.