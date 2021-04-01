الجيش يقدم خدمات صحية لقاطني شرق المملكة

الجيش يقدم خدمات صحية لقاطني شرق المملكة
صور: هسبريس
الخميس 1 أبريل 2021 - 17:27

قامت وحدات القوات المسلحة الملكية المتواجدة في إقليمي بوعرفة-فكيك وورزازات بنشر أطباء عسكريين لتقديم الاستشارات الطبية لصالح السكان القاطنين في شرق وجنوب شرق المملكة، وذلك استجابة لطلب من وزارة الداخلية، إثر تسجيل نقص في مهنيي الصحة بالمناطق المذكورة.

هذا، واستفاد 769 من ساكني الأقاليم المذكورة من الخدمات الطبية التي قدمها الأطباء العسكريون خلال الربع الأول من عام 2021. واستفاد من المبادرة بإقليم بوعرفة- فكيك 151 رجلاً و262 امرأة و164 طفلاً، لاسيما في تندرارة وبوعنان.

وفي إقليم ورزازات، لاسيما في تاغونيت ومحاميد الغزلان وفم زكيد، أجرى أطباء الجيش الفحوصات والاستشارات الطبية لصالح 84 رجلاً و66 امرأة و52 طفلاً.

يذكر أن الخدمات الطبية التي يقدمها أطباء الجيش الملكي تتم في مستوصفات تابعة لوزارة الصحة، مفتوحة على مستوى الجماعات المعنية.

أطباء الجيش القوات المسلحة الملكية جنوب شرق المغرب وزارة الداخلية

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‫تعليقات الزوار

1
  • مريرتي
    الخميس 1 أبريل 2021 - 17:33

    صراحة الجيش من نقط الضوء التي تحسك بالفخر في هاته البلاد

    14
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

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