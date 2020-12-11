الجيش يهزم "نهضة الزمامرة" بهدفين نظيفين

الجيش يهزم "نهضة الزمامرة" بهدفين نظيفين
الجمعة 11 دجنبر 2020 - 21:45

حقق فريق الجيش الملكي لكرة القدم، فوزه الأول في بطولة هذا الموسم بهدفين نظيفين على حساب مضيفه نهضة الزمامرة، في مباراة الجولة الثالثة من منافسات الدوري الاحترافي.

وسجل اللاعب جوزيف غيدي، هدف التقدم للفريق “العسكري” في حدود الدقيقة 69، قبل أن يضيف أيوب الملياني، الهدف الثاني في الوقت الضائع من الشوط الثاني.

ويملك الجيش الملكي في رصيده ثلاث نقاط، فيما أبقت الهزيمة رصيد نهضة الزمامرة خاليا من النقاط.

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‫تعليقات الزوار

4
  • الدكالي
    12 دجنبر 2020 الساعة 10:12

    نهضة الزمامرة في طريقه إلى القسم الثاني يجب على المسؤولين تدارك الموقف قبل فوات الأوان

    2
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  • Wald chaab
    12 دجنبر 2020 الساعة 11:12

    ليك الله يا الجيش الملكي تلات ليك ليام يجيو الأوباش يديروا فيك ما بفاو إدارة العار خمس سنوات صفر لقب ومازالت مستمرة لا تريد الرحيل ومدرب لاعلاقة له بكرة القدم سيرته الذاتيه تتحدث عنه صفر لقب حسبي الله ونعم الوكيل

    1
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  • مغربي حر
    12 دجنبر 2020 الساعة 16:12

    انتصار فريق الجيش مرده ضعف فريق الزمامرة لا غير. يجب على إدارة الجيش الملكي مراجعة الأوراق قبل فوات الأوان لان طاليب بكل صراحة ليس برجل المرحلة و الفريق أكبر منه.
    انتهى الكلام.

    3
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  • marjane
    11 دجنبر 2020 الساعة 22:12

    مبروك لي الزعيم هذه الانطلاقة انشاءالله

    -2
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