الجيش يهزم "نهضة الزمامرة" بهدفين نظيفين
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج
الجمعة 11 دجنبر 2020 - 21:45
حقق فريق الجيش الملكي لكرة القدم، فوزه الأول في بطولة هذا الموسم بهدفين نظيفين على حساب مضيفه نهضة الزمامرة، في مباراة الجولة الثالثة من منافسات الدوري الاحترافي.
وسجل اللاعب جوزيف غيدي، هدف التقدم للفريق “العسكري” في حدود الدقيقة 69، قبل أن يضيف أيوب الملياني، الهدف الثاني في الوقت الضائع من الشوط الثاني.
ويملك الجيش الملكي في رصيده ثلاث نقاط، فيما أبقت الهزيمة رصيد نهضة الزمامرة خاليا من النقاط.
النشرة الإخبارية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
يرجى التحقق من البريد الإلكتروني
لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.
لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.>
نهضة الزمامرة في طريقه إلى القسم الثاني يجب على المسؤولين تدارك الموقف قبل فوات الأوان
ليك الله يا الجيش الملكي تلات ليك ليام يجيو الأوباش يديروا فيك ما بفاو إدارة العار خمس سنوات صفر لقب ومازالت مستمرة لا تريد الرحيل ومدرب لاعلاقة له بكرة القدم سيرته الذاتيه تتحدث عنه صفر لقب حسبي الله ونعم الوكيل
انتصار فريق الجيش مرده ضعف فريق الزمامرة لا غير. يجب على إدارة الجيش الملكي مراجعة الأوراق قبل فوات الأوان لان طاليب بكل صراحة ليس برجل المرحلة و الفريق أكبر منه.
انتهى الكلام.
مبروك لي الزعيم هذه الانطلاقة انشاءالله