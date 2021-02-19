أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

2
  • SOUFIAN
    الجمعة 19 فبراير 2021 - 22:00

    الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به الشاوي وفضلني على كثير من خلقه .

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Oujdi
    الجمعة 19 فبراير 2021 - 22:04

    Que dieu avec vous cher monsieur chaoui et surtout bon courage

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
قوة المغرب وأخطاء الجزائر
الجمعة 19 فبراير 2021 - 21:32 8

قوة المغرب وأخطاء الجزائر

صوت وصورة
الحارس الشاوي يتصدى للسرطان
الجمعة 19 فبراير 2021 - 20:45 2

الحارس الشاوي يتصدى للسرطان

صوت وصورة
غضب من إغلاق شواطئ المحمدية
الجمعة 19 فبراير 2021 - 19:49 4

غضب من إغلاق شواطئ المحمدية

صوت وصورة
احتجاج ضد “الشروق” بوجدة
الجمعة 19 فبراير 2021 - 18:02 12

احتجاج ضد “الشروق” بوجدة

صوت وصورة
افتتاح مفوضية للشرطة بتامسنا
الجمعة 19 فبراير 2021 - 17:47 3

افتتاح مفوضية للشرطة بتامسنا

صوت وصورة
فرقة تنتقد التسيير بالغناء
الجمعة 19 فبراير 2021 - 14:53 4

فرقة تنتقد التسيير بالغناء